O comunitate care coase punți culturale// Șezătoare Bruxelles celebrează șase ani de activitate și cele peste 60 de cămăși cu care suntem reprezentați în UE
Moldova1, 23 noiembrie 2025 17:20
În luna noiembrie, comunitatea Șezătoare Bruxelles marchează șase ani de activitate, celebrând renașterea unei tradiții care unește Republica Moldova, România și Europa prin fir și migală. Pornită din inițiativa unui grup de femei din țara noastră, stabilite în capitala Belgiei, șezătoarea a crescut treptat atât ca număr de participante active, cât și de cămăși tradiționale muncite manual cu răbdare și pasiune. Fiecare dintre cele peste 60 de ii spune o poveste despre identitate, rădăcini și continuitatea culturii noastre, chiar și peste hotarele țării, spun meșteșugărițele comunității Șezătoare Bruxelles.
Acum 5 minute
18:10
De Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, marcată duminică, 23 noiembrie, agricultorii care duc mai departe tradiția și munca pământului au fost omagiați pentru rezultatele lor din acest an. Printre cei nominalizați se regăsesc familii și antreprenori care au transformat agricultura locală într-o poveste de perseverență și dezvoltare, de la afaceri de familie care au ajuns pe piețele internaționale, până la producători ce reușesc să exporte cu succes datorită tehnologiilor moderne.
Acum o oră
17:30
Zimbru Chișinău a repurtat a treia victorie în fața marii rivale. În capul de afiș al etapei a 20-a din cadrul campionatul primei divizii moldovenești de fotbal, discipolii belarusului Oleg Kubarev au învins cu 1:0 în deplasare pe Sheriff Tiraspol.
17:20
Acum 2 ore
16:50
O tânără de 21 de ani a decedat în urma unui accident rutier care a avut loc între localitățile Blândești și Sculeni. Aceasta se deplasa în direcția municipiului Ungheni, fără a deține permis de conducere.
16:50
A minibus from the Republic of Moldova, carrying 18 passengers, caught fire while in motion. The incident took place on Sunday, November 23, in Bacău County, Romania, according to Ziarul de Bacău.
16:30
Grădinița „Albinuța” din orașul Hâncești a fost renovată și eficientizată energetic, oferind copiilor și educatorilor un spațiu modern, sigur și confortabil, realizat cu sprijinul Uniunii Europene (UE). Valoarea totală a investiției este de aproape 5.6 milioane de lei, dintre care circa 3.9 milioane de lei reprezintă grantul oferit de UE prin proiectul „EU4Moldova Reziliență: Stat sigur, comunități puternice”.
Acum 4 ore
16:10
Agricultorii moldoveni sunt cei care ne fac mândri de produsele noastre acasă și în lume. Chiar dacă munca voastră lor se vede mereu, se simte în fiecare casă din R. Moldova. Sunt afirmațiile autorităților de la Chișinău, de Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, marcată duminică, 23 noiembrie.
15:50
Oficialii de securitate din Marea Britanie, Franța, Germania, Statele Unite și Ucraina se întâlnesc la Geneva, Elveția, duminică, 23 noiembrie, pentru a discuta planul de pace elaborat de administrația americană, menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut aliaților Ucrainei să contribuie la îmbunătățirea capacităților de apărare antiaeriană ale țării sale, în fața atacurilor continue efectuate de armata rusă.
15:30
Atacurile rusești au ucis cel puțin șase persoane și au rănit alte 36 în Ucraina în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile locale duminică, pe 23 noiembrie. În nopții, forțele rusești au lansat 98 de drone asupra Ucrainei, inclusiv aproximativ 60 de Shahed.
14:40
De câțiva ani, limba română trăiește o mică tragedie lexicală: o invazie de fix. Un fixism militant. Un fel de dictatură a preciziei artificiale, în care orice adverb normal e scos la pensie și înlocuit cu acest „fix” care se insinuează fix peste tot, de zici că-i un mic agent secret infiltrat în orice propoziție. Unul dintre cele mai aride, monotone, plicticoase și ucigătoare de spontaneitate clișee răspândite în limbajul cotidian în ultimii ani.
Acum 6 ore
14:00
Forțele militare israeliene au anunțat că l-au eliminat pe Alaa al-Hadidi - unul dintre comandanții locali ai mișcării radicale palestiniene Hamas în Fâșia Gaza, informează DW. Israelul și Hamas continuă să se acuze reciproc de încălcarea încetării focului.
13:20
Un microbuz din R. Moldova, în care se aflau 18 pasageri, a luat foc în mers. Cazul a avut loc duminică, 23 noiembrie, în județul Bacău din România, scrie Ziarul de Bacău.
Acum 8 ore
12:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va susține un discurs la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, în care se va referi la consecințele războiului din Ucraina inclusiv asupra R. Moldova. Evenimentul va avea loc luni, 24 noiembrie, și va fi găzduit de Riksdagul Suediei.
11:40
Pilotul olandez Max Verstappen, de la echipa Red Bull Racing, a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, dar britanicul Lando Norris rămâne favorit la cucerirea titlului de campion mondial Formula 1.
11:20
Un furt de proporții a avut loc într-un schimb valutar din Florești noaptea trecută, în jurul orei 03:00. Sesizarea la poliție a venit din partea unei companii private de pază, responsabilă de paza sediului respectiv. La fața locului, polițiștii au depistat dispariția unei sume mari de bani.
11:10
Și-a transformat curtea într-o mică oază tropicală. Veaceslav Zuza crește, la Drochia, kaki, kiwi, rodii, smochine și chiar fructul pasiunii. Totul a început acum zece ani, cu un singur arbust - iar după primele roade, pasiunea s-a transformat într-o adevărată grădină exotică.
10:50
Conglomeratul International Holding Company (IHC) din Emiratele Arabe Unite a anunțat că a notificat Departamentul Trezoreriei Statelor Unite (SUA) în legătură cu interesul său pentru achiziționarea activelor internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, aflate în prezent în proces de vânzare din cauza sancțiunilor americane.
10:40
Mai mulți producători autohtoni din diverse colțuri ale țării s-au reunit la „Târgul cu Tradiție", organizat în Sectorul Ciocana al capitalei. Vizitatorii au putut găsi miere de albine, struguri, mere, dovleci, vinuri artizanale, dar și unelte de bucătărie din lemn natural.
10:30
Președintele american, Donald Trump, a afirmat că planul Statelor Unite ale Americii (SUA) de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina nu este „ultima sa ofertă” pentru Kiev, după ce aliații ucrainenilor și-au arătat îngrijorarea privind propunerile. Secretarul de stat american, Marco Rubio, s-a distanțat ulterior de aceste afirmații și a spus că planul vine din partea SUA și a fost „bazat pe contribuții” atât din partea Rusiei, cât și a Ucrainei.
10:20
FCSB își continuă parcursul oscilant în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. În etapa a 17-a, campioana en titre a fost ținută în șah pe teren propriu de Petrolul Ploiești, scor 1:1. Echipa condusă de cipriotul Elias Charalambous a deschis scorul în minutul 11 prin Alexandru Stoian. „Lupii Galbeni” au egalat în minutul 47 prin Robert Sălceanu, după devierea sud-africanului Siyabonga Ngezana.
Acum 12 ore
09:50
FC Barcelona a revenit pe Camp Nou și a făcut spectacol în etapa a 13-a a primei divizii spaniole de fotbal. Echipa blaugrana a câștigat cu 4:0 în fața formației Athletic Bilbao. Polonezul Robert Lewandowski a deschis scorul în minutul 4, iar prima repriză s-a încheiat cu golul marcat de Ferran Torres, din pasa lui Lamine Yamal. Fermín López a înscris în minutul 48, după care Athletic a rămas în inferioritate numerică. În minutul 54, Oihan Sancet a fost eliminat direct după faultul dur asupra aceluiași Fermín López.
09:30
Mii de protestatari din întreaga Franță au protestat sâmbătă seara, pentru a-și exprima furia față de persistența violenței împotriva femeilor și au cerut mai multe acțiuni publice și fonduri pentru a combate flagelul, scrie France 24.
08:50
La doar 24 de ani, Serghei Ceaglei din satul Grozasca, raionul Ungheni, produce mere premium, la standarde de export, pe care le vinde pe piața locală. Fructele ajung deja pe rafturile supermarketurilor din țară. În spatele acestui succes stă o livadă modernizată pas cu pas.
08:20
Rusia nu trebuie să accepte noua propunere a Statelor Unite privind obținerea păcii cu Ucraina, deoarece aceasta este „o provocare” care nu va duce la o încetare reală a războiului, a declarat primul vicepreședinte al Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat, Aleksei Juravlev. „Conflictul poate fi rezolvat în întregime și definitiv doar în cazul victoriei noastre neechivoce pe front și al capitulării Ucrainei… În orice alt deznodământ, confruntarea va fi doar amânată”, a scris oficialul, citat de publicația The Moscow Times.
Acum 24 ore
22:30
Vremea capricioasă dă bătăi de cap locuitorilor de pe mai multe continente. Bulgaria, Grecia și Vietnamul sunt afectate de ploi abundente și inundații, iar Italia, Elveția, Marea Britanie și Croația, sunt sub nămeți, și au parte de troiene și furtuni de zăpadă.
22:00
În nordul Republicii Moldova se desfășoară reparația capitală a unuia dintre cele mai problematice obiective de transport din regiune - pasajul peste calea ferată din proximitatea municipiului Bălți, pe drumul public R6. Timp de mulți ani, podul s-a aflat într-o stare avariată și reprezenta un pericol real pentru șoferii care circulau zilnic pe această importantă arteră.
21:50
Refugiații și pasionații de creația autentică sunt încurajați să-și valorifice talentul și să-și creeze propriile surse de venit. La târgul „EcoLocal SOCIAL”, organizat sâmbătă în capitală, zeci de meșteri - de la femei refugiate până la artizani din sate - și-au prezentat lucrările realizate manual, găsind aici atât aprecierea vizitatorilor, cât și sprijinul necesar pentru a-și continua activitatea.
21:40
Comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz din Republica Moldova a marcat astăzi, la Chișinău, 85 de ani de activitate ai Asociației Surzilor din Republica Moldova (ASRM). Evenimentul a fost celebrat în cadrul celui de-al XIX-lea Congres al organizației, care a adunat membri, activiști și reprezentanți ai autorităților.
21:30
Specialiștii din domeniul siguranței alimentare atenționează oamenii să cumpere produse doar din locuri autorizate. Asta după ce, zilele trecute, la frontieră au fost depistate cinci tone de bomboane și 15 tone de pătrunjel și mărar, care conțineau substanțe periculoase pentru sănătate. Descoperirile au ridicat semne de întrebare atât în rândul cumpărătorilor, cât și al vânzătorilor din piețe. Unii susțin că marfa lor este crescută natural, iar alții cerând controale mai dese.
21:00
Liceul Teoretic „Nicolai Tretiacov” din Comrat implementează cu succes sistemul de colectare a plăților voluntare de la părinți prin intermediul sistemului electronic MPay. De la începutul acestui an școlar au fost colectați peste 270 de mii de lei, într-un mod rapid și transparent. O parte din aceste fonduri a fost folosită pentru achiziționarea de veste cu emblema liceului pentru toți elevii.
21:00
Datoria la salarii în Rusia a depășit, la sfârșitul lunii septembrie, 1,95 miliarde de ruble (≈ 21,4 milioane de euro), ceea ce este de patru ori mai mult decât anul trecut. Informații publicate de Serviciul ucrainean de Informații Externe arată că nu mai este vorba despre cazuri izolate, ci despre o criză sistemică care afectează industriile cheie și diferite regiuni ale țării, inclusiv companiile de construcții și sectorul extractiv. Economistul Igor Lipsiț avertizează că economia civilă se destramă sub presiunea războiului, în timp ce inflația ridică rapid costul vieții și reduce veniturile reale.
20:10
Centrul de Excelență în Economie și Finanțe a sărbătorit 80 de ani de la fondare și de activitate neîntreruptă în slujba educației economice din Republica Moldova. Foști absolvenți, profesori și elevi și-au exprimat recunoștința pentru bazele pe care le-au pus aici, apoi au avut parte de un concert tematic.
19:50
Accidentele de muncă rămân o problemă gravă în Republica Moldova. Doar în primele nouă luni ale anului 2025 au fost raportate 515 incidente, iar 56 de persoane au murit în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Cele mai multe tragedii au avut loc în construcții, transporturi, agricultură și comerț – domenii unde efortul fizic intens și nerespectarea regulilor de securitate amplifică riscurile.
19:20
Primărița satului Tudora din raionul Ștefan Vodă, Veronica Mocan - agricultor de profesie și mamă a opt copii - spune că în spatele echilibrului dintre familie și responsabilitățile publice stau ani de disciplină, muncă și valori transmise copiilor încă de mici, principala lecție fiind aceea „de a fi oameni”.
18:30
Liderii principali ai Europei și ai G20 au reacționat la proiectul de 28 de puncte propus de administrația președintelui american Donald Trump pentru pacea în Ucraina. Într-o declarație comună, liderii G20 afirmă că salută eforturile Washingtonului, dar subliniază necesitatea unui proces diplomatic solid și echitabil.
18:20
Petrocub Hâncești a repurtat a 13-a victorie în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal. În etapa a 20-a, „petroliștii” au dispus cu 3:1 pe teren propriu de Dacia Buiucani Chișinău. După o prima repriză fără goluri, discipolii georgianului Șota Maharadze s-au dezlănțuit în mitanul secund, preluând conducerea în minutul 51. Dan Pușcaș a pătruns pe partea stângă, a centrat în careu, de unde Ion Jardan a reluat cu capul fără șanse pentru portarul Roman Dumenco.
Ieri
18:10
Potrivit site-ului Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, ambii figuranți ai operațiunii „Midas”, Timur Mindici și Aleksandr Zukerman, care au părăsit Ucraina, se află în categoria fugarilor care se eschivează de la cooperarea cu ancheta, relatează DW.
17:40
17:30
Tratamentele balneosanatoriale și terapia cu salină câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova, datorită efectelor benefice asupra sistemului respirator, aparatului locomotor și stării generale de sănătate. La sanatoriul din Cahul, unde apa minerală cu proprietăți unice este principalul factor curativ, pacienții sunt tratați pentru o gamă largă de afecțiuni, iar salina inaugurată în 2016 atrage atât adulți, cât și copii, pentru proceduri ce ameliorează inflamațiile, bronșitele cronice și problemele post-COVID.
17:00
Președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senatul SUA, Roger Wicker a transmis o declarație fermă cu privire la discuțiile recente despre un posibil plan de pace în conflictul ruso-ucrainean. Oficialul republican din Mississippi pune sub semnul întrebării eficiența și corectitudinea acestui demers, pe care îl consideră periculos pentru securitatea regiunii.
17:00
Olympique Marseille a devenit lider provizoriu al clasamentului campionatului de fotbal al Franței. Discipolii lui Roberto De Zerbi au învins în deplasare pe Olympique Nice cu 5:1. Pierre-Emerick Aubameyang a deschis scorul după un corner în minutul 11. Mason Greenwood a dublat avantajul oaspeților în minutul 33. La începutul reprizei secunde, fotbalistul englez a marcat încă o dată.
16:50
Cele trei persoane reținute la Chișinău în dosarul camionului cu muniții depistat în vama Albița au fost aduși sâmbătă în fața judecătorilor. Procurorii au solicitat arestarea lor pentru 30 de zile. Doar unul dintre cei trei suspecți - directorul companiei de transport vizate în dosar – a făcut declarații pentru presă în timp ce era escortat în sala de judecată. Bărbatul neagă orice implicare și susține că nu știa nimic despre încărcătură. Instanța a dat curs cererii procurorilor pentru cauze speciale. Învinuiții de contrabandă cu arme au primit 30 de zile de arest preventiv.
16:00
Antrenorul portughez Filipe Coelho a debutat cu o victorie pe banca tehnică a echipei CS Universitatea Craiova. Într-un meci al etapei a 17-a din cadrul Superligii românești de fotbal, „juveții” au învins cu 2:1 în deplasare pe FC Argeș Pitești. CSU Craiova a deschis scorul prin Ștefan Baiaram în minutul 34 după o fază bine lucrată: Tudor Băluță l-a lansat pe americanul Monday Etim, acesta i-a așezat mingea lui Baiaram, care a marcat din a doua încercare, după ce inițial fusese blocat de fundașul central Mario Tudose.
16:00
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a vorbit la București despre pașii pe care Republica Moldova îi face pentru a se apropia de Uniunea Europeană. „Parcursul nostru către UE este o alegere conștientă și ireversibilă, fundamentată pe aspirația de a contribui la stabilitatea, democrația și prosperitatea regiunii din care facem parte”, a declarat vicepremierul la conferința „Coeziunea 2027+” de la București.
15:30
Ucraina comemorează, sâmbătă, victimele Holodomorului și ale altor tipuri de foamete create deliberat de regimul sovietic. Ambasada Ucrainei la Chișinău, în parteneriat cu Muzeului satului Avdarma, cu Asociația societăților găgăuze din Ucraina, consulul onorific al Ucrainei în Moldova, Viacheslav Dragnev, și Holodomor Museum a organizat un eveniment de comemorare în sudul Republicii Moldova. Ambasada Ucrainei încurajează păstrarea unui moment de reculegere la ora 16:00.
15:20
Echipa Academiei de Studii Economice s-a calificat fără probleme în semifinalele Cupei Moldovei la volei feminin. În sferturile de finală, discipolele lui Vladimir Pleșacov au câștigat cu 3:0 ambele partide din dubla manșă cu formația a doua a Clubului Sportiv Creștin din capitală. În meciul-retur, „studentele” și-au adjudecat primele două seturi cu 25:8 și 25:12. Debutul setului trei a fost echilibrat, iar la un moment dat scorul a fost egal, 9:9.
14:50
Potrivit secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, la consultările „privind posibilii parametri ai viitorului acord de pace” vor participa reprezentanți ai SUA și ai Ucrainei. „Ucraina abordează acest proces cu o înțelegere clară a propriilor interese. Este o nouă etapă a dialogului, care continuă în ultimele zile și care, în primul rând, are menirea de a armoniza viziunea asupra pașilor următori”, a scris Umerov pe Telegram.
14:20
Două fetițe au venit pe lume într-o ambulanță vineri dimineață, după ce echipele Asistenței Medicale Urgente Prespitalicești au asistat o naștere gemelară declanșată pe traseul spre spital, mama și nou-născuții fiind ulterior predați în siguranță medicilor de la Centrul Perinatologic din Bălți.
13:30
Republica Moldova intră într-o etapă decisivă de modernizare financiară, apropiindu-se de arhitectura unei piețe europene integrate, a declarat Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, la Conferința privind Integrarea Economică Europeană (CEEI 2025), desfășurată la Viena. Evenimentul, organizat de Banca Națională a Austriei, a reunit reprezentanți ai băncilor centrale, ai instituțiilor financiare internaționale, experți și investitori din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.
13:20
Cele trei persoane reținute la Chișinău în dosarul camionului cu muniții depistat în vama Albița au fost aduși sâmbătă în fața judecătorilor. Procurorii solicită arestarea lor pentru 30 de zile. Doar unul dintre cei trei suspecți - directorul companiei de transport vizate în dosar – a făcut declarații pentru presă în timp ce era escortat în sala de judecată. Bărbatul neagă orice implicare și susține că nu știa nimic despre încărcătură.
