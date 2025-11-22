Fotbal feminin. Dacia Buiucani – campioana Ligii WU12!

12:40

Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou început, după o perioadă destul de grea în care a trebuit să reziste în condiţiile vitrege ce se creaseră după destrămarea URSS, inclusiv crizelor economice ce au marcat anii ’90 ai secolului trecut. Cu o strategie de dezvoltare clară, cu […] Post-ul (VIDEO) Acum 20 de ani, Fabrica de tutun din Orhei International Tobacco SRL marca un nou început, iar acum e unul dintre cei mai importanţi contribuabili din țară! apare prima dată în Provincial.