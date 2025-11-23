Lisabona a aprins magia sărbătorilor. Mii de oameni au umplut Piața Comércio la inaugurarea luminilor de Crăciun

16:50

Cele trei persoane reținute la Chișinău în dosarul camionului cu muniții depistat în vama Albița au fost aduși sâmbătă în fața judecătorilor. Procurorii au solicitat arestarea lor pentru 30 de zile. Doar unul dintre cei trei suspecți - directorul companiei de transport vizate în dosar – a făcut declarații pentru presă în timp ce era escortat în sala de judecată. Bărbatul neagă orice implicare și susține că nu știa nimic despre încărcătură. Instanța a dat curs cererii procurorilor pentru cauze speciale. Învinuiții de contrabandă cu arme au primit 30 de zile de arest preventiv.