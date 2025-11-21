Iulia Iațco: „Ne lipsesc avocații pacienților”. Propuneri pentru un sistem de transplant mai eficient în R. Moldova

08:40

Toamna vieții este o nouă primăvară, spun cu zâmbetul pe buze vârstnicii din satul Costuleni, raionul Ungheni. Pentru mulți dintre ei, această afirmație este confirmată prin implicare activă într-un proiect local ce promovează îmbătrânirea activă, sănătoasă și demnă. Mai mult, seniorii din localitate au un sediu al lor, unde vor putea picta, broda și discuta despre diverse subiecte cu tinerii din sat. Centrul Comunitar de la Costuleni este al doilea inaugurat din cele 15 care urmează să fie deschise în raioanele Telenești, Sângerei și Ungheni.