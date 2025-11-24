(VIDEO) Valentina Buzu – exemplu de leadership feminin în administrația locală
Provincial, 24 noiembrie 2025 15:50
Valentina Buzu este primara satului Peresecina, aflată la al doilea mandat de 4 ani. În calitate de primară, dat fiind faptul că Peresecina a fost întotdeauna gestionată de către bărbați, una dintre cele mai mari provocări pentru Valentina Buzu a fost neîncrederea locuitorilor în capacitatea ei de a dezvolta localitatea, informează PROVINCIAL cu referire la UNDP
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 15 minute
15:50
Acum 30 minute
15:40
Pe data de 21 noiembrie 2025, la Chișinău a avut loc evenimentul de totalizare al proiectului „Promovarea OSC-urilor în calitate de parteneri în dezvoltarea serviciilor sociale reziliente", finanțat de Uniunea Europeană și implementat de consorțiul Keystone Moldova, Fundația Dorcas-Moldova și Asociația pentru Educație „Neoumanist". Cu acest prilej, primarul orașului Sergiu Andronachi a recepționat un automobil
Acum o oră
15:20
Natalia Eremia: În raionul Ialoveni extindem rețeaua de apeduct magistral, un proiect care arată capacitatea noastră de a transforma finanțarea europeană în rezultate concrete pentru oameni # Provincial
Președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia, a participat astăzi, 24 noiembrie la cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor (CoR), desfășurată la Chișinău. Potrivit unui comunicat, în cadrul evenimentului, Natalia Eremia, a vorbit despre eforturile comune ale autorităților publice centrale: Președinția, Parlamentul și Guvernul de a consolida societatea
15:10
Ion Ceban a anunțat un proiect de lege cu privire la clădirile abandonate de pe teritoriul Chișinăului, dar și din întreaga țară. Cu privire la clădirile abandonate de pe teritoriul Chișinăului, dar și din întreaga țară, primarul general, Ion Ceban, a declarat că va depune un proiect de lege la Parlament, care ar reglementa din
Acum 2 ore
14:50
Satul Chipeșca, raionul Șoldănești, condus de primarul PSDE Marina Muștuc, și orașul Băicoi, județul Prahova, România, reprezentat de primarul Marius Ioan Constantin, au semnat un Acord de Cooperare care deschide calea unor proiecte comune cu impact real asupra comunităților din ambele localități. Doamna Muștuc, chiar dacă se află la primul mandat, a reușit să realizeze
14:50
Gala Laureaților 2025 la Cahul: celebrarea excelenței în cultură, educație și implicare socială # Provincial
În fiecare an, Hramul municipiului Cahul ne oferă prilejul de a privi cu atenție spre cei care, prin activitatea lor, consolidează viața culturală, educațională și socială a municipiului. Ediția din 2025 a Galei Laureaților a adus în lumină personalități și instituții care, prin profesionalism și dedicare, contribuie la evoluția comunității. În cadrul ceremoniei au fost
14:40
Cu referire la informațiile apărute în spațiul public privind faptul că „Chișinăul reia importul de curent de la Cuciurgan" și că „MGRES reapare pe lista Moldelectrica pentru acoperirea pierderilor", Î.S. „Moldelectrica" a venit cu o serie de precizări. Instituția a precizat că, procedura de achiziție privind procurarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și a pierderilor
14:20
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este extins la nivelul altor două puncte de trecere a frontierei # Provincial
Astăzi, 24 noiembrie 2025, se operaționalizează Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) și în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea. În această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene, informațiile fiind introduse în bazele de date. Implementarea nu include, pentru moment, colectarea elementelor biometrice
Acum 4 ore
13:50
Oficiul Poștal MD-5013 și-a redeschis ușile într-un spațiu modern și funcțional, adaptat necesităților actuale ale comunității. Noul ambient oferă condiții îmbunătățite pentru accesarea serviciilor poștale și financiare, contribuind la creșterea confortului și eficienței pentru toți utilizatorii. Clienții au la dispoziție o gamă completă de servicii: Trimiterea și primirea scrisorilor și coletelor; Achitarea facturilor și efectuarea
13:50
Olga Cebotari, la primul mandat de deputat: Voi fi prezentă în teritoriu, voi discuta cu oamenii şi le voi asculta opiniile # Provincial
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, este la primul mandat de deputat și afirmă că adevărata misiune a unui deputat este să fie vocea cetăţenilor, indiferent de circumstanţe. „Este primul meu mandat de deputat. La 33 de ani, am acces în Legislativ cu dorinţa sinceră de
13:20
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță finalizarea cu succes a proiectului „Rețele electrice exterioare – montarea unui generator ca sursă autonomă pentru Secția consultații a IMSP Spitalul raional Căușeni „Ana și Alexandru", finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al companiei. Proiectul a presupus achiziționarea și executarea
13:10
Astăzi, pe traseul R20, polițiștii au oprit, în apropierea unei stații PECO din satul Țareuca, un Volkswagen condus de un bărbat de 24 de ani. Testarea cu aparatul „Drager" a arătat o concentrație de 0,71 mg/l alcool în aerul expirat, iar pe numele șoferului a fost deschisă o cauză penală. Două persoane au fost escortate
13:10
Peste 100 de primari discută la Chișinău integrarea europeană și fondurile UE pentru localități # Provincial
Peste 100 de primari din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene discută astăzi, la Chișinău, progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene de dezvoltare. Dialogul are loc pe platforma Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, reunit în cea de-a
12:50
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Gagauz dili hem literatura okumakları" („Limba găgăuză și lectura literară") pentru clasele I–IV au fost analizate în cadrul unei ședințe organizate la Comrat. La discuții au participat peste 50 de cadre didactice care predau limba găgăuză în clasele primare, dar și reprezentanți ai Direcției Generale Educație din UTA Găgăuzia
12:50
Ion Ceban, către consilierii care au respins bugetul de 8 ori: Salariile profesorilor nu pot aștepta # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, a rugat fracțiunile care au respins bugetul de 8 ori anul acesta să revină în sala CMC, subliniind că dacă aceștia nu vor să voteze bugetul, măcar să voteze pentru ajustarea legii care prevede ca profesorii să-și primească salariile și premiile, așa prevede legea, iar acest proiect de decizie trebuie să
12:20
„Un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto, îl vom înregistra în această săptămână în Parlamentul Republicii Moldova" – a anunțat Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională. Edilul a spus că, acest segment trebuie să fie reglementat prin lege, astfel încât să fie stabilite prin lege statutul,
12:10
Douăzeci și unu de pompieri voluntari sunt instruiți pentru consolidarea rezilienței comunităților # Provincial
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă să susțină dezvoltarea voluntariatului în rândul pompierilor, prin instruirea sistematică a acestora în domeniul intervenției în situații de urgență. În acest sens, în perioada 22–23 și 29-30 noiembrie 2025 un grup format din 21 de pompieri voluntari din raioanele Strășeni, Basarabeasca, Cimișlia și Anenii Noi participă la un
12:10
Zeci de mii de plângeri privind facturile la energie: Dorin Junghietu cere acțiuni rapide # Provincial
Ministerul Energiei a convocat o ședință dedicată numeroaselor sesizări ale consumatorilor privind facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. La discuții au participat reprezentanții SA Moldovagaz, SRL Chișinău-gaz, SA Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a atras atenția asupra numărului foarte mare de plângeri primite în
Acum 6 ore
11:50
Cartea–calendar „Memoria victimelor” prezentată la Avdarma în cadrul Programului Național „Acces la cultură” # Provincial
La Muzeul de Istorie al satului Avdarma a fost discutat un proiect care nu ține doar de trecut, ci și de responsabilitatea noastră de azi. Cartea–calendar „Memoria victimelor și studiul crimelor comise de regimurile totalitare" va deveni un instrument clar, accesibil și necesar pentru toți cei care vor să înțeleagă adevărul istoric și să-l transmită
11:50
În orașul Ungheni a început instalarea pomului de Crăciun pe Piața Independenței. Despre aceasta a anunțat Primăria Ungheni. Amintim că, pomul respectiv, sintetic, a fost achiziționat de Primăria Ungheni în anul 2020, fiind instalat în acest an în centrul orașului pentru a șasea oară consecutiv. O premieră va fi, însă, apariția pe pom a unor noi
11:40
Polițiștii din Orhei au depistat trei tineri cu vârste de 15, 16 și respectiv 18 ani, studenți ai unui colegiu din Chișinău, implicați în activități de distribuire a substanțelor interzise pe teritoriul raionului. În cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri, oamenii legii au desfășurat razii în mai multe zone cu
11:40
După 11 ani de blocaj, proiectul gazoductului din satul Chițcani, raionul Telenești, a fost finalizat, iar localnicii au fost conectați la rețeaua de gaze naturale. Lucrările au fost reluate după ce proiectul, început în 2013, a fost abandonat timp de mai mulți ani. Vicepreședintele raionului Telenești, Alexei Vrăjitoru, a declarat că autoritățile actuale au pus
11:30
Alexandr Petkov a prezentat bilanțul primilor doi ani de activitate: Ce e mai bun urmează — nu e un slogan, ci o strategie # Provincial
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a prezentat bilanțul primilor doi ani de activitate și a declarat că în oraș au început schimbările sistemice. Potrivit primarului, municipiul implementează pentru prima dată o abordare complexă de dezvoltare — de la infrastructură și transport până la sfera socială și transparența administrării. Printre realizările-cheie, el a menționat abordarea complexă
11:10
Stocurile strategice de gaze naturale au fost constituite pentru sezonul rece 2025–2026 # Provincial
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale prevăzute de noile modificări ale Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. Măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor
10:50
Astăzi va continua ședința CMC. Ceban: toate manipulările consilierilor sunt în linii mari pentru a devia subiectul… # Provincial
Astăzi va continua ședința Consiliului Municipal Chișinău, iar primarul general, Ion Ceban, și-a exprimat speranța că toți consilierii conștientizează importanța proiectelor propuse. „În special, este vorba despre un proiect de decizie care, în contextul modificărilor operate la bugetul de stat pentru anul 2025, impune ajustarea indicatorilor bugetari ai municipiului Chișinău, pentru adaptarea la actele aprobate
10:50
Alexandru Munteanu: Pentru sectorul agricol, integrarea europeană înseamnă beneficii, fonduri și creșterea standardelor # Provincial
De Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, prim-ministrul Alexandru Munteanu a felicitat agricultorii care, prin munca lor, asigură dezvoltarea unui sector strategic pentru Republica Moldova și promovează produsele autohtone pe plan internațional. Șeful Executivului a menționat că, în ultimii ani, sectorul agricol a fost prioritizat, cu accent pe exporturi, tehnologii moderne și
10:40
„Justar” SRL marchează 33 de ani de activitate pe piaţa serviciilor de securitate din Republica Moldova # Provincial
„Justar" SRL – una din companiile cu cea mai bogată istorie din Republica Moldova, marchează 33 de ani activitate. În toți acești ani, compania s-a dezvoltat continuu, oferind clienţilor săi cele mai bune soluţii la capitolul securitate şi punând permanent accent pe cele mai noi tehnologii în domeniu. „În toţi aceşti ani nu doar că
10:30
„Tu poți ceea de ce au nevoie alții” – campania de prevenire riscuruilor în sezonul rece continuă # Provincial
IGSU continuă campania cu genericul „Tu poți ceea de ce au nevoie alții" activitățile de prevenire și informare a populației privind riscurile asociate sezonului rece și pericolele intoxicațiilor cu monoxid de carbon în sectorul locativ. Campania a fost inaugurată la 14 noiembrie 2025, și acordă o atenție deosebită persoanelor în etate și celor cu necesități
10:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat de „Ceai negru (frunze)" în mărime de 1120 kg. Investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran", ceea ce constituie o neconformitate cu legislația din domeniul alimentar
10:30
În noaptea zilei de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Potrivit informațiilor înregistrate, flăcările au cuprins în totalitate o casă de locuit cu un nivel și o anexă. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au […] Post-ul Casă mistuită de flăcări la Cernoleuca: proprietarul a suferit arsuri ușoare apare prima dată în Provincial.
10:30
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret (ediția 2025). Sunt invitați să participe tinerii, profesioniștii și structurile care au demonstrat performanță, implicare și contribuții substanțiale la dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova. Ediția din acest an include 10 categorii: Cel mai activ specialist de tineret din cadrul AAPL de […] Post-ul A fost lansat concursul pentru Premiul Național pentru Tineret, ediția 2025 apare prima dată în Provincial.
Ieri
15:20
Echipa satului Horești a câștigat „Cupa raionului Ialoveni la volei”, ediția 2025 printre senioare # Provincial
Consiliul raional Ialoveni a organizat și desfășurat la data de 22 noiembrie „Cupa raionului la volei”, ediția 2025 printre senioare, conform calendarului sportiv raional pentru anul 2025. Evenimentul sportiv s-a desfășurat în sala de sport din satul Horești, unde au participat cele mai puternice 4 formații din raionul Ialoveni. Într-un final, cu meciuri tensionate și […] Post-ul Echipa satului Horești a câștigat „Cupa raionului Ialoveni la volei”, ediția 2025 printre senioare apare prima dată în Provincial.
22 noiembrie 2025
18:40
Campania de împădurire #GenerațiaPădurii continuă în acest weekend la Negureni, Telenești. Astăzi, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu Emilian Crețu, localnici, voluntari și silvicultori au plantat o nouă pădure pe o suprafață de 10 hectare. Plantarea a avut loc datorită unui parteneriat dintre Ministerul Mediului, Moldsilva și Emilian Crețu. În timp ce silvicultorii au pregătit […] Post-ul 10 hectare de pădure nouă la Negureni apare prima dată în Provincial.
18:40
Dacia Buiucani este campioana Ligii WU12, ediția 2025! În finala ediției de toamnă, echipa antrenată de Sergiu Straistaru a învins Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk cu 3-0. Liga WU12, care s-a desfășurat în perioada septembrie – noiembrie 2025, a adunat la start 16 echipe, alcătuite din jucătoare născute între anii 2013-2015. Inițial a fost organizată etapa regională, […] Post-ul Fotbal feminin. Dacia Buiucani – campioana Ligii WU12! apare prima dată în Provincial.
16:10
După o serie de scandaluri, dar şi după ample analize pe multiple planuri, Uniunea Europeană a decis să vină cu o serie de reglementări destul de stricte în raport cu mărfurile livrate de către platformele de comerţ internaţional. Astfel, se intenţionează ca deja de la 1 ianuarie 2026 să fie anulată scutirea de taxe pentru […] Post-ul UE alege concurența corectă. Și Moldova are această șansă apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Raionul Glodeni, parte a noului parteneriat trilateral România–Ucraina–Moldova pentru reconstrucție # Provincial
Consiliul Județean Iași, în parteneriat cu Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor (IDEP Moldova) s-au întrunit, ieri, la Palatul Culturii din Iași, în cadrul unui eveniment de lansare a unui parteneriat pentru Reconstrucție: “Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Moldova (CCTRUM)”. Președintele raionului Glodeni, Oxana Albu, alături de reprezentanți ai administrației publice locale din Republica […] Post-ul Raionul Glodeni, parte a noului parteneriat trilateral România–Ucraina–Moldova pentru reconstrucție apare prima dată în Provincial.
12:10
Accesul în Hotelul Național, securizat de Pretura Centru pentru prevenirea incidentelor # Provincial
Pretura sectorului Centru informează că, în zilele de 20 și 21 noiembrie 2025, au fost întreprinse acțiuni de securizare a acceselor în clădirea avariată a Hotelului Național, în vederea prevenirii incidentelor și asigurării siguranței locuitorilor din zonă. În seara de 20 noiembrie, Pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu a publicat pe pagina sa de Facebook despre […] Post-ul Accesul în Hotelul Național, securizat de Pretura Centru pentru prevenirea incidentelor apare prima dată în Provincial.
12:00
Doar o singură echipă a jucat fără întrerupere în prima ligă din Republica Moldova, înființată în 1992: Zimbru Chișinău. Formația chișinăuiană va atinge duminică, 23 noiembrie, o bornă istorică, meciul cu numărul 1.000 în Liga 7777. Zimbru este cel mai vechi club fotbalistic din Republica Moldova, fondat pe 16 mai 1947. Prima partidă a “galben-verzilor” din campionatul Moldovei […] Post-ul Bornă istorică pentru Zimbru: 1.000 de meciuri în campionatul Moldovei! apare prima dată în Provincial.
10:10
Torner: Republica Moldova are o șansă reală de a obţine soluţionarea problemei transnistrene ca parte a unui amplu program de garanţii de securitate la nivel regional # Provincial
Dmitri Torner, liderul Partidului "NOI – Noua Opţiune Istorică", spune că, acum, când se caută soluţii pentru încheierea războiului din Ucraina, când se discută garanţii de securitate pentru regiunea din care face parte şi Republica Moldova, când se identifică posibilităţi pentru reîntregirea paşnică a Republicii Moldova – este momentul oportun pentru a reveni la discuţiile […] Post-ul Torner: Republica Moldova are o șansă reală de a obţine soluţionarea problemei transnistrene ca parte a unui amplu program de garanţii de securitate la nivel regional apare prima dată în Provincial.
21 noiembrie 2025
19:00
Bustul poetului Andrei Ciurunga – inaugurat în Parcul Central “Grigore Vieru” din Cahul # Provincial
Astăzi, de Hramul localității Cahul, a fost inaugurat bustul poetului cahulean Andrei Ciurunga (1920–2004) în Parcul Central “Grigore Vieru”. Despre aceasta a comunicat primarul Nicolae Dandiș, transmite PROVINCIAL. Astfel, la eveniment au participat primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, alături de alături de Excelența Sa Gabriel Nicola, Consulul General al României la Cahul, P.S. Veniamin, Episcopul […] Post-ul Bustul poetului Andrei Ciurunga – inaugurat în Parcul Central “Grigore Vieru” din Cahul apare prima dată în Provincial.
18:40
Primăria Municipiului Soroca, anunță începerea lucrărilor de construcție a unui parc fotovoltaic. Primara Lilia Pilipețchi, a inspectat șantierul de construcție, aflat în partea de deal a orașului. Proiectul prevede instalarea a circa 400 de panouri fotovoltaice. Parcul este menit să reducă semnificativ costurile de energie electrică, să contribuie la independența energetică a comunității și anume […] Post-ul La Soroca au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic apare prima dată în Provincial.
18:30
Locuitorii municipiului Hîncești au avut un motiv în plus de bucurie de Hramul localității lor. Pe 21 noiembrie a avut loc inaugurarea grădiniței nr. 1 „Albinuța”, complet renovată și eficientizată energetic datorită sprijinului Uniunii Europene. Evenimentul a reunit comunitatea locală, autorități și parteneri internaționali, marcând transformarea instituției într-un spațiu modern, sigur și eficient energetic. Lucrările […] Post-ul (FOTO) Grădinița Nr. 1 din Hîncești – complet renovată și eficientizată energetic apare prima dată în Provincial.
16:40
Leova: proiect major de alimentare cu apă, aproape de finalizare pentru șase localități # Provincial
Echipa Agenției de Dezvoltare Regională Sud a organizat o ședință de lucru în raionul Leova, în cadrul proiectului „Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova”. Potrivit unui comunicat, discuțiile au vizat acțiunile necesare și termeni de realizare ale acestora în […] Post-ul Leova: proiect major de alimentare cu apă, aproape de finalizare pentru șase localități apare prima dată în Provincial.
16:10
Reprezentanții Primăriei Bălți au participat la instruirea pentru consolidarea capacităților în cadrul platformei „MINOR+” # Provincial
Astăzi, 21 noiembrie 2025, a avut loc instruirea pentru consolidarea capacităților organizată de Centrul de Inițiative Civice pentru Minoritățile Naționale (ICPMN), în cadrul platformei „MINOR+ – Platformă pentru Participare Interetnică și Implicare Consultativă”. Evenimentul s-a desfășurat la Summit Events și a reunit experți, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai comunităților etnice din Republica Moldova. Primăria […] Post-ul Reprezentanții Primăriei Bălți au participat la instruirea pentru consolidarea capacităților în cadrul platformei „MINOR+” apare prima dată în Provincial.
15:50
Bălți: grup de traficanți de droguri destructurat de poliție, suspecții reținuți pentru 30 de zile # Provincial
Polițiștii din Bălți au destructurat activitatea infracțională a unui grup specializat în comercializarea drogurilor. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală au fost identificați doi tineri de 19 și 22 de ani, originari din raionul Strășeni. Aceștia distribuiau droguri atât pe teritoriul municipiului Bălți, cât și în alte localități ale […] Post-ul Bălți: grup de traficanți de droguri destructurat de poliție, suspecții reținuți pentru 30 de zile apare prima dată în Provincial.
15:50
În perioada 20-21 noiembrie 2025, Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a găzduit Misiunea tehnică și financiară KfW privind monitorizarea procesului de utilizare a fondurilor în cadrul proiectului regional „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”. Potrivit ADR Centru, scopul vizitei a vizat evaluarea progresului fizic pe șantiere, verificarea documentelor tehnico-financiare aferente contractelor de […] Post-ul Proiectul regional de apă din Moldova Centrală, inspectat de experții KfW apare prima dată în Provincial.
15:30
Ieri, 20 noiembrie 2025, la Primăria Călărași a avut loc o discuție amplă cu antreprenorii din raion, având ca subiect posibilitatea creării Centrului CEIDA la Călărași. Ideea acestui centru vine ca răspuns la necesitatea tot mai mare de a pregăti tinerii pentru profesiile de mâine și de a oferi comunității un spațiu modern dedicat dezvoltării […] Post-ul Primăria Călărași discută înființarea centrului CEIDA apare prima dată în Provincial.
15:10
CCRM a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 20 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în anii 2021-2024. Auditul a menționat că, deși gestionarea resurselor financiare și patrimoniului public s-a realizat într-o mare măsură în conformitate […] Post-ul CCRM a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului apare prima dată în Provincial.
15:00
Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, candidați pentru funcțiile de viceprimari ai Capitalei # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, a propus în cadrul ședinței CMC din 21 noiembrie candidaturile Olesei Pșenițchi și ale lui Victor Pruteanu pentru funcțiile de viceprimari ai Capitalei. „Le mulțumesc viceprimarilor Angela Cutaseevici și Olga Ursu, care, în urma alegerilor parlamentare, merg în Parlament, fiind deputate din partea Partidului MAN. Mulțumesc tuturor colegilor care, în toți […] Post-ul Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, candidați pentru funcțiile de viceprimari ai Capitalei apare prima dată în Provincial.
14:20
La Palatul de Cultură din Bălți a avut loc un atelier creativ de confecționare a mărgelelor # Provincial
Pe 20 noiembrie curent, la Palatul Municipal de Cultură din Bălți s-a desfășurat atelierul de creație „Strălucirea tradiției în mâini tinere”, un eveniment în care s-au împletit tradițiile și cântecele populare, creativitatea și inspirația. Atelierul a fost condus de meșterul popular Maria Ciobanu, care a împărtășit participanților secretele măiestriei sale. Cei prezenți au fost implicați […] Post-ul La Palatul de Cultură din Bălți a avut loc un atelier creativ de confecționare a mărgelelor apare prima dată în Provincial.
