Elevii moldoveni vor studia matematica din manuale estoniene, începând cu 2027

11:40

Câinele poate fi cel mai bun prieten al unui om, dacă este tratat cu blândețe și bunăvoință. De această părere este și eroul următorului reportaj, care este chinolog cu experiență și dresează amicii patrupezi, după propriile sale metode. Pentru fiecare exercițiu, aceștia primesc și o remunerare sub formă de "bani". Dacă este eficient acest truc, vedeți în subiectul ce urmează.