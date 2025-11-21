Patrulele militare vor fi văzute în gările poloneze! Varșovia a lansat operațiunea “Orizont” pentru protecția cetățenilor și a infrastructurii de actele de sabotaj ale agenților Moscovei

19:30

Statele Unite i-au dat de înțeles președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, că în cadrul unui plan american pentru încheierea războiului, Ucraina ar trebui să renunțe la unele teritorii și anumite tipuri de arme. Potrivit reuters.com, propunerea mai prevede ca Kievul să renunțe la anumite tipuri de armament. De asemenea, sursele spun că SUA ar dori o …