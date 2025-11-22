Scandalul de corpuție din Ucraina: Timur Mindici și Aleksandr Zukerman, dați în urmărire pentru scheme de corupție

15:40

Socialistul Igor Dodon îndeamnă moldovenii să tragă cu ochiul la ceea ce se întâmplă în Ucraina, aducând acuzații uriașe de delapidare legate de anturajul lui Zelenski. Într-o postare pe facebook, acesta atrage atenția asupra scandalului major de la Kiev, subliniind cât de periculos este controlul concentrat al puterii într-un singur partid sau în mâinile unei …