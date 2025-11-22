Întâlnire între Macron, Merz și Starmer pentru a discuta despre planul SUA pentru Ucraina
Radio Chisinau, 22 noiembrie 2025 16:40
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul britanic Keir Starmer au discutat, sâmbătă, în marja summitului G20 de la Johannesburg, Africa de Sud, despre planul SUA pentru Ucraina, a anunțat Palatul Élysée.
Acum 10 minute
17:00
Republica Moldova și România lansează proiectul transfrontalier MigraMI pentru gestionarea migrației # Radio Chisinau
Republica Moldova și România au lansat proiectul MigraMI – Migrants Management Enhance Initiative, finanțat prin Programul Interreg România – Republica Moldova 2021–2027. Evenimentul a avut loc la Iași și a marcat deschiderea oficială și primul Comitet Director al inițiativei.
Acum 30 minute
16:40
Întâlnire între Macron, Merz și Starmer pentru a discuta despre planul SUA pentru Ucraina
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul britanic Keir Starmer au discutat, sâmbătă, în marja summitului G20 de la Johannesburg, Africa de Sud, despre planul SUA pentru Ucraina, a anunțat Palatul Élysée.
Acum o oră
16:15
Parlamentul va vota în următoarea ședință denunțarea acordului cultural cu Federația Rusă # Radio Chisinau
Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit în ședință și a aprobat ordinea de zi pentru ședințele plenare programate în perioada 27–28 noiembrie 2025. Printre subiectele aflate pe ordinea de zi se regăsește denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.
Acum 2 ore
15:50
Cei trei învinuiți în dosarul privind contrabanda cu muniții, plasați în arest pentru 30 de zile # Radio Chisinau
Cei trei învinuiți în dosarul privind contrabanda cu arme, muniții și dispozitive militare depistate la vama Albița, au fost plasați în arest pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS.
15:35
Furtuni puternice și ploi torențiale în nord-vestul Greciei. Insula turistică Corfu, grav afectată # Radio Chisinau
Furtuni puternice, însoțite de ploi torențiale, au provocat pagube în numeroase localități din nord-vestul Greciei, transmite sâmbătă agenția DPA.
15:15
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a cucerit medalia de argint la Campionatul European U18, care s-a desfășurat în Elveția.
Acum 4 ore
14:55
Podul din comuna Plop, închis după lucrări care au afectat structura de rezistență (FOTO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță închiderea podului peste râul Cubolta, aflat pe traseul G12 G11 – Plopi – Horodiște – Teleșeuca – Grigorăuca – R14, în comuna Plop, raionul Dondușeni. Decizia vine după ce Primăria a inițiat lucrări de curățare a albiei râului, intervenții în urma cărora structura de rezistență a fost afectată.
14:25
Moment de reculegere pentru victimele Holodomorului: Ucraina cere pedepsirea vinovaților # Radio Chisinau
Ucraina comemorează, în a patra sâmbătă a lunii noiembrie, victimele Holodomorului și ale altor tipuri de foamete create deliberat de regimul sovietic. Ambasada Ucrainei la Chișinău încurajează păstrarea unui moment de reculegere la ora 16:00, transmite IPN.
14:05
Ucraina va ține „consultări” cu SUA în Elveția pentru încheierea războiului. „Nu vom fi un obstacol în calea păcii” # Radio Chisinau
Ucraina va organiza consultări cu Statele Unite în Elveția cu privind încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a anunțat sâmbătă un înalt oficial ucrainean din domeniul securității, citat de Reuters și France Presse.
13:40
Combaterea violenței împotriva femeilor, discutată la Parlament de participanții reuniunilor APCE # Radio Chisinau
Combaterea violenței împotriva femeilor a fost tema centrală a mesei rotunde găzduite de Parlamentul Republicii Moldova, în cadrul reuniunilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Evenimentul a reunit 60 de parlamentari din 46 de state, oficiali europeni și reprezentanți ai instituțiilor naționale implicate în protecția fetelor și femeilor.
13:15
Belarusul a grațiat 31 de ucraineni și îi va preda Kievului. Regimul Lukașenko nu a făcut acest gest degeaba # Radio Chisinau
Belarusul, aliat al Rusiei, a grațiat 31 de cetățeni ucraineni, a transmis sâmbătă televiziunea de stat, anunțul venind după un acord între președintele Alexander Lukashenko și omologul său american Donald Trump, potrivit France Presse.
Acum 6 ore
12:50
Inculpații în dosarul camionului cu muniții, aduși în fața instanței. Procurorii cer câte 30 de zile de arest # Radio Chisinau
„Oameni buni, v-au aruncat niște oase. Căutați carnea. Nu port nicio răspundere”, a fost comentariul scurt pentru presă al unuia dintre cei trei inculpați în dosarul camionului cu muniții, aduși sâmbătă în fața instanței la Chișinău, transmite IPN.
12:30
Târgurile din Chișinău de unde poți cumpăra produse și mărfuri autohtone în acest weekend # Radio Chisinau
În acest weekend în sectoarele Chișinăului vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
12:05
Întâlnire surprinzătoare în Biroul Oval: Trump l-a primit pe primarul New York-ului, cu care a avut replici dure în campanie (VIDEO) # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump l-a primit vineri în Biroul Oval pe primarul proaspăt ales al New York-ului, Zohran Mamdani, cu care a avut schimburi dure de replici în timpul campaniei electorale. În mod surprinzător, întâlnurea a fost mai mult decât prietenoasă, iar Trump a promis să-l „ajute” pe Mamdani să facă din New York un oraș „puternic și foarte sigur”.
11:40
Eugen Osmochescu a discutat cu ambasadorul Germaniei despre cooperarea bilaterală și avansarea agendei europene (FOTO) # Radio Chisinau
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a avut o întrevedere cu ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul căreia au fost trecute în revistă progresele țării noastre pe agenda europeană și prioritățile cooperării bilaterale.
11:20
Maia Sandu: „Stabilitatea Europei depinde de garantarea independenței și securității Ucrainei” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis, în contextul planului de pace propus de Statele Unite, că stabilitatea întregului continent european este strâns legată de asigurarea independenței, suveranității și securității Ucrainei. Șefa statului a subliniat că unitatea și determinarea tuturor partenerilor Ucrainei sunt esențiale pentru obținerea unei păci durabile.
Acum 8 ore
10:55
Liderii europeni, mobilizare de urgență sâmbătă pentru un răspuns la planul american de pace # Radio Chisinau
Ucraina și aliații săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi rapid un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei rusești care durează de aproape patru ani, după ce Donald Trump l-a somat pe Volodimir Zelenski să îl accepte în câteva zile, transmite AFP.
10:35
Ciochină cere expertize suplimentare asupra probelor din dosar. Instanța a respins demersul # Radio Chisinau
Fostul primar de la Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent, s-a prezentat vineri în fața instanței. Avocatul său, Dumitru Buliga, a declarat că probele împotriva lui Ciochină ar fi fost fabricate. Apărarea a solicitat efectuarea repetată a unei expertize traseologice și realizarea unei expertize chimice a probelor, însă instanța a respins demersul, transmite IPN.
10:15
Trump confirmă că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul său de pace până joia viitoare. „Va trebui să-i placă” # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a afirmat vineri, într-un interviu la Fox News Radio, că joia viitoare, când Statele Unite sărbătoresc Ziua Recunoștinței, este un termen limită „rezonabil” pentru ca Ucraina să accepte propunerea sa de plan de pace pentru încheierea războiului cu Rusia.
09:45
Republica Moldova, Ucraina și România stabilesc acțiuni comune împotriva contrabandei # Radio Chisinau
Republica Moldova a convenit cu Ucraina și România asupra unui set de acțiuni comune pentru contracararea contrabandei, a anunțat directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, revenit din Ucraina, unde a avut vineri discuții cu omologii săi din cele două țări, transmite IPN.
09:25
Vremea se menține mohorâtă în weekend. Meteorologii prognozează ploi slabe și maxime de până la 17 grade Celsius # Radio Chisinau
Vremea mohorâtă se menține în weekend. Pentru zilele de sâmbătă și duminică, meteorologii prognozează ploi slabe și temperaturi maxime de până la 17 grade Celsius, transmite MOLDPRES.
Acum 12 ore
09:00
Nou atac rusesc lângă granița României: A fost emis mesaj Ro-Alert și armata a mobilizat două avioane F-16 # Radio Chisinau
Rusia a atacat din nou peste noapte ținte din Ucraina aproape de granița cu România, care a emis un mesaj Ro-Alert în județul Tulcea și a ridicat avioane F-16 care să urmărească situația.
Acum 24 ore
21:10
Casa Națională de Asigurări Sociale a finanțat plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.
20:45
Serviciul Fiscal de Stat a organizat un eveniment dedicat „Acordurilor de Preț în Avans” # Radio Chisinau
Astăzi, 21 noiembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a organizat evenimentul cu tema „Acordurile de Preț în Avans (APA) în administrarea fiscală”, reuniune în cadrul căreia au fost prezentate evoluțiile, rezultatele și direcțiile de dezvoltare în domeniul prețurilor de transfer.
20:25
Cursuri dedicate dezvoltării timpurii și sprijinirii copiilor în primii ani de viață, inclusiv a celor cu dificultăți în dezvoltare, sunt acum disponibile printr-o platformă de formare profesională recent lansată în Republica Moldova. Aceasta platformă este destinată atât specialiștilor din domeniu, cât și persoanelor fără pregătire profesională care doresc să se informeze și să își dezvolte abilități în acest sector, transmite IPN.
20:05
Bursele studenților vor crește în anul 2026. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, drept răspuns la o petiție, semnată de mai mulți studenți, care au solicitat majorarea burselor.
19:45
Șeful administrației militare a orașului ucrainean Herson, Iaroslav Șanko, a raportat că, în noaptea de joi spre vineri, forțele invadatoare ruse au atacat un spital din cartierul Korabelni.
19:25
Ministerului Culturii a examinat proiectul noii legi privind protejarea monumentelor istorice # Radio Chisinau
Ministerul Culturii a convocat ședința Platformei consultative permanente pentru a examina proiectul noii legi privind protejarea monumentelor istorice. Discuțiile au vizat soluții pentru un sistem modern și eficient de conservare a patrimoniului.
19:05
Din 2026, grădinițele din Republica Moldova vor fi finanțate în baza unor noi reguli, care prevăd că bugetul fiecărei instituții se va stabili în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice și de cheltuielile necesare pentru funcționarea instituției. Instrucțiunea privind aplicarea noii Metodologii de finanțare în bază de cost standard a instituțiilor de învățământ preșcolar a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.
18:45
Republica Moldova își aliniează politicile și resursele administrative în domeniul concurenței și ajutorului de stat la standardele Uniunii Europene. În acest context, Consiliul Concurenței din R. Moldova a prezentat rezultatele proiectului Twinning derulat pe parcursul a 14 luni, în colaborare cu autoritățile din Lituania, România și Polonia.
18:30
În instituțiile de învățământ din Republica Moldova va fi predată limba chineză, ca urmare a unui acord semnat între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din China, transmite IPN.
18:10
Marea Britanie reafirmă sprijinul pentru R. Moldova. Alexandru Munteanu: „Regatul Unit este un partener activ în promovarea reformelor” # Radio Chisinau
Marea Britanie va continua să sprijine R. Moldova în procesul de reformare a justiției, combaterea corupției și atragerea de investiții străine, concentrându-se pe oportunitățile din sectoarele IT, industrie și agroalimentar. Despre acest sprijin au discutat premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Regatului Unit și Irlandei de Nord, Fern Horine, transmite IPN.
18:05
Marea Britanie va continua să sprijine Moldova în procesul de reformare a justiției, combaterea corupției și atragerea de investiții străine, concentrându-se pe oportunitățile din sectoarele IT, industrie și agroalimentar. Despre acest sprijin au discutat premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Regatului Unit și Irlandei de Nord, Fern Horine, transmite IPN.
18:05
Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite își consolidează cooperarea, inclusiv prin extinderea programelor comune dedicate coeziunii sociale. Subiectul a fost discutat la întrevederea dintre premierul Alexandru Munteanu și Rosemary A. DiCarlo, Subsecretar General al ONU pentru Afaceri Politice și Consolidarea Păcii.
17:55
La parada militară organizată în România, de Ziua Națională, pe 1 Decembrie, la Arcul de Triumf, vor participa peste 2.900 de militari români și 240 de militari străini, inclusiv un detașament din Republica Moldova.
17:45
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că a aprobat în cadrul ședinței din 21 noiembrie modificarea Hotărârii ANRE nr. 272/2025, prin introducerea a două produse speciale de capacitate noi – „Ruta 2” și „Ruta 3”, disponibile pentru perioada decembrie 2025 – aprilie 2026.
17:35
Discuții despre securitatea sănătății: Experți din peste 15 țări, reuniți la Chișinău # Radio Chisinau
Cea de-a III-a ediție a conferinței naționale cu participare internațională „Abordarea O singură sănătate – pentru securitatea globală a sănătății” s-a desfășurat astăzi, 21 noiembrie, la complexul sociocultural al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.
17:20
Ucraina și aliații europeni resping părți esențiale ale planului de pace negociat între Casa Albă și Kremlin # Radio Chisinau
Cei mai importanți aliați europeni ai Kievului s-au coordonat vineri cu președintele Volodimir Zelenski pentru a respinge elementele-cheie ale planului american de încheiere a războiului din Ucraina.
Ieri
17:05
Maia Sandu, la marcarea a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale: „Democrația este o alegere zilnică și o responsabilitate comună” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a participat, astăzi, la festivitatea dedicată marcării a 28 de ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale, eveniment care a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai partenerilor internaționali de dezvoltare, ai mass-media și ai societății civile.
16:35
Un bărbat din Chișinău este cercetat penal pentru organizarea unui loc de consum al drogurilor # Radio Chisinau
Un bărbat de 37 de ani din Chișinău este cercetat penal pentru organizarea și întreținerea unui spațiu destinat consumului de droguri în sectorul Botanica.
16:20
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yamada Yoichiro, la încheierea mandatului său # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ambasadorul Japoniei la Chișinău, Yamada Yoichiro, cu prilejul încheierii mandatului acestuia în Republica Moldova.
16:05
R. Moldova și România își intensifică colaborarea în serviciile de ocupare a forței de muncă # Radio Chisinau
Pe 20 noiembrie curent, la Chișinău, a avut loc o întrevedere între Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru, directoarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Republica Moldova, Raisa Dogaru și directorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din România, Florin Irinel Cotoșman.
15:50
Alertă la Ialoveni. Șase localități, sub supraveghere după un focar de pestă porcină # Radio Chisinau
În șase localități din raionul Ialoveni a fost instituită o zonă de supraveghere a pestei porcine africane, după confirmarea virusului la mistreți în fondul forestier din satul Zloți, raionul Cimișlia. Măsura a fost decisă de Comisia pentru Situații Excepționale, care a aprobat un plan de acțiuni și a dispus formarea unor echipe mobile pentru verificarea zonelor de risc și prevenirea extinderii focarului.
15:40
Încă o persoană a fost reținută în cazul camionului cu armament descoperit la punctul de trecere Albița–Leușeni, numărul suspecților ajungând la trei. Toți sunt originari din Chișinău, a anunțat Serviciul Vamal.
15:35
Încă o persoană a fost reținută în cazul camionului cu armament descoperit la punctul de trecere Albița–Leușeni, numărul suspecților ajungând la trei. Toți sunt originari din regiunea transnistreană, a anunțat președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp. În România, DIICOT a dispus reținerea șoferului și solicită arest preventiv pentru 30 de zile.
15:10
DOSAR TRANSNISTREAN | Ilie Ilașcu - un simbol al rezistenței și un drapel al mișcării de renaștere națională. „Azi cam puțin se vorbește despre membrii grupului Ilașcu” (AUDIO) # Radio Chisinau
Ilie Ilașcu a fost pentru noi un simbol și un drapel al mișcării de renaștere națională, spune Ion Iovcev, fostul director al Liceului Lucian Blaga din Tiraspol, marcat de curajul și demnitatea grupului Ilașcu, care l-au îmbărbătat în lupta sa pentru dreptul copiilor de a studia în limba română în enclava separatistă. Ion Iovcev a povestit, în cadrul emisiunii Dosar Transnistrean de la Radio Chișinău, că două momente l-au încurajat în rezistența sa pentru păstrarea școlii cu predare în limba română de la Tiraspol. Primul a fost cazul viceprimarului din Caragaș, Alexei Conovalov, torturat și ucis de separatiști, pentru că a arborat tricolorul pe sediul Primăriei din localitate, găsit apoi într-o fântână.
14:55
Modificări la examenul de bacalaureat. Lilia Ivanov: Elevii vor avea posibilitatea să obțină nota 10 din oficiu la proba de limba română # Radio Chisinau
Absolvenții de licee vor putea obține nota 10 din oficiu la bacalaureatul de limbă și literatură română pentru alolingvi, pe modelul Toefl sau IELTS, de asemenea, își vor putea testa competențele digitale în cadrul unei probe adiționale și vor beneficia de sprijin suplimentar pentru examenul gimnazial la matematică, potrivit ultimelor noutăți privind sesiunea de examene 2026.
14:35
FOTO | IGSU a organizat un exercițiu de urgență la sediul Premier Energy din Chișinău # Radio Chisinau
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) organizează astăzi, 21 noiembrie, un exercițiu interdepartamental cu forțe în teren, desfășurat la un sediu al „Premier Energy Distribution”.
14:20
Anchete în România și R. Moldova, după ce un camion cu armament a fost oprit în Vama Albița. Artur Leșcu: Nu sunt semne că armamentul ar proveni din țările NATO # Radio Chisinau
Armele și munițiile depistate ieri într-un camion din Republica Moldova la punctul de trecere a frontierei cu România, Albița, sunt de proveniență rusească, a declarat pentru Radio Chișinău președintele comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp. Trei persoane sunt cercetate penal în acest caz.
14:05
Reuniunea Parlamentară a Consiliului Europei | Igor Grosu: Vom folosi președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru a sprijini Ucraina # Radio Chisinau
La Chișinău are loc astăzi reuniunea Parlamentară a Consiliului Europei. Evenimentul reunește 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale organizației și se desfășoară în contextul preluării de către Republica Moldova a președinției Comitetul de Miniștri, mandat prin care autoritățile de la Chișinău își propun să contribuie la o Europă mai unită, mai sigură și mai rezilientă, transmite Radio Chișinău.
