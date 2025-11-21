Zelenski: Ucraina trece printr-un moment critic și va analiza constructiv planul SUA
Radio Moldova, 21 noiembrie 2025 20:20
Ucraina riscă să piardă sprijinul american dacă respinge planul avansat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a avertizat vineri într-un mesaj către națiune președintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Ucraina trece acum prin unul dintre cele mai grele momente ale istoriei sale, dar a promis că va colabora constructiv cu SUA asupra respectivului plan, fără a trăda interesele naționale, relatează Agerpres, cu referire la AFP și Reuters.
• • •
20:20
19:50
Chișinăul, informat de Londra despre amânarea audierii privind extrădarea lui Platon # Radio Moldova
Procuratura Generală a Republicii Moldova anunță că audierea privind procedura de extrădare a lui Veaceslav Platon din Regatul Unit a fost amânată pentru perioada 11-15 mai 2026, în urma unei solicitări depuse de apărarea acestuia, se arată într-un răspuns transmis postului public de televiziune Moldova 1.
19:10
Primele declarații ale avocatului care reprezintă interesele șoferului moldovean reținut în vama Albița # Radio Moldova
Șoferul din Republica Moldova, reținut la intrarea în România cu un container plin cu armament, susține prin avocatul său că nu știa ce transportă. Apărătorul afirmă că bărbatul ar fi doar un simplu angajat al unei companii de transport și că măsura arestului preventiv ar fi fost dispusă pentru continuarea investigațiilor.
18:30
Sindicatele resping propunerea Guvernului privind stabilirea salariului minim pentru 2026 - 6.300 de lei # Radio Moldova
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor propun stabilirea unui salariu minim în cuantum de 6.300 de lei pentru anul 2026. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) respinge propunerea, afirmând că această sumă nu acoperă nevoile de bază ale angajaților, nu garantează un trai decent și nu asigură nici pensia minimă după 40 de ani de muncă.
18:10
Fără interdicții ferme: R. Moldova, singurul stat din regiunea europeană în care consumul de tutun va continua să crească în următorii zece ani # Radio Moldova
Tot mai mulți tineri din R. Moldova fumează țigări electronice, iar specialiștii avertizează că adolescenții devin principala țintă a industriei tutunului. Potrivit ultimului studiu național privind factorii de risc ai bolilor netransmisibile, trei din zece adulți sunt consumatori curenți ai produselor din tutun, însă îngrijorător este faptul că vârsta consumatorilor scade constant.
17:50
OPINII la Radio Moldova | Planul SUA-Rusia pentru Ucraina, între „cadou pentru Putin” și „punct de plecare în negocieri” # Radio Moldova
Orice modificare a configurației de securitate din Ucraina ar avea efecte directe pentru Republica Moldova, de la controlul frontierelor până la evoluția situației în stânga Nistrului. Precizările au fost făcute, la Radio Moldova, de expertul în securitate de la Chișinău Artur Leșcu, în contextul planului elaborat de SUA și Rusia pentru pacea din Ucraina.
17:40
17:40
Ultimatum de la Kremlin pentru Zelenski: „Continuarea războiului nu are sens și este periculoasă” # Radio Moldova
Kremlinul îl avertizează pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că o continuare a războiului „nu are sens” și, în plus, este „periculos” pentru guvernul său, motiv pentru care a cerut Kievului să negocieze o soluție pașnică „acum”, relatează EFE, citându-l pe purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.
17:10
VIDEO | Campanie „orchestrată” de canale și politicieni proruși în cazul camionului cu armament reținut la vama Albița, remarcă experții # Radio Moldova
Contrabanda cu armament, depistată în noaptea de 20 noiembrie la vama Leușeni – Albița, pare a fi o acțiune „organizată”, dovadă fiind și reacțiile care au urmat – o adevărată campanie „orchestrată” și amplificată de canale de Telegram și site-uri din rețeaua Pravda, precum și de politicieni proruși de la Chișinău.
16:50
CMC a luat act de demisia a doi viceprimari, dar nu a susținut noile candidaturi propuse de Ion Ceban # Radio Moldova
Propunerile primarului Chișinăului, Ion Ceban, privind desemnarea în calitate de viceprimari a Olesei Psenițchi și a Victor Prureanu nu au adunat suficiente voturi în ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 21 noiembrie.
16:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre rezultatele convorbirii telefonice purtate cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Regatului Unit, Keir Starmer, transmite BBC News.
16:10
Iulia Iațco: „Ne lipsesc avocații pacienților”. Propuneri pentru un sistem de transplant mai eficient în R. Moldova # Radio Moldova
Lipsa avocaților pacienților și deficitul de medicamente imunosupresoare se numără printre cele mai mari probleme cu care se confruntă bolnavii aflați în așteptarea unui transplant în Republica Moldova, spune Iulia Iațco, președinta Asociației Beneficiarilor de Transplant. Ea consideră că instituirea unui consiliu al pacienților în fiecare spital și crearea unui dosar electronic unic ar simplifica accesul la tratament și ar îmbunătăți relația pacient - sistem medical.
15:40
Fracțiunea MAN din CMC propune ca o stradă sau un scuar din municipiul Chișinău să poarte numele lui Ilie Ilașcu # Radio Moldova
Cei cinci consilieri municipali ai Partidului Socialiștilor (PSRM), prezenți la ședința din 21 noiembrie a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), nu s-au ridicat în picioare pentru a păstra un minut de reculegere în memoria „eroului neamului și martirului Ilie Ilașcu”.
15:30
Doi oameni de afaceri și un broker sunt persoanele reținute la Chișinău în cazul camionului cu armament # Radio Moldova
Trei persoane au fost reținute la Chișinău în cazul camionului cu 18 rachete antitanc portabil, opt lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone, descoperit la vama moldo-română. Totodată, în România a fost reținut șoferul camionului.
15:20
Banca Centrală a Rusiei începe vânzarea fizică de aur din rezerve: bani pentru război și pentru stabilizarea rublei # Radio Moldova
Banca Rusiei a început pentru prima dată vânzarea efectivă de aur fizic din rezerve, în cadrul operațiunilor de finanțare a bugetului desfășurate de Ministerul de Finanțe. Instituția „oglindește” tranzacțiile cu aur ale Fondului Național al Bunăstării (FNB), după ce, până recent, guvernul muta metalul prețios doar formal între conturi, fără ieșirea lui pe piață. Rezervele de aur ale țării depășesc 2,3 mii de tone, iar includerea aurului în vânzările reale este o noutate similară operațiunilor deja practicate cu yuanii chinezești, relatează publicația The Moscow Times.
14:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, ar putea avea doi adjuncți noi. Este vorba despre Olesea Psenițchi și Victor Prureanu.
14:40
Facilități noi pentru elevi: Consiliul Național pentru Examene a aprobat modificări pentru sesiunea din 2026 # Radio Moldova
Aproximativ 3.000 de elevi alolingvi care absolvesc clasa a XII-a în 2026 urmează să susțină examenul la Limba română, iar autoritățile din educație estimează că circa 10% dintre aceștia ar putea primi nota „10” din oficiu. Consiliul Național pentru Examene a aprobat, în ședința din 21 noiembrie, scutirea de examen a elevilor care dețin un certificat de competență lingvistică de nivel avansat.
14:10
Maia Sandu: R. Moldova este pregătită să contribuie la eforturile europene de protejare a democrațiilor în fața atacurilor hibride # Radio Moldova
Președinția R. Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CE), care are motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței”, va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru „o pace justă” în Ucraina și consolidarea rezilienței democratice pe continent.
13:50
Zonă de supraveghere în șase localități din raionul Ialoveni, după confirmarea unui caz de pestă porcină la mistreți, în apropiere de Zloți # Radio Moldova
Autoritățile responsabile de siguranța alimentară au instituit zonă de supraveghere pe o rază de 10 km în jurul a șase localități din raionul Ialoveni, după ce a fost confirmat un caz de pestă porcină africană la mistreți din pădurea de lângă satul Zloți, raionul Cimișlia.
13:20
Contacte la cel mai înalt nivel: Zelenski, Merz, Macron, Starmer și Stubb vor discuta scenariul american pentru pace # Radio Moldova
Liderii mai multor țări europene vor avea o convorbire telefonică de urgență cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a discuta planul de încheiere a războiului elaborat de Statele Unite, relatează BBC News, cu referire la Bloomberg și Reuters, care citează surse.
13:20
INTERVIU | Secretarul general al CE: „Ar fi greșit să credem că securitatea se referă doar la sisteme de apărare și arme. Cum ar fi să ai armate puternice în democrații slăbite?” # Radio Moldova
Securitatea înseamnă nu doar sisteme de apărare și arme, dar și instituții puternice, susține secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset. Într-un interviu pentru Moldova 1, oficialul european a apreciat progresele înregistrate de R. Moldova în promovarea valorilor europene și a menționat că țara noastră poate fi parte a noului Pact Democratic pentru Europa, care include instrumente de a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale.
12:50
Starul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, a primit trofeul „Alfredo Di Stefano”. Cotidianul Marca i-a acordat acest premiu și l-a desemnat, astfel, cel mai bun jucător al campionatului Spaniei, ediția 2024/2025.
12:40
Noi detalii în cazul camionului cu armament la vama moldo-română: persoanele reținute sunt din regiunea transnistreană # Radio Moldova
Încă o persoană a fost reținută în cazul camionului cu armament descoperit la vama moldo-română. Toți trei suspecți anchetați sunt din regiunea transnistreană, a anunțat președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului, Lilian Carp. Potrivit DICOT România, șoferul, cetățean moldovean, este reținut și s-a solicitat aplicarea arestului pentru 30 de zile.
12:30
„Oricum se fură”: un deputat rus sugerează să fie bugetate din start fonduri pentru delapidare # Radio Moldova
În buget ar trebui introduse din start cheltuieli pentru „comisioanele” destinate funcționarilor, a declarat deputatul Adunării Legislative a regiunii Astrahan și membru al comitetului pentru economie și politică investițională, Evgheni Dunaev.
12:30
Instituțiile de învățământ din R. Moldova care doresc să implementeze programe de educație multilingvă – predarea disciplinelor în limbi diferite - sunt îndemnate să depună dosarele la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), până pe 5 decembrie curent.
12:20
Echipa națională de tenis masculin a Germaniei a învins reprezentativa Argentinei cu 2-1 și s-a calificat în semifinalele Cupei Davis. În partida decisivă, nemții au salvat 3 mingi de meci.
12:00
Laura Codruța Kövesi reafirmă disponibilitatea Parchetului European de a sprijini R. Moldova în protejarea fondurilor europene # Radio Moldova
Parchetul European este dispus să sprijine Republica Moldova pentru a combate corupția, a proteja fondurile europene și a consolida mecanismele instituționale, inclusiv prin expertiză, formare profesională și colaborare.
12:00
O Europă mai puternică, bazată pe democrație: prioritățile Președinției R. Moldova la Comitetul de Miniștri al CoE # Radio Moldova
Rolul Consiliului Europei (CoE) în apărarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept nu a fost niciodată mai semnificativ ca în acest moment, marcat de provocări fără precedent la adresa ordinii de drept internaționale. Republica Moldova își va exercita Președinția Comitetului de Miniștri al organizației în spiritul unei Europe a păcii. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru de Externe, în deschiderea Reuniunii Comitetului Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurate la Chișinău pe 21 noiembrie.
11:20
Cătălin Gabriel Done: Planul negociat între SUA și Rusia, cu marginalizarea UE, va provoca noi tensiuni în relația transatlantică # Radio Moldova
„Planul de pace” pentru războiul din Ucraina, elaborat în secret de Statele Unite și Rusia, impune Ucrainei cedări teritoriale și limitări militare și ar genera efecte în lanț, afectând securitatea și stabilitatea întregii regiuni est-europene, inclusiv a Republicii Moldova. Politologul român Cătălin Gabriel Done a avertizat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că inițiativa presupune „capitulare politică și militară”, precum și schimbarea actualei puteri de la Kiev.
11:20
Aproape 2.3 mii de copii ai refugiaților ucraineni, integrați în instituții de învățământ din Chișinău # Radio Moldova
S-au refugiat la Chișinău și, deși merg la școli din capitală, nu au renunțat nici la studiile din Ucraina. Circa 120 de copii ai refugiaților ucraineni continuă în paralel studiile online cu școlile din Ucraina.
10:50
Cinci tone de dulciuri cu aditivi alimentari interziși în R. Moldova, oprite la vamă # Radio Moldova
Cinci tone de bomboane, periculoase pentru consum, nu vor mai fi comercializate pe piața din R. Moldova. Lotul de dulciuri a fost oprit la frontieră, după un control efectuat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a depistat dioxid de titan în bomboane, un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova.
10:50
Ciuperci halucinogene, ulei de cannabis și marijuana au fost descoperite în locuința unui bărbat de 38 de ani din Chișinău, în urma unei percheziții efectuate de polițiștii din sectorul Buiucani, împreună cu procurorii.
10:40
10:30
Cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte opt au fost rănite în urma atacurilor lansate noaptea trecută de forțele ruse asupra regiunii Zaporojie, informează șeful Administrației Regionale de Stat din Zaporojie, Ivan Fedorov.
10:20
Ambasada Ucrainei la Chișinău marchează un moment de reculegere pentru victimele Holodomorului # Radio Moldova
Ucraina comemorează, în a treia sâmbătă a lunii noiembrie, victimele Holodomorului, termen care se traduce din ucraineană prin „omor prin înfometare” și care se referă la foametea provocată în Ucraina Sovietică între anii 1932 și 1933. Ambasada Ucrainei la Chișinău încurajează pe toată lumea să aprindă lumânări și să păstreze un moment de reculegere în memoria milioanelor de vieți pierdute.
10:20
10:10
Reacții la „planul de pace” negociat în secret de ruși și americani: „Un plan de capitulare treptată a Ucrainei” # Radio Moldova
„Planul de pace”, elaborat în secret de membrii echipelor lui Vladimir Putin și Donald Trump, fără a invita la negocieri Ucraina sau Uniunea Europeană, nu este considerat realist nici în Ucraina, nici în Occident și nici măcar în Rusia. Documentul, format din 28 de puncte, repetă în mare parte cerințele maximaliste ale Kremlinului și ar însemna, de fapt, o „capitulare” a Ucrainei. Totodată, potrivit unor diplomați, acest „plan de pace” reprezintă „un exemplu clasic de tranzacție imobiliară din New York”.
10:00
Revista presei internaționale | Planul de pace propus de SUA poate duce la capitularea Ucrainei; Impact incert al sancțiunilor SUA impuse Rusiei # Radio Moldova
Presa internațională urmărește îndeaproape cum evoluează discuțiile pe tema noului plan de pace în Ucraina, propus de administrația americană. Mai multe publicații scot în evidență reacțiile Kievului și Europei la propunerile Statelor Unite de încheiere a războiului. Presa străină comentează și impactul pe care ar urma să-l aibă sancțiunile americane împotriva companiilor petroliere ruse, care au intrat în vigoare astăzi.
09:50
Șase automobile au fost grav avariate, în urma unui accident violent care s-a produs noaptea trecută pe strada Vasile Lupu din Chișinău. Șoferul care ar fi provocat incidentul a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă a refuzat spitalizarea.
09:30
Consens în acțiuni: Parlamentul organizează Conferința „Angajament deplin pentru Integrarea Europeană” # Radio Moldova
Angajamentul deplin pentru integrarea europeană va fi reconfirmat pe 25 noiembrie, la o conferință organizată de Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană și Biroul pentru Integrare Europeană.
09:20
Concesii în fața Rusiei: ce prevede planul american pentru Ucraina, negociat în secret cu Rusia # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, consultat de AFP, care prevede în special ca Kievul să cedeze Rusiei regiunile Donețk și Lugansk din est, comentează AFP.
09:20
Corespondență Dan Alexe | După „planul de pace” al lui Trump, noi obstacole juridice în confiscarea fondurilor rusești din UE # Radio Moldova
Europenii se regăsesc din nou singuri în calitatea de sprijinitori ai efortului de război al Ucrainei, după anunțarea noului „plan de pace” al lui Donald Trump, care ar echivala cu o capitulare de facto a Kievului.
09:10
Cătălin Gabriel Done: Planul negociat între SUA și Rusia, cu marginalizarea UE, va provoca noii tensiuni în relația transatlantică # Radio Moldova
09:00
Revista Presei: Un camion cu armament, condus de un cetățean al Republicii Moldova, a fost oprit în Vama Albița # Radio Moldova
Sute de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu; un camion din Republica Moldova, burdușit cu armament, oprit în vama Albița; un medic, cercetat pentru violul a două minore continua să activeze în spitale din Chișinău – sunt câteva dintre subiectele presei, trecute în revistă.
09:00
Duminică este programat clasicul fotbalului moldovenesc: Zimbru Chișinău pregătește minuțios meciul de la Tiraspol în compania Sheriff-ului # Radio Moldova
Un nou meci tare pentru Zimbru Chișinău în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal. În capul de afiș al etapei a 20-a, echipa antrenorului belarus Oleg Kubarev va juca pe terenul rivalei sale istorice Sheriff Tiraspol. În această ediție de campionat, Zimbru a câștigat ambele meciuri în fața rivalei istorice: 3:2 în deplasare și 2:0 pe teren propriu. Staff-ul tehnic al „galben-verzilor”, condus de Oleg Kubarev pregătește minuțios partida de la Tiraspol. Tehnicianul din Belarus are aproape întreg lotul de jucători la dispoziție, cu excepția spaniolului Iu Ranera, care este accidentat.
08:40
Un centru comunitar pentru vârstnici a fost deschis la Costuleni: „Descoperim lucruri noi, ne dezvoltăm” # Radio Moldova
Toamna vieții este o nouă primăvară, spun cu zâmbetul pe buze vârstnicii din satul Costuleni, raionul Ungheni. Pentru mulți dintre ei, această afirmație este confirmată prin implicare activă într-un proiect local ce promovează îmbătrânirea activă, sănătoasă și demnă. Mai mult, seniorii din localitate au un sediu al lor, unde vor putea picta, broda și discuta despre diverse subiecte cu tinerii din sat. Centrul Comunitar de la Costuleni este al doilea inaugurat din cele 15 care urmează să fie deschise în raioanele Telenești, Sângerei și Ungheni.
22:40
„Operațiune sub steag fals”: armele depistate la vama Leușeni - Albița, tentativă de a discredita Ucraina # Radio Moldova
Cazul camionului încărcat cu armament și muniții depistat, noaptea trecută, la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița generează suspiciuni și ar fi o tentativă de manipulare menită să afecteze imaginea Ucrainei și a Republicii Moldova. Expertul în securitate Pavel Horea a calificat incidentul drept „operațiune sub steag fals”, scopul principal al căreia ar fi discreditarea Ucrainei, în plin proces de negocieri sensibile de pace și în contextul scandalurilor de corupție de la Kiev.
22:00
Două persoane reținute, după ce într-un camion care ieșea din R. Moldova au fost depistate arme de foc și muniții # Radio Moldova
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, după ce într-un camion cu numere de Republica Moldova au fost depistate, în noaptea de 20 noiembrie, arme de foc și muniții, la vama Albita. Instituțiile de drept anunță că au fost ridicate mai multe probe, iar investigațiile continuă. Urmărirea penală a fost pornită pentru contrabandă cu arme de foc, mărfuri strategice, dispozitive militare și materiale explozive.
21:50
Miniștrii europeni susțin ferm Ucraina și pregătesc sancțiuni suplimentare pentru Rusia, dar privesc cu rezerve propunerea de pace a echipei lui D. Trump # Radio Moldova
Uniunea Europeană respinge ideea unei păci „negociate în spatele Ucrainei” și pregătește un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei, au transmis, pe 20 noiembrie, miniștrii de Externe europeni reuniți la Bruxelles, în cadrul Consiliului Afaceri Externe. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat că orice plan de pace viabil „trebuie să fie susținut de Ucraina și de Europa” și a anunțat intensificarea presiunii economice asupra Moscovei.
21:50
Cel puțin 60 de persoane au fost rănite în urma unui grav accident feroviar care s-a produs în Cehia. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit, iar cel puțin patru dintre victime sunt în stare extrem de gravă. Cauza accidentului este în curs de investigare, însă presa locală relatează că unul dintre trenuri ar fi ignorat semnalul roșu.
