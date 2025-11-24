Nicușor Dan, despre extinderea UE către Moldova și Ucraina: Nu este caritate, ci o investiție în securitate
SafeNews, 24 noiembrie 2025 05:50
Traficul aerian a fost întrerupt sâmbătă seară, timp de mai multe ore, la aeroportul internaţional din oraşul olandez Eindhoven din cauza unor drone neidentificate, a anunţat ministrul apărării olandez Ruben Brekelmans. Aceste survoluri inexplicabile de drone s-au multiplicat pe continentul european în cursul ultimelor săptămâni, în special în Germania, Belgia şi Danemarca, scrie stirileprotv.ro. La Eindhoven,
Ceasul unui milionar de pe Titanic, „înghețat" la ora scufundării vasului, a fost vândut cu 1,78 milioane de lire sterline
Un ceas de buzunar din aur, care a aparținut unuia dintre cei mai înstăriți pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitație pentru suma record de 1,78 milioane de lire sterline, informează BBC. Ceasul fusese un cadou din partea soției lui Isidor Straus, care a ales să nu se salveze cu o barcă de
FOTO | Birourile lui Putin sunt clonate. Kremlinul ascunde faptul că nu se află la Moscova
O investigație a arătat că Kremlinul a mințit de sute de ori cu privire la locația președintelui rus. Putin are trei birouri identice în diferite orașe, iar presa de stat prezintă întâlnirile ca fiind la Moscova, deși acestea sunt filmate la mii de kilometri de capitala Rusiei, scrie euronews.com. Radio „Libertatea" a dezvăluit una dintre manipulările
Nicușor Dan, despre extinderea UE către Moldova și Ucraina: Nu este caritate, ci o investiție în securitate
Nicușor Dan a declarat în cadrul conferinței „Coeziunea 2027+" de la București că extinderea UE către Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest reprezintă o măsură esențială pentru consolidarea securității pe flancul estic. Conferința a vizat planurile de dezvoltare pe termen lung, competitivitatea economică și reziliența Europei, cu un accent deosebit pe securitate. Șeful
J.D. Vance, în pragul divorțului de soția sa după îmbrățișarea cu văduva lui Charlie Kirk
A doua doamnă a SUA a apărut în public fără verighetă, iar surse apropiate susțin că Usha Vance este în pragul divorțului, după ce soțul ei a îmbrățișat-o pasional pe văduva lui Charlie Kirk la evenimentul comemorativ al acestuia. Usha Vance nu purta verigheta în timpul vizitei la baza militară Camp Lejeune din Richlands, Carolina
Cel mai lung drum drept din lume. Șoferii nu învârt volanul pe o distanță de 240 de kilometri
Cel mai lung drum drept din lume este în Arabia Saudită. Pe o porțiune de 240 de kilometri nu există nicio curbă, astfel încât șoferii nu sunt nevoiți să învârtă volanul. Fosta deținătoare a recordului este Autostrada Eyre din Australia, care are aproximativ 146 de kilometri lungime fără viraje, transmite mediafax.ro. Drumul se numește Autostrada 10
Oficialii din Ucraina și aliații săi occidentali au început duminică discuțiile la Geneva, Elveția, cu privire la planul de pace al SUA. Oficialii europeni au elaborat o contrapropunere pe care o vor prezenta în cadrul întâlnirilor, potrivit unor surse europene citate de Sky News. Aceasta include eliminarea limitelor propuse pentru armata ucraineană, redarea controlului asupra
Planul de pace pentru Ucraina, analizat de un expert în filosofie juridică. „Cele 28 de puncte sunt haotice și parțial contradictorii"
Textul „planului de pace" al administrației americane pentru soluționarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a fost publicat în mass-media, conține prevederi contradictorii și ar putea face parte dintr-o operațiune psihologică menită să creeze panică și să divizeze sprijinul internațional pentru Ucraina, este concluzia în care a ajuns un expert în filosofie juridică austriac. Christian Stadler,
Trei mari companii aeriene sunt interesate de privatizarea TAP. Care sunt cele mai atrăgătoare active ale operatorului portughez
Holdingul de stat Parpublica din Portugalia a anunţat sâmbătă că doar trei potenţiali investitori şi-au exprimat interesul în achiziţionarea unei participaţii minoritare la compania aeriană portugheză TAP, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Într-un comunicat de presă, Parpublica nu a dezvăluit identitatea potenţialilor investitori care şi-au exprimat în mod oficial interesul în TAP. Cu toate acestea,
Victorie pentru Giorgia Meloni: Moody's a dat prima sa veste bună pentru Italia din ultimii 23 de ani
Italia a obţinut vineri prima revizuire în creştere a ratingului din partea agenţiei de evaluare financiară Moody's din ultimii peste 23 de ani, o victorie pentru premierul Giorgia Meloni, care încheie o eră în care ţara se afla aproape de limita categoriei „junk" (nerecomandat pentru investiţii), transmite Bloomberg, preluată de Agerpres. Italia avea cel mai
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat duminica aceasta că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiţii de siguranţă, prin Marea Neagră. Turcia va face tot posibilul pentru a
Mesajul premierului Alexandru Munteanu pentru fermierii din țară: „Ne faceți mândri de produsele noastre acasă și în lume"
Premierul țării, Alexandru Munteanu, a transmis duminică, 23 noiembrie 2025, un mesaj de felicitare pentru fermieri cu ocazia Zilei naționale a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. El a a subliniat rolul esențial al agricultorilor pentru economia Republicii Moldova și a declarat că aceștia „ne fac mândri de produsele noastre acasă și în lume". „De
Germania vrea să construiască cea mai puternică armată din Europa, iar pentru asta ia în calcul recrutarea obligatorie
Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să construiască cea mai puternică armată din Europa – un demers dificil pentru o țară care și-a neglijat trupele ani de zile. Potrivit unei analize CNN, guvernul de coaliție speră că un nou proiect convenit săptămâna trecută va contribui la transformarea acestui lucru în realitate într-o Germanie care percepe
FOTO | O tânără fără permis și-a pierdut viața într-un accident rutier între Blîndești și Sculeni
Un accident grav s-a produs ieri, în jurul orei 15:20, pe traseul național R-16 Ungheni–Sculeni, între localitățile Blîndești și Sculeni. Poliția din Ungheni a fost alertată de trecători și a intervenit imediat la fața locului. Potrivit primelor informații, o tânără de 21 de ani, din satul Săghieni, conducea un automobil Volkswagen spre municipiul Ungheni, deși
Contrabanda cu armament, evoluția consumului și traficul de droguri, precum și incidentul de la hotelul „Național", soldat cu moartea unui copil, au fost incluse pe agenda Comisiei parlamentare pentru securitate națională. Audierile se vor desfășura miercuri, 26 noiembrie curent. În cadrul sesiunii de discuții privind contrabanda cu armament sunt invitații reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne,
Un mesaj de recunoștință a fost transmis duminică de ministrul Ludmila Catlabuga cu ocazia Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. „Voi sunteți cei care începeți ziua înaintea tuturor și o încheiați după toți. Și chiar dacă munca voastră nu se vede mereu, ea se simte în fiecare casă din Moldova", a declarat oficiala într-un
Fostul premier britanic Boris Johnson, critici dure la adresa planului de pace al SUA: „Dacă ucrainenii ar fi atât de nebuni încât să accepte aceste condiții…"
Fostul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, a criticat „planul de pace" al președintelui american, Donald Trump, pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, citând un articol scris de Boris Johnson în „Daily Mail". Boris Johnson a sugerat că preşedintele rus, Vladimir Putin, probabil stă într-unul dintre numeroasele sale palate,
Ucraina a lovit cu drone duminică dimineață o importantă centrală termoelectrică din regiunea Moscova, provocând un incendiu și forțând pornirea alimentării de rezervă cu energie electrică și termică, a declarat guvernatorul regiunii din jurul capitalei ruse. Dronele ucrainene au lovit duminică centrala Șatura, situată la aproximativ 120 km est de Kremlin, a spus guvernatorul regiunii
VIDEO | Furt de proporții dintr-un schimb valutar din Florești. Ce arată primele investigații ale polițiștilor
Un furt de proporții a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 03:00, la un schimb valutar din orașul Florești. Poliția a fost alertată de o companie privată de pază, responsabilă de securitatea sediului, după ce sistemele au indicat o posibilă intrare prin efracție. La fața locului, polițiștii au constatat dispariția unei sume mari de
Se dau lupte intense pe frontul din estul Ucrainei. Rușii revendică cucerirea a trei noi localităţi
Armata rusă a revendicat, duminică, 23 noiembrie 2025, cucerirea a trei noi localităţi din estul Ucrainei, unde are avantajul faţă de trupele ucrainene, în momentul în care ucrainenii, europenii şi americanii se reunesc în Elveţia pentru a discuta planul lui Donald Trump. Ministerul rus al Apărării a raportat capturarea localităţii Petrivské din regiunea Doneţk (est),unde
Întâlnire importantă la Geneva: Oficialii americani, ucraineni și europeni se întâlnesc astăzi pentru a discuta planul de pace
Înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania se întâlnesc duminică la Geneva pentru a discuta proiectul Washing
Summitul Platformei Crimeea: Igor Grosu merge la Stockholm pentru discuții cu oficiali europeni # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, pleacă luni, 24 noiembrie, la Stockholm, unde va participa la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul va reuni președinți ai parlamentelor naționale și ai organizațiilor interparlamentare. Subiectele abordate în discuții vor viza sancțiunile, drepturile omului, securitatea, precum și consecințele economice și de mediu. În context, […] Articolul Summitul Platformei Crimeea: Igor Grosu merge la Stockholm pentru discuții cu oficiali europeni apare prima dată în SafeNews.
ISW: Ucraina va pierde o suprafață aproape egală cu teritoriul Luxemburgului, dacă acceptă planul de place # SafeNews
Planul de pace promovat de administrația Trump și recent lăudat de Vladimir Putin ar putea obliga Ucraina să cedeze fără luptă o suprafață aproape egală cu teritoriul Luxemburgului, conform unui calcul AFP bazat pe hărțile actualizate ale Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Planul, care include 28 de puncte, prevede printre altele recunoașterea de facto a […] Articolul ISW: Ucraina va pierde o suprafață aproape egală cu teritoriul Luxemburgului, dacă acceptă planul de place apare prima dată în SafeNews.
SCANDAL ÎN ROMÂNIA: Monumentul Unirii, deteriorat după ce a fost curățat cu peri de sârmă, fără autorizație # SafeNews
La Focșani, doi angajați ai primăriei au curățat Monumentul Unirii din bronz folosind peri de sârmă, fără aviz de la Ministerul Culturii. Intervenția neautorizată a deteriorat bronzul, lăsând urme vizibile pe basorelief. „Acea patină nu trebuie îndepărtată ca și cum ai freca oala. Se face cu instrumente foarte fine, de lemn sau lavetă”, explică specialistul […] Articolul SCANDAL ÎN ROMÂNIA: Monumentul Unirii, deteriorat după ce a fost curățat cu peri de sârmă, fără autorizație apare prima dată în SafeNews.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat un audit în sectorul Apărării, în plin scandal de corupție, pentru a verifica companiile de stat și contractele aferente. „O decizie a fost pregătită privind o revizuire cuprinzătoare a companiilor de stat în domeniul apărării şi a contractelor aferente”, a scris Zelenski pe Telegram, adăugând că eventualele încălcări vor […] Articolul Zelenski pornește un audit în sectorul Apărării în plin scandal de corupție apare prima dată în SafeNews.
La Negureni, raionul Telenești, a fost plantată sâmbătă, 21 noiembrie, o nouă pădure pe o suprafață de 10 hectare, ca parte a campaniei naționale de împădurire „Toamna 2025”. La acțiune au participat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, actorul Emilian Crețu, localnici, voluntari și silvicultori. Plantarea a fost realizată printr-un parteneriat între Ministerul Mediului, Moldsilva și Emilian […] Articolul FOTO | Timpul de afară nu i-a oprit! O pădure de 10 hectare, plantată astăzi la Negureni apare prima dată în SafeNews.
ALERTĂ | Circulația pe podul din comuna Plop, Dondușeni, a fost oprită din cauza riscului de prăbușire # SafeNews
Circulația pe podul peste râul Cubolta, din comuna Plop, raionul Dondușeni, a fost interzisă începând de sâmbătă, 22 noiembrie. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a luat această decizie după ce structura podului a fost slăbită în urma lucrărilor de curățare a albiei râului. Podul se află pe sectorul de drum Plopi – Horodiște – Teleșeuca […] Articolul ALERTĂ | Circulația pe podul din comuna Plop, Dondușeni, a fost oprită din cauza riscului de prăbușire apare prima dată în SafeNews.
Rata șomajului în Europa variază semnificativ, iar Republica Moldova se află în zona mediană, cu aproximativ 4 – 4,5% în 2024 – 2025, arată datele publicate de iData, bazate pe Eurostat, ILO și birourile naționale de statistică. Țările din Europa Centrală și de Nord au cele mai scăzute rate ale șomajului, în timp ce statele […] Articolul Rata șomajului în Europa: Unde se situează Moldova în clasament apare prima dată în SafeNews.
Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a grațiat 31 de cetățeni ucraineni condamnați pentru infracțiuni penale, a anunțat purtătoarea sa de cuvânt, Natalia Eismont. Decizia a fost luată „la cererea Ucrainei și în cadrul acordurilor cu președintele SUA, Donald Trump, pentru crearea condițiilor de soluționare a conflictului”. Eismont a precizat că grațierea este un gest umanitar, bazat […] Articolul Alexandr Lukașenko a grațiat 31 de cetățeni ucraineni și doi preoți catolici apare prima dată în SafeNews.
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta finală. „Războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul”, le-a spus el jurnaliștilor, precizând însă „nu” când a fost întrebat dacă planul prezentat este forma sa definitivă. Declarația vine după ce […] Articolul Trump: Propunerea mea de pace pentru Ucraina nu este finală apare prima dată în SafeNews.
Naștere surpriză în ambulanță: O mamă din Glodeni a adus pe lume două fetițe. Starea micuțelor # SafeNews
O femeie de 33 de ani din raionul Glodeni a adus pe lume două fetițe gemene chiar în ambulanță, pe 21 noiembrie. Nașterea a avut loc în timp ce echipele de urgență o transportau spre spital. Apelul la serviciul 112 a fost făcut la ora 10:50, iar ambulanța a ajuns la femeie în doar opt […] Articolul Naștere surpriză în ambulanță: O mamă din Glodeni a adus pe lume două fetițe. Starea micuțelor apare prima dată în SafeNews.
Nigeria se confruntă cu o nouă răpire în masă, după ce bărbați înarmați au atacat, vineri, 21 noiembrie, școala catolică Sfânta Maria din localitatea Papiri, statul Niger. Potrivit Asociației Creștine din Nigeria, au fost răpiți 303 elevi și 12 membri ai personalului, după ce atacatorii au pătruns în căminul școlii în jurul orei 02:00. Inițial, […] Articolul FOTO | Peste 300 de copii și profesori, răpiți dintr-o școală catolică din Nigeria apare prima dată în SafeNews.
Luptătorul moldovean Artiom Roșca a urcat pe podium la Campionatul European U18 de taekwondo, desfășurat în Elveția, unde a cucerit medalia de argint. Sportivul, pregătit de antrenorul Vladislav Mazur, a avut o evoluție remarcabilă, obținând trei victorii consecutive care l-au dus în finală. În meciul pentru titlu, Roșca a fost învins de spaniolul Jairo Agenjo, […] Articolul Medalie de argint pentru moldoveanul Artiom Roșca la Europenele U18 de taekwondo apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat din statul Washington a murit după ce s-a infectat cu virusul gripei aviare H5N5, au anunțat autoritățile sanitare americane. Acesta este primul deces confirmat în Statele Unite provocat de această tulpină a virusului. Bărbatul, care locuia în comitatul Grays Harbor, era în vârstă și suferea de mai multe boli cronice. El a fost […] Articolul Primul deces provocat de gripa aviară H5N5, confirmat apare prima dată în SafeNews.
La sfârșitul anului 2025, Apă-Canal Chișinău SA ar trebui să aibă un deficit de aproximativ 45 de milioane de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din buget. Importanța acestor cifre este demonstrată de faptul că, la sfârșitul anului 2022, deficitul a depășit 300 de milioane de lei, echivalentul a circa 50% din buget. Aceste date […] Articolul Situația financiară a societății Apă-Canal Chișinău a fost stabilizată apare prima dată în SafeNews.
ChatGPT a început să le ceară unora dintre utilizatori verificarea identității prin pașaport atunci când sistemul consideră că aceștia ar putea avea sub 18 ani. Până la confirmarea vârstei, accesul la discuțiile marcate ca „pentru adulți” este restricționat. În anumite situații, cererea a apărut chiar și pentru persoane majore. Un utilizator de 30 de ani […] Articolul Utilizatorii ChatGPT, rugați să își confirme vârsta prin prezentarea pașaportului apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Întâlnire surprinzător de cordială între Donald Trump și noul primar al New York-ului # SafeNews
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit vineri, la Casa Albă, cu primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, în ciuda schimburilor dure de replici din campania electorală. Discuția, descrisă de ambii drept „productivă”, a avut un ton neașteptat de prietenos. Trump a declarat că este gata să îl sprijine pe Mamdani în eforturile de a […] Articolul VIDEO | Întâlnire surprinzător de cordială între Donald Trump și noul primar al New York-ului apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat din raionul Glodeni a fost prins de Poliția de Frontieră în timp ce transporta ilegal masă lemnoasă. Incidentul a avut loc în zona localității Moara Domnească, în timpul unei misiuni de patrulare desfășurate de echipajul mobil al Sectorului Poliției de Frontieră Cuhnești. Potrivit informațiilor, polițiștii au oprit pentru verificări un tractor cu remorcă […] Articolul FOTO | Lemne transportate cu acte expirate: un bărbat din Glodeni, depistat la frontieră apare prima dată în SafeNews.
Sâmbătă, 22 noiembrie, vremea va fi în general mohorâtă în toată Republica Moldova. Meteorologii anunță ploi slabe în nordul țării, iar în centru și sud se așteaptă cer predominant noros. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile se mențin blânde pentru finalul lunii noiembrie. Maximele vor varia între +10 și +16 grade Celsius, iar vântul va […] Articolul METEO | Ploi slabe în nord și cer noros în restul țării, sâmbătă, 22 noiembrie apare prima dată în SafeNews.
Kallas: Rusia încearcă să blocheze sancțiunile americane folosindu-se de „planul de pace” # SafeNews
Rusia încearcă să împiedice intrarea în vigoare a noilor sancțiuni americane împotriva exporturilor sale de petrol, profitând de anunțul făcut la Washington privind un plan de pace pentru Ucraina. Declarația a fost făcută vineri de șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, citată de France Presse. „Astăzi este ziua în care sancțiunile americane împotriva Rusiei urmau […] Articolul Kallas: Rusia încearcă să blocheze sancțiunile americane folosindu-se de „planul de pace” apare prima dată în SafeNews.
Cel puțin 43 de persoane au murit din cauza inundațiilor în Vietnam. Peste 70.000 de locuințe au fost complet inundate, iar mii de oameni au fost evacuați în locuri sigure. Mulți oameni s-au salvat urcând pe acoperișuri. În valurile de apă au murit și zeci de mii de animale. Presa locală numește acest eveniment „inundația […] Articolul FOTO | Inundații devastatoare în Vietnam: cel puțin 43 de morți apare prima dată în SafeNews.
Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. anunță că sâmbătă, 22 noiembrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere și modernizare a rețelei electrice în mai multe localități din municipiul Chișinău și raionul Căușeni. Din acest motiv, în anumite zone va fi oprit temporar curentul electric. În Chișinău, vor fi afectate mai multe străzi din comuna […] Articolul ATENȚIE | Întreruperi de lumină, programate ASTĂZI, 22 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
În șase localități din raionul Ialoveni a fost instituită o zonă de supraveghere a pestei porcine africane, după confirmarea virusului la mistreți în fondul forestier din satul Zloți, raionul Cimișlia. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a raionului Ialoveni, care s-a întrunit de urgență, anunță Consiliul Raional Ialoveni. Zona de supraveghere […] Articolul Alertă sanitară în raionul Ialoveni: Risc de răspândire a pestei porcine africane apare prima dată în SafeNews.
FLASH | Fost europarlamentar britanic, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru discursuri pro-Rusia plătite # SafeNews
Fostul europarlamentar britanic Nathan Gill, în vârstă de 52 de ani, a fost condamnat vineri de un tribunal din Londra la 10 ani și jumătate de închisoare, după ce anchetatorii au stabilit că a promovat în Parlamentul European mesaje favorabile Rusiei în schimbul unor sume de bani. Informația este transmisă de AFP și EFE, citate […] Articolul FLASH | Fost europarlamentar britanic, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru discursuri pro-Rusia plătite apare prima dată în SafeNews.
Lituania oprește tranzitul feroviar al mărfurilor Lukoil către Kaliningrad, în urma noilor sancțiuni internaționale # SafeNews
Tranzitul feroviar al mărfurilor companiei ruse Lukoil către regiunea Kaliningrad a fost oprit complet de Lituania, ca urmare a noilor sancțiuni impuse de Statele Unite și Marea Britanie. Decizia a fost confirmată de Căile Ferate Lituaniene (LTG), transmite lrt.lt. Directorul general al LTG, Egidijus Lazauskas, a declarat că respectarea sancțiunilor este esențială atât pentru reducerea […] Articolul Lituania oprește tranzitul feroviar al mărfurilor Lukoil către Kaliningrad, în urma noilor sancțiuni internaționale apare prima dată în SafeNews.
O creștere semnificativă a creditării a determinat Banca Națională a Moldovei (BNM) să majoreze cerințele de capital pentru băncile comerciale. Conform Infotag, noile standarde vor fi aplicate individual fiecărei bănci în șase luni. Conform datelor BNM obținute dintr-o analiză a creditării în primul trimestru al anului 2025, raportul credite/produs intern brut (PIB) s-a situat la 103%. […] Articolul BNM mărește cerințele de capital pentru băncile comerciale apare prima dată în SafeNews.
Zelenski, mesaj către națiune după apariția „planului Putin–Trump”: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial” # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj amplu către populație, după ce în spațiul public a apărut informația privind un posibil „plan Putin–Trump” pentru încetarea războiului. Liderul de la Kiev a vorbit despre „o alegere imposibilă” pe care Ucraina ar fi presată să o facă: „Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un […] Articolul Zelenski, mesaj către națiune după apariția „planului Putin–Trump”: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial” apare prima dată în SafeNews.
Elevii și studenții din Republica Moldova vor putea învăța limba chineză, ca urmare a unui acord semnat între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din China. Potrivit Ministerului Educației, partea chineză va sprijini dezvoltarea curriculumului și a materialelor educaționale, precum și formarea cadrelor didactice prin programe speciale. În baza acordului, universitățile […] Articolul Limba chineză va fi predată în școlile și universitățile din Moldova apare prima dată în SafeNews.
FOTO | Toate intrările în fostul Hotel „Național”, blocate după tragedia din centrul Chișinăului # SafeNews
Toate intrările în clădirea avariată a fostului Hotel „Național” au fost blocate de autoritățile municipale pentru a preveni incidente și a proteja locuitorii din zonă. Pretura sectorului Centru a anunțat că lucrările s-au desfășurat în zilele de 20 și 21 noiembrie, ca urmare a tragediei de acum două săptămâni, când o fetiță a fost găsită […] Articolul FOTO | Toate intrările în fostul Hotel „Național”, blocate după tragedia din centrul Chișinăului apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Organiza un spațiu pentru consum de droguri în Botanica: bărbat reținut de poliție # SafeNews
Un bărbat de 37 de ani din capitală este cercetat penal pentru că ar fi organizat și întreținut un spațiu pentru consumul de droguri în sectorul Botanica. Polițiștii au descoperit că suspectul amenajase în apartamentul său o încăpere destinată consumului de substanțe narcotice. În timpul percheziției, oamenii legii au găsit dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor, […] Articolul VIDEO | Organiza un spațiu pentru consum de droguri în Botanica: bărbat reținut de poliție apare prima dată în SafeNews.
