Furtuni puternice și ploi torențiale în nord-vestul Greciei. Insula turistică Corfu, grav afectată

14:05

La Chișinău are loc astăzi reuniunea Parlamentară a Consiliului Europei. Evenimentul reunește 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale organizației și se desfășoară în contextul preluării de către Republica Moldova a președinției Comitetul de Miniștri, mandat prin care autoritățile de la Chișinău își propun să contribuie la o Europă mai unită, mai sigură și mai rezilientă, transmite Radio Chișinău.