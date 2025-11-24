(FOTO) La Ungheni a început instalarea pomului de Crăciun

11:10

Polițiștii de la Buiucani, în comun cu procurorii, documentează un bărbat de 38 de ani din capitală, după ce în locuința acestuia au fost descoperite substanțe narcotice. În urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, unde au fost găsite 14 tuburi din plastic cu ulei de cannabis, pachețele cu […]