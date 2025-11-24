Pompierii din nordul țării au prevenit o explozie, salvând patru butelii de gaz dintr-o casă cuprinsă de flăcări
SafeNews, 24 noiembrie 2025 10:10
Noaptea trecută, în jurul orei 23:11, pompierii au fost alertați despre un incendiu într-o locuință din Cernoleuca, raionul Dondușeni. Flăcările au cuprins o casă de locuit cu un nivel și o anexă, cu suprafețele de 72 m² și, respectiv, 24 m². Datorită intervenției rapide a echipelor de salvatori, patru butelii cu gaz lichefiat au fost […] Articolul Pompierii din nordul țării au prevenit o explozie, salvând patru butelii de gaz dintr-o casă cuprinsă de flăcări apare prima dată în SafeNews.
Noaptea trecută, în jurul orei 23:11, pompierii au fost alertați despre un incendiu într-o locuință din Cernoleuca, raionul Dondușeni. Flăcările au cuprins o casă de locuit cu un nivel și o anexă, cu suprafețele de 72 m² și, respectiv, 24 m². Datorită intervenției rapide a echipelor de salvatori, patru butelii cu gaz lichefiat au fost […] Articolul Pompierii din nordul țării au prevenit o explozie, salvând patru butelii de gaz dintr-o casă cuprinsă de flăcări apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
10:00
În perioada 17–23 noiembrie, Serviciul Vamal a raportat încasări de peste 924 milioane de lei la bugetul de stat, potrivit datelor prezentate de instituție. O parte semnificativă a sumelor colectate, aproximativ 29,4 milioane de lei, provine de la persoanele fizice care au introdus în țară bunuri ce depășesc plafonul neimpozabil stabilit de legislație. Autoritățile precizează […] Articolul Serviciul Vamal a colectat peste 924 milioane de lei într-o săptămână apare prima dată în SafeNews.
09:50
Aeroportul din Vilnius a fost închis temporar, iar zborurile redirecționate. Lituania acuză Belarus de „atac hibrid” # SafeNews
Aeroportul internaţional din Vilnius, Lituania, şi-a suspendat temporar operaţiunile duminică, după ce mai multe baloane au fost detectate îndreptându-se spre spaţiul său aerian, relatează Reuters. Incidentul a determinat devierea unor zboruri către alte oraşe, până la clarificarea situaţiei. „Atenţie: operaţiunile aeroportului din Vilnius au fost întrerupte”, a anunţat operatorul pe site-ul său oficial, precizând că […] Articolul Aeroportul din Vilnius a fost închis temporar, iar zborurile redirecționate. Lituania acuză Belarus de „atac hibrid” apare prima dată în SafeNews.
09:40
VIDEO | Jaf ca în filme, la Florești. Câteva milioane de lei, furate de sub nasul agenților de pază „Bercut” # SafeNews
Momentul în care doi inși mascați au dat un tun de câteva milioane de lei, dintr-un schimb valutare și au reușit să fugă chiar sub nasul agenților companiei de pază privată „Bercut”, ce aparține fostului pușcăriaș Veaceslav Murzacov, a fost surprins de camerele de supravegehere în noaptea de sâmbătă spre duminică curent, în orașul Florești. […] Articolul VIDEO | Jaf ca în filme, la Florești. Câteva milioane de lei, furate de sub nasul agenților de pază „Bercut” apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
09:20
Scandalul armelor depistate la Vama Albița ajunge în Parlament: MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați la audieri # SafeNews
Cazul camionului încărcat cu armament, descoperit pe 20 noiembrie la punctul de trecere Leușeni–Albița, va fi discutat luni în Parlamentul Republicii Moldova. Șefii Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal și Serviciului de Informații și Securitate au fost chemați la audieri în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Ședința este programată pentru 26 noiembrie și […] Articolul Scandalul armelor depistate la Vama Albița ajunge în Parlament: MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați la audieri apare prima dată în SafeNews.
09:10
Deficitul de valută s-a adâncit în octombrie: BNM a intervenit cu vânzări de 33 milioane de euro # SafeNews
Piața valutară din Republica Moldova a resimțit în octombrie 2025 o presiune crescută din partea companiilor, care au cerut mai multă valută decât a fost disponibilă din vânzările făcute de populație. Potrivit Băncii Naționale, oferta netă de valută de la persoanele fizice a ajuns la 287,1 milioane de euro, în creștere față de luna septembrie. […] Articolul Deficitul de valută s-a adâncit în octombrie: BNM a intervenit cu vânzări de 33 milioane de euro apare prima dată în SafeNews.
09:00
Meta a ascuns propriul său studiu privind impactul negativ al Facebook asupra sănătății mintale # SafeNews
Compania Meta, care deține Facebook și Instagram, a întrerupt un studiu care demonstra efectele psihologice negative ale platformelor sale asupra utilizatorilor, potrivit Reuters. Agenția se referă la documente prezentate în timpul litigiilor dintre Meta și districtelor școlare din SUA privind efectele rețelelor sociale asupra adolescenților, scrie dw.com. Potrivit documentelor, în 2020 Meta a lansat proiectul de […] Articolul Meta a ascuns propriul său studiu privind impactul negativ al Facebook asupra sănătății mintale apare prima dată în SafeNews.
09:00
Articolul LIVE | Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 24 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
08:50
”Intrăm într-o altă lume”. Macron, îngrijorat că francezii vor cere inteligenței artificiale cu cine să voteze # SafeNews
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că se teme că tot mai mulți cetățeni vor apela la programe de inteligență artificială pentru a decide cu cine să voteze la următoarele alegeri. Comentariile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate la Arras, pe 19 noiembrie. Macron a afirmat că această tendință ar putea „schimba lumea”, […] Articolul ”Intrăm într-o altă lume”. Macron, îngrijorat că francezii vor cere inteligenței artificiale cu cine să voteze apare prima dată în SafeNews.
08:40
În ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane înregistrat în punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a ajuns la 68.977 de traversări, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră. În același interval, 28 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în țară. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional […] Articolul Circa 69.000 de traversări ale frontierei în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
08:20
Luni, 24 noiembrie, țara va fi acoperită de nori, iar temperaturile vor rămâne moderate pentru această perioadă, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Maximele zilei vor oscila între +5 și +10 grade Celsius, în timp ce vântul va sufla slab, din direcția sud-vest, cu o viteză de până la 9 km/h. Umiditatea aerului se va menține […] Articolul METEO | Cer noros și temperaturi moderate la început de săptămână apare prima dată în SafeNews.
08:00
Șeful securității Figure, concediat din cauza avertismentelor privind pericolul roboților companiei # SafeNews
Fostul șef al securității companiei de roboți Figure, Robert Grundel, a dat compania în judecată, susținând că a fost concediat la scurt timp după ce a avertizat conducerea asupra riscurilor asociate cu puterea roboților umanoizi. Potrivit declarațiilor sale, dispozitivele au deja puterea necesară pentru a „sparge craniul uman”, iar unul dintre prototipuri, în timpul unui […] Articolul Șeful securității Figure, concediat din cauza avertismentelor privind pericolul roboților companiei apare prima dată în SafeNews.
08:00
Când ar putea începe reconstrucția clădirii Filarmonicii Naționale? Răspunsul ministrului Culturii # SafeNews
Lucrările de reconstrucție a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” ar putea începe în anul 2027, însă doar după realizarea unui studiu de fezabilitate care să stabilească exact starea clădirii și soluțiile tehnice posibile. Precizările au fost făcute de ministrul Culturii, Cristian Jardan, într-un interviu acordat proiectului „Cu Sens”. Potrivit ministrului, complexitatea proiectului și lipsa unor date […] Articolul Când ar putea începe reconstrucția clădirii Filarmonicii Naționale? Răspunsul ministrului Culturii apare prima dată în SafeNews.
07:50
Dublă crimă elucidată la Moscova după 10 ani: un cetățean al Republicii Moldova, reținut drept principal suspect # SafeNews
Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri de omor din Rusia ultimului deceniu a fost în sfârșit elucidat. Presa rusă scrie că, în legătură cu dubla crimă comisă într-un penthouse din Moscova, a fost reținut un cetățean al Republicii Moldova, Alexei Melniciuc, în vârstă de 32 de ani, scrie realitatea.md. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 13 […] Articolul Dublă crimă elucidată la Moscova după 10 ani: un cetățean al Republicii Moldova, reținut drept principal suspect apare prima dată în SafeNews.
07:50
Întreprinderea de stat Moldelectrica anunță o nouă licitație pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și pierderilor în rețeaua de transport. De această dată pentru tot anul 2026, în timp ce anterior a organizat licitaţii pentru primele trei luni ale anului viitor. Între furnizorii precalificaţi se numără şi Centrala de la Curciugan. Potrivit caietului […] Articolul Centrala de la Curciurgan ar putea relua livrările de energie la Chişinău apare prima dată în SafeNews.
07:40
Piloţii McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, au fost descalificaţi din Marele Premiu de la Las Vegas, din cauza unor probleme la monoposturile lor. Ei pierd respectiv 18 şi 12 puncte, ceea ce îi permite lui Max Verstappen să se apropie de Piastri în clasamentul general, cu 24 de puncte în urma lui Norris. Era […] Articolul Scandal la Las Vegas: Lando Norris și Oscar Piastri pierd cursa după descalificare apare prima dată în SafeNews.
07:40
Cercetătorii au dezvăluit un secret înfricoșător despre neanderthalieni: Nu mâncau doar hrană obișnuită # SafeNews
Oamenii de știință au descoperit că neanderthalienii mâncau femei și copii din triburi inamice. În același timp, femeile de statură mică erau deosebit de vizate de canibalii antici. Cercetările arată că, acum 45.000 de ani, neanderthalienii care trăiau pe teritoriul Belgiei moderne mâncau cei mai slabi membri ai unui trib inamic. Analiza rămășițelor victimelor a […] Articolul Cercetătorii au dezvăluit un secret înfricoșător despre neanderthalieni: Nu mâncau doar hrană obișnuită apare prima dată în SafeNews.
07:30
Atacantul brazilian Neymar nu a participat la antrenamentul de sâmbătă al echipei Santos, la CT Rei Pelé, relatează Globo Esporte. El a acuzat dureri la genunchi încă de la meciul împotriva echipei Mirassol şi a făcut doar exerciţii în sala de forţă. Planul este să fie menajat la meciul echipei Santos cu Internacional, luni, la […] Articolul Noi probleme pentru Neymar. Atacantul nu a participat la antrenamentul echipei Santos apare prima dată în SafeNews.
07:30
Parlamentul pregătește amendamente la Legea cu privire la BNM, care vor schimba în mod semnificativ procedura de demitere a membrilor Consiliului de supraveghere și Comitetului executiv al BNM, inclusiv a președintelui acesteia. Anterior, decizia privind revocarea era luată doar de Parlament. Se propune ca acest proces să se desfășoare în două etape: Parlamentul face o […] Articolul Președintele Moldovei ar putea avea ultimul cuvânt în revocarea conducerii BNM apare prima dată în SafeNews.
07:20
Fostul campion la categoria mijlocie Gennady Golovkin a devenit duminică noul preşedinte al World Boxing, în cadrul congresului anual al forului, care a avut loc la Roma. Kazahul Golovkin, considerat cândva cel mai bun boxer din lume la categoria sa şi câştigător al unei medalii de argint la Jocurile Olimpice din 2004 de la Atena, […] Articolul World Boxing are un nou lider: Golovkin, ales în lipsa altor candidați apare prima dată în SafeNews.
07:20
Schimbări în diplomația R. Moldova: Popșoi confirmă înlocuirea unor ambasadori, inclusiv la Moscova # SafeNews
Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, urmează să fie schimbat, deoarece mandatul său se apropie de final. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiunii televizate, scrie unimedia.info. Potrivit ministrului, procedura nu va avea loc imediat, dar „cu siguranță urmează să fie schimbat”, întrucât mandatul diplomatului expiră în […] Articolul Schimbări în diplomația R. Moldova: Popșoi confirmă înlocuirea unor ambasadori, inclusiv la Moscova apare prima dată în SafeNews.
07:10
Emmanuel Macron pregătește instituirea serviciului militar voluntar în Franţa. Când va face anunțul # SafeNews
Într-o lume „plină de incertitudini”, în contextul unui război la porţile Europei, Emmanuel Macron ar putea anunţa în zilele următoare instituirea serviciului militar voluntar în Franţa, un proiect aflat în analiză de câteva luni. Joi este data prevăzută pentru anunţurile prezidenţiale, fără ca acest lucru să fi fost confirmat oficial, relatează News.ro citând France Presse. […] Articolul Emmanuel Macron pregătește instituirea serviciului militar voluntar în Franţa. Când va face anunțul apare prima dată în SafeNews.
07:10
IHC din Abu Dhabi este interesată să cumpere activele externe ale companiei Lukoil și a notificat Ministerul de Finanțe al SUA în acest sens. Compania petrolieră rusă a decis să vândă aceste active după introducerea noilor sancțiuni americane. Compania internațională de holding IHC din Abu Dhabi a informat Ministerul de Finanțe al SUA despre interesul […] Articolul O companie din Abu Dhabi, interesată de achiziția activelor Lukoil. apare prima dată în SafeNews.
07:00
Marea Baltică va fi protejată de drone-rechini cu IA. Aceste drone sunt pline de tehnologii de vârf. Software-ul bazat pe inteligență artificială procesează datele în timp real. Germania va trimite noile sale drone subacvatice, denumite „rechini”, pentru a proteja Marea Baltică de acțiuni de sabotaj, transmite unian.net. Potrivit publicației Bild, drona subacvatică numită Greyshark, creată în Germania […] Articolul Marea Baltică va fi protejată de drone-rechini cu inteligență artificială apare prima dată în SafeNews.
07:00
După scandalul din sectorul energetic, Zelenski ordonă un audit al contractelor din domeniul apărării # SafeNews
Afectat de un scandal de corupţie în care este implicat unul dintre apropiaţii săi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă un audit care vizează sectorul apărării, relatează AFP, preluată de Agerpres. „O decizie a fost pregătită privind o revizuire cuprinzătoare a companiilor de stat în domeniul apărării şi a contractelor aferente”, a declarat Zelenski […] Articolul După scandalul din sectorul energetic, Zelenski ordonă un audit al contractelor din domeniul apărării apare prima dată în SafeNews.
06:50
VIDEO | Vlad Filat, despre situația Lukoil: solicită mai multă transparență și sesizarea Curții Constituționale # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat susține că situația creată în jurul activelor companiei ruse „Lukoil” din Republica Moldova ar reprezenta „sută la sută” o tentativă de preluare forțată. Declarațiile au fost făcute în contextul în care, pe 21 noiembrie, au intrat în vigoare sancțiunile americane împotriva a două mari companii petroliere rusești, afectând și filiale din […] Articolul VIDEO | Vlad Filat, despre situația Lukoil: solicită mai multă transparență și sesizarea Curții Constituționale apare prima dată în SafeNews.
06:50
Locuințele din Spania au ajuns la prețuri prohibitive. Cât trebuie să muncească o familie pentru cumpărarea unei case # SafeNews
Familiile din Spania au nevoie, în medie, de 7,7 ani de salariu brut pentru a cumpăra o locuinţă, cel mai mare efort financiar de după 2011, o nouă dovadă a crizei imobiliare actuale provocate de faptul că cererea depăşeşte cu mult oferta dar şi de alţi factori, care au dus la creşterea preţurilor, inclusiv pe […] Articolul Locuințele din Spania au ajuns la prețuri prohibitive. Cât trebuie să muncească o familie pentru cumpărarea unei case apare prima dată în SafeNews.
06:40
Preşedintele american Donald Trump i-a criticat dur pe liderii Ucrainei pentru ceea ce el a descris ca fiind o lipsă totală de recunoştinţă, în contextul în care înalţi oficiali americani se întâlnesc cu o delegaţie din Kiev pentru a negocia încetarea războiului dintre Rusia şi Ucraina, relatează CNN. „Am moştenit un război care nu ar […] Articolul Trump critică dur Kievul: A arătat zero recunoştinţă pentru eforturile noastre apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
06:30
Rolul central al UE trebuie să fie recunoscut deplin în orice plan de pace privind Ucraina, afirmă Ursula von der Leyen # SafeNews
Frontierele Ucrainei nu pot fi schimbate prin forţă, armata sa nu poate fi redusă şi rolul central al Uniunii Europene trebuie să fie ”recunoscut deplin” în orice plan de pace, a afirmat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Declaraţia sa intervine în timp ce reprezentanţii SUA, Ucrainei, Regatului Unit, Germaniei şi Franţei dezbat, la […] Articolul Rolul central al UE trebuie să fie recunoscut deplin în orice plan de pace privind Ucraina, afirmă Ursula von der Leyen apare prima dată în SafeNews.
06:20
Traficul aerian a fost întrerupt sâmbătă seară, timp de mai multe ore, la aeroportul internaţional din oraşul olandez Eindhoven din cauza unor drone neidentificate, a anunţat ministrul apărării olandez Ruben Brekelmans. Aceste survoluri inexplicabile de drone s-au multiplicat pe continentul european în cursul ultimelor săptămâni, în special în Germania, Belgia şi Danemarca, scrie stirileprotv.ro. La Eindhoven, […] Articolul Olanda: Traficul aerian la Weroportul Eindhoven, întrerupt din cauza unor drone apare prima dată în SafeNews.
06:10
Ceasul unui milionar de pe Titanic, „înghețat” la ora scufundării vasului, a fost vândut cu 1,78 milioane de lire sterline # SafeNews
Un ceas de buzunar din aur, care a aparținut unuia dintre cei mai înstăriți pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitație pentru suma record de 1,78 milioane de lire sterline, informează BBC. Ceasul fusese un cadou din partea soției lui Isidor Straus, care a ales să nu se salveze cu o barcă de […] Articolul Ceasul unui milionar de pe Titanic, „înghețat” la ora scufundării vasului, a fost vândut cu 1,78 milioane de lire sterline apare prima dată în SafeNews.
06:00
FOTO | Birourile lui Putin sunt clonate. Kremlinul ascunde faptul că nu se află la Moscova # SafeNews
O investigație a arătat că Kremlinul a mințit de sute de ori cu privire la locația președintelui rus. Putin are trei birouri identice în diferite orașe, iar presa de stat prezintă întâlnirile ca fiind la Moscova, deși acestea sunt filmate la mii de kilometri de capitala Rusiei, scrie euronews.com. Radio „Libertatea” a dezvăluit una dintre manipulările […] Articolul FOTO | Birourile lui Putin sunt clonate. Kremlinul ascunde faptul că nu se află la Moscova apare prima dată în SafeNews.
05:50
Nicușor Dan, despre extinderea UE către Moldova și Ucraina: Nu este caritate, ci o investiție în securitate # SafeNews
Nicușor Dan a declarat în cadrul conferinței „Coeziunea 2027+” de la București că extinderea UE către Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest reprezintă o măsură esențială pentru consolidarea securității pe flancul estic. Conferința a vizat planurile de dezvoltare pe termen lung, competitivitatea economică și reziliența Europei, cu un accent deosebit pe securitate. Șeful […] Articolul Nicușor Dan, despre extinderea UE către Moldova și Ucraina: Nu este caritate, ci o investiție în securitate apare prima dată în SafeNews.
05:40
J.D. Vance, în pragul divorțului de soția sa după îmbrățișarea cu văduva lui Charlie Kirk # SafeNews
A doua doamnă a SUA a apărut în public fără verighetă, iar surse apropiate susțin că Usha Vance este în pragul divorțului, după ce soțul ei a îmbrățișat-o pasional pe văduva lui Charlie Kirk la evenimentul comemorativ al acestuia. Usha Vance nu purta verigheta în timpul vizitei la baza militară Camp Lejeune din Richlands, Carolina […] Articolul J.D. Vance, în pragul divorțului de soția sa după îmbrățișarea cu văduva lui Charlie Kirk apare prima dată în SafeNews.
05:30
Cel mai lung drum drept din lume. Șoferii nu învârt volanul pe o distanță de 240 de kilometri # SafeNews
Cel mai lung drum drept din lume este în Arabia Saudită. Pe o porțiune de 240 de kilometri nu există nicio curbă, astfel încât șoferii nu sunt nevoiți să învârtă volanul. Fosta deținătoare a recordului este Autostrada Eyre din Australia, care are aproximativ 146 de kilometri lungime fără viraje, transmite mediafax.ro. Drumul se numește Autostrada 10 […] Articolul Cel mai lung drum drept din lume. Șoferii nu învârt volanul pe o distanță de 240 de kilometri apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
21:30
Oficialii din Ucraina și aliații săi occidentali au început duminică discuțiile la Geneva, Elveția, cu privire la planul de pace al SUA. Oficialii europeni au elaborat o contrapropunere pe care o vor prezenta în cadrul întâlnirilor, potrivit unor surse europene citate de Sky News. Aceasta include eliminarea limitelor propuse pentru armata ucraineană, redarea controlului asupra […] Articolul Zelenski, la începutul discuțiilor de la Geneva: Vărsarea de sânge trebuie oprită apare prima dată în SafeNews.
21:20
Planul de pace pentru Ucraina, analizat de un expert în filosofie juridică. „Cele 28 de puncte sunt haotice și parțial contradictorii” # SafeNews
Textul „planului de pace” al administrației americane pentru soluționarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a fost publicat în mass-media, conține prevederi contradictorii și ar putea face parte dintr-o operațiune psihologică menită să creeze panică și să divizeze sprijinul internațional pentru Ucraina, este concluzia în care a ajuns un expert în filosofie juridică austriac. Christian Stadler, […] Articolul Planul de pace pentru Ucraina, analizat de un expert în filosofie juridică. „Cele 28 de puncte sunt haotice și parțial contradictorii” apare prima dată în SafeNews.
18:40
Trei mari companii aeriene sunt interesate de privatizarea TAP. Care sunt cele mai atrăgătoare active ale operatorului portughez # SafeNews
Holdingul de stat Parpublica din Portugalia a anunţat sâmbătă că doar trei potenţiali investitori şi-au exprimat interesul în achiziţionarea unei participaţii minoritare la compania aeriană portugheză TAP, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Într-un comunicat de presă, Parpublica nu a dezvăluit identitatea potenţialilor investitori care şi-au exprimat în mod oficial interesul în TAP. Cu toate acestea, […] Articolul Trei mari companii aeriene sunt interesate de privatizarea TAP. Care sunt cele mai atrăgătoare active ale operatorului portughez apare prima dată în SafeNews.
18:40
Victorie pentru Giorgia Meloni: Moody’s a dat prima sa veste bună pentru Italia din ultimii 23 de ani # SafeNews
Italia a obţinut vineri prima revizuire în creştere a ratingului din partea agenţiei de evaluare financiară Moody’s din ultimii peste 23 de ani, o victorie pentru premierul Giorgia Meloni, care încheie o eră în care ţara se afla aproape de limita categoriei „junk” (nerecomandat pentru investiţii), transmite Bloomberg, preluată de Agerpres. Italia avea cel mai […] Articolul Victorie pentru Giorgia Meloni: Moody’s a dat prima sa veste bună pentru Italia din ultimii 23 de ani apare prima dată în SafeNews.
18:00
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat duminica aceasta că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiţii de siguranţă, prin Marea Neagră. Turcia va face tot posibilul pentru a […] Articolul Preşedintele Turciei va discuta luni cu Vladimir Putin despre planul de pace din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
18:00
Mesajul premierului Alexandru Munteanu pentru fermierii din țară: „Ne faceți mândri de produsele noastre acasă și în lume” # SafeNews
Premierul țării, Alexandru Munteanu, a transmis duminică, 23 noiembrie 2025, un mesaj de felicitare pentru fermieri cu ocazia Zilei naționale a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. El a a subliniat rolul esențial al agricultorilor pentru economia Republicii Moldova și a declarat că aceștia „ne fac mândri de produsele noastre acasă și în lume”. „De […] Articolul Mesajul premierului Alexandru Munteanu pentru fermierii din țară: „Ne faceți mândri de produsele noastre acasă și în lume” apare prima dată în SafeNews.
18:00
Germania vrea să construiască cea mai puternică armată din Europa, iar pentru asta ia în calcul recrutarea obligatorie # SafeNews
Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să construiască cea mai puternică armată din Europa – un demers dificil pentru o țară care și-a neglijat trupele ani de zile. Potrivit unei analize CNN, guvernul de coaliție speră că un nou proiect convenit săptămâna trecută va contribui la transformarea acestui lucru în realitate într-o Germanie care percepe […] Articolul Germania vrea să construiască cea mai puternică armată din Europa, iar pentru asta ia în calcul recrutarea obligatorie apare prima dată în SafeNews.
16:40
FOTO | O tânără fără permis și-a pierdut viața într-un accident rutier între Blîndești și Sculeni # SafeNews
Un accident grav s-a produs ieri, în jurul orei 15:20, pe traseul național R-16 Ungheni–Sculeni, între localitățile Blîndești și Sculeni. Poliția din Ungheni a fost alertată de trecători și a intervenit imediat la fața locului. Potrivit primelor informații, o tânără de 21 de ani, din satul Săghieni, conducea un automobil Volkswagen spre municipiul Ungheni, deși […] Articolul FOTO | O tânără fără permis și-a pierdut viața într-un accident rutier între Blîndești și Sculeni apare prima dată în SafeNews.
15:30
Contrabanda cu armament, evoluția consumului și traficul de droguri, precum și incidentul de la hotelul „Național”, soldat cu moartea unui copil, au fost incluse pe agenda Comisiei parlamentare pentru securitate națională. Audierele se vor desfășura miercuri, 26 noiembrie curent. În cadrul sesiunii de discuții privind contrabanda cu armament sunt invitații reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, […] Articolul DOC | Contrabanda cu arme ajunge în Parlament: MAI, SIS și Vama, sub lupa deputaților apare prima dată în SafeNews.
15:20
Un mesaj de recunoștință a fost transmis duminică de ministrul Ludmila Catlabuga cu ocazia Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. „Voi sunteți cei care începeți ziua înaintea tuturor și o încheiați după toți. Și chiar dacă munca voastră nu se vede mereu, ea se simte în fiecare casă din Moldova”, a declarat oficiala într-un […] Articolul „Munca voastră se simte în fiecare casă” – mesajul Ludmilei Catlabuga pentru agricultori apare prima dată în SafeNews.
