Curtea de Apel Centru a majorat pedeapsa într-un dosar de trafic de influență examinat de CNA și Procuratura Anticorupție
Sinteza, 19 noiembrie 2025 15:10
Centrul Național Anticorupție, în cooperare cu Procuratura Anticorupție, informează despre decizia Curții de Apel Centru, care a admis apelul procurorului și a dispus casarea parțială a sentinței Judecătoriei Strășeni (sediul Central) din 30 decembrie 2024, în partea ce ține de individualizarea pedepsei aplicate unui bărbat condamnat pentru două capete de acuzare de trafic de influență […]
Acum 30 minute
15:10
Curtea de Apel Centru a majorat pedeapsa într-un dosar de trafic de influență examinat de CNA și Procuratura Anticorupție
Centrul Național Anticorupție, în cooperare cu Procuratura Anticorupție, informează despre decizia Curții de Apel Centru, care a admis apelul procurorului și a dispus casarea parțială a sentinței Judecătoriei Strășeni (sediul Central) din 30 decembrie 2024, în partea ce ține de individualizarea pedepsei aplicate unui bărbat condamnat pentru două capete de acuzare de trafic de influență […]
15:10
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă # Sinteza
În această dimineață, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au descins cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins mijloace bănești de la soția unui condamnat pentru […]
15:10
Agenția Națională pentru Tineret sub egida Ministerului Educației și Cercetării anunță lansarea Programului de Granturi pentru asociațiile studențești – ediția 2026 # Sinteza
Agenția Națională pentru Tineret sub egida Ministerului Educației și Cercetării anunță lansarea Programului de Granturi pentru asociațiile studențești – ediția 2026. Asociațiile studențești din toate universitățile din Republica Moldova pot accesa finanțare în sumă de până la 600.000 de lei pentru a transforma ideile și inițiativele lor în proiecte. Sunt încurajate proiectele care dezvoltă comunitățile […]
Acum o oră
15:00
VIDEO// Deputatul PAS, Marcel Spătari, despre rezultatele slabe ale alegerilor locale de duminică: ”PAS nu a pierdut, dar nu a câștigat” # Sinteza
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Marcel Spătari, afirmă că formațiunea de guvernământ „nu a pierdut, dar nu a câștigat”, comentând rezultatele alegerilor locale anticipate desfășurate duminica trecută, în toate cele șase localități unde au fost organizate scrutinuri. În pofida faptului că PAS nu a obținut victoria în niciuna dintre localități, Spătari respinge ideea unui […]
Acum 2 ore
14:30
Auditul Curții de Conturi: Nereguli majore la gestionarea gazelor și energiei de către „Energocom” în perioada 2021–2023 # Sinteza
Gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Societatea pe Acțiuni „Energocom” în anii 2021-2023 a constituit subiectul raportului de audit examinat de Comisia pentru control al finanțelor publice. Misiunea de audit, realizată de Curtea de Conturi, a evaluat conformitatea gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către „Energocom”. De asemenea, au fost […]
14:30
Președinta Comisiei Electorale Centrale a participat la Forumul de Securitate al Moldovei 2025 # Sinteza
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a participat la Forumul de Securitate al Moldovei 2025. Președinta CEC a vorbit despre interferențele străine în procesele electorale din Republica Moldova și despre impactul manipulării informaționale asupra scrutinelor din Republica Moldova. În intervenția sa, din panelul dedicate discuțiilor despre combaterea amenințărilor hibride în contextul proceselor electorale și […]
14:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu moldovenii stabiliți în Belgia și Luxemburg # Sinteza
Premierul Alexandru Munteanu și-a încheiat vizita la Bruxelles cu o discuție cu cetățenii moldoveni care locuiesc în Belgia și Luxemburg. În cadrul întâlnirii au fost discutate transformările interne din Republica Moldova, care vin să îmbunătățească calitatea vieții și să ne apropie de Uniunea Europeană. Șeful Guvernului a vorbit despre reformele actuale, axate, în primul rând, […]
14:20
Viceprim-ministrul și Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Prim-ministrul au participat la primul Forum al Extinderii Uniunii Europene de la Bruxelles # Sinteza
Viceprim-ministrul și Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, împreună cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu, a participat astăzi la primul Forum al Extinderii Uniunii Europene de la Bruxelles, organizat în premieră de Comisara pentru Extindere, Marta Kos. Evenimentul a oferit un cadru privilegiat pentru reafirmarea angajamentului Republicii Moldova față de valorile europene și procesul ferm de […]
14:20
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, timp de două zile, cea de-a IX-a ediție a proiectului educațional „Parlamentul Tinerilor” # Sinteza
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, timp de două zile, cea de-a IX-a ediție a proiectului educațional „Parlamentul Tinerilor”, la care au participat 51 de tineri din toate regiunile țării. Tinerii au intrat în rolul unui deputat și au luat parte atât la elaborarea și prezentarea inițiativelor legislative, cât și la simularea principalelor proceduri de constituire […]
Acum 4 ore
13:00
Partidul Republican „Inima Moldovei” cere anularea măsurii de limitare a activității. Irina Vlah: „Termenul legal de două luni a expirat” # Sinteza
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „dosarul „Inima Moldovei” a ajuns într-un impas: Ministerul Justiției nu a prezentat nicio probă privind „finanțarea ilegală”, iar termenul de examinare a cererii a expirat deja”. Astfel, astăzi, politiciana s-a adresat Curții de Apel cu apelul de a ridica restricția asupra activității partidului. Potrivit spuselor sale, Partidul Republican […]
13:00
Consumul de droguri „a scăpat de sub control” – Ion Ceban discută cu Poliția Capitalei acțiuni urgente # Sinteza
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei privind un plan comun de acțiuni pentru stoparea fenomenului distribuirii și consumului de droguri în Chișinău, în special în rândul tinerilor, transmite libertv.md. Potrivit edilului, autoritățile examinează mai multe măsuri concrete, printre care discuții directe în școli, campanii de informare, intensificarea […]
12:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un cetățean străin în momentul transmiterii unor mijloace bănești unui inspector vamal din cadrul PTF „Aeroportul Internațional Chișinău”. Bănuitul a fost denunțat la CNA după ce anterior a mai comis o tentativă de corupere a funcționarului vamal. Potrivit materialelor cauzei, […]
12:50
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări # Sinteza
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, anunță finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci cu filiala în Fălești. Aceasta este acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale. Potrivit probatoriului, în perioada 2012–2015, inculpata, contabilă a băncii, prin falsificarea documentelor bancare, a sustras mijloace […]
12:40
Ion Chicu acuză riscuri majore de securitate după survolarea unor drone rusești și cere convocarea Consiliului Suprem de Securitate # Sinteza
Liderul PDCM și al platformei Alternativa, Ion Chicu, reacționează dur după anunțurile privind survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești cu încărcătură explozivă, în zona de vest a țării, la hotarul cu România. Acesta afirmă că incidentul reprezintă un pericol real pentru securitatea națională și un risc crescut de antrenare a Republicii […]
Ieri
16:40
Petrecerea de ziua Dianei Șoșoacă, organizată cu muzică live și artificii în apropierea Ambasadei Ucrainei, s-a încheiat cu intervenția jandarmilor: ”E ziua mea și fac ce vreau” # Sinteza
Petrecerea de ziua Dianei Șoșoacă, organizată cu muzică live și artificii în apropierea Ambasadei Ucrainei, s-a încheiat cu intervenția jandarmilor și un schimb tensionat de replici cu eurodeputata. Petrecerea organizată de Diana Șoșoacă cu ocazia zilei sale de naștere s-a încheiat cu intervenția forțelor de ordine, după ce atmosfera festivă a degenerat în scandal chiar […]
16:40
VIDEO// Atenționarea psihologului: ”Dependența emoțională extremă poate destabiliza complet un partener” # Sinteza
Dependența emoțională extremă poate destabiliza complet un partener, avertizează psihologul Radu Leca. În cuplurile în care echilibrul se clatină, iar unul dintre parteneri devine sursa exclusivă de siguranță, stabilitate și validare, orice distanță, chiar și de câteva ore, poate genera reacții intense, greu de controlat. Psihologul Radu Leca descrie, în emisiunea Dr. Psy, acest tip […]
16:30
OPINIE// Veaceslav Ioniță: ”Recesiunea din 2024 este reală, iar propaganda nu poate schimba cifrele” # Sinteza
În 2024 Republica Moldova a intrat în recesiune, iar acest lucru s-a văzut limpede în scăderea anuală a PIB-ului timp de trei trimestre consecutiv. Datele sunt acolo, oricine le poate vedea, inclusiv în graficul alăturat. Și pentru cine vrea să fie sincer până la capăt, aceasta a fost a III-a recesiune din ultimii cinci ani. […]
16:30
Noi percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală, depistată cu diplomă falsă # Sinteza
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție în domeniul medicinii estetice. Mai multe percheziții sunt în desfășurare, la această oră, într-un nou episod din același dosar. Investigațiile vizează angajata unui salon de frumusețe din capitală, iar în acțiunile de astăzi au fost antrenați și reprezentanți ai Centrului […]
16:30
UNICEF și Guvernul Republicii Moldova lansează formarea echipei naționale de formatori în intervenția timpurie # Sinteza
Specialiști în intervenție timpurie, educatori, medici, asistenți sociali și reprezentanți ai Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, precum și ai altor structuri de protecție a copilului participă, în perioada 10-20 noiembrie, la o serie de instruiri privind formarea unei echipe naționale de formatori în modelul de intervenție timpurie transdisciplinar. Scopul acestei echipe este de a instrui […]
16:30
Profesorii din 15 școli-model au fost instruiți cum să integreze orientarea în carieră în disciplinele STEAM # Sinteza
Profesorii care predau discipline de profil real în 15 școli-model au participat la un atelier unde au învățat modalități concrete prin care orientarea în carieră poate fi integrată în orele pe care le predau elevilor. Tema centrală a atelierului „Integrarea infuzională a ghidării în carieră în disciplinele școlare din domeniul STEAM” a fost elaborarea unor […]
16:20
Germania finanțează un program de pregătire pentru polițiștii moldoveni privind intervenția în situații tensionate # Sinteza
Timp de o săptămână, polițiști din cadrul mai multor inspectorate teritoriale au participat la un training specializat privind gestionarea comportamentului persoanelor agresive în punctele de control. Instruirea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de cooperare cu subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne”, implementat de Poliția Federală Germană și susținut financiar de Guvernul Republicii Federale Germania. Scopul […]
16:10
VIDEO// Directorul Agenției de Investiții: ”Investitorii străini și-ar dori zone de aterizare pentru elicoptere în Moldova, teatre și opere” # Sinteza
Directorul Agenției de Investiții, Natalia Bejan, afirmă că atragerea investitorilor străini cu capital major nu depinde doar de facilitățile economice, ci și de calitatea vieții pe care Republica Moldova o poate oferi familiilor acestora. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții publice despre necesitățile reale ale investitorilor care analizează oportunitatea de a-și dezvolta afaceri […]
16:10
Proiectele de dezvoltare realizate în Republica Moldova cu asistență franceză și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Franței, Dominique Waag. Șeful Executivului a apreciat suportul constant al părții franceze, inclusiv în procesul de realizare a agendei europene, modernizarea sectorului de apărare și susținerea […]
16:10
Lot comercial de mărfuri fără acte de proveniență, depistat de Echipele Mobile ale Vămii în apropierea orașului Anenii Noi # Sinteza
În nemijlocita apropiere a orașului Anenii Noi, ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au stopat regulamentar un mijloc de transport de model Toyota Auris, condus de o conațională în vârstă de 35 de ani. Vehiculul era încărcat cu multiple cutii, însă șoferița nu a putut prezenta documente care să confirme proveniența sau legalitatea bunurilor transportate. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Circa 13 mii de tineri au beneficiat de vouchere culturale în cei trei ani de la lansarea programului # Sinteza
La trei ani de la lansarea programului „Voucher Cultural”, circa 13 mii de tineri din întreaga țară au beneficiat de sprijinul oferit pentru accesul la resurse culturale. Doar în anul 2025, peste 5.000 de tineri au avut acces la vouchere culturale. Majoritatea tinerilor au utilizat voucherele pentru achiziționarea de cărți, acestea reprezentând, în medie, peste 70% din […]
12:10
Guvernul îl eliberează din funcție pe șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga: ”Mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în echipă” # Sinteza
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), Ion Bulmaga, anunță că va fi eliberat din funcție începând cu 26 noiembrie 2025, în urma unei discuții cu actualul ministru al Mediului. Potrivit acestuia, ministrul i-a comunicat direct că nu îl vede parte a noii echipe. Decizia a fost confirmată astăzi, după o întrevedere la Guvern. Ion Bulmaga […]
12:10
159 de absolvenți ai USMF „Nicolae Testemițanu” repartizați în instituții medicale cu deficit de cadre # Sinteza
Un număr de 159 de absolvenții ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” sunt repartizați pentru plasarea în câmpul muncii, aceștia urmând să activeze în instituții cu necesitate acută de cadre medicale. Procedura de repartizare se desfășoară astăzi la Ministerul Sănătății, informează MOLDPRES. În total, în cadrul procedurii participă 159 de absolvenți, […]
12:10
Calea ferată pe care este livrat armamentul din Polonia în Ucraina a fost distrusă. Anunțul lui Donald Tusk # Sinteza
Pe calea ferată care duce în Ucraina au fost descoperite avarii. Defecțiunea căii ferate în zona orașului Żychin a fost descoperită de mecanicul trenului, care a reușit să frâneze, a informat poliția poloneză. În momentul incidentului, în tren se aflau doi pasageri și câțiva membri ai echipajului, niciunul dintre ei nefiind rănit în urma frânării […]
12:00
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a înregistrat două victorii în cadrul alegerilor locale noi pentru funcția de primar # Sinteza
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a înregistrat două victorii în cadrul alegerilor locale noi pentru funcția de primar, desfășurate pe data de 16 noiembrie 2025. În raionul Soroca, comuna Cremenciug, candidatul PSRM Igor Chirița a câștigat scrutinul, fiind votat de 62% dintre alegătorii care s-au prezentat la urne. În raionul Fălești, comuna Natalievca, candidatul PSRM […]
11:40
Vlad Filat: ”Moldova rămâne singura țară vecină Ucrainei cu economie în declin după trei ani de război” # Sinteza
Fostul premier Vlad Filat critică dur modul în care actuala guvernare gestionează economia Republicii Moldova, afirmând că PAS a transformat „războiul din Ucraina” în justificare universală pentru propria incompetență. Într-o analiză amplă, Filat arată că, la trei ani de la declanșarea conflictului, Moldova este singura țară vecină Ucrainei care continuă să înregistreze scăderi economice, în […]
11:40
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Dispoziția a fost semnată de Igor Grosu # Sinteza
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Astăzi, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului. „Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea activității legislative. Trebuie să acordăm atenție controlului parlamentar, relației […]
11:10
Horoscop zilnic, 18 noiembrie 2025: Zi de revelații, decizii interioare și schimbări pentru toate zodiile # Sinteza
Ziua de 18 noiembrie 2025 aduce un amestec intens de energii astrale, ca un curent rece care trece peste o apă încălzită de soare. În spatele aparenței de liniște se simte pulsația schimbării: unele zodii își găsesc curajul, altele înțeleg cine le este aproape, iar unele descoperă adevăruri pe care universul le-a ascuns până acum. […]
11:00
Olesea Stamate critică PAS după pierderea alegerilor locale: ”Conducerea PAS trăiește într-o bulă, iar filtrele lor s-au risipit” # Sinteza
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, critică partidul din care a făcut parte după ce formațiunea aflată la guvernare a pierdut alegerile locale noi în toate cele șase localități în care duminică s-a desfășurat scrutinul. Într-o postare publică, aceasta afirmă că rezultatul reprezintă „un semnal cât se poate de explicit” pentru conducerea partidului. „Faptul că partidul […]
11:00
Președintele României: ”Românii trăiesc mai greu decât acum 6 luni, dar economia își va reveni în 2027” # Sinteza
Nicuşor Dan spune că românii o duc mai rău decât acum o jumătate de an, dar că lucrurile îşi vor reveni în 2027. „Trebuie să spunem foarte clar că românii o duc mai rău în momentul acesta faţă de acum şase luni. Faptul că avem o inflaţie de 10% înseamnă că românii cumpără cu 10% […]
11:00
Un șofer de camion, reținut de polițiști de pe autostrada A8: ”Traversa șoseaua beat pentru a-și lua țigări de la benzinărie” # Sinteza
Un șofer român de camion a fost scos de polițiști de pe autostrada A8, în Germania, după ce mai mulți participanți la trafic au observat un bărbat cu vestă reflectorizantă care traversa șoseaua în plină noapte. Testul de alcoolemie a indicat aproape doi la mie, iar explicația sa a lăsat autoritățile fără cuvinte: se îndrepta […]
10:50
Experți din SUA și NYPD, în vizită la Centrul de Justiție Familială pentru a consolida lupta împotriva violenței sexuale # Sinteza
Centrul de Justiție Familială al Poliției a găzduit un grup de experți din Statele Unite ale Americii, în cadrul unui parteneriat strategic consolidat cu Alianța din New York împotriva Violenței Sexuale. Din delegație au făcut parte și doi reprezentanți ai Departamentului de Poliție din New York (NYPD), vizita marcând un moment semnificativ în intensificarea eforturilor […]
10:50
Înfrângere rușinoasă pentru PAS. Partidul de la guvernare a pierdut alegerile din Leova și Ustia, unde s-a votat masiv pentru LOC și PDCM # Sinteza
Partidul Acțiune și Solidaritate a înregistrat înfrângeri în două dintre cele patru localități în care duminică au avut loc alegeri locale noi și repetate. Rezultatele finale publicate de autoritățile electorale arată schimbări importante în preferințele alegătorilor. În satul Ustia, raionul Glodeni, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) a obținut o victorie categorică. Candidatul formațiunii, Alexandru […]
10:40
Femeie din raionul Ocnița a fost rănită grav după o explozie cauzată de lichid inflamabil folosit la sobă # Sinteza
În după-amiaza zilei de 16 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină la un incendiu produs într-o gospodărie din satul Hădărăuți, raionul Ocnița. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:17. Potrivit primelor informații, o deflagrație a avut loc în locuință după ce proprietara, o femeie în vârstă de […]
10:40
Polițiștii de frontieră din Briceni au oprit un bărbat din Turcia care intenționa să părăsească ilegal Moldova # Sinteza
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Briceni” au dejucat planurile unui bărbat care intenționa să părăsească ilegal teritoriul Republicii Moldova. În timpul executării unei misiuni de serviciu, patrula mobilă a observat prezența unei persoane necunoscute în zona de frontieră. Acționând prompt și conform competențelor legale, polițiștii de frontieră au reținut un cetățean […]
10:40
Administrator și contabilă din Ștefan Vodă, condamnați la 11 și 10 ani de închisoare pentru escrocherie și falsificare de probe # Sinteza
Procuratura Generală anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 54 de ani și a unei femei în vârstă de 53 de ani pentru delapidare, escrocherie, confecționare de documente oficiale false și falsificare de probe. Aceștia au fost sancționați cu închisoare pe un termen de 11 ani și, respectiv, 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa […]
10:40
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale circa 960 de milioane de lei pentru serviciile ce urmează să fie oferite populației în luna noiembrie. Din această sumă, în jur de 910 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce aproximativ 50 de milioane de lei […]
10:40
Procuratura Anticorupție a trimis în judecată dosarul liderului „Șor” Briceni pentru complicitate la finanțare din surse criminale # Sinteza
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a președintelui oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023), fiindu-i incriminată complicitatea la acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal […]
10:40
Sinteza CNA// 6 cauze penale pornite, 6 persoane arestate și bunuri sechestrate de peste 21 milioane lei # Sinteza
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii corupției, precum și al măsurilor de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii CNA în comun cu procurorii anticorupție au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul […]
10:30
Licitație cu documente din perioada Holocaustului, anulată în Germania după un val de critici # Sinteza
O licitație care urma să vândă artefacte aparținând prizonierilor din lagărele naziste a fost anulată în Germania, după un val de indignare publică. O licitație planificată în Germania, care urma să includă artefacte aparținând prizonierilor din lagărele de concentrare naziste, a fost anulată după un val de indignare publică, a declarat viceprim-ministrul Poloniei, potrivit BBC. Licitație […]
10:30
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 789,3 milioane lei în perioada 10 – 16 noiembrie 2025 # Sinteza
În perioada 10 – 16 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 789,3 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 35,1 miliarde lei. Totodată, în perioada 10 – 16 noiembrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse bunuri […]
10:30
ANSA lansează sistemul informatic pentru monitorizarea medicamentelor veterinare, după modelul UE # Sinteza
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, în perioada 10-14 noiembrie 2025 a avut loc lansarea procesului de elaborare a sistemului informațional destinat digitalizării și trasabilității circuitului medicamentelor de uz veterinare, în conformitate cu prevederile legislației specifice ale Uniunii Europene în domeniul medicamentelor de uz veterinar. Totodată, au avut loc și primele consultații cu […]
10:30
CNAS raportează excedent de 354,5 milioane lei în bugetul social pentru perioada ianuarie-octombrie 2025 # Sinteza
Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în perioada de 10 luni ale anului 2025, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 41215,8 mil. lei sau 85,0% din planul anual prevăzut. Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 22815,5 mil. […]
10:20
Șofer de 26 de ani, prins la Sculeni cu 358 pachete de țigări ascunse în aripa automobilului # Sinteza
Un conațional în vârstă de 26 de ani, aflat la volanul unui automobil de model „Ford Probe”, s-a prezentat pe direcția de ieșire din țară a postului vamal Sculeni, declarând că nu transportă bunuri pasibile declarării. Acționând în baza indicatorilor analizei de risc și a informațiilor operative, funcționarii vamali, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, […]
14 noiembrie 2025
15:30
Angela Cutasevici renunță la funcția de viceprimar: „Merg în Parlament. Am decis cu echipa să diseminăm experiența din Primărie” # Sinteza
Angela Cutasevici renunță la funcția de viceprimar al Capitalei și devine deputată. Informația a fost confirmată de funcționară pentru Realitatea. Cutasevici a menționat că a discutat această hotărâre cu echipa și că a fost una comună. Viceprimara nu a precizat cine îi va lua locul în cadrul Primăriei, menționând că decizia urmează să fie luată de […]
15:10
Mihai Popșoi a participat la ceremonia oficială de preluare a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, desfășurată la Strasbourg. La eveniment au fost prezenți Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, precum și ambasadori ai celor 46 de state membre. În cadrul ceremoniei, Secretarul Permanent al Ministerului Afacerilor Externe și Turismului al Maltei, Christopher […]
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.