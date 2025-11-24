Natalia Eremia: În raionul Ialoveni extindem rețeaua de apeduct magistral, un proiect care arată capacitatea noastră de a transforma finanțarea europeană în rezultate concrete pentru oameni

13:50

Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, este la primul mandat de deputat și afirmă că adevărata misiune a unui deputat este să fie vocea cetăţenilor, indiferent de circumstanţe. „Este primul meu mandat de deputat. La 33 de ani, am acces în Legislativ cu dorinţa sinceră de […] Post-ul Olga Cebotari, la primul mandat de deputat: Voi fi prezentă în teritoriu, voi discuta cu oamenii şi le voi asculta opiniile apare prima dată în Provincial.