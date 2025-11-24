Rusia condamnă la șapte ani de închisoare o femeie care a promis să invite armata ucraineană la un ceai

21:30

Specialiștii din domeniul siguranței alimentare atenționează oamenii să cumpere produse doar din locuri autorizate. Asta după ce, zilele trecute, la frontieră au fost depistate cinci tone de bomboane și 15 tone de pătrunjel și mărar, care conțineau substanțe periculoase pentru sănătate. Descoperirile au ridicat semne de întrebare atât în rândul cumpărătorilor, cât și al vânzătorilor din piețe. Unii susțin că marfa lor este crescută natural, iar alții cerând controale mai dese.