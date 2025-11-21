La Soroca au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic
Provincial, 21 noiembrie 2025 18:40
Primăria Municipiului Soroca, anunță începerea lucrărilor de construcție a unui parc fotovoltaic. Primara Lilia Pilipețchi, a inspectat șantierul de construcție, aflat în partea de deal a orașului. Proiectul prevede instalarea a circa 400 de panouri fotovoltaice. Parcul este menit să reducă semnificativ costurile de energie electrică, să contribuie la independența energetică a comunității și anume […] Post-ul La Soroca au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 15 minute
19:00
Bustul poetului Andrei Ciurunga – inaugurat în Parcul Central “Grigore Vieru” din Cahul # Provincial
Astăzi, de Hramul localității Cahul, a fost inaugurat bustul poetului cahulean Andrei Ciurunga (1920–2004) în Parcul Central “Grigore Vieru”. Despre aceasta a comunicat primarul Nicolae Dandiș, transmite PROVINCIAL. Astfel, la eveniment au participat primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, alături de alături de Excelența Sa Gabriel Nicola, Consulul General al României la Cahul, P.S. Veniamin, Episcopul […] Post-ul Bustul poetului Andrei Ciurunga – inaugurat în Parcul Central “Grigore Vieru” din Cahul apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
18:40
Primăria Municipiului Soroca, anunță începerea lucrărilor de construcție a unui parc fotovoltaic. Primara Lilia Pilipețchi, a inspectat șantierul de construcție, aflat în partea de deal a orașului. Proiectul prevede instalarea a circa 400 de panouri fotovoltaice. Parcul este menit să reducă semnificativ costurile de energie electrică, să contribuie la independența energetică a comunității și anume […] Post-ul La Soroca au început lucrările de construcție a unui parc fotovoltaic apare prima dată în Provincial.
18:30
Locuitorii municipiului Hîncești au avut un motiv în plus de bucurie de Hramul localității lor. Pe 21 noiembrie a avut loc inaugurarea grădiniței nr. 1 „Albinuța”, complet renovată și eficientizată energetic datorită sprijinului Uniunii Europene. Evenimentul a reunit comunitatea locală, autorități și parteneri internaționali, marcând transformarea instituției într-un spațiu modern, sigur și eficient energetic. Lucrările […] Post-ul (FOTO) Grădinița Nr. 1 din Hîncești – complet renovată și eficientizată energetic apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
16:40
Leova: proiect major de alimentare cu apă, aproape de finalizare pentru șase localități # Provincial
Echipa Agenției de Dezvoltare Regională Sud a organizat o ședință de lucru în raionul Leova, în cadrul proiectului „Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova”. Potrivit unui comunicat, discuțiile au vizat acțiunile necesare și termeni de realizare ale acestora în […] Post-ul Leova: proiect major de alimentare cu apă, aproape de finalizare pentru șase localități apare prima dată în Provincial.
16:10
Reprezentanții Primăriei Bălți au participat la instruirea pentru consolidarea capacităților în cadrul platformei „MINOR+” # Provincial
Astăzi, 21 noiembrie 2025, a avut loc instruirea pentru consolidarea capacităților organizată de Centrul de Inițiative Civice pentru Minoritățile Naționale (ICPMN), în cadrul platformei „MINOR+ – Platformă pentru Participare Interetnică și Implicare Consultativă”. Evenimentul s-a desfășurat la Summit Events și a reunit experți, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai comunităților etnice din Republica Moldova. Primăria […] Post-ul Reprezentanții Primăriei Bălți au participat la instruirea pentru consolidarea capacităților în cadrul platformei „MINOR+” apare prima dată în Provincial.
15:50
Bălți: grup de traficanți de droguri destructurat de poliție, suspecții reținuți pentru 30 de zile # Provincial
Polițiștii din Bălți au destructurat activitatea infracțională a unui grup specializat în comercializarea drogurilor. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală au fost identificați doi tineri de 19 și 22 de ani, originari din raionul Strășeni. Aceștia distribuiau droguri atât pe teritoriul municipiului Bălți, cât și în alte localități ale […] Post-ul Bălți: grup de traficanți de droguri destructurat de poliție, suspecții reținuți pentru 30 de zile apare prima dată în Provincial.
15:50
În perioada 20-21 noiembrie 2025, Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a găzduit Misiunea tehnică și financiară KfW privind monitorizarea procesului de utilizare a fondurilor în cadrul proiectului regional „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”. Potrivit ADR Centru, scopul vizitei a vizat evaluarea progresului fizic pe șantiere, verificarea documentelor tehnico-financiare aferente contractelor de […] Post-ul Proiectul regional de apă din Moldova Centrală, inspectat de experții KfW apare prima dată în Provincial.
15:30
Ieri, 20 noiembrie 2025, la Primăria Călărași a avut loc o discuție amplă cu antreprenorii din raion, având ca subiect posibilitatea creării Centrului CEIDA la Călărași. Ideea acestui centru vine ca răspuns la necesitatea tot mai mare de a pregăti tinerii pentru profesiile de mâine și de a oferi comunității un spațiu modern dedicat dezvoltării […] Post-ul Primăria Călărași discută înființarea centrului CEIDA apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
15:10
CCRM a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 20 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în anii 2021-2024. Auditul a menționat că, deși gestionarea resurselor financiare și patrimoniului public s-a realizat într-o mare măsură în conformitate […] Post-ul CCRM a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului apare prima dată în Provincial.
15:00
Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, candidați pentru funcțiile de viceprimari ai Capitalei # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, a propus în cadrul ședinței CMC din 21 noiembrie candidaturile Olesei Pșenițchi și ale lui Victor Pruteanu pentru funcțiile de viceprimari ai Capitalei. „Le mulțumesc viceprimarilor Angela Cutaseevici și Olga Ursu, care, în urma alegerilor parlamentare, merg în Parlament, fiind deputate din partea Partidului MAN. Mulțumesc tuturor colegilor care, în toți […] Post-ul Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, candidați pentru funcțiile de viceprimari ai Capitalei apare prima dată în Provincial.
14:20
La Palatul de Cultură din Bălți a avut loc un atelier creativ de confecționare a mărgelelor # Provincial
Pe 20 noiembrie curent, la Palatul Municipal de Cultură din Bălți s-a desfășurat atelierul de creație „Strălucirea tradiției în mâini tinere”, un eveniment în care s-au împletit tradițiile și cântecele populare, creativitatea și inspirația. Atelierul a fost condus de meșterul popular Maria Ciobanu, care a împărtășit participanților secretele măiestriei sale. Cei prezenți au fost implicați […] Post-ul La Palatul de Cultură din Bălți a avut loc un atelier creativ de confecționare a mărgelelor apare prima dată în Provincial.
14:20
Elevii din școlile minorităților naționale pot obține nota „10”, din oficiu, la proba de limba română # Provincial
Elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor putea obține nota „10”, din oficiu la proba de Limba și literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat. De această facilitate vor beneficia tinerii care vor promova un examen de certificare a competențelor de comunicare în limba română la nivelul B2 sau superior. Măsura […] Post-ul Elevii din școlile minorităților naționale pot obține nota „10”, din oficiu, la proba de limba română apare prima dată în Provincial.
14:00
Start licitației pentru îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raionul Rîșcani # Provincial
Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală a lansat licitația internațională pentru executarea lucrărilor de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă în raionul Rîșcani. Potrivit ONDRL, activitatea, desfășurată în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (SAASM), are ca scop selectarea unei companii care va construi aducțiunea apei potabile la care […] Post-ul Start licitației pentru îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raionul Rîșcani apare prima dată în Provincial.
14:00
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea urmări meciurile din Liga 7777, Liga 1, Liga Națională feminină, partidele din Liga Tineret, din ligile de juniori și copii, meciurile campionatului Moldovei la futsal, precum și partida Moldova – Azerbaidjan din cadrul Turneului de Dezvoltare UEFA U15. Liga 7777 […] Post-ul Unde mergem în weekend să privim fotbal apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
13:00
Primăria Ungheni discută implementarea Smart City și Digital Twin cu experți internaționali # Provincial
Primarul Vitalie Vrabie și specialiști din cadrul Primăriei Ungheni au avut o întrevedere cu reprezentanții companiei Esri Inc. în Republica Moldova și experți din orașul Cascais, Portugalia privind implementarea conceptului Digital Twin și Smart City pentru municipiul Ungheni. Potrivit autorităților, conceptul Digital Twin (City Digital Twin) prevede crearea unei copii digitale dinamice a întregului oraș, […] Post-ul Primăria Ungheni discută implementarea Smart City și Digital Twin cu experți internaționali apare prima dată în Provincial.
12:30
(VIDEO) MAN solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri # Provincial
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri, iar toate autoritățile să recunoască acest fenomen ca problemă națională. „Așteptăm soluții de la Președintele Republicii Moldova, care are pârghii prin Consiliul Suprem de Securitate, cât și de la Guvern, care la fel are competențe și are în […] Post-ul (VIDEO) MAN solicită instituirea stării de urgență cu privire la vânzarea și consumul de droguri apare prima dată în Provincial.
12:20
Un bărbat de 36 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost depistat la postul vamal Sculeni în timp ce încerca să scoată țigări din țară fără a le declara. Acesta s-a prezentat pe direcția ieșire din Republica Moldova la volanul unui Citroën C5 Aircross, declarând că nu are bunuri supuse declarării. În urma controlului […] Post-ul Țigări ascunse sub capotă, depistate de funcționarii vamali la Sculeni apare prima dată în Provincial.
12:10
Șase localități din Ialoveni, plasate sub supraveghere după confirmarea pestei porcine africane # Provincial
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a raionului Ialoveni s-a întrunit în ședință extraordinară la data de 20 noiembrie pentru a examina demersul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Subdiviziunea Teritorială a municipiului Chișinău/ Ialoveni/ Strășeni/ Criuleni/Dubăsari, în urma identificării genomului virusului Pestei porcine africane la mistreți din arealul fondului forestier Î.S. „Silvico-Cinegetică Cimişlia”, satul Zloți raionul […] Post-ul Șase localități din Ialoveni, plasate sub supraveghere după confirmarea pestei porcine africane apare prima dată în Provincial.
12:10
Consultări regionale la Soroca privind alinierea calificărilor naționale la standardele europene # Provincial
La Soroca au avut loc consultări regionale privind elaborarea Raportului național de referențiere a Cadrului Național al Calificărilor la Cadrul European al Calificărilor. Reprezentanții instituțiilor de învățământ, autorităților locale, ai Camerei de Comerț și Industrie, Agenției Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă din Soroca și ai mediului de afaceri din regiunea de nord au […] Post-ul Consultări regionale la Soroca privind alinierea calificărilor naționale la standardele europene apare prima dată în Provincial.
12:10
Activitatea infracțională a unui bărbat de 33 de ani din capitală, suspectat de implicare în traficul de droguri, este documentată de polițiștii Inspectoratului Rîșcani din capitală, în comun cu procurorii. În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au efectuat percheziții în domiciliul acestuia, unde au depistat substanțe narcotice și dispozitive destinate consumului acestora. Printre […] Post-ul Substanțe narcotice și hașiș, găsite în locuința unui bărbat de 33 de ani din capitală apare prima dată în Provincial.
11:40
Pompierii din Chișinău și Cahul au fost mai aproape de cetățeni în cadrul „Zilei Ușilor Deschise” # Provincial
Pompierii IGSU au deschis larg porțile unităților pentru toți cei dornici să descopere lumea salvatorilor, marcând „Ziua Ușilor Deschise”. Evenimentele s-au desfășurat pe 20 noiembrie 2025 în cadrul Detașamentului salvatori și pompieri Ciocana din municipiul Chișinău, dar și în cadrul Direcției Situații Excepționale Cahul. Potrivit unui comunicat, aceste acțiuni au fost un prilej deosebit pentru ca […] Post-ul Pompierii din Chișinău și Cahul au fost mai aproape de cetățeni în cadrul „Zilei Ușilor Deschise” apare prima dată în Provincial.
11:30
(VIDEO) Ion Ceban: se lucrează la elaborarea unui nou Plan Urbanistic General al municipiului Chișinău # Provincial
Se lucrează la elaborarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG) al municipiului Chișinău. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban. El a spus că, PUG-ul actual, aprobat în 2007, își încheie valabilitatea, iar Chișinăul are nevoie de un document urbanistic nou și adaptat realităților. „Din luna iunie, lucrăm într-un consorțiu format din ARHICON […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban: se lucrează la elaborarea unui nou Plan Urbanistic General al municipiului Chișinău apare prima dată în Provincial.
11:20
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a avut o întrevedere cu Nick Pietrowicz, Însărcinat cu Afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Dialogul a reconfirmat angajamentul ambelor părți de a consolida parteneriatul strategic în domeniul culturii și de a dezvolta proiecte menite să protejeze și să valorifice patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Oficialii au […] Post-ul Prioritățile culturale ale Moldovei, discutate cu reprezentanții SUA apare prima dată în Provincial.
Acum 12 ore
11:10
Bărbat din Chișinău, reținut după ce poliția a găsit droguri de peste 100 000 lei în locuință # Provincial
Polițiștii de la Buiucani, în comun cu procurorii, documentează un bărbat de 38 de ani din capitală, după ce în locuința acestuia au fost descoperite substanțe narcotice. În urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, unde au fost găsite 14 tuburi din plastic cu ulei de cannabis, pachețele cu […] Post-ul Bărbat din Chișinău, reținut după ce poliția a găsit droguri de peste 100 000 lei în locuință apare prima dată în Provincial.
11:00
Naționala Moldovei a coborât două poziții în Clasamentul FIFA, publicat astăzi, 19 noiembrie 2025, în baza rezultatelor înregistrate în luna noiembrie. Tricolorii au cedat cu 0-2 în fața Italiei, în penultimul meci din cadrul Preliminariilor Campionatului Mondial, disputat pe 13 noiembrie, pe stadionul Zimbru din Chișinău. Câteva zile mai târziu, pe 16 noiembrie, echipa noastră a fost […] Post-ul Moldova a coborât două poziții în Clasamentul FIFA apare prima dată în Provincial.
11:00
Noul Regulament privind planificarea achizițiilor publice intră în vigoare la 21 noiembrie 2025 # Provincial
Regulamentul cu privire la modul de planificare a achizițiilor publice, elaborat de Ministerul Finanțelor și aprobat de Guvern la 15 octombrie 2025, va intra în vigoare la 21 noiembrie 2025. Odată cu aplicarea acestuia, va fi abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1419/2016, actualizând cadrul normativ în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 și cu necesitățile actuale […] Post-ul Noul Regulament privind planificarea achizițiilor publice intră în vigoare la 21 noiembrie 2025 apare prima dată în Provincial.
11:00
Ministerul Educației și Cercetării anunță inițierea procesului de pilotare a programelor de educație multilingvă în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și ciclul II, pentru perioada 2025–2028. Inițiativa urmărește diversificarea ofertelor educaționale prin extinderea predării-învățării în mai multe limbi de instruire. Depunerea dosarelor pentru pilotarea programelor de educație multilingvă este benevolă, în funcție de opțiunea […] Post-ul MEC lansează pilotarea programelor de educație multilingvă, pentru perioada 2025–2028 apare prima dată în Provincial.
10:50
Urmare a controalelor riguroase la frontieră, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul posturilor de inspecție la frontieră, au reținut 5000 kg de bomboane cu conținut de dioxid de titan (E 171) – aditiv alimentar interzis în Republica Moldova. Importatorul intenționa să comercializeze lotul în mai multe unități de comerț din țară, însă […] Post-ul Bomboane cu dioxid de titanium depistate de ANSA la frontiera de stat apare prima dată în Provincial.
10:50
Astăzi, de Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 152 de localități din 27 de raioane ale țării își sărbătoresc hramul. Pentru ca toți cetățenii să se bucure în siguranță de această zi, colegii noștri Gabriela și Mihail, alături de alți polițiști, sunt prezenți atât pe traseele naționale, cât și în localități, pregătiți să mențină ordinea […] Post-ul 152 de localități își sărbătoresc hramul. Recomandările Poliției apare prima dată în Provincial.
Ieri
17:30
200 de primari din țară, în dialog cu MIDR. Bolea: e timpul să rupem cercul birocrației care încetinește dezvoltarea localităților # Provincial
Circa 200 de primari din întreaga țară și reprezentanți ai Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) au participat astăzi la o discuție deschisă cu echipa MIDR, în care accentul a fost pus pe problemele reale din teren și pe identificarea soluțiilor care pot fi aplicate în timp util sau integrate în politicile ministerului. În deschiderea […] Post-ul 200 de primari din țară, în dialog cu MIDR. Bolea: e timpul să rupem cercul birocrației care încetinește dezvoltarea localităților apare prima dată în Provincial.
17:20
Percheziții la Goleni și Cupcini: aproape 5,5 kg de substanțe interzise ridicate de poliție # Provincial
Polițiștii și procurorii din Edineț au documentat activitatea ilegală a doi bărbați din satele Goleni și Cupcini. În primul caz, la domiciliul unui bărbat de 48 de ani, oamenii legii au depistat și ridicat aproximativ 3,6 kg de masă vegetală uscată și mărunțită, asemănătoare cu marijuana, sute de plante de cannabis, precum și dispozitive destinate […] Post-ul Percheziții la Goleni și Cupcini: aproape 5,5 kg de substanțe interzise ridicate de poliție apare prima dată în Provincial.
16:20
La Cahul s-a desfășurat atelierul „Avertizorii de integritate la nivel local, de la aspecte teoretice la spețe practice” # Provincial
Astăzi, în incinta Consiliului Raional Cahul, s-a desfășurat Atelierul „Avertizorii de integritate la nivel local, de la aspecte teoretice la spețe practice”, organizat de Transparency International Moldova. Potrivit autorităților,evenimentul a reunit funcționari publici ai Consiliului raional, primari și secretari ai consiliilor locale, interesați să-și consolideze capacitățile în domeniul integrității și prevenirii corupției. Atelierul face parte […] Post-ul La Cahul s-a desfășurat atelierul „Avertizorii de integritate la nivel local, de la aspecte teoretice la spețe practice” apare prima dată în Provincial.
15:50
Guvernul Italiei a investit peste 500 mii de dolari prin intermediul PNUD pentru instalarea panourilor fotovoltaice cu o capacitate totală de 460 kW, precum și a sistemelor de stocare a energiei la trei spitale. Acestea sunt situate în raioanele Strășeni, Cimișlia și Anenii Noi. Instalarea acestor sisteme solare integrate are ca scop sporirea rezilienței energetice […] Post-ul Trei spitale raionale din țară utilizează și stochează energie solară fotovoltaică apare prima dată în Provincial.
15:40
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 22-23 noiembrie 2025, va fi suspendat traficul rutier pe str. București, tronsonul cuprins între străzile Serghei Lazo și Mitropolit Petru Movilă, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a rețelelor de canalizare pe arterea menționată. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului public va fi organizată după cum […] Post-ul Restricții rutiere pe 22–23 noiembrie în Chișinău apare prima dată în Provincial.
15:20
Vizită de studiu în municipiul Bălți în cadrul proiectului „Planificarea comunitară – Soluții complexe pentru servicii sociale în Moldova” # Provincial
Astăzi, 20 noiembrie 2025, în municipiul Bălți a avut loc cea de-a treia vizită de studiu organizată în cadrul proiectului „Planificarea comunitară – Soluții complexe pentru servicii sociale în Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de organizația People in Need. Evenimentul a reunit reprezentanți ai ATAS-urilor, STAS-urilor, autorităților publice locale și organizațiilor […] Post-ul Vizită de studiu în municipiul Bălți în cadrul proiectului „Planificarea comunitară – Soluții complexe pentru servicii sociale în Moldova” apare prima dată în Provincial.
14:50
Pe unul dintre cele mai circulate tronsoane regionale din nordul țării – drumul R15.1 Bălți–M5 – traficul se desfășoară în condiții mult mai bune de siguranță și confort. Sectorul de aproximativ 2,3 km, care face legătura dintre municipiul Bălți și raionul Glodeni, beneficiază astăzi de o infrastructură mai sigură, adaptată fluxului zilnic de peste 7.000 […] Post-ul (VIDEO) Drumul Bălți–Glodeni, modernizat apare prima dată în Provincial.
14:30
Ceban: toți „nacealnicii” din stat sunt prin deplasări, să spună și să scrie cât de bine reformează ei țara, în timp ce în țară se întâmplă lucruri grave # Provincial
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), spune că „alegerile au trecut și ne trezim la realitatea dură, doar că aceste subiecte despre care vreau să vorbesc nu prea le veți vedea pe canalele de televiziune. Nimeni nu va întreba insistent guvernarea și nici măcar guvernarea tare nu va răspunde. Toți „nacealnicii” din stat sunt […] Post-ul Ceban: toți „nacealnicii” din stat sunt prin deplasări, să spună și să scrie cât de bine reformează ei țara, în timp ce în țară se întâmplă lucruri grave apare prima dată în Provincial.
13:50
Noul Cod funciar, explicat autorităților locale în cadrul unei instruiri raionale la Cahul # Provincial
Consiliul Raional Cahul a găzduit, astăzi, Ședința de instruire dedicată reprezentanților primăriilor din raion, axată pe noile acte normative din domeniul funciar și aplicarea acestora la nivel local. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în colaborare cu Direcția agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu public a Consiliului Raional Cahul, reprezentată de […] Post-ul Noul Cod funciar, explicat autorităților locale în cadrul unei instruiri raionale la Cahul apare prima dată în Provincial.
13:20
Au avut loc meciurile din etapa a 5-a din cadrul rundei preliminare ale Cupei Moldovei la fotbal feminin. În sezonul 2025/26, Real Succes-ȘS-11, FC Zimbru, RSDUȘOR Nistru-Cioburciu, Agarista-CSF Anenii Noi 2020 și ȘS-4 Tiraspol luptă pentru trofeul competiției. Programul rundei preliminare îl găsiți aici: Real Succes-ȘS-11 – Agarista-CSF Anenii Noi 2020 0-10 Au marcat: Anastasia Toma (5), Corina […] Post-ul Fotbal feminin. Cupa Moldovei. Rezultatele meciurilor din etapa a 5-a apare prima dată în Provincial.
13:10
Polițiștii din Nisporeni au fost sesizați ieri de o persoană care a anunțat că, într-o gospodărie din oraș, a descoperit cadavrul unei tinere strangulate. La fața locului, oamenii legii au găsit, în locuință, cadavrul unei femei de 42 de ani, cu o plagă la nivelul gâtului. În curtea gospodăriei a fost depistat și corpul neînsuflețit […] Post-ul Dublă crimă la Nisporeni: mamă și fiică, ucise de o rudă apare prima dată în Provincial.
13:00
În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind cazul depistat (camion cu armament) în punctul de trecere Leușeni–Albița, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a comunicat următoarele: „În cadrul controlului coordonat de la frontiera moldo-română, suspiciunile inițiale au fost semnalate de funcționarul vamal al Republicii Moldova, care a informat colegii din cadrul autorității vamale române. […] Post-ul Cazul camionului cu armament: Serviciul Vamal oferă precizări apare prima dată în Provincial.
12:40
(VIDEO) Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou început, iar acum e unul dintre cei mai importanţi contribuabili din țară! # Provincial
Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou început, după o perioadă destul de grea în care a trebuit să reziste în condiţiile vitrege ce se creaseră după destrămarea URSS, inclusiv crizelor economice ce au marcat anii ’90 ai secolului trecut. Cu o strategie de dezvoltare clară, cu […] Post-ul (VIDEO) Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou început, iar acum e unul dintre cei mai importanţi contribuabili din țară! apare prima dată în Provincial.
12:20
CRAT Bălți a găzduit prima ediție a Conferinței Naționale a Lucrătorilor de Tineret – #TAG YW MeetUp # Provincial
În perioada 12–14 noiembrie 2025, Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret (CRAT) Bălți a găzduit prima ediție a Conferinței Naționale a Lucrătorilor de Tineret – #TAG YW MeetUp, un eveniment de anvergură dedicat consolidării rolului și profesionalizării lucrătorilor și specialiștilor de tineret din Republica Moldova. Reuniunea a adunat la Bălți reprezentanți ai rețelei naționale […] Post-ul CRAT Bălți a găzduit prima ediție a Conferinței Naționale a Lucrătorilor de Tineret – #TAG YW MeetUp apare prima dată în Provincial.
11:50
Polițiștii din Drochia au desfășurat o serie de percheziții autorizate la domiciliile a patru bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 77 de ani, originari din diferite localități ale raionului. În timpul acțiunilor procesual-penale au fost depistate și ridicate 3 arme cu țeavă ghintuită, cu țeavă lisă și una pneumatică de modele neidentificate, diverse tipuri […] Post-ul Patru bărbați din Drochia, vizați într-un dosar ce vizează arme și contrabandă apare prima dată în Provincial.
11:40
Ieri, 19 noiembrie 2025, în incinta Consiliului Raional Rîșcani, s-a desfășurat atelierul practic cu genericul „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova”, organizat de Asociația Obștească EcoContact, în parteneriat cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Suediei. La eveniment au participat reprezentanți ai primăriilor din raionul […] Post-ul Atelier practic la Rîșcani: o justiție verde pentru comunități durabile apare prima dată în Provincial.
11:30
Elevii din școlile alolingve ar putea primi nota „10”, din oficiu, la BAC la Limba română pe baza certificatului B2 # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au organizat o ședință de consultare cu peste 200 de profesori de limba română din instituțiile alolingve, în cadrul căreia a fost prezentată propunerea de a introduce modificări în Regulamentul privind organizarea examenelor. Modificarea prevede că elevii alolingvi pot primi nota „10” […] Post-ul Elevii din școlile alolingve ar putea primi nota „10”, din oficiu, la BAC la Limba română pe baza certificatului B2 apare prima dată în Provincial.
11:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de 15.000 kg de mărar și pătrunjel proaspăt, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru Propiconazol (pesticid), ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Pentru […] Post-ul 15 tone de verdeață cu pesticide, depistate de ANSA la frontieră apare prima dată în Provincial.
11:00
O tânără a murit după un grav accident la Rîșcani: șoferul a fugit de la locul tragediei # Provincial
Noaptea trecută, în jurul orei 01:00, poliția din Rîșcani a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe traseul Rîșcani–Mihăileni. La fața locului, oamenii legii au constatat că un Audi, înmatriculat în alt stat, condus de un tânăr de 25 de ani, a derapat de pe carosabil, a lovit parapetul metalic și s-a răsturnat. […] Post-ul O tânără a murit după un grav accident la Rîșcani: șoferul a fugit de la locul tragediei apare prima dată în Provincial.
10:40
Astăzi, Republica Moldova își ia rămas bun de la Ilie Ilașcu, simbol al rezistenței și al luptei pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. La ora 12:00, în întreaga țară va fi păstrat un moment de reculegere în semn de omagiu pentru Ilie Ilașcu, iar cetățenii își pot lua simbolic rămas-bun la Palatul Național, […] Post-ul Republica Moldova își ia rămas bun de la Ilie Ilașcu apare prima dată în Provincial.
10:30
Apelul IV de granturi din cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)” este în desfășurare, iar fermierii din sectorul zootehnic pot continua depunerea dosarelor de finanțare pentru modernizarea exploatațiilor agricole. Proiectul, finanțat de Banca Mondială, vizează crescătorii de bovine, ovine și caprine orientați spre producția de lapte, carne sau mixtă, având […] Post-ul Apelul IV AGGRI continuă: granturi de până la 1 milion USD pentru ferme zootehnice apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.