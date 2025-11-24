Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele PAS, Partidul Nostru și BE Alternativa

12:20

La trei ani de la lansarea programului „Voucher Cultural”, circa 13 mii de tineri din întreaga țară au beneficiat de sprijinul oferit pentru accesul la resurse culturale. Doar în anul 2025, peste 5.000 de tineri au avut acces la vouchere culturale. Majoritatea tinerilor au utilizat voucherele pentru achiziționarea de cărți, acestea reprezentând, în medie, peste 70% din […]