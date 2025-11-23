Ziua Națională a Agricultorului: Autoritățile anunță noi măsuri pentru sectorul agricol
TVR Moldova, 23 noiembrie 2025 19:10
Mai multe sisteme de irigare, politici corecte, sprijin pentru fermierii mici şi mijlocii, piețe stabile și mai puțină birocrație. Sunt câteva dintre priorităţile autorităţilor de la Chişinău, anunţate astăzi cu ocazia Zilei Naționale a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. Evenimentul a adunat fermieri, agricultori şi demnitari.
Acum 5 minute
19:40
Manualele de matematică din Republica Moldova vor fi înlocuite cu cele din Estonia începând din anul 2027. Autoritățile renunță la experimentele cu producția locală și mizează pe conținuturi europene modern. Manualele vor fi traduse și adaptate cu sprijinul Uniunii Europene.
Acum o oră
19:10
Acum 2 ore
18:40
Igor Grosu va participa la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea în Suedia # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa, mâine, la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul se va desfășura în Suedia și va fi găzduit de legislativul de la Stockholm.
18:10
Un microbuz care transporta 18 pasageri din Republica Moldova a luat foc în mers, duminică dimineață, pe DN 11A Adjud–Bârlad, între localitățile Huruiești și Homocea, județul Bacău, informează Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române.
Acum 4 ore
17:10
În vremuri în care inteligența artificială evoluează alert, arta clasică rămâne a fi cea mai apreciată. Gravura este o tehnică grafică, ce prinde contur în ultima perioadă, datorită unor evenimente precum Bienala Internațională de Gravură, aflată deja la 8-a ediție.
17:10
Accident grav la Ungheni; O tânără a murit după ce a pierdut controlul volanului – nu avea permis # TVR Moldova
Un accident tragic s-a produs ieri, în jurul orei 15:20, pe traseul R-16 Ungheni–Sculeni, între localitățile Blândești și Sculeni.
16:10
Ursula von der Leyen: Orice plan de pace trebuie să respecte integritatea teritorială a Ucrainei # TVR Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică faptul că orice plan de pace credibil pentru Ucraina trebuie să oprească imediat uciderile și războiul, fără a crea premisele unui nou conflict în viitor.
Acum 6 ore
15:10
Peste 50 de decese la locul de muncă doar în 2025. Autoritățile trag un semnal de alarmă # TVR Moldova
În Republica Moldova, securitatea și sănătatea la locul de muncă rămân probleme majore. Numai în primele nouă luni ale anului 2025 au fost raportate 515 accidente de muncă, dintre care 56 s-au soldat cu decese. Cele mai multe incidente au loc în domeniile cu activitate fizică intensă și risc ridicat: construcții, transport, agricultură și comerț.
14:10
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova a participat, în perioada 19–21 noiembrie 2025, la Iași, România, la lansarea oficială și primul Comitet Director al proiectului MigraMI – Migrants Management Enhance Initiative (ROMD00167). Proiectul are drept scop consolidarea cooperării transfrontaliere și modernizarea sistemelor de gestionare a migrației.
Acum 8 ore
13:10
Noaptea trecută, în jurul orei 03:00, poliția a fost alertată despre un furt de proporții produs la un schimb valutar din orașul Florești. Sesizarea a venit din partea unei companii private de pază, responsabilă de securitatea sediului.
12:10
Ambasada Ucrainei a comemorat victimele Holodomorului printr-un eveniment simbolic la Avdarma # TVR Moldova
Ambasada Ucrainei în Republica Moldova a marcat ajunul Zilei comemorării victimelor Holodomorului printr-un eveniment simbolic organizat pe 21 noiembrie, în satul Avdarma din Găgăuzia. Cu această ocazie, a fost inaugurată expoziția „Holodomor: genocidul sovietic al ucrainenilor”, dedicată milioanelor de oameni care au murit în urma foametei provocate artificial de regimul stalinist.
Acum 12 ore
11:40
Cum să îți dresezi câinele? Metode eficiente și sfaturi utile de la chinologul Grigore Brabecean # TVR Moldova
Câinele poate fi cel mai bun prieten al unui om, dacă este tratat cu blândețe și bunăvoință. De această părere este și eroul următorului reportaj, care este chinolog cu experiență și dresează amicii patrupezi, după propriile sale metode. Pentru fiecare exercițiu, aceștia primesc și o remunerare sub formă de "bani". Dacă este eficient acest truc, vedeți în subiectul ce urmează.
10:40
Vă doriți păr sănătos și strălucitor și în sezonul rece? Câteva remedii naturale, care funcționează # TVR Moldova
În sezonul rece, trebuie să acordăm o atenție deosebită sănătății scalpului și a părului. Deși, în comerț, găsim o varietate de produse destinate protecției lor, remediile naturiste pot fi, la fel, de mare ajutor.
09:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală, afirmaţiile sale având loc în contextul în care Ucraina şi aliaţii săi europeni au subliniat că planul de pace propus de Trump poate fi o „bază” pentru discuţii, însă necesită „eforturi suplimentare”.
08:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru ziua de duminică, 23 noiembrie, vreme instabilă, în special în nordul și centrul țării.
Acum 24 ore
20:40
Fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol şi deputat Ilie Ilașcu a încetat din viață luni seara, la vârsta de 73 de ani, şi a fost condus joi pe ultimul drum. Figură emblematică a rezistenței din stânga Nistrului, Ilie Ilaşcu lasă în urmă un capitol important din istoria recentă a românilor.
20:10
TVR MOLDOVA premiază excelența. La cea de-a VI-a ediţie a Galei Premiilor, Televiziunea Română îşi propune să-i onoreze pe cei care au promovat limba română, au apărat valorile democratice, au susţinut parcursul european al Republicii Moldova şi au contribuit la dezvoltarea educaţiei. Gala Premiilor 2025 va avea loc pe 30 noiembrie 2025 şi va fi găzduită de Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Chişinău.
Ieri
19:40
O nouă alee în Parcul Dendrariu din municipiul Chişinău. 15 pomi de platan au fost sădiţi de angajaţii unei companii din Republica Moldova, pentru a celebra cei 15 ani de prezenţă pe piaţa locală. Iniţiativa ecologică a adunat şi parteneri, care susţin angajamentul civic faţă de un mediu curat şi sustenabil.
19:10
A fost sărbătoare la Călărași, unde, după patru luni de lucrări, Casa de Cultură "Ion Ungureanu" și-a redeschis larg ușile pentru localnici. Clădirea, aflată într-un amplu proces de reparații, a fost renovată cu sprijinul Primăriei Iași.
18:50
Liderii europeni ar putea merge marți la Casa Albă pentru discuții privind planul de pace # TVR Moldova
Consultările dintre Ucraina şi Statele Unite privind planul de pace vor începe în zilele următoare în Elveţia.
18:10
În India, muzica, dansul și artele vizuale sunt nu doar o formă de exprimare estetică, dar și un mijloc de meditație și gestionare a emoțiilor. Ce alte beneficii poate să ne ofere terapia prin artă?
17:10
În copilărie, probabil, fiecare dintre noi a mers la cules ciuperci, împreună cu părinții sau bunicii. Acum, însă, când le găsim din belșug pe tarabele din piață sau pe rafturile magazinelor, tot mai puțini practică acest obicei.
16:10
O maşină a ajuns de pe carosabil direct pe trotuar, apoi într-un copac de pe bulevardul Ştefan cel Mare din Chişinău. Accidentul rutier s-a produs în această dimineaţă, în jurul orei trei.
15:50
Camionul cu armament la vamă: „V-au aruncat oase, căutați carnea”, reacționează directorul firmei # TVR Moldova
Cei trei bărbați reținuți în dosarul de contrabandă cu armament de la vama Albița au fost aduși sâmbătă în fața instanței. Procurorii au cerut câte 30 de zile de arest preventiv pentru fiecare dintre aceștia.
15:50
15:30
15:10
Belarus grațiază 31 de ucraineni și îi predă Kievului: gest calculat al regimului Lukașenko # TVR Moldova
Belarusul, aliat al Rusiei, a grațiat 31 de cetățeni ucraineni, a transmis sâmbătă televiziunea de stat, anunțul venind după un acord între președintele Alexander Lukașenko și omologul său american Donald Trump, scrie HotNews.ro.
15:10
14:10
Liderii europeni, mobilizare de urgență pentru răspuns la planul american de pace pentru Ucraina # TVR Moldova
Ucraina și aliații săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi rapid un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei rusești care durează de aproape patru ani, după ce Donald Trump l-a somat pe Volodimir Zelenski să îl accepte în câteva zile, scrie HotNews.ro.
13:10
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18, care s-a desfășurat în Elveția, informează Comitetul Național Olimpic și Sportiv.
12:10
Un șofer, în vârstă de 46 de ani, aflat la volanul unui tractor, a fost oprit în localitatea Moara Domnească de polițiștii de frontieră, în timp ce transporta ilegal lemne.
11:10
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că planul american de rezolvare a conflictului din Ucraina va trebui să îi convină omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a respins, scrie TVR Info.
10:10
Ediția din acest an a concursului internațional Wiki Loves Monuments Moldova l-a desemnat pe fotograful Vadim Șterbate câștigător al Marelui Premiu. Imaginea sa, care surprinde frumusețea patrimoniului arhitectural din Soroca, a impresionat juriul prin valoarea artistică și mesajul de protejare a monumentelor istorice. Despre această realizare și despre importanța acestei distincții ne va vorbi chiar Vadim Șterbate.
09:10
Ministerul Apărării Naționale a transmis, sâmbătă, că în contextul unor noi atacuri cu drone pe timpul nopții în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, au fost ridicate de la sol două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon pentru a monitoriza situația aeriană. Un mesaj Ro-Alert a fost emis pentru nordul județului Tulcea, transmite TVR Info.
08:10
Elevii din școlile minorităților naționale pot obține nota 10, din oficiu, la proba de limba română # TVR Moldova
Scutirea de la proba de bacalaureat la limba română a absolvenților claselor cu predare în limba rusă, introducerea unei probe opționale pentru competențe digitale şi extinderea programelor remediale la matematică şi limba şi literatura română. Sunt principalele noutăţi din domeniul educaţiei pentru anul 2026, anunţate de ministrul Dan Perciun. Măsurile adoptate îşi propun să modernizeze procesul educaţional, conform standardelor europene.
21 noiembrie 2025
20:40
Zelenski, mesaj către popor: Fie pierderea demnității, fie pierderea unui partener cheie # TVR Moldova
Președintele Volodimir Zelenski s-a adresat poporului pe 21 noiembrie, ca răspuns la îngrijorările crescânde cu privire la noua propunere de pace. „Acesta este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră”, a declarat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj video.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Mai multe fotografii care reflectă ororile Holodomorului din Ucraina în anii 1932-1933 a fost prezentate astăzi în satul Avdarma din autonomia găgăuză. Imaginile teribile au fost imortalizate de un inginer chimist austriac. La evenimentul de lansare a expoziţiei şi de comemorare a victimelor Holodomorului au participat autorităţi locale şi centrale, membrii Ambasadei Ucrainei la Chişinău dar şi reprezentanţi ai comunităţii de ucraineni şi găgăuzi.
19:30
„Nicio scuză pentru violență”: 13 mii de victime au sunat la poliție în ultimele zece luni # TVR Moldova
Amenințările cu moartea, furtul de imagini și hărțuirea online devin realități cotidiene pentru tot mai multe femei din Republica Moldova. Aproape jumătate dintre ele spun că au fost ținte ale violenței digitale, o formă de abuz care se extinde rapid și lasă traume adânci. Pentru a preveni astfel de cazuri, Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și UNFPA în Moldova lansează Campania "16 zile de activism", cu mesajul tranșant: NICIO SCUZĂ pentru violența digitală.
19:00
Parlamentul de la Chişinău a găzduit Reuniunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # TVR Moldova
Parlamentul de la Chişinău a găzduit astăzi Reuniunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care au participat peste 60 parlamentari din statele membre. Sprijinul continuu pentru Ucraina, combaterea dezinformării, dar şi consolidarea valorilor democratice pe continent au fost subiectele cheie discutate. Această reuniune marchează, de altfel, preluarea preşedinţiei Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de către Republica Moldova.
18:20
„Vor să-și bată joc de mine”, spune mama lui Mihăiță; Ciochină a cerut reluarea expertizei traseului # TVR Moldova
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de comiterea unui accident rutier, soldat cu moartea unui adolescent, s-a prezentat împreună cu avocatul la ședința de judecată, deși instanța a dispus aducerea silită după ce la ședința trecută a lipsit nemotivat de la proces. Ciochină a contestat amenda judiciară în valoare de 1500 de lei pe care instanța a aplicat-o pentru absența de la ședință. Astăzi urma să înceapă audierea inculpaţilro, însă avocatul lui Ciochina a cerut o expertiză a traseului și chimică a cioburilor mașinii implicate în accident. Solicitarea a fost respinsă de magistraţi.
17:50
Propuși de Ceban, respinși de CMC: Pruteanu și Psenițchi nu au fost aleși viceprimari ai Chișinăului # TVR Moldova
Cei doi candidați propuși de edilul Ion Ceban pentru funcțiile vacante de viceprimari ai municipiului Chișinău, Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, nu au fost votaţi de către Consiliul municipal Chișinău. Ei au obținut doar 17 voturi din 26 necesare.
17:40
Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune majorarea salariului minim pe țară la 6.300 de lei începând cu anul 2026. Subiectul a fost discutat de Executiv împreună cu partenerii de dialog social, în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective (CNCNC), în ședința din 20 noiembrie.
17:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis vineri un mesaj către națiune în care a sugerat că respinge planul ruso-american de încheierea a războiului din Ucraina.
17:10
După doi ani de renovare, Teatrul ”Alexie Mateevici" și-a redeschis ușile pentru spectatori, prin inaugurarea Festivalului Internațional de Teatru Contemporan, ”Andrei Vartic".
17:00
Șase localități din raionul Ialoveni, sub supraveghere din cauza pestei porcine africane # TVR Moldova
Șase localități din raionul Ialoveni au fost plasate sub supraveghere după confirmarea pestei porcine la mistreţi, în apropierea zonei forestiere de lângă satul Zloți din raionul Cimișlia.
16:40
Diferențe de opinii în blocul „Alternativa” pe subiectul redenumirii străzii „Ilie Ilașcu” # TVR Moldova
Deputatul Blocului „Alternativa”, Ion Chicu, s-a arătat deschis față de posibilitatea ca o stradă din Chișinău să fie redenumită în memoria fostului luptător pentru independența R. Moldova și militant pentru unirea Basarabiei cu România, Ilie Ilașcu, în timp ce primarul de Chișinău Ion Ceban a evitat să își exprime o poziție clară pe acest subiect.
15:40
Cu toții știm când este hramul localității de baștină, dar mai puțini cunosc de unde provine denumirea locului sau ce personalități au pornit de acolo. Colegul nostru Alexandru Leahu a mers în comuna Mălăiești, din raionul Orhei, și i-a întrebat pe oameni ce cunosc despre istoria așezării.
15:20
Un bărbat de 36 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut la postul vamal Sculeni în timp ce încerca să scoată 480 de pachete de țigări din țară.
15:10
Protejarea furnizorilor și comerț echitabil, discutate la Conferința Twinning de la Chișinău # TVR Moldova
Practici comerciale neloiale, lipsa sesizărilor din partea producătorilor, atunci când li se încalcă drepturile, și necesitatea alinierii la standardele europene. Au fost principalele subiecte discutate astăzi la Conferința intermediară a proiectului Twinning România–Lituania–Polonia, organizată la Chișinău de Consiliul Concurenței. Experți și autorități din trei state membre ale UE au analizat provocările cu care se confruntă Republica Moldova în protejarea furnizorilor și asigurarea unui comerț echitabil.
14:50
Grosu cataloghează solicitarea lui Ceban privind starea de urgență anti-drog drept manevră politică # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat solicitarea primarului Chișinăului, Ion Ceban, de a institui starea de urgență pentru combaterea consumului și distribuției de droguri, catalogând inițiativa drept o manevră politică.
