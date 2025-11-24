FOTO | Birourile lui Putin sunt clonate. Kremlinul ascunde faptul că nu se află la Moscova

06:10

Un ceas de buzunar din aur, care a aparținut unuia dintre cei mai înstăriți pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitație pentru suma record de 1,78 milioane de lire sterline, informează BBC. Ceasul fusese un cadou din partea soției lui Isidor Straus, care a ales să nu se salveze cu o barcă de […] Articolul Ceasul unui milionar de pe Titanic, „înghețat” la ora scufundării vasului, a fost vândut cu 1,78 milioane de lire sterline apare prima dată în SafeNews.