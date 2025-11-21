Contrabandă cu țigări la Sculeni. Șofer moldovean de 36 de ani prins cu 480 de pachete ascunse
Sinteza, 21 noiembrie 2025 13:10
Un bărbat de 36 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost depistat la postul vamal Sculeni în timp ce încerca să scoată țigări din țară fără a le declara. Acesta s-a prezentat pe direcția ieșire din Republica Moldova la volanul unui Citroën C5 Aircross, declarând că nu are bunuri supuse declarării. În urma controlului […]
Acum 5 minute
13:20
Deputatul ucrainean Oleksiy Oleksiyovich Goncharenko a publicat cele 28 de puncte ale planului de pace pentru Ucraina care a fost realizat de Statele Unite ale Americii și de Federația Rusă. Oleksiy Oleksiyovich Goncharenko, deputat în Rada Supremă de la Kiev, a publicat, joi seară, cele 28 de puncte ale planului de pace pentru Ucraina care a fost […]
Acum 15 minute
13:10
13:10
60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au participat la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE # Sinteza
60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au participat la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE, găzduită de Parlamentul Republicii Moldova. Evenimentul s-a desfășurat în contextul în care Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026. În deschiderea evenimentului, Președintele […]
13:10
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui pe 25 noiembrie 2025 conferința națională dedicată angajamentului pentru Integrarea Europeană # Sinteza
Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană, și Biroul pentru Integrare Europeană organizează pe 25 noiembrie 2025 conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”, o platformă de dialog interinstituțional menită să consolideze rolul Legislativului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Evenimentul are loc în contextul publicării Raportului de Extindere al […]
13:10
STISC lansează proiectul STARC pentru consolidarea capacităților digitale și atragerea finanțărilor europene # Sinteza
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) beneficiază de un proiect de cooperare internațională, orientat spre consolidarea capacităților instituționale. Scopul principal al proiectului STARC este consolidarea competențelor STISC, în vederea îmbunătățirii capacității acesteia de a atrage finanțări pentru dezvoltarea sectorului comunicațiilor electronice, susținând procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. În cadrul proiectului […]
13:10
UNICEF și USMF lansează Ghidul pentru Intervenție Timpurie și platforma digitală LearnECD în Republica Moldova # Sinteza
Astăzi, 21 noiembrie, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF), Institutul Mamei și Copilului (IMC) și Institutul Național de Intervenție Timpurie în Copilărie „Voinicel” (INITC), sub egida Ministerului Sănătății, a lansat Ghidul „Practici recomandate în intervenția timpurie” și platforma digitală LearnECD – două […]
13:10
Moldova și China a semnat un nou acord educațional pentru burse, schimburi academice și extinderea predării limbii chineze # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză și-au reafirmat angajamentul pentru extinderea relațiilor educaționale bilaterale și deschiderea de noi oportunități pentru elevii, studenții, cadrele didactice și instituțiile de învățământ din ambele țări. Un acord în acest sens a fost semnat la Beijing de către ministrul Dan Perciun, care […]
Ieri
11:10
Consiliul Audiovizualului a gestionat corect resursele publice în perioada 2021-2024, conform raportului Curții de Conturi # Sinteza
Curtea de Conturi a examinat azi, în ședință publică, Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului, în anii 2021-2024. Misiunea de audit a concluzionat că ”resursele financiare publice și patrimoniul public au fost gestionate în conformitate cu cerințele legale”. Conform raportului prezentat în ședință, […]
11:10
Un profesor de religie a ajuns pe banca acuzaților pentru mesaje indecente trimise unei eleve de 14 ani # Sinteza
Un profesor de religie din comuna Săgeata, județul Buzău, care ocupa și funcția de director adjunct și era consilier local, se află sub anchetă penală după ce ar fi trimis mesaje cu conținut sexual unei eleve de doar 14 ani. Situația a ieșit la iveală atunci când părinții adolescentei au descoperit conversațiile, ceea ce a dus la deschiderea unui dosar […]
10:30
Ministerul Educației și Inspectoratul pentru Migrație consolidează integrarea școlară a refugiaților ucraineni în Republica Moldova # Sinteza
Intervențiile comune pentru facilitarea integrării refugiaților din Ucraina în sistemul educațional și în comunitățile din Republica Moldova au fost analizate în cadrul unei ședințe comune dintre reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne. La discuție au participat și reprezentanți ai UNICEF, UNHCR și Consiliului Norvegian pentru Refugiați (NRC). […]
10:30
STUDIU// Alimentele ultra-procesate afectează toate organele și alimentează pandemia bolilor cronice # Sinteza
Un nou studiu global atrage atenția asupra efectelor nocive ale alimentelor ultra-procesate (UPF), care ar putea fi una dintre principalele cauze ale „pandemiei de boli cronice”. Cercetătorii susțin că aceste produse, din ce în ce mai prezente în dieta copiilor și a adulților, pot afecta toate sistemele majore de organe ale corpului uman, conform Ladbible. […]
10:20
Comisiile pentru politică externă din Moldova și România cer accelerarea aderării Republicii Moldova la UE # Sinteza
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și din Senatul României au aprobat o declarație comună prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare a țării noastre la UE până la finele anului 2025. Documentul a fost semnat de către președinții celor două comisii, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru integrare europeană din Parlamentul Republicii Moldova, […]
10:20
Incendiu puternic la Aluniș, Rîșcani. O cameră distrusă complet, iar acoperișul afectat din cauza supraîncălzirii sobei # Sinteza
În această noapte, pompierii din raionul Rîșcani au intervenit la lichidarea unui incendiu produs într-o casă de locuit din satul Aluniș. Ajunși la fața locului, salvatorii au stabilit că arderea a afectat o cameră cu suprafața de 16 m², care a fost distrusă în totalitate de flăcări. De asemenea, a fost deteriorat parțial acoperișul construcției […]
10:20
Doi bărbați au fost arestați pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria # Sinteza
Poliția de Frontieră, de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță reținerea a doi învinuiți de facilitarea migrației ilegale a persoanelor din India și Siria spre Uniunea Europeană. Cei doi membri ai grupului infracțional au fost reținuți în flagrant delict, în zona de frontieră, în timp ce încercau să […]
19 noiembrie 2025
15:10
Curtea de Apel Centru a majorat pedeapsa într-un dosar de trafic de influență examinat de CNA și Procuratura Anticorupție # Sinteza
Centrul Național Anticorupție, în cooperare cu Procuratura Anticorupție, informează despre decizia Curții de Apel Centru, care a admis apelul procurorului și a dispus casarea parțială a sentinței Judecătoriei Strășeni (sediul Central) din 30 decembrie 2024, în partea ce ține de individualizarea pedepsei aplicate unui bărbat condamnat pentru două capete de acuzare de trafic de influență […]
15:10
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă # Sinteza
În această dimineață, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au descins cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins mijloace bănești de la soția unui condamnat pentru […]
15:10
Agenția Națională pentru Tineret sub egida Ministerului Educației și Cercetării anunță lansarea Programului de Granturi pentru asociațiile studențești – ediția 2026 # Sinteza
Agenția Națională pentru Tineret sub egida Ministerului Educației și Cercetării anunță lansarea Programului de Granturi pentru asociațiile studențești – ediția 2026. Asociațiile studențești din toate universitățile din Republica Moldova pot accesa finanțare în sumă de până la 600.000 de lei pentru a transforma ideile și inițiativele lor în proiecte. Sunt încurajate proiectele care dezvoltă comunitățile […]
15:00
VIDEO// Deputatul PAS, Marcel Spătari, despre rezultatele slabe ale alegerilor locale de duminică: ”PAS nu a pierdut, dar nu a câștigat” # Sinteza
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Marcel Spătari, afirmă că formațiunea de guvernământ „nu a pierdut, dar nu a câștigat”, comentând rezultatele alegerilor locale anticipate desfășurate duminica trecută, în toate cele șase localități unde au fost organizate scrutinuri. În pofida faptului că PAS nu a obținut victoria în niciuna dintre localități, Spătari respinge ideea unui […]
14:30
Auditul Curții de Conturi: Nereguli majore la gestionarea gazelor și energiei de către „Energocom” în perioada 2021–2023 # Sinteza
Gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Societatea pe Acțiuni „Energocom” în anii 2021-2023 a constituit subiectul raportului de audit examinat de Comisia pentru control al finanțelor publice. Misiunea de audit, realizată de Curtea de Conturi, a evaluat conformitatea gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către „Energocom”. De asemenea, au fost […]
14:30
Președinta Comisiei Electorale Centrale a participat la Forumul de Securitate al Moldovei 2025 # Sinteza
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a participat la Forumul de Securitate al Moldovei 2025. Președinta CEC a vorbit despre interferențele străine în procesele electorale din Republica Moldova și despre impactul manipulării informaționale asupra scrutinelor din Republica Moldova. În intervenția sa, din panelul dedicate discuțiilor despre combaterea amenințărilor hibride în contextul proceselor electorale și […]
14:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu moldovenii stabiliți în Belgia și Luxemburg # Sinteza
Premierul Alexandru Munteanu și-a încheiat vizita la Bruxelles cu o discuție cu cetățenii moldoveni care locuiesc în Belgia și Luxemburg. În cadrul întâlnirii au fost discutate transformările interne din Republica Moldova, care vin să îmbunătățească calitatea vieții și să ne apropie de Uniunea Europeană. Șeful Guvernului a vorbit despre reformele actuale, axate, în primul rând, […]
14:20
Viceprim-ministrul și Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Prim-ministrul au participat la primul Forum al Extinderii Uniunii Europene de la Bruxelles # Sinteza
Viceprim-ministrul și Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, împreună cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu, a participat astăzi la primul Forum al Extinderii Uniunii Europene de la Bruxelles, organizat în premieră de Comisara pentru Extindere, Marta Kos. Evenimentul a oferit un cadru privilegiat pentru reafirmarea angajamentului Republicii Moldova față de valorile europene și procesul ferm de […]
14:20
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, timp de două zile, cea de-a IX-a ediție a proiectului educațional „Parlamentul Tinerilor” # Sinteza
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, timp de două zile, cea de-a IX-a ediție a proiectului educațional „Parlamentul Tinerilor”, la care au participat 51 de tineri din toate regiunile țării. Tinerii au intrat în rolul unui deputat și au luat parte atât la elaborarea și prezentarea inițiativelor legislative, cât și la simularea principalelor proceduri de constituire […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Partidul Republican „Inima Moldovei” cere anularea măsurii de limitare a activității. Irina Vlah: „Termenul legal de două luni a expirat” # Sinteza
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „dosarul „Inima Moldovei” a ajuns într-un impas: Ministerul Justiției nu a prezentat nicio probă privind „finanțarea ilegală”, iar termenul de examinare a cererii a expirat deja”. Astfel, astăzi, politiciana s-a adresat Curții de Apel cu apelul de a ridica restricția asupra activității partidului. Potrivit spuselor sale, Partidul Republican […]
13:00
Consumul de droguri „a scăpat de sub control” – Ion Ceban discută cu Poliția Capitalei acțiuni urgente # Sinteza
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei privind un plan comun de acțiuni pentru stoparea fenomenului distribuirii și consumului de droguri în Chișinău, în special în rândul tinerilor, transmite libertv.md. Potrivit edilului, autoritățile examinează mai multe măsuri concrete, printre care discuții directe în școli, campanii de informare, intensificarea […]
12:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un cetățean străin în momentul transmiterii unor mijloace bănești unui inspector vamal din cadrul PTF „Aeroportul Internațional Chișinău”. Bănuitul a fost denunțat la CNA după ce anterior a mai comis o tentativă de corupere a funcționarului vamal. Potrivit materialelor cauzei, […]
12:50
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări # Sinteza
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, anunță finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci cu filiala în Fălești. Aceasta este acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale. Potrivit probatoriului, în perioada 2012–2015, inculpata, contabilă a băncii, prin falsificarea documentelor bancare, a sustras mijloace […]
12:40
Ion Chicu acuză riscuri majore de securitate după survolarea unor drone rusești și cere convocarea Consiliului Suprem de Securitate # Sinteza
Liderul PDCM și al platformei Alternativa, Ion Chicu, reacționează dur după anunțurile privind survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești cu încărcătură explozivă, în zona de vest a țării, la hotarul cu România. Acesta afirmă că incidentul reprezintă un pericol real pentru securitatea națională și un risc crescut de antrenare a Republicii […]
17 noiembrie 2025
16:40
Petrecerea de ziua Dianei Șoșoacă, organizată cu muzică live și artificii în apropierea Ambasadei Ucrainei, s-a încheiat cu intervenția jandarmilor: ”E ziua mea și fac ce vreau” # Sinteza
Petrecerea de ziua Dianei Șoșoacă, organizată cu muzică live și artificii în apropierea Ambasadei Ucrainei, s-a încheiat cu intervenția jandarmilor și un schimb tensionat de replici cu eurodeputata. Petrecerea organizată de Diana Șoșoacă cu ocazia zilei sale de naștere s-a încheiat cu intervenția forțelor de ordine, după ce atmosfera festivă a degenerat în scandal chiar […]
16:40
VIDEO// Atenționarea psihologului: ”Dependența emoțională extremă poate destabiliza complet un partener” # Sinteza
Dependența emoțională extremă poate destabiliza complet un partener, avertizează psihologul Radu Leca. În cuplurile în care echilibrul se clatină, iar unul dintre parteneri devine sursa exclusivă de siguranță, stabilitate și validare, orice distanță, chiar și de câteva ore, poate genera reacții intense, greu de controlat. Psihologul Radu Leca descrie, în emisiunea Dr. Psy, acest tip […]
16:30
OPINIE// Veaceslav Ioniță: ”Recesiunea din 2024 este reală, iar propaganda nu poate schimba cifrele” # Sinteza
În 2024 Republica Moldova a intrat în recesiune, iar acest lucru s-a văzut limpede în scăderea anuală a PIB-ului timp de trei trimestre consecutiv. Datele sunt acolo, oricine le poate vedea, inclusiv în graficul alăturat. Și pentru cine vrea să fie sincer până la capăt, aceasta a fost a III-a recesiune din ultimii cinci ani. […]
16:30
Noi percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală, depistată cu diplomă falsă # Sinteza
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție în domeniul medicinii estetice. Mai multe percheziții sunt în desfășurare, la această oră, într-un nou episod din același dosar. Investigațiile vizează angajata unui salon de frumusețe din capitală, iar în acțiunile de astăzi au fost antrenați și reprezentanți ai Centrului […]
16:30
UNICEF și Guvernul Republicii Moldova lansează formarea echipei naționale de formatori în intervenția timpurie # Sinteza
Specialiști în intervenție timpurie, educatori, medici, asistenți sociali și reprezentanți ai Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, precum și ai altor structuri de protecție a copilului participă, în perioada 10-20 noiembrie, la o serie de instruiri privind formarea unei echipe naționale de formatori în modelul de intervenție timpurie transdisciplinar. Scopul acestei echipe este de a instrui […]
16:30
Profesorii din 15 școli-model au fost instruiți cum să integreze orientarea în carieră în disciplinele STEAM # Sinteza
Profesorii care predau discipline de profil real în 15 școli-model au participat la un atelier unde au învățat modalități concrete prin care orientarea în carieră poate fi integrată în orele pe care le predau elevilor. Tema centrală a atelierului „Integrarea infuzională a ghidării în carieră în disciplinele școlare din domeniul STEAM” a fost elaborarea unor […]
16:20
Germania finanțează un program de pregătire pentru polițiștii moldoveni privind intervenția în situații tensionate # Sinteza
Timp de o săptămână, polițiști din cadrul mai multor inspectorate teritoriale au participat la un training specializat privind gestionarea comportamentului persoanelor agresive în punctele de control. Instruirea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de cooperare cu subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne”, implementat de Poliția Federală Germană și susținut financiar de Guvernul Republicii Federale Germania. Scopul […]
16:10
VIDEO// Directorul Agenției de Investiții: ”Investitorii străini și-ar dori zone de aterizare pentru elicoptere în Moldova, teatre și opere” # Sinteza
Directorul Agenției de Investiții, Natalia Bejan, afirmă că atragerea investitorilor străini cu capital major nu depinde doar de facilitățile economice, ci și de calitatea vieții pe care Republica Moldova o poate oferi familiilor acestora. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții publice despre necesitățile reale ale investitorilor care analizează oportunitatea de a-și dezvolta afaceri […]
16:10
Proiectele de dezvoltare realizate în Republica Moldova cu asistență franceză și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Franței, Dominique Waag. Șeful Executivului a apreciat suportul constant al părții franceze, inclusiv în procesul de realizare a agendei europene, modernizarea sectorului de apărare și susținerea […]
16:10
Lot comercial de mărfuri fără acte de proveniență, depistat de Echipele Mobile ale Vămii în apropierea orașului Anenii Noi # Sinteza
În nemijlocita apropiere a orașului Anenii Noi, ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au stopat regulamentar un mijloc de transport de model Toyota Auris, condus de o conațională în vârstă de 35 de ani. Vehiculul era încărcat cu multiple cutii, însă șoferița nu a putut prezenta documente care să confirme proveniența sau legalitatea bunurilor transportate. […]
12:20
Circa 13 mii de tineri au beneficiat de vouchere culturale în cei trei ani de la lansarea programului # Sinteza
La trei ani de la lansarea programului „Voucher Cultural”, circa 13 mii de tineri din întreaga țară au beneficiat de sprijinul oferit pentru accesul la resurse culturale. Doar în anul 2025, peste 5.000 de tineri au avut acces la vouchere culturale. Majoritatea tinerilor au utilizat voucherele pentru achiziționarea de cărți, acestea reprezentând, în medie, peste 70% din […]
12:10
Guvernul îl eliberează din funcție pe șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga: ”Mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în echipă” # Sinteza
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), Ion Bulmaga, anunță că va fi eliberat din funcție începând cu 26 noiembrie 2025, în urma unei discuții cu actualul ministru al Mediului. Potrivit acestuia, ministrul i-a comunicat direct că nu îl vede parte a noii echipe. Decizia a fost confirmată astăzi, după o întrevedere la Guvern. Ion Bulmaga […]
12:10
159 de absolvenți ai USMF „Nicolae Testemițanu” repartizați în instituții medicale cu deficit de cadre # Sinteza
Un număr de 159 de absolvenții ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” sunt repartizați pentru plasarea în câmpul muncii, aceștia urmând să activeze în instituții cu necesitate acută de cadre medicale. Procedura de repartizare se desfășoară astăzi la Ministerul Sănătății, informează MOLDPRES. În total, în cadrul procedurii participă 159 de absolvenți, […]
12:10
Calea ferată pe care este livrat armamentul din Polonia în Ucraina a fost distrusă. Anunțul lui Donald Tusk # Sinteza
Pe calea ferată care duce în Ucraina au fost descoperite avarii. Defecțiunea căii ferate în zona orașului Żychin a fost descoperită de mecanicul trenului, care a reușit să frâneze, a informat poliția poloneză. În momentul incidentului, în tren se aflau doi pasageri și câțiva membri ai echipajului, niciunul dintre ei nefiind rănit în urma frânării […]
12:00
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a înregistrat două victorii în cadrul alegerilor locale noi pentru funcția de primar # Sinteza
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a înregistrat două victorii în cadrul alegerilor locale noi pentru funcția de primar, desfășurate pe data de 16 noiembrie 2025. În raionul Soroca, comuna Cremenciug, candidatul PSRM Igor Chirița a câștigat scrutinul, fiind votat de 62% dintre alegătorii care s-au prezentat la urne. În raionul Fălești, comuna Natalievca, candidatul PSRM […]
11:40
Vlad Filat: ”Moldova rămâne singura țară vecină Ucrainei cu economie în declin după trei ani de război” # Sinteza
Fostul premier Vlad Filat critică dur modul în care actuala guvernare gestionează economia Republicii Moldova, afirmând că PAS a transformat „războiul din Ucraina” în justificare universală pentru propria incompetență. Într-o analiză amplă, Filat arată că, la trei ani de la declanșarea conflictului, Moldova este singura țară vecină Ucrainei care continuă să înregistreze scăderi economice, în […]
11:40
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Dispoziția a fost semnată de Igor Grosu # Sinteza
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Astăzi, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului. „Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea activității legislative. Trebuie să acordăm atenție controlului parlamentar, relației […]
11:10
Horoscop zilnic, 18 noiembrie 2025: Zi de revelații, decizii interioare și schimbări pentru toate zodiile # Sinteza
Ziua de 18 noiembrie 2025 aduce un amestec intens de energii astrale, ca un curent rece care trece peste o apă încălzită de soare. În spatele aparenței de liniște se simte pulsația schimbării: unele zodii își găsesc curajul, altele înțeleg cine le este aproape, iar unele descoperă adevăruri pe care universul le-a ascuns până acum. […]
11:00
Olesea Stamate critică PAS după pierderea alegerilor locale: ”Conducerea PAS trăiește într-o bulă, iar filtrele lor s-au risipit” # Sinteza
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, critică partidul din care a făcut parte după ce formațiunea aflată la guvernare a pierdut alegerile locale noi în toate cele șase localități în care duminică s-a desfășurat scrutinul. Într-o postare publică, aceasta afirmă că rezultatul reprezintă „un semnal cât se poate de explicit” pentru conducerea partidului. „Faptul că partidul […]
11:00
Președintele României: ”Românii trăiesc mai greu decât acum 6 luni, dar economia își va reveni în 2027” # Sinteza
Nicuşor Dan spune că românii o duc mai rău decât acum o jumătate de an, dar că lucrurile îşi vor reveni în 2027. „Trebuie să spunem foarte clar că românii o duc mai rău în momentul acesta faţă de acum şase luni. Faptul că avem o inflaţie de 10% înseamnă că românii cumpără cu 10% […]
11:00
Un șofer de camion, reținut de polițiști de pe autostrada A8: ”Traversa șoseaua beat pentru a-și lua țigări de la benzinărie” # Sinteza
Un șofer român de camion a fost scos de polițiști de pe autostrada A8, în Germania, după ce mai mulți participanți la trafic au observat un bărbat cu vestă reflectorizantă care traversa șoseaua în plină noapte. Testul de alcoolemie a indicat aproape doi la mie, iar explicația sa a lăsat autoritățile fără cuvinte: se îndrepta […]
10:50
Experți din SUA și NYPD, în vizită la Centrul de Justiție Familială pentru a consolida lupta împotriva violenței sexuale # Sinteza
Centrul de Justiție Familială al Poliției a găzduit un grup de experți din Statele Unite ale Americii, în cadrul unui parteneriat strategic consolidat cu Alianța din New York împotriva Violenței Sexuale. Din delegație au făcut parte și doi reprezentanți ai Departamentului de Poliție din New York (NYPD), vizita marcând un moment semnificativ în intensificarea eforturilor […]
