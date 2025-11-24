Lemn pentru toți – Ministrul Mediului garantează stocuri suficiente pentru iarnă
Politik, 24 noiembrie 2025 17:00
Stocurile de lemn pentru foc sunt suficiente pentru toți cetățenii, iar riscul unui deficit în această iarnă este exclus, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. "Pot să vă spun cu certitudine că nu există niciun risc de diminuare a stocurilor. Sunt suficiente pentru toți cetățenii care doresc să procure lemn de foc", a afirmat ministrul.
Nicușor Dan la reuniunea liderilor UE – Securitatea Ucrainei și a Moldovei, esențială pentru stabilitatea regională # Politik
Președintele României, Nicușor Dan a participat luni la o reuniune extraordinară a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, întâlnire pe care a descris-o drept „foarte utilă și extrem de necesară" în contextul intensificării discuțiilor privind procesul de pace pentru Ucraina. Șefii de stat și de guvern au făcut un schimb amplu de opinii și
Fracțiunea Alternativa va prezenta un proiect de lege privind reglementarea parcărilor auto # Politik
Deputații din fracțiunea Alternativa din Parlament pregătesc un cadru legal unitar pentru gestionarea parcărilor auto, printr-un proiect de lege ce urmează să fie înregistrat în Legislativ în această săptămână, a anunțat primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative din 24 noiembrie. Edilul a declarat că domeniul parcărilor funcționează în prezent fără reguli clare
Constantin Țuțu cere ultimul cuvânt până la pronunțarea sentinței – Ședința de judecată, amânată pentru 26 noiembrie # Politik
Încă o ședință de judecată în dosarul penal al lui Constantin Țuțu a fost amânată. De această dată, instanța a decis să reprogrameze momentul ultimului cuvânt după ce inculpatul a transmis, prin avocat, că dorește să se adreseze personal în fața magistraților. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis cererea și a stabilit noul termen pentru
Presiune pe Guvern și Parlament – Primarii cer reformă administrativă și autonomie financiară # Politik
Primarii din mai multe localități au cerut Guvernului și Parlamentului să accelereze reforma administrativ-teritorială, să consolideze autonomia locală și să asigure o descentralizare financiară reală, astfel încât administrațiile locale să poată răspunde mai eficient nevoilor comunităților. La cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru Republica Moldova al Comitetului European al Regiunilor, desfășurată pe
Băncile din Moldova încheie anul cu profituri uriașe – Trei instituții acumulează peste 80% din venituri # Politik
Sectorul bancar din Republica Moldova a încheiat luna octombrie 2025 cu un profit cumulat de 3,84 miliarde de lei cu 18,5% ai mult față de perioada similară a anului precedent, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Lider detașat la capitolul profit este BC „Moldova-Agroindbank" S.A. (MAIB), cu un rezultat de aproximativ 1,54 miliarde
Peste 1,3 miliarde de euro, transferați prin SEPA – Mai bine de jumătate au fost realizate de persoane fizice # Politik
Tranzacțiile efectuate prin SEPA în și din Republica Moldova au depășit 1,3 miliarde de euro în doar o lună, înregistrându-se o creștere de 300 de milioane de euro față de perioada anterioară aderării la sistemul european de plăți. Mai bine de jumătate dintre transferuri au fost realizate de persoane fizice, iar economiile directe generate deja
Dosarul numit generic „Sacoşa", în care este judecat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii Supreme de Justiţie. Şedinţele au fost puse pe pauză încă de la sfârşitul lunii iunie 2025, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost
Moldova exportă peste 30.000 de tone de struguri în UE – România, Polonia și Olanda, principalii cumpărători # Politik
Peste 30.000 de tone de struguri de masă din recolta 2025, în valoare de aproximativ 32,5 milioane de dolari, au fost exportate de Moldova de la începutul sezonului până la sfârșitul săptămânii trecute, informează Logos Press. Prețul mediu al exporturilor a fost de 1,08 dolari pe kilogram. Președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Struguri din
Situație dificilă în stânga Nistrului – Rezervele de gaze ajung pentru mai puțin de 3 săptămâni # Politik
Entitatea responsabilă (Moldovagaz n.a) de aprovizionarea regiunii transnistrene a constituit stocuri strategice de gaze în volum de 57 102 mii m³ (echivalentul a 602 889 MWh), potrivit datelor prezentate în raportul ANRE privind pregătirile pentru sezonul rece 2025–2026. Calculele arată că aceste rezerve ar asigura consumul regiunii pentru o perioadă relativ scurtă. La un consum
MGRES-ul inclus de Chișinău în lista pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor din rețea – Nu presupune implicarea în proceduri de achiziție sau reluarea livrărilor către malul drept # Politik
Centrala rusească MGRES de la Kuciurgan reintră în vizorul „Moldelectrica". Întreprinderea de Stat a prezentat lista actualizată a furnizorilor precalificați pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor din rețeaua națională de transport. Procesul se desfășoară conform Procedurii de procurare a energiei electrice stabilite în Regulile pieței energiei electrice, aprobate de ANRE.
Piața petrolieră a Moldovei e diversificată, dar vulnerabilă – Expert: „Riscurile nu dispar” # Politik
Piața carburanților din Republica Moldova este diversificată, însă riscurile persistă. Avertismentul vine de la expertul economic Marin Gospodarenco, care a analizat situația în contextul crizei Lukoil. Acesta a menționat că orice schimbare în lanțul logistic aduce costuri suplimentare și presiune asupra prețurilor. Potrivit lui, problema a apărut pentru că statul s-a bazat ani la rând
Impas la licitația pentru două centrale de cogenerare din Chișinău – Statul nu poate susține financiar ofertele rămase în concurs, iar Banca Mondială intervine # Politik
Procedura de licitație pentru instalarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență la CT Vest și CET Sursa 3, o investiție de peste 81 milioane de euro din cadrul proiectului PIESACET-2 — a ajuns într-un moment complicat. În timp ce mai mulți participanți acuză trucarea licitației și excluderea abuzivă a unor ofertanți, ministerul Energiei confirmă oficial
Ministerul Muncii va propune Guvernului majorarea salariului minim pe țară la 6.300 de lei, în 2026 – Sindicatele solicită 8050 de lei # Politik
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va propune Guvernului aprobarea salariului minim pe țară în anul 2026 în cuantum de 6.300 de lei. Decizia a fost luată la ultima ședință a grupului tehnic de lucru pentru stabilirea salariului minim pe țară, iar Guvernul susține că această sumă a fost „stabilită cu partenerii sociali". Sindicatele, însă,
Zeci de mii de plângeri pentru facturi greșite la gaze – Ministerul Energiei cere rectificare imediată # Politik
Ministerul Energiei a convocat o ședință dedicată sesizărilor numeroase ale consumatorilor privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. La discuții au participat reprezentanții SA Moldovagaz, SRL Chișinău-Gaz, SA Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a atras atenția asupra numărului foarte mare de plângeri primite în
Europenii propun o versiune modificată a planului SUA pentru pacea în Ucraina – Ce conține documentul # Politik
SUA și Ucraina anunță un „plan de pace actualizat" pentru încheierea războiului cu Rusia, revizuit față de proiectul inițial al administrației Trump, considerat prea favorabil Moscovei. Într-o declaraţie comună publicată după discuţiile de la Geneva dintre delegaţiile SUA şi Ucrainei, cele două părţi au afirmat că discuţiile lor au fost „extrem de productive" şi că
Moldova și-a suplinit stocurile de gaze naturale pentru sezonul rece 2025–2026 care constituie aproximativ 150 de milioane de m3 # Politik
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze prevăzute de noile modificări ale Legii nr. 108/2016 privind gazele naturale. Măsura are scopul de a atenua eventuale creșteri bruște ale prețurilor și de a asigura funcționarea sigură și stabilă a
Modificări majore la legea BNM – Președintele statului va interveni la confirmarea Consiliului de Supraveghere și al Comitetului Executiv al Băncii Centrale # Politik
Comisia parlamentară, economie buget și finanțe va propune Parlamentului noi modificări la legea privind activitatea Băncii Naționale a Moldovei. Proiectul a fost consultat cu FMI și prevede schimbări mai riguroase la selectarea membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Comitetului Executiv al BNM, de asemenea, Președintele țării va avea un un rol-cheie în aprobarea sau blocarea
Patru persoane au fost reținute în cazul capturii de armament descoperite într-un camion oprit la punctul vamal Leușeni–Albița. Trei dintre suspecți: conducătorul întreprinderii care a comandat transportarea mărfii, administratorul companiei de transport și un broker vamal, au fost reținuți pe teritoriul Republicii Moldova. Șoferul camionului, cetățean moldovean de 37 de ani, a fost reținut de
Extrădarea lui Platon amânată până în martie 2026 – Ce motiv invocă autoritățile britanice # Politik
Examinarea extrădării controversatului om de afaceri Veaceslav Platon din Londra în țara noastră a fost amânată pentru primăvara anului viitor. Autoritățile din Marea Britanie au luat această decizie în urma cererii avocatului lui Platon privind amânarea audierii, pentru ca apărarea să se poată pregăti în acest sens. Responsabilii Procuraturii Generale au primit această informație în
Ministrul Junghietu: Linia cu Cuciurgan rămâne funcțională și după lansarea LEA Vulcănești-Chișinău # Politik
Linia electrică care unește sudul Moldovei cu Centrala de la Cuciurgan va rămâne operațională și după punerea în funcțiune, în această iarnă, a noii linii Vulcănești–Chișinău. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni TV, care a subliniat că vechea infrastructură nu va fi tăiată sau scoasă din uz, notează
Prețul ouălor de găină în retailul moldovenesc a înregistrat o creștere de 20–25% în luna noiembrie, depășind pragul de 40 de lei pe duzină. Potrivit informațiilor transmise de Logos Press, crescătorii de păsări atribuie acest fapt intensificării exporturilor către Uniunea Europeană. Operatorii de pe piață menționează că, în contextul focarelor de gripă aviară din mai
Investitorii străini care aleg Republica Moldova nu vin doar pentru oportunitățile de afaceri, ci pentru întreg stilul de viață pe care țara îl poate oferi, a afirmat Natalia Bejan, directoarea Agenției de Investiții, într-un interviu oferit Ziarului de Gardă. Potrivit acesteia, marile companii, inclusiv business-urile de familie cu averi de ordinul miliardelor, privesc investiția într-o
Patronatele nu vor majorarea bruscă a salariului minim – Ar putea duce la falimentarea multor companii – Ministerul Finanțelor propune doar 6 300 de lei # Politik
Confederația Națională a Patronatelor consideră că salariul minim lunar ar trebui să fie mult mai mic decât propunerea sindicatelor de 8 050 de lei. În același timp, Ministerul Finanțelor analizează o creștere până la cel mult 6 300 de lei, transmite IPN. Vicepreședintele CNSM, Sergiu Sainciuc, a prezentat un raport conform căruia, sărăcia monetară a
Gazele se ieftinesc – Un posibil plan de pace pentru Ucraina și vremea caldă împing metanul sub 31 €/MWh # Politik
Prețurile gazului natural în Europa au coborât vineri la cel mai redus nivel din ultimele 18 luni, influențate de anunțul privind disponibilitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a lucra la un posibil plan de pace, dar și de prognozele meteo care indică o iarnă mai blândă. Potrivit datelor de pe bursa olandeză TTF, futures-ul cu
Creștinii ortodocși de stil vechi îi sărbătoresc astăzi pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil -În peste 200 de localități este marcat hramul # Politik
Creștinii ortodocși de stil vechi marchează
Concesii teritoriale, garanții de securitate și măsuri economice – Ce prevede controversatul plan al lui Trump pentru Ucraina # Politik
Președintele SUA, Donald Trump, a elaborat un plan de pace pentru Ucraina, ale cărui prevederi au fost făcute publice de deputatul ucrainean Oleksii Goncearenko. Documentul, citat de RBC Ucraina și Financial Times, prevede o serie de concesii teritoriale, garanții de securitate și măsuri economice menite să pună capăt conflictului. Teritorii recunoscute și zone înghețate Potrivit ... Concesii teritoriale, garanții de securitate și măsuri economice – Ce prevede controversatul plan al lui Trump pentru Ucraina The post Concesii teritoriale, garanții de securitate și măsuri economice – Ce prevede controversatul plan al lui Trump pentru Ucraina appeared first on Politik.
Două persoane reținute pentru 72 de ore în cazul camionului cu armament descoperit la vamă – Carp – Vom avea audieri la Comisia de profil # Politik
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore după ce un camion din Republica Moldova, încărcat cu armament, a fost depistat la Vama Leuşeni-Albița. Potrivit oamenilor legii, au fost ridicate mai multe mijloace de probă, iar conform informațiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina. „De către organul de urmărire penală a Serviciului ... Două persoane reținute pentru 72 de ore în cazul camionului cu armament descoperit la vamă – Carp – Vom avea audieri la Comisia de profil The post Două persoane reținute pentru 72 de ore în cazul camionului cu armament descoperit la vamă – Carp – Vom avea audieri la Comisia de profil appeared first on Politik.
Președintele Parlamentului -Reintegrarea țării va necesita sprijin financiar internațional – Premierul Munteanu va prezenta conceptul # Politik
Planul de reintegrare a țării va fi finanțat atât din bugetul de stat cât și din suportul financiar al partenerilor externi. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Acesta a precizat că în cel mai scurt timp, documentul va fi prezentat de premierul Munteanu, notează info1.md ”O să-l face public, îl discutăm acum pe ... Președintele Parlamentului -Reintegrarea țării va necesita sprijin financiar internațional – Premierul Munteanu va prezenta conceptul The post Președintele Parlamentului -Reintegrarea țării va necesita sprijin financiar internațional – Premierul Munteanu va prezenta conceptul appeared first on Politik.
În perioada 3–5 decembrie, OPEM Moldova va desfășura testările platformei de tranzacționare a energiei electrice, care va permite realizarea ofertelor de vânzare și cumpărare a energiei. Platforma se va concentra pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), oferind un instrument competitiv pentru formarea prețurilor corecte și echitabile. Pentru testări, vor fi înregistrați doar participanții care și-au ... Platforma de tranzacționare a energiei electrice, testată în premieră în Moldova The post Platforma de tranzacționare a energiei electrice, testată în premieră în Moldova appeared first on Politik.
Noi reguli pentru achizițiile publice – Ce prevede Regulamentul elaborat de ministerul Finanțelor # Politik
Planificarea achizițiilor publice se va face după un nou regulament, care intră în vigoare vineri, 21 noiembrie 2025. Regulamentul, elaborat de Ministerul Finanțelor și aprobat de Guvern pe 15 octombrie 2025, stabilește etapele procesului de planificare, de la identificarea necesităților și analiza riscurilor, până la elaborarea, aprobarea și monitorizarea planului anual de achiziții, corelat cu ... Noi reguli pentru achizițiile publice – Ce prevede Regulamentul elaborat de ministerul Finanțelor The post Noi reguli pentru achizițiile publice – Ce prevede Regulamentul elaborat de ministerul Finanțelor appeared first on Politik.
Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat în data de 20 noiembrie la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) după ce o dronă a survolat țara noastră. Diplomatul, însă afirmă că nu există probe că aparatul de zbor este unul rusesc. „Nu există motive pentru a aduce acuzații pentru că nu sunt ... Convocat la MAE, Ambasadorul Rusiei neagă probele despre drona care a survolat Moldova The post Convocat la MAE, Ambasadorul Rusiei neagă probele despre drona care a survolat Moldova appeared first on Politik.
Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) anunță că, începând cu 20 noiembrie, este pregătit să furnizeze kerosen pentru aeronave din surse europene. Aeroportul dispune de capacitatea tehnică necesară, infrastructură adecvată, personal calificat, volum suficient de combustibil, precum și de tarifele stabilite pentru acest serviciu. Potrivit informaţiilor, în prezent, aeroportul finalizează contractele cu companiile aeriene pentru furnizarea Jet ... Aeroportul Internațional Chișinău anunță schimbarea sursei de alimentare pentru aeronave The post Aeroportul Internațional Chișinău anunță schimbarea sursei de alimentare pentru aeronave appeared first on Politik.
Bulgaria nu va mai elibera vize Schengen cu intrări multiple pentru cetățenii ruși, după decizia Comisiei Europene din 7 noiembrie 2025 privind restricționarea multivizelor. Ministerul de Externe de la Sofia a confirmat pentru ”Вот Так” aplicarea integrală a noilor reguli, iar instrucțiunile au fost transmise consulatelor bulgare din Moscova și Sankt Petersburg. Noile măsuri vizează ... Sofia taie accesul rușilor – Bulgaria renunță la vizele Schengen cu intrări multiple The post Sofia taie accesul rușilor – Bulgaria renunță la vizele Schengen cu intrări multiple appeared first on Politik.
Parlamentul de la Chișinău și Senatul României cer startul negocierilor de aderare a Moldovei la UE în 2025 # Politik
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și din Senatul României au aprobat o declarație comună prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) până la sfârșitul anului 2025. Documentul a fost semnat de Doina Gherman, președintele Comisiei pentru integrare europeană din Parlamentul Republicii Moldova și vicepreședinte al ... Parlamentul de la Chișinău și Senatul României cer startul negocierilor de aderare a Moldovei la UE în 2025 The post Parlamentul de la Chișinău și Senatul României cer startul negocierilor de aderare a Moldovei la UE în 2025 appeared first on Politik.
Prețurile ouălor de găină au crescut cu aproximativ 20–30% în ultimele două săptămâni pe rafturile magazinelor din Republica Moldova, pe fondul unei tendințe similare în întreaga Europă. Datele statistice oficiale arată că, în primele zece luni ale acestui an, ouăle s-au scumpit cu circa 8% în Republica Moldova, iar majorările se repetă deja de patru ... Patru luni de scumpiri la ouă – Moldovenii plătesc cu până la 30% mai mult The post Patru luni de scumpiri la ouă – Moldovenii plătesc cu până la 30% mai mult appeared first on Politik.
Exportul de gaze din România către Ucraina a fost reluat la finalul lunii trecute și se estimează că va continua pe întreaga perioadă a iernii, Kiev-ul confruntându-se cu un deficit major de gaze, ca urmare a distrugerilor provocate de atacurile Rusiei asupra infrastructurii de extracție și transport. Deși actualele livrări sunt direcționate oficial către Ucraina, ... Kievul cumpără gaze prin România -Presa română: Ar putea ajunge și în Transnistria The post Kievul cumpără gaze prin România -Presa română: Ar putea ajunge și în Transnistria appeared first on Politik.
Captură de armament la Albița – Camion din Moldova, stopat – A fost inițiată o cauză penală – Serviciul Vamal vine cu explicații # Politik
Un camion care ar avea muniție de război a fost oprit când încerca să intre în România pe la vama Albiţa. Transportul ar fi urmat să ajungă în Israel, notează Antena 3 CNN. În jurul orei 1.30, un cetățean din Republica Moldova a ajuns la graniță, conducând un camion cu o remorcă de tip container, ... Captură de armament la Albița – Camion din Moldova, stopat – A fost inițiată o cauză penală – Serviciul Vamal vine cu explicații The post Captură de armament la Albița – Camion din Moldova, stopat – A fost inițiată o cauză penală – Serviciul Vamal vine cu explicații appeared first on Politik.
Ministerul Dezvoltării Regionale anunță că a avut loc o nouă rundă de discuții tehnice privind pregătirea cererii de finanțare pentru construcția terminalului multimodal de la Ungheni, la stația Berești. Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluţă, împreună cu omologul său din România, Irinel Ionel Scriosteanu, au condus ședința la care au participat instituțiile de ... Proiectul nodului logistic de la Berești bate pasul pe loc – Guvernul caută finanțare The post Proiectul nodului logistic de la Berești bate pasul pe loc – Guvernul caută finanțare appeared first on Politik.
Transportul de pasageri din Moldova spre Rusia, reluat – Lituania ridică restricțiile la granița cu Belarus # Politik
Transportatorii moldoveni care efectuează curse internaționale spre Rusia și alte destinații regionale vor putea circula din nou prin punctele de trecere a frontierei dintre Lituania și Belarus. Guvernul lituanian a decis redeschiderea punctelor Šalčininkai și Medininkai începând cu 20 noiembrie 2025, ora 00:00, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Anterior, acestea fuseseră închise din motive ... Transportul de pasageri din Moldova spre Rusia, reluat – Lituania ridică restricțiile la granița cu Belarus The post Transportul de pasageri din Moldova spre Rusia, reluat – Lituania ridică restricțiile la granița cu Belarus appeared first on Politik.
Ministerul Economiei confirmă discuțiile privind vânzarea Portului Giurgiulești – Se negociază, dar nimic nu e decis # Politik
Ministerul Economiei a venit cu o reacție oficială în urma informațiilor apărute în spațiul public privind vânzarea Portului Internațional Liber Giurgiulești către România. Instituția confirmă că există discuții în desfășurare, însă subliniază că nu poate comenta o tranzacție care nu este încă finalizată. Potrivit Ministerului, operatorul portului — Danube Logistics — este o entitate privată, ... Ministerul Economiei confirmă discuțiile privind vânzarea Portului Giurgiulești – Se negociază, dar nimic nu e decis The post Ministerul Economiei confirmă discuțiile privind vânzarea Portului Giurgiulești – Se negociază, dar nimic nu e decis appeared first on Politik.
Audit la Energocom – Pierderi de peste 300 milioane de lei – Entitatea nu a asigurat integritatea dosarelor de achiziții ale gazelor naturale # Politik
Gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Societatea pe Acțiuni „Energocom” în anii 2021-2023 a constituit subiectul raportului de audit examinat de Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice. Misiunea de audit, realizată de Curtea de Conturi, a evaluat conformitatea gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către „Energocom”. De asemenea, au ... Audit la Energocom – Pierderi de peste 300 milioane de lei – Entitatea nu a asigurat integritatea dosarelor de achiziții ale gazelor naturale The post Audit la Energocom – Pierderi de peste 300 milioane de lei – Entitatea nu a asigurat integritatea dosarelor de achiziții ale gazelor naturale appeared first on Politik.
Rafturi ascunse pentru produsele locale – Slusari: Autoritățile le întorc spatele producătorilor # Politik
Fostul director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Slusari, atrage atenția asupra faptului că, în supermarketurile din Republica Moldova, produsele de import sunt amplasate la nivelul ochilor, în timp ce produsele autohtone se află în locuri mai puțin vizibile. Într-o postare pe rețelele de socializare, Slusari a publicat fotografii comparative cu două tipuri de napolitane: ... Rafturi ascunse pentru produsele locale – Slusari: Autoritățile le întorc spatele producătorilor The post Rafturi ascunse pentru produsele locale – Slusari: Autoritățile le întorc spatele producătorilor appeared first on Politik.
Demisii în lanț în guvernul de la Kiev după schemele de corupție de la Energoatom – Miniștrii Justiției și Energiei demiși de Rada Supremă # Politik
Parlamentul Ucrainei a votat marți, 19 noiembrie, demiterea Svetlanei Grinchuk din funcția de ministru al Energiei și al ministrului Justiției, German Galușcenko. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Radei Supreme, unde 315 deputați au susținut eliberarea ei din funcție. Demiterea vine după ce comitetul parlamentar pentru energie a votat anterior în favoarea solicitării premierului ... Demisii în lanț în guvernul de la Kiev după schemele de corupție de la Energoatom – Miniștrii Justiției și Energiei demiși de Rada Supremă The post Demisii în lanț în guvernul de la Kiev după schemele de corupție de la Energoatom – Miniștrii Justiției și Energiei demiși de Rada Supremă appeared first on Politik.
Zi de doliu național în Republica Moldova, joi, cu ocazia funeraliilor lui Ilie Ilașcu la București – Decretul semnat de Președintele Sandu # Politik
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat miercuri, 19 noiembrie, un decret prin care ziua de joi, 20 noiembrie, când Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, este declarată zi de doliu național. „Toți cei care l-au respectat pot să își ia simbolic rămas-bun la Palatul Național, între orele 10:00–13:00”, a menţionat ... Zi de doliu național în Republica Moldova, joi, cu ocazia funeraliilor lui Ilie Ilașcu la București – Decretul semnat de Președintele Sandu The post Zi de doliu național în Republica Moldova, joi, cu ocazia funeraliilor lui Ilie Ilașcu la București – Decretul semnat de Președintele Sandu appeared first on Politik.
Marcel Spatari -Moldova are alternative la finanțarea FMI după ratarea tranșei de 170 milioane USD # Politik
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, afirmă că Republica Moldova dispune și de surse alternative de finanțare, în contextul ratării tranșei de 170 de milioane de dolari din partea FMI. Deputatul a subliniat că, deși relația cu Fondul Monetar Internațional rămâne esențială pentru credibilitatea externă a țării, Guvernul are la dispoziție și alte ... Marcel Spatari -Moldova are alternative la finanțarea FMI după ratarea tranșei de 170 milioane USD The post Marcel Spatari -Moldova are alternative la finanțarea FMI după ratarea tranșei de 170 milioane USD appeared first on Politik.
Deficiențe la gestionarea medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul Agenției Medicamentului – Ce relevă un raport al Curții de Conturi # Politik
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la 18 noiembrie, proiectele Raportului de audit al conformității și al misiunii de follow-up privind activitatea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) pentru perioada 2023–2025 (I semestru). Auditul a relevat deficiențe sistemice cauzate de necorelarea cadrului normativ, implicarea managerială insuficientă și lipsa unor controale interne adecvate ... Deficiențe la gestionarea medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul Agenției Medicamentului – Ce relevă un raport al Curții de Conturi The post Deficiențe la gestionarea medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul Agenției Medicamentului – Ce relevă un raport al Curții de Conturi appeared first on Politik.
Sindicatele cer Guvernului majorarea urgentă a salariilor în sectorul bugetar – Valoarea de referință ar trebui să constituie 3.000 lei în anul 2026 # Politik
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) cere Guvernului Republicii Moldova majorarea urgentă a salariilor în sectorul bugetar, precum și stabilirea valorii de referință la minimum 3.000 lei în anul 2026. Într-un comunicat de presă emis miercuri, 19 noiembrie, CNSM a subliniat profunda îngrijorare față de nivelul insuficient de motivare a angajaților din sectorul bugetar ... Sindicatele cer Guvernului majorarea urgentă a salariilor în sectorul bugetar – Valoarea de referință ar trebui să constituie 3.000 lei în anul 2026 The post Sindicatele cer Guvernului majorarea urgentă a salariilor în sectorul bugetar – Valoarea de referință ar trebui să constituie 3.000 lei în anul 2026 appeared first on Politik.
Ministerul de Externe condamnă survolarea spațiului aerian de o dronă – Ambasadorul agreat al Federației Ruse convocat la MAE # Politik
Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți (Republica Moldova). Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea regională. ... Ministerul de Externe condamnă survolarea spațiului aerian de o dronă – Ambasadorul agreat al Federației Ruse convocat la MAE The post Ministerul de Externe condamnă survolarea spațiului aerian de o dronă – Ambasadorul agreat al Federației Ruse convocat la MAE appeared first on Politik.
Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău realizată în proporție de 99% – În decembrie încep testările # Politik
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea construcției, linia și echipamentele vor fi supuse inspecțiilor și testelor tehnice necesare pentru conectarea la rețea. Progresul înregistrat la stațiile electrice este diferit: la Stația ... Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău realizată în proporție de 99% – În decembrie încep testările The post Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău realizată în proporție de 99% – În decembrie încep testările appeared first on Politik.
