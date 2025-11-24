Centrala de la Curciurgan ar putea relua livrările de energie la Chişinău
SafeNews, 24 noiembrie 2025 07:50
Întreprinderea de stat Moldelectrica anunță o nouă licitație pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și pierderilor în rețeaua de transport. De această dată pentru tot anul 2026, în timp ce anterior a organizat licitaţii pentru primele trei luni ale anului viitor. Între furnizorii precalificaţi se numără şi Centrala de la Curciugan. Potrivit caietului […]
Acum 10 minute
08:20
Luni, 24 noiembrie, țara va fi acoperită de nori, iar temperaturile vor rămâne moderate pentru această perioadă, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Maximele zilei vor oscila între +5 și +10 grade Celsius, în timp ce vântul va sufla slab, din direcția sud-vest, cu o viteză de până la 9 km/h. Umiditatea aerului se va menține […]
Acum 30 minute
08:00
Șeful securității Figure, concediat din cauza avertismentelor privind pericolul roboților companiei # SafeNews
Fostul șef al securității companiei de roboți Figure, Robert Grundel, a dat compania în judecată, susținând că a fost concediat la scurt timp după ce a avertizat conducerea asupra riscurilor asociate cu puterea roboților umanoizi. Potrivit declarațiilor sale, dispozitivele au deja puterea necesară pentru a „sparge craniul uman", iar unul dintre prototipuri, în timpul unui […]
08:00
Când ar putea începe reconstrucția clădirii Filarmonicii Naționale? Răspunsul ministrului Culturii # SafeNews
Lucrările de reconstrucție a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici" ar putea începe în anul 2027, însă doar după realizarea unui studiu de fezabilitate care să stabilească exact starea clădirii și soluțiile tehnice posibile. Precizările au fost făcute de ministrul Culturii, Cristian Jardan, într-un interviu acordat proiectului „Cu Sens". Potrivit ministrului, complexitatea proiectului și lipsa unor date […]
Acum o oră
07:50
Dublă crimă elucidată la Moscova după 10 ani: un cetățean al Republicii Moldova, reținut drept principal suspect # SafeNews
Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri de omor din Rusia ultimului deceniu a fost în sfârșit elucidat. Presa rusă scrie că, în legătură cu dubla crimă comisă într-un penthouse din Moscova, a fost reținut un cetățean al Republicii Moldova, Alexei Melniciuc, în vârstă de 32 de ani, scrie realitatea.md. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 13 […]
07:50
Întreprinderea de stat Moldelectrica anunță o nouă licitație pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și pierderilor în rețeaua de transport. De această dată pentru tot anul 2026, în timp ce anterior a organizat licitaţii pentru primele trei luni ale anului viitor. Între furnizorii precalificaţi se numără şi Centrala de la Curciugan. Potrivit caietului […] Articolul Centrala de la Curciurgan ar putea relua livrările de energie la Chişinău apare prima dată în SafeNews.
07:40
Piloţii McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, au fost descalificaţi din Marele Premiu de la Las Vegas, din cauza unor probleme la monoposturile lor. Ei pierd respectiv 18 şi 12 puncte, ceea ce îi permite lui Max Verstappen să se apropie de Piastri în clasamentul general, cu 24 de puncte în urma lui Norris. Era […]
07:40
Cercetătorii au dezvăluit un secret înfricoșător despre neanderthalieni: Nu mâncau doar hrană obișnuită # SafeNews
Oamenii de știință au descoperit că neanderthalienii mâncau femei și copii din triburi inamice. În același timp, femeile de statură mică erau deosebit de vizate de canibalii antici. Cercetările arată că, acum 45.000 de ani, neanderthalienii care trăiau pe teritoriul Belgiei moderne mâncau cei mai slabi membri ai unui trib inamic. Analiza rămășițelor victimelor a […]
Acum 2 ore
07:30
Atacantul brazilian Neymar nu a participat la antrenamentul de sâmbătă al echipei Santos, la CT Rei Pelé, relatează Globo Esporte. El a acuzat dureri la genunchi încă de la meciul împotriva echipei Mirassol şi a făcut doar exerciţii în sala de forţă. Planul este să fie menajat la meciul echipei Santos cu Internacional, luni, la […]
07:30
Parlamentul pregătește amendamente la Legea cu privire la BNM, care vor schimba în mod semnificativ procedura de demitere a membrilor Consiliului de supraveghere și Comitetului executiv al BNM, inclusiv a președintelui acesteia. Anterior, decizia privind revocarea era luată doar de Parlament. Se propune ca acest proces să se desfășoare în două etape: Parlamentul face o […]
07:20
Fostul campion la categoria mijlocie Gennady Golovkin a devenit duminică noul preşedinte al World Boxing, în cadrul congresului anual al forului, care a avut loc la Roma. Kazahul Golovkin, considerat cândva cel mai bun boxer din lume la categoria sa şi câştigător al unei medalii de argint la Jocurile Olimpice din 2004 de la Atena, […]
07:20
Schimbări în diplomația R. Moldova: Popșoi confirmă înlocuirea unor ambasadori, inclusiv la Moscova # SafeNews
Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, urmează să fie schimbat, deoarece mandatul său se apropie de final. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiuni televizate, scrie unimedia.info. Potrivit ministrului, procedura nu va avea loc imediat, dar „cu siguranță urmează să fie schimbat", întrucât mandatul diplomatului expiră în […]
07:10
Emmanuel Macron pregătește instituirea serviciului militar voluntar în Franţa. Când va face anunțul # SafeNews
Într-o lume „plină de incertitudini", în contextul unui război la porţile Europei, Emmanuel Macron ar putea anunţa în zilele următoare instituirea serviciului militar voluntar în Franţa, un proiect aflat în analiză de câteva luni. Joi este data prevăzută pentru anunţurile prezidenţiale, fără ca acest lucru să fi fost confirmat oficial, relatează News.ro citând France Presse. […]
07:10
IHC din Abu Dhabi este interesată să cumpere activele externe ale companiei Lukoil și a notificat Ministerul de Finanțe al SUA în acest sens. Compania petrolieră rusă a decis să vândă aceste active după introducerea noilor sancțiuni americane. Compania internațională de holding IHC din Abu Dhabi a informat Ministerul de Finanțe al SUA despre interesul […]
07:00
Marea Baltică va fi protejată de drone-rechini cu IA. Aceste drone sunt pline de tehnologii de vârf. Software-ul bazat pe inteligență artificială procesează datele în timp real. Germania va trimite noile sale drone subacvatice, denumite „rechini", pentru a proteja Marea Baltică de acțiuni de sabotaj, transmite unian.net. Potrivit publicației Bild, drona subacvatică numită Greyshark, creată în Germania […]
07:00
După scandalul din sectorul energetic, Zelenski ordonă un audit al contractelor din domeniul apărării # SafeNews
Afectat de un scandal de corupţie în care este implicat unul dintre apropiaţii săi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă un audit care vizează sectorul apărării, relatează AFP, preluată de Agerpres. „O decizie a fost pregătită privind o revizuire cuprinzătoare a companiilor de stat în domeniul apărării şi a contractelor aferente", a declarat Zelenski […]
06:50
VIDEO | Vlad Filat, despre situația Lukoil: solicită mai multă transparență și sesizarea Curții Constituționale # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat susține că situația creată în jurul activelor companiei ruse „Lukoil" din Republica Moldova ar reprezenta „sută la sută" o tentativă de preluare forțată. Declarațiile au fost făcute în contextul în care, pe 21 noiembrie, au intrat în vigoare sancțiunile americane împotriva a două mari companii petroliere rusești, afectând și filiale din […]
06:50
Locuințele din Spania au ajuns la prețuri prohibitive. Cât trebuie să muncească o familie pentru cumpărarea unei case # SafeNews
Familiile din Spania au nevoie, în medie, de 7,7 ani de salariu brut pentru a cumpăra o locuinţă, cel mai mare efort financiar de după 2011, o nouă dovadă a crizei imobiliare actuale provocate de faptul că cererea depăşeşte cu mult oferta dar şi de alţi factori, care au dus la creşterea preţurilor, inclusiv pe […]
06:40
Preşedintele american Donald Trump i-a criticat dur pe liderii Ucrainei pentru ceea ce el a descris ca fiind o lipsă totală de recunoştinţă, în contextul în care înalţi oficiali americani se întâlnesc cu o delegaţie din Kiev pentru a negocia încetarea războiului dintre Rusia şi Ucraina, relatează CNN. „Am moştenit un război care nu ar […]
Acum 4 ore
06:30
Rolul central al UE trebuie să fie recunoscut deplin în orice plan de pace privind Ucraina, afirmă Ursula von der Leyen # SafeNews
Frontierele Ucrainei nu pot fi schimbate prin forţă, armata sa nu poate fi redusă şi rolul central al Uniunii Europene trebuie să fie "recunoscut deplin" în orice plan de pace, a afirmat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Declaraţia sa intervine în timp ce reprezentanţii SUA, Ucrainei, Regatului Unit, Germaniei şi Franţei dezbat, la […]
06:20
Traficul aerian a fost întrerupt sâmbătă seară, timp de mai multe ore, la aeroportul internaţional din oraşul olandez Eindhoven din cauza unor drone neidentificate, a anunţat ministrul apărării olandez Ruben Brekelmans. Aceste survoluri inexplicabile de drone s-au multiplicat pe continentul european în cursul ultimelor săptămâni, în special în Germania, Belgia şi Danemarca, scrie stirileprotv.ro. La Eindhoven, […]
06:10
Ceasul unui milionar de pe Titanic, „înghețat” la ora scufundării vasului, a fost vândut cu 1,78 milioane de lire sterline # SafeNews
Un ceas de buzunar din aur, care a aparținut unuia dintre cei mai înstăriți pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitație pentru suma record de 1,78 milioane de lire sterline, informează BBC. Ceasul fusese un cadou din partea soției lui Isidor Straus, care a ales să nu se salveze cu o barcă de […]
06:00
FOTO | Birourile lui Putin sunt clonate. Kremlinul ascunde faptul că nu se află la Moscova # SafeNews
O investigație a arătat că Kremlinul a mințit de sute de ori cu privire la locația președintelui rus. Putin are trei birouri identice în diferite orașe, iar presa de stat prezintă întâlnirile ca fiind la Moscova, deși acestea sunt filmate la mii de kilometri de capitala Rusiei, scrie euronews.com. Radio „Libertatea" a dezvăluit una dintre manipulările […]
05:50
Nicușor Dan, despre extinderea UE către Moldova și Ucraina: Nu este caritate, ci o investiție în securitate # SafeNews
Nicușor Dan a declarat în cadrul conferinței „Coeziunea 2027+" de la București că extinderea UE către Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest reprezintă o măsură esențială pentru consolidarea securității pe flancul estic. Conferința a vizat planurile de dezvoltare pe termen lung, competitivitatea economică și reziliența Europei, cu un accent deosebit pe securitate. Șeful […]
05:40
J.D. Vance, în pragul divorțului de soția sa după îmbrățișarea cu văduva lui Charlie Kirk # SafeNews
A doua doamnă a SUA a apărut în public fără verighetă, iar surse apropiate susțin că Usha Vance este în pragul divorțului, după ce soțul ei a îmbrățișat-o pasional pe văduva lui Charlie Kirk la evenimentul comemorativ al acestuia. Usha Vance nu purta verigheta în timpul vizitei la baza militară Camp Lejeune din Richlands, Carolina […]
05:30
Cel mai lung drum drept din lume. Șoferii nu învârt volanul pe o distanță de 240 de kilometri # SafeNews
Cel mai lung drum drept din lume este în Arabia Saudită. Pe o porțiune de 240 de kilometri nu există nicio curbă, astfel încât șoferii nu sunt nevoiți să învârtă volanul. Fosta deținătoare a recordului este Autostrada Eyre din Australia, care are aproximativ 146 de kilometri lungime fără viraje, transmite mediafax.ro. Drumul se numește Autostrada 10 […]
Acum 12 ore
21:30
Oficialii din Ucraina și aliații săi occidentali au început duminică discuțiile la Geneva, Elveția, cu privire la planul de pace al SUA. Oficialii europeni au elaborat o contrapropunere pe care o vor prezenta în cadrul întâlnirilor, potrivit unor surse europene citate de Sky News. Aceasta include eliminarea limitelor propuse pentru armata ucraineană, redarea controlului asupra […]
21:20
Planul de pace pentru Ucraina, analizat de un expert în filosofie juridică. „Cele 28 de puncte sunt haotice și parțial contradictorii” # SafeNews
Textul „planului de pace" al administrației americane pentru soluționarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a fost publicat în mass-media, conține prevederi contradictorii și ar putea face parte dintr-o operațiune psihologică menită să creeze panică și să divizeze sprijinul internațional pentru Ucraina, este concluzia în care a ajuns un expert în filosofie juridică austriac. Christian Stadler, […]
Acum 24 ore
18:40
Trei mari companii aeriene sunt interesate de privatizarea TAP. Care sunt cele mai atrăgătoare active ale operatorului portughez # SafeNews
Holdingul de stat Parpublica din Portugalia a anunţat sâmbătă că doar trei potenţiali investitori şi-au exprimat interesul în achiziţionarea unei participaţii minoritare la compania aeriană portugheză TAP, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Într-un comunicat de presă, Parpublica nu a dezvăluit identitatea potenţialilor investitori care şi-au exprimat în mod oficial interesul în TAP. Cu toate acestea, […]
18:40
Victorie pentru Giorgia Meloni: Moody’s a dat prima sa veste bună pentru Italia din ultimii 23 de ani # SafeNews
Italia a obţinut vineri prima revizuire în creştere a ratingului din partea agenţiei de evaluare financiară Moody's din ultimii peste 23 de ani, o vict
18:00
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat duminica aceasta că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiţii de siguranţă, prin Marea Neagră. Turcia va face tot posibilul pentru a […] Articolul Preşedintele Turciei va discuta luni cu Vladimir Putin despre planul de pace din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
18:00
Mesajul premierului Alexandru Munteanu pentru fermierii din țară: „Ne faceți mândri de produsele noastre acasă și în lume” # SafeNews
Premierul țării, Alexandru Munteanu, a transmis duminică, 23 noiembrie 2025, un mesaj de felicitare pentru fermieri cu ocazia Zilei naționale a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. El a a subliniat rolul esențial al agricultorilor pentru economia Republicii Moldova și a declarat că aceștia „ne fac mândri de produsele noastre acasă și în lume”. „De […] Articolul Mesajul premierului Alexandru Munteanu pentru fermierii din țară: „Ne faceți mândri de produsele noastre acasă și în lume” apare prima dată în SafeNews.
18:00
Germania vrea să construiască cea mai puternică armată din Europa, iar pentru asta ia în calcul recrutarea obligatorie # SafeNews
Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să construiască cea mai puternică armată din Europa – un demers dificil pentru o țară care și-a neglijat trupele ani de zile. Potrivit unei analize CNN, guvernul de coaliție speră că un nou proiect convenit săptămâna trecută va contribui la transformarea acestui lucru în realitate într-o Germanie care percepe […] Articolul Germania vrea să construiască cea mai puternică armată din Europa, iar pentru asta ia în calcul recrutarea obligatorie apare prima dată în SafeNews.
16:40
FOTO | O tânără fără permis și-a pierdut viața într-un accident rutier între Blîndești și Sculeni # SafeNews
Un accident grav s-a produs ieri, în jurul orei 15:20, pe traseul național R-16 Ungheni–Sculeni, între localitățile Blîndești și Sculeni. Poliția din Ungheni a fost alertată de trecători și a intervenit imediat la fața locului. Potrivit primelor informații, o tânără de 21 de ani, din satul Săghieni, conducea un automobil Volkswagen spre municipiul Ungheni, deși […] Articolul FOTO | O tânără fără permis și-a pierdut viața într-un accident rutier între Blîndești și Sculeni apare prima dată în SafeNews.
15:30
Contrabanda cu armament, evoluția consumului și traficul de droguri, precum și incidentul de la hotelul „Național”, soldat cu moartea unui copil, au fost incluse pe agenda Comisiei parlamentare pentru securitate națională. Audierele se vor desfășura miercuri, 26 noiembrie curent. În cadrul sesiunii de discuții privind contrabanda cu armament sunt invitații reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, […] Articolul DOC | Contrabanda cu arme ajunge în Parlament: MAI, SIS și Vama, sub lupa deputaților apare prima dată în SafeNews.
15:20
Un mesaj de recunoștință a fost transmis duminică de ministrul Ludmila Catlabuga cu ocazia Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. „Voi sunteți cei care începeți ziua înaintea tuturor și o încheiați după toți. Și chiar dacă munca voastră nu se vede mereu, ea se simte în fiecare casă din Moldova”, a declarat oficiala într-un […] Articolul „Munca voastră se simte în fiecare casă” – mesajul Ludmilei Catlabuga pentru agricultori apare prima dată în SafeNews.
15:20
Fostul premier britanic Boris Johnson, critici dure la adresa planului de pace al SUA: „Dacă ucrainenii ar fi atât de nebuni încât să accepte aceste condiții…” # SafeNews
Fostul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, a criticat „planul de pace” al președintelui american, Donald Trump, pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, citând un articol scris de Boris Johnson în „Daily Mail”. Boris Johnson a sugerat că preşedintele rus, Vladimir Putin, probabil stă într-unul dintre numeroasele sale palate, […] Articolul Fostul premier britanic Boris Johnson, critici dure la adresa planului de pace al SUA: „Dacă ucrainenii ar fi atât de nebuni încât să accepte aceste condiții…” apare prima dată în SafeNews.
15:10
Ucraina a lovit cu drone duminică dimineață o importantă centrală termoelectrică din regiunea Moscova, provocând un incendiu și forțând pornirea alimentării de rezervă cu energie electrică și termică, a declarat guvernatorul regiunii din jurul capitalei ruse. Dronele ucrainene au lovit duminică centrala Șatura, situată la aproximativ 120 km est de Kremlin, a spus guvernatorul regiunii […] Articolul VIDEO | Explozie masivă în regiunea Moscova după ce Ucraina a lovit o termocentrală apare prima dată în SafeNews.
15:10
VIDEO | Furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești. Ce arată primele investigații ale polițiștilor # SafeNews
Un furt de proporții a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 03:00, la un schimb valutar din orașul Florești. Poliția a fost alertată de o companie privată de pază, responsabilă de securitatea sediului, după ce sistemele au indicat o posibilă intrare prin efracție. La fața locului, polițiștii au constatat dispariția unei sume mari de […] Articolul VIDEO | Furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești. Ce arată primele investigații ale polițiștilor apare prima dată în SafeNews.
15:10
Se dau lupte intense pe frontul din estul Ucrainei. Rușii revendică cucerirea a trei noi localităţi # SafeNews
Armata rusă a revendicat, duminică, 23 noiembrie 2025, cucerirea a trei noi localităţi din estul Ucrainei, unde are avantajul faţă de trupele ucrainene, în momentul în care ucrainenii, europenii şi americanii se reunesc în Elveţia pentru a discuta planul lui Donald Trump. Ministerul rus al Apărării a raportat capturarea localităţii Petrivské din regiunea Doneţk (est),unde […] Articolul Se dau lupte intense pe frontul din estul Ucrainei. Rușii revendică cucerirea a trei noi localităţi apare prima dată în SafeNews.
10:30
Întâlnire importantă la Geneva: Oficialii americani, ucraineni și europeni se întâlnesc astăzi pentru a discuta planul de pace # SafeNews
Înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania se întâlnesc duminică la Geneva pentru a discuta proiectul Washingtonului privind încheierea războiului din Ucraina, scrie Mediafax. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și secretarul de stat Marco Rubio urmau să sosească duminică pentru discuțiile privind încheierea invaziei […] Articolul Întâlnire importantă la Geneva: Oficialii americani, ucraineni și europeni se întâlnesc astăzi pentru a discuta planul de pace apare prima dată în SafeNews.
09:40
Summitul Platformei Crimeea: Igor Grosu merge la Stockholm pentru discuții cu oficiali europeni # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, pleacă luni, 24 noiembrie, la Stockholm, unde va participa la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul va reuni președinți ai parlamentelor naționale și ai organizațiilor interparlamentare. Subiectele abordate în discuții vor viza sancțiunile, drepturile omului, securitatea, precum și consecințele economice și de mediu. În context, […] Articolul Summitul Platformei Crimeea: Igor Grosu merge la Stockholm pentru discuții cu oficiali europeni apare prima dată în SafeNews.
09:20
ISW: Ucraina va pierde o suprafață aproape egală cu teritoriul Luxemburgului, dacă acceptă planul de place # SafeNews
Planul de pace promovat de administrația Trump și recent lăudat de Vladimir Putin ar putea obliga Ucraina să cedeze fără luptă o suprafață aproape egală cu teritoriul Luxemburgului, conform unui calcul AFP bazat pe hărțile actualizate ale Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Planul, care include 28 de puncte, prevede printre altele recunoașterea de facto a […] Articolul ISW: Ucraina va pierde o suprafață aproape egală cu teritoriul Luxemburgului, dacă acceptă planul de place apare prima dată în SafeNews.
08:50
SCANDAL ÎN ROMÂNIA: Monumentul Unirii, deteriorat după ce a fost curățat cu peri de sârmă, fără autorizație # SafeNews
La Focșani, doi angajați ai primăriei au curățat Monumentul Unirii din bronz folosind peri de sârmă, fără aviz de la Ministerul Culturii. Intervenția neautorizată a deteriorat bronzul, lăsând urme vizibile pe basorelief. „Acea patină nu trebuie îndepărtată ca și cum ai freca oala. Se face cu instrumente foarte fine, de lemn sau lavetă”, explică specialistul […] Articolul SCANDAL ÎN ROMÂNIA: Monumentul Unirii, deteriorat după ce a fost curățat cu peri de sârmă, fără autorizație apare prima dată în SafeNews.
08:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat un audit în sectorul Apărării, în plin scandal de corupție, pentru a verifica companiile de stat și contractele aferente. „O decizie a fost pregătită privind o revizuire cuprinzătoare a companiilor de stat în domeniul apărării şi a contractelor aferente”, a scris Zelenski pe Telegram, adăugând că eventualele încălcări vor […] Articolul Zelenski pornește un audit în sectorul Apărării în plin scandal de corupție apare prima dată în SafeNews.
Ieri
08:30
La Negureni, raionul Telenești, a fost plantată sâmbătă, 21 noiembrie, o nouă pădure pe o suprafață de 10 hectare, ca parte a campaniei naționale de împădurire „Toamna 2025”. La acțiune au participat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, actorul Emilian Crețu, localnici, voluntari și silvicultori. Plantarea a fost realizată printr-un parteneriat între Ministerul Mediului, Moldsilva și Emilian […] Articolul FOTO | Timpul de afară nu i-a oprit! O pădure de 10 hectare, plantată astăzi la Negureni apare prima dată în SafeNews.
08:20
ALERTĂ | Circulația pe podul din comuna Plop, Dondușeni, a fost oprită din cauza riscului de prăbușire # SafeNews
Circulația pe podul peste râul Cubolta, din comuna Plop, raionul Dondușeni, a fost interzisă începând de sâmbătă, 22 noiembrie. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a luat această decizie după ce structura podului a fost slăbită în urma lucrărilor de curățare a albiei râului. Podul se află pe sectorul de drum Plopi – Horodiște – Teleșeuca […] Articolul ALERTĂ | Circulația pe podul din comuna Plop, Dondușeni, a fost oprită din cauza riscului de prăbușire apare prima dată în SafeNews.
08:10
Rata șomajului în Europa variază semnificativ, iar Republica Moldova se află în zona mediană, cu aproximativ 4 – 4,5% în 2024 – 2025, arată datele publicate de iData, bazate pe Eurostat, ILO și birourile naționale de statistică. Țările din Europa Centrală și de Nord au cele mai scăzute rate ale șomajului, în timp ce statele […] Articolul Rata șomajului în Europa: Unde se situează Moldova în clasament apare prima dată în SafeNews.
08:00
Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a grațiat 31 de cetățeni ucraineni condamnați pentru infracțiuni penale, a anunțat purtătoarea sa de cuvânt, Natalia Eismont. Decizia a fost luată „la cererea Ucrainei și în cadrul acordurilor cu președintele SUA, Donald Trump, pentru crearea condițiilor de soluționare a conflictului”. Eismont a precizat că grațierea este un gest umanitar, bazat […] Articolul Alexandr Lukașenko a grațiat 31 de cetățeni ucraineni și doi preoți catolici apare prima dată în SafeNews.
07:50
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta finală. „Războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul”, le-a spus el jurnaliștilor, precizând însă „nu” când a fost întrebat dacă planul prezentat este forma sa definitivă. Declarația vine după ce […] Articolul Trump: Propunerea mea de pace pentru Ucraina nu este finală apare prima dată în SafeNews.
07:40
Naștere surpriză în ambulanță: O mamă din Glodeni a adus pe lume două fetițe. Starea micuțelor # SafeNews
O femeie de 33 de ani din raionul Glodeni a adus pe lume două fetițe gemene chiar în ambulanță, pe 21 noiembrie. Nașterea a avut loc în timp ce echipele de urgență o transportau spre spital. Apelul la serviciul 112 a fost făcut la ora 10:50, iar ambulanța a ajuns la femeie în doar opt […] Articolul Naștere surpriză în ambulanță: O mamă din Glodeni a adus pe lume două fetițe. Starea micuțelor apare prima dată în SafeNews.
