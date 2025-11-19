Agenția Națională pentru Tineret sub egida Ministerului Educației și Cercetării anunță lansarea Programului de Granturi pentru asociațiile studențești – ediția 2026

15:30

Angela Cutasevici renunță la funcția de viceprimar al Capitalei și devine deputată. Informația a fost confirmată de funcționară pentru Realitatea. Cutasevici a menționat că a discutat această hotărâre cu echipa și că a fost una comună. Viceprimara nu a precizat cine îi va lua locul în cadrul Primăriei, menționând că decizia urmează să fie luată de […]