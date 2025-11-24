21:00

Datoria la salarii în Rusia a depășit, la sfârșitul lunii septembrie, 1,95 miliarde de ruble (≈ 21,4 milioane de euro), ceea ce este de patru ori mai mult decât anul trecut. Informații publicate de Serviciul ucrainean de Informații Externe arată că nu mai este vorba despre cazuri izolate, ci despre o criză sistemică care afectează industriile cheie și diferite regiuni ale țării, inclusiv companiile de construcții și sectorul extractiv. Economistul Igor Lipsiț avertizează că economia civilă se destramă sub presiunea războiului, în timp ce inflația ridică rapid costul vieții și reduce veniturile reale.