Schimbări în diplomația R. Moldova: Popșoi confirmă înlocuirea unor ambasadori, inclusiv la Moscova

06:50

Familiile din Spania au nevoie, în medie, de 7,7 ani de salariu brut pentru a cumpăra o locuinţă, cel mai mare efort financiar de după 2011, o nouă dovadă a crizei imobiliare actuale provocate de faptul că cererea depăşeşte cu mult oferta dar şi de alţi factori, care au dus la creşterea preţurilor, inclusiv pe […] Articolul Locuințele din Spania au ajuns la prețuri prohibitive. Cât trebuie să muncească o familie pentru cumpărarea unei case apare prima dată în SafeNews.