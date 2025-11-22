Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, analizat punct cu punct de istoricul Armand Goșu: „Art. 14 e o bijuterie, cel mai trumpist”

09:00

Iurie Gundiuc, fondatorul companiilor „Neocasa” și „Hollman Construct” SRL, care au construit mai multe blocuri locative în Chișinău, s-a stins din viață pe patul de spital la 27 noiembrie 2023, la câteva zile după ce a căzut pe asfalt după o altercație cu George Boțan, un controversat executor judecătoresc, rămas între timp fără licență. Un video...