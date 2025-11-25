Cetățeni din R. Moldova, vizați într-o rețea de obținere ilegală a actelor românești. Percheziții la instituții publice din Suceava
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România au descins, pe 24 noiembrie, în 17 locații, inclusiv la sediile unor instituții publice, într-un dosar privind eliberarea ilegală a actelor de identitate cu domicilii fictive pentru cetățeni străini, printre care și persoane din Republica Moldova.
Chișinău experts: European plan is Ukraine’s most realistic route to peace; Russia must negotiate # Moldova1
The European peace plan for Ukraine, proposed by Great Britain, France, and Germany, is both realistic and beneficial for the neighboring country, according to international relations expert Grigore Guzun. During the show "IN CONTEXT" on Moldova 1 TV, he pointed out that Russia shows little interest in negotiating an end to the war in Ukraine.
Ministerul Apărării: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova în dimineața zilei de 25 noiembrie # Moldova1
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui nou ataci masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești.
Profesorii din Chișinău își pot primi salariile: Ministerul Finanțelor confirmă că este suficientă dispoziția primarului # Moldova1
Alocările suplimentare aprobate prin rectificarea bugetului de stat sunt suficiente pentru a acoperi integral atât plățile salariale, cât și premiile aferente angajaților din instituțiile municipale de învățământ din Chișinău. Pentru acceptarea transferurilor este suficientă o dispoziție a primarului, menționează Ministerul Finanțelor.
ULTIMA ORĂ | Dronă cu inscripția „Z”, căzută pe o casă din raionul Florești: persoanele, evacuate din zonă # Moldova1
O dronă cu inscripția „Z”, simbolul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a căzut, pe 25 noiembrie, pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos, raionul Florești.
La un pas de tragedie: o femeie și nepoții săi, resuscitați după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la o sobă defectă, la Orhei # Moldova1
O femeie de 58 de ani și cei doi nepoți ai săi de 13 și 11 ani au ajuns în stare gravă la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă defectă. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 24 noiembrie, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei.
Ministerul Finanțelor solicită instituțiilor publice să evalueze contractele cu Lukoil-Moldova # Moldova1
Instituțiile publice centrale și locale, direcțiile finanțe și trezoreriile regionale sunt atenționate despre necesitatea evaluării contractelor încheiate cu S.R.L. „Lukoil-Moldova”, după ce compania a intrat sub sancțiunile Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA. Ministerul Finanțelor avertizează că există un risc iminent ca operatorul economic să nu-și mai poată respecta obligațiile contractuale.
Droguri de 1.2 milioane de lei, aduse din Polonia prin colete neînsoțite: suspecții sunt doi tineri din Chișinău # Moldova1
Aproape un kilogram de droguri, estimate la aproximativ 1.200.000 de lei, a fost ridicat în urma unor percheziții desfășurate la Chișinău. Două persoane au fost arestate.
Percheziții într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice: este vizat un fost ministru # Moldova1
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează în dimineața zilei de 25 noiembrie noi percheziții într-o cauză penală care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani în proporții deosebit de mari.
Daniel Procopciuc, cel mai titrat armwrestler din țară, va participa la un turneu prestigios în Statele Unite ale Americii # Moldova1
Daniel Procopciuc, cel mai titrat armwrestler din Republica Moldova, va avea parte de o nouă provocare după ce în acest an a cucerit un nou titlu mondial. Sportivul va participa la un turneu prestigios în Statele Unite, unde se vor concura cei mai buni sportivi din lume. Competiția se va desfășura în data de 13 decembrie în Atlantic City, oraș din statul american New Jersey.
Corespondență Dan Alexe | Împăcări geopolitice și moștenirea grea a colonialismului: summitul UE-Africa # Moldova1
Marți, 25 noiembrie, este a doua zi a celui de-al șaptelea Summit UE-Africa, care are loc la Luanda, în Angola, în prezența mai multor lideri europeni și a șefilor Comisiei și Consiliului UE. Deși reuniunea a fost parțial deturnată luni de retragerea în culise a europenilor pentru a discuta neașteptatul plan de pace oferit de Donald Trump pentru Ucraina, fundalul summitului din Angola rămâne rivalitatea intensă dintre UE și China pentru influență și acces la materii prime în regiune, dar și tot mai insistenta prezență militară rusă în mai multe țări din Africa Centrală.
Poliția de Frontieră: O dronă Shahed a survolat sudul țării și a trecut în spațiul aerian românesc # Moldova1
O dronă de tip Shahed a fost depistată în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025 în spațiul aerian al Republicii Moldova, în sudul țării, anunță Poliția de Frontieră.
Bani nedeclarați la vamă: aproape 70 de tentative de a scoate ilegal sume mari de bani din R. Moldova, depistate de la începutul anului # Moldova1
Tentativele de a scoate sume mari de bani din R. Moldova, fără a le declara la vamă, așa cum prevede legea, sunt în creștere. Vameșii din R. Moldova au înregistrat, în primele zece luni ale anului curent, 68 de cazuri de acest fel, cu 35 mai multe decât cele documentate pe tot parcursul anului trecut. În 18 cazuri, sumele au depășit echivalentul a 400 de mii de lei și au fost pornite cauze penale, iar 50 au fost sancționate contravențional.
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu este planificată pentru această săptămână, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt. Ea a declarat pentru ABC News că există „un sentiment de urgență”, iar președintele american își dorește „încheierea acordului și sfârșitul războiului”.
Directorul ANSA, despre notificările Rosselkhoznadzor vizavi de calitatea produselor moldovenești: „Comunicăm la nivel tehnic atunci când este necesar” # Moldova1
Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Federația Rusă continuă, însă comunicarea dintre autorități are loc strict la nivel tehnic. Fiecare notificare de la Moscova privind probleme fitosanitare depistate la produsele vegetale moldovenești sunt analizate detaliat la Chișinău, iar autoritățile din R. Moldova informează, la rândul lor, omologii din Federația Rusă despre neregulile depistate la produsele rusești, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 24 noiembrie.
Planul european, cea mai realistă cale spre pace în Ucraina, afirmă experți de la Chișinău: „Rusia va trebui să accepte negocierile” # Moldova1
Planul european de pace pentru Ucraina, propus de Marea Britanie, Franța și Germania, este unul realist și avantajos pentru statul vecin, afirmă expertul în relații internaționale Grigore Guzun. La emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, el a punctat că Rusia se arată dezinteresată de negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina.
Kremlinul consideră „în mare parte acceptabil” planul de pace al SUA. Propunerile europene sunt respinse ca „neconstructive” # Moldova1
Kremlinul califică drept „în mare parte acceptabil” proiectul inițial al planului de pace elaborat de Statele Unite pentru Ucraina, dar respinge modificările propuse ulterior de liderii europeni. Declarațiile au fost făcute de consilierul președintelui rus Vladimir Putin, Iuri Ușakov, luni, 24 noiembrie, citat de agenția TASS.
Două persoane au murit în urma atacurilor asupra Kievului. Alte regiuni din apropiere au fost lovite în cursul nopții # Moldova1
Două persoane au murit la Kiev în urma unui atac cu rachete și drone lansat în noaptea de marți, 25 noiembrie, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Alți șase oameni au fost răniți, iar 18 au fost salvați, printre care trei copii.
Spălătorii sociale în mai multe sate, cu sprijinul UE: „O rază de speranță pentru vârstnicii și persoanele cu venituri mici” # Moldova1
În mai multe sate din țară, spălătoriile sociale au devenit o soluție esențială pentru persoanele care nu au acces la apă potabilă, nu dispun de resursele financiare necesare pentru a-și cumpăra o mașină de spălat sau trăiesc la limita sărăciei. Șaisprezece astfel de servicii sociale au fost inaugurate în tot atâtea localități, datorită efortului comun al organizațiilor societății civile, al autorităților publice locale și al contribuției financiare oferite de Uniunea Europeană (UE), în valoare de aproximativ un milion de euro.
Elevii unei școli profesionale din capitală au gătit pizza împreună cu un bucătar italian # Moldova1
Elevii Școlii profesionale nr. 2 din capitală au învățat să gătească de la un bucătar italian. Gianni di Lella, triplu câștigător al Campionatului Mondial de Pizza, a oferit un masterclass. Cel mai complicat este frământatul aluatului, spun adolescenții care visează și ei să devină bucătari.
Ministrul Energiei, la Moldova 1: De luna viitoare, cetățenii vor primi facturi rectificate pentru consumul de gaze # Moldova1
Consumatorii care au primit până acum facturi mai mari pentru consumul de gaze naturale vor primi recepționa, în luna viitoare, date rectificate, dă asigurări ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Totodată, ministrul anunță că tarifele la gazele naturale ar putea fi micșorate la începutul anului viitor. „Sunt mai mulți factori”, a declarat Junghietu la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 24 noiembrie.
Copii din Ucraina și R. Moldova, reuniți la Teatrul „Licurici”: au privit împreună un spectacol de păpuși și s-au implicat în activități creative # Moldova1
Peste 300 de copii, inclusiv ai refugiaților ucraineni, au participat la o activitate de coeziune socială, desfășurată la Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”. Scopul urmărit de organizatorii evenimentului a fost promovarea incluziunii și interacțiunii dintre copiii refugiați și cei din țara noastră într-un mediu sigur, accesibil și prietenos.
Roman Cojuhari: Nu există nicio discuție privind vânzarea sau concesionarea portului de stat Giurgiulești # Moldova1
Nu există nicio discuție privind vânzarea sau concesionarea portului de stat Giurgiulești, a declarat directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit lui, în spațiul public s-a creat o confuzie. El a subliniat că discuțiile apărute în presă se referă exclusiv la partea Portul Internațional Liber Giurgiulești, care este privat.
Ministerul Muncii anunță măsuri pentru reducerea accidentelor de muncă în domeniile periculoase # Moldova1
În primele nouă luni ale anului 2025, în R. Moldova au fost înregistrate 515 accidente de muncă, dintre care 56 soldate cu decese, arată datele oficiale. Accidentele de muncă sunt provocate cel mai des de căderi de la înălțime, striviri, loviri de echipamente, prăbușiri de obiecte, arsuri chimice și termice, dar și electrocutări, a declarat șeful adjunct al Direcției politici în domeniul raporturilor de muncă și dialog social din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Igor Ciloci, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Peste 40% dintre angajații nedidactici din educație trăiesc sub pragul sărăciei: sindicatele cer ajustarea salariilor # Moldova1
Criza din educație devine tot mai evidentă: deși salariile au crescut în ultimii ani, acestea rămân sub media din economie, iar 41% dintre angajații nedidactici sunt plătiți sub pragul național al sărăciei. Reprezentanți ai sindicatelor și oficiali de la Ministerul Educației, invitați la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova, au subliniat rolul cooperării în identificarea soluțiilor coordonate la problemele alimentate de salariile mici, deficitul de personal și suprasolicitarea cadrelor didactice.
Derby-ul orașului Milano, așa-numitul „Il Derby della Madonnina”, a fost decis prin golul lui Christian Pulisic de la AC Milan, după un meci dominat însă de Internazionale. „Nerazzurri” au suferit astfel o nouă dezamăgire în Serie A. Echipa antrenorului român Cristian Chivu a pierdut cu 0:1 în fața rivalei locale AC Milan, într-un meci contând pentru etapa a 12-a a primei divizii italiene de fotbal.
Directorul APP, Roman Cojuhari: „Compania Lukoil Moldova a fost obligată să vândă activele de la Aeroportul Chișinău” # Moldova1
Compania Lukoil Moldova a fost obligată de Consiliul pentru aprobarea investițiilor de importanță strategică să vândă infrastructura pentru depozitarea și distribuirea kerosenului de la Aeroportul Internațional Chișinău. Iar riscul ca aerogara să rămână fără kerosen pentru aeronave „a fost complet eliminat”, a declarat directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Aeroportul funcționează la capacitate maximă și poate asigura alimentarea tuturor aeronavelor „fără niciun risc” în perioada următoare, a mai precizat Cojuhari.
Nicușor Dan: Negocierile privind planul de pace trebuie să țină cont de legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a R. Moldova # Moldova1
Negocierile actuale privind planul de pace pentru Ucraina „trebuie să țină cont că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova”. Mesajul a fost transmis, pe 24 noiembrie, de președintele României, Nicușor Dan, după ce a participat, prin videoconferință, la o reuniune a liderilor Uniunii Europene, care au discutat planul de pace pentru Ucraina.
Laurențiu Pleșca, la Moldova 1: Fără contrapropunerea Europei, Rusia câștiga prin planul SUA # Moldova1
Planul inițial al Statelor Unite pentru pacea din Ucraina ignoră realitățile de pe front și favorizează pretențiile Rusiei, în timp ce europenii propun o poziție mai echilibrată. Negocierile de pace trebuie să avanseze cu implicarea tuturor subiecților internaționali, a declarat expertul în științe politice, Laurențiu Pleșca, în contextul elaborării, la Geneva, a unui „document-cadru” actualizat.
Raport ANRE: motorina-standard domină piața petrolieră din R. Moldova, România rămâne principalul furnizor # Moldova1
Republica Moldova a importat, în primele nouă luni din 2025, peste 737 de mii de tone de carburanți, cantitate care a fost aproape în totalitate consumată, potrivit unui raport publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Motorina rămâne produsul dominant, reprezentând peste 73% din toate importurile, iar România continuă să fie principalul furnizor pentru benzină, motorină și gaz lichefiat.
Primul martor în dosarul lui Andronachi, audiat: fostul deputat, acuzat de spălare de bani, a lipsit de la ședință # Moldova1
Primul martor în dosarul în care fostul deputat democrat Vladimir Andronachi este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari a fost audiat la ședința de judecată care a avut loc pe 24 noiembrie. Andronachi a lipsit de la proces, însă la ședință a participat complicele său, Anatolie Blonschi.
Culturi subtropicale, crescute în sudul R. Moldova: Canada oferă 2.6 milioane de dolari pentru a cultiva smochine, fistic, rodii, kaki sau măsline la Giurgiulești # Moldova1
În 12 localități din sudul R. Moldova - de la Giurgiulești, raionul Cahul, la Etulia, UTA Găgăuzia - vor fi testate mai multe culturi considerate până nu demult exotice pentru regiunea noastră: smochinul, fisticul, rodia, kakiul și chiar măslinul. Proiectul, în valoare de 2.6 milioane de euro și cu o durată de patru ani, va fi susținut de Guvernul Canadei prin intermediul PNUD Moldova.
Un cenotaf pentru Robert Badinter, originar din Basarabia, inaugurat la Paris. MAE: „Un gest de recunoaștere națională” # Moldova1
Președintele francez, Emmanuel Macron, a inaugurat în amintirea fostului ministru al Justiției din Franța și președinte al Curții Constituționale, Robert Badinter, cu origini din Basarabia, un cenotaf, adică un monument funerar la Panthéon, unde sunt onorate cele mai mari personalități din Franța.
Constantin Țuțu cere să-și prezinte ultimul cuvânt în persoană. Ședința finală din dosar, amânată pentru 26 noiembrie # Moldova1
Încă o ședință de judecată în dosarul penal al lui Constantin Țuțu a fost amânată. De această dată, instanța a decis să reprogrameze momentul ultimului cuvânt după ce inculpatul a transmis, prin avocat, că dorește să se adreseze personal magistraților.
Moldelectrica infirmă reluarea achizițiilor de energie de la Cuciurgan: „Operatorii precalificați nu sunt furnizori selectați” # Moldova1
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” infirmă că ar intenționa reluarea importului de energie electrică de la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES) din regiunea transnistreană. Întreprinderea precizează într-un comunicat de presă că lista operatorilor economici precalificați nu reprezintă o listă a furnizorilor selectați.
Dosarul „kuliok”, în care Igor Dodon este cercetat pentru corupere pasivă, reluat de la zero. Dumbravan: „Cauza este schimbarea completului de judecată” # Moldova1
Dosarul denumit generic „kuliok” (sacoșă - n.r.), în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului din surse ilegale, va fi reexaminat. Decizia a fost luată de magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ), iar prima ședință va avea loc pe 25 noiembrie la Curtea de Apel Centru.
„Tinerii își luau Mercedes, eu investeam în oierit”: Povestea unui proprietar care crește oi din Spania la Cimișlia # Moldova1
La 20 de ani, când alți tineri își cumpărau mașini, el a decis să investească în agricultură. Astăzi, la 31 de ani, conduce o afacere prosperă și este convins că alegerea făcută acum zece ani a fost una inspirată. Este vorba despre Constantin Roșca, proprietarul unei stâne de oi din apropierea orașului Cimișlia.
UE confirmă avansul discuțiilor SUA - Ucraina privind planul de pace: Costa și von der Leyen cer o pace „justă și durabilă” # Moldova1
Negocierile de pace pentru Ucraina capătă un nou impuls la Geneva, unde discuțiile dintre Statele Unite, Ucraina și reprezentanții Uniunii Europene au continuat și luni, 24 noiembrie, marcând un progres semnificativ, potrivit declarațiilor oficialilor europeni. Potrivit președintelui Consiliului European, Antonio Costa, întâlnirea de duminică „a marcat un progres semnificativ”, iar tonul general al discuțiilor indică o evoluție pozitivă.
Control digital la frontiera R. Moldova cu România: sistemul EES, implementat în alte două puncte de trecere # Moldova1
Sistemul european de intrare/ieșire (EES) devine operațional, începând cu 24 noiembrie, și la punctele de trecere a frontierei Giurgiulești - Galați și Cahul - Oancea. La această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea automată a datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor din statele non-UE, informațiile fiind introduse direct în bazele de date europene, anunță autoritățile.
Zeci de mii de consumatori au primit facturi exagerate pentru consumul de gaze: procesul de transmitere a datelor, „sabotat” # Moldova1
Un număr foarte mare de consumatori – „între 20 și 30 de mii” - au reclamat date exagerate incluse în facturile privind consumul gazelor naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. Ministerul Energiei solicită „corectarea” acestora până la sfârșitul săptămânii curente.
Primarii cer accelerarea reformei administrativ-teritoriale și o colaborare mai strânsă cu Guvernul: „Omul trebuie să fie în centrul atenției” # Moldova1
Primarii din mai multe localități au cerut Guvernului și Parlamentului să accelereze reforma administrativ-teritorială, să consolideze autonomia locală și să asigure o descentralizare financiară reală, astfel încât administrațiile locale să poată răspunde mai eficient nevoilor comunităților.
Tot mai mulți tineri inițiază afaceri în agricultură, subliniază Andrian Digolean, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit oficialului, în ciuda provocărilor cu care se confruntă domeniul, Republica Moldova rămâne o țară cu climă favorabilă și sol fertil, iar agricultura este un sector strategic pentru dezvoltarea economică și socială a țării.
Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu circa 40 la sută în 2025, dar prețurile la apartamente nu vor scădea, afirmă experții # Moldova1
Volumul lucrărilor de construcții din Republica Moldova a crescut cu aproape 40 la sută în nouă luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Majorarea se datorează în special construcțiilor noi, întreținerii și reparațiilor celor curente, precum și celor capitale, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). Principalele provocări rămân însă lipsa forței de muncă în sector, unde se înregistrează un deficit de 50 la sută din personalul necesar, și costurile mari pentru materialele de construcție, susțin experții.
Spicherul Grosu, la Summitul Platformei Crimeea: „Poporul ucrainean protejează nu doar Ucraina, ci și R. Moldova, și Europa” # Moldova1
Republica Moldova își reafirmă solidaritatea fermă cu Ucraina și sprijinul pentru eforturile internaționale de condamnare a agresiunii ruse și de ocupare a Crimeii. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, desfășurat luni, 24 noiembrie, la Stockholm, Suedia.
Opt deputați noi din partea PAS, PN și „Alternativa”: Curtea Constituțională a validat mandatele # Moldova1
Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) va avea cinci deputați noi, cea a Partidului Nostru (PN) - doi, iar fracțiunea Blocului electoral „Alternativa” - unul. Curtea Constituțională a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt deputați din rândul candidaților supleanți, după demisiile din Legislativ, înregistrate în ultimele săptămâni.
Arsenal Londra a câștigat Derby-ul Londrei, jucat pe teren propriu cu Tottenham Hotspur, scor 4:1, meci contând pentru etapa a 12-a a primei divizii engleze de fotbal. „Tunarii” au deschis scorul în minutul 36, prin Leandro Trossard, după care a ieșit la rampă Eberechi Eze. Peste 5 minute el a dublat avantajul echipei-gazdă, stabilit și scorul la pauză, 2:0. Imediat după reluare, Eze a înscris a marcat din nou, pentru 3:0. Oaspeții au replicat prin golul brazilianului Richarlison din minutul 55, însă Eze și-a desăvârșit hat-trick-ul în minutul 76 și Arsenal - Tottenham Hotspur s-a terminat cu 4:1.
Peste 40% dintre angajații din educație trăiesc sub pragul sărăciei: sindicatele cer ajustarea salariilor # Moldova1
Criza din educație devine tot mai evidentă în condițiile în care 41% dintre angajații din sistem sunt plătiți sub pragul național al sărăciei. În cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova, reprezentanți ai sindicatelor și oficiali de la Ministerul Educației au descris o realitate în care salariile mici, deficitul de personal și suprasolicitarea sunt probleme sistemice.
