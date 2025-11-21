Volodimir Zelenski, după discuția cu JD Vance: „Vom colabora cu SUA și Europa la nivel de consilieri pe probleme de securitate națională pentru a face calea către pace cu adevărat posibilă”
Ziarul de Garda, 21 noiembrie 2025 19:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o discuție telefonică cu vicepreședintele american JD Vance despre propunerea SUA privind planul de încheiere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. „Am discutat timp de aproape o oră cu vicepreședintele american JD Vance și cu secretarul armatei, Dan Driscoll. Am reușit să acoperim o mulțime de detalii...
• • •
Acum 15 minute
19:30
Ciochină NU este pregătit să dea DECLARAȚII: A cerut recuzarea judecătoarei, dar și efectuarea unei expertize repetate „a unui ciob de plastic” # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a fugit de la locul faptei, nu este pregătit să fie audiat în instanță și să depună mărturii cu referire la cele întâmplate la 19 februarie 2024, când s-a produs accidentul fatal. Declarația a fost făcută de acesta...
Acum o oră
19:10
18:50
Confederația Națională a Sindicatelor avertizează că „6300 de lei nu asigură un trai decent”, după propunerea autorităților privind salariul minim pentru 2026 # Ziarul de Garda
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și-a exprimat dezacordul față de propunerea înaintată de Ministerul Municii și Protecției Sociale privind stabilirea salariului minim pentru anul 2026 în cuantum de 6300 de lei, sumă prezentată în cadrul ședinței Grupului de lucru tehnic desfășurată pe 21 noiembrie 2025. Ședința Grupului tehnic a avut loc în urma...
Acum 2 ore
18:10
UPDATE/ Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aleși viceprimari ai municipiului Chișinău # Ziarul de Garda
Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi au fost propuși de primarul Ion Ceban pentru funcția de viceprimari ai municipiului Chișinău. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal de astăzi, 21 noiembrie, scrie TV8. UPDATE 18:00 Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aleși....
Acum 4 ore
17:40
Audierea pe marginea procedurii de extrădare a lui Veaceslav Platon, reprogramată. PG susține că avocații acestuia au cerut termen suplimentar „pentru pregătirea apărării” # Ziarul de Garda
Cererea procurorilor moldoveni de extrădare a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon din Marea Britanie va fi examinată în perioada 11–15 mai 2026, și nu în perioada 24 – 28 noiembrie 2025, așa cum a fost anunțat anterior. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), Violina...
17:10
Salariul minim la nivel de țară ar putea fi majorat cu 15% în 2026. Cuantumul salariului, propus spre aprobare Guvernului # Ziarul de Garda
Subiectul stabilirii salariului minim pe țară a fost discutat pe platforma Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective (CNCNC), în ședința din 20 noiembrie curent, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Urmare a deciziei din cadrul CNCNC, s-a convenit ca subiectul să fie examinat suplimentar în cadrul Grupului tehnic de lucru pentru stabilirea salariului minim...
16:50
Zelenski: Ne aflăm acum într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Ucraina s-ar putea confrunta acum cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității sale, fie riscul de a pierde un partener cheie # Ziarul de Garda
„Ne aflăm acum într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Ucraina s-ar putea confrunta acum cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității sale, fie riscul de a pierde un partener cheie. Fie cele 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de grea, cea mai grea de până acum, și riscuri suplimentare....
16:50
LIVE TEXT/ Rusia a atacat Zaporijia. Cinci persoane au fost ucise, alte opt sunt rănite. Mai multe blocuri de locuit au fost afectate. Război în Ucraina, ziua 1367 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:49 Forțele ruse au lansat un atac asupra orașului Zaporijia, care a ucis cinci persoane și a rănit alte opt, au raportat oficialii locali. Primele rapoarte despre atac au apărut în seara zilei de 20 noiembrie, când s-au auzit explozii în tot orașul. Guvernatorul regiunii Zaporijia, Ivan Fedorova declarat că forțele ruse au folosit...
16:40
Dan Perciun: Bursele studenților vor crește în anul 2026. Este o listă de specialități unde vom veni cu burse mai mari # Ziarul de Garda
Bursele studenților vor crește în anul 2026, anunță ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, drept răspuns la o petiție, semnată de mai mulți studenți, care au solicitat majorarea burselor. Într-un live pe pagina sa de Facebook, Perciun a precizat că majorările „s-ar putea să nu fie la nivelul așteptărilor expuse în petiția studenților. Vom avea...
16:40
Un conducător auto s-a ales cu proces penal după ce a refuzat să fie testat antidrog # Ziarul de Garda
Un șofer în vârstă de 55 de ani, care conducea un automobil de model Mercedes, a fost oprit oprit de un echipaj de patrulare vineri dimineață, 21 noiembrie, pe o stradă din localitatea Bugeac, municipiul Comrat. Comportamentul neadecvat al șoferului a stârnit suspiciuni privind consumul de substanțe interzise, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un...
15:50
VIDEO/ Expert, despre camionul cu armament depistat în vamă: „R. Moldova este ținta unei posibile operațiuni sub steag fals și a unei operațiuni informaționale deja confirmate” # Ziarul de Garda
Expertul WatchDog.MD, Andrei Curăraru, consideră că R. Moldova este ținta unei posibile „operațiuni sub steag fals și a unei operațiuni informaționale deja confirmate, care a început în secunda în care camionul de la Albița–Leușeni a fost scanat”. „Nu avem de-a face cu o reacție firească, ci cu o orchestrare în toată regula: politicieni, canale de...
Acum 6 ore
15:40
LIVE TEXT/ Un medic militar a fost ucis lângă Pokrovsk. „Marina a fost voluntară. Drumul ei eroic în acest război este greu de descris într-o postare, cu siguranță se vor scrie cărți despre asta”. Război în Ucraina, ziua 1367 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:38 În timpul unei misiuni, a fost ucisă medicul militar, Marina Vorontsova, lângă Pokrovsk, a raportat detașamentul de forțe speciale Omega al Gărzii Naționale a Ucrainei. „Marina a fost voluntară pentru grupul nostru și a îndeplinit misiuni de luptă mult timp. A fost perla și talismanul grupului nostru. Acum a devenit un înger păzitor...
15:30
UPDATE 15:10 În cazul contrabandei cu arme, muniții şi dispozitive militare care ar fi urmat sǎ traverseze hotarul Moldovei spre România, a fost reținutǎ şi a treia persoană, anunță vineri, 21 noiembrie, Procuratorii pentru Combaterea Criminalității Speciale și Cauze Speciale (PCCOCS). Cei trei reținuți pânǎ acum sunt din Chişinǎu, cu exercitarea urmǎtoarelor roluri în schema...
15:30
Elevii din școlile minorităților naționale pot obține nota „10”, din oficiu, la proba de limba română. „Am decis să venim cu această facilitate, deoarece cunoașterea limbii române la un nivel avansat este foarte importantă” # Ziarul de Garda
Elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor putea obține nota „10”, din oficiu la proba de Limba și literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat. De această facilitate vor beneficia tinerii care vor promova un examen de certificare a competențelor de comunicare în limba română la nivelul B2 sau superior. Măsura...
15:20
15:10
ANRE anunță că a aprobat măsuri noi pentru „securitatea energetică și consolidarea cadrului de reglementare în domeniul gazelor naturale” # Ziarul de Garda
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că a aprobat în cadrul ședinței din 21 noiembrie modificarea Hotărârii ANRE nr. 272/2025, prin introducerea a două produse speciale de capacitate noi – „Ruta 2” și „Ruta 3”, disponibile pentru perioada decembrie 2025 – aprilie 2026. „Aceste produse sunt destinate facilitării fluxurilor...
14:50
VIDEO/ De la ac și ață, la propriul showroom în centrul capitalei. Ludmila Secher, tânăra care și-a croit visul cu perseverență și curaj # Ziarul de Garda
Pentru Ludmila Secher, drumul spre antreprenoriat a fost ca o rochie creată fără tipare: a tăiat, a măsurat, a greșit și a cusut din nou. Totul a început în anii de studenție, când o profesoară a încurajat-o să aplice la un curs dedicat tinerilor creativi. Din zece participanți, doar doi au fost selectați pentru finanțare....
14:50
Reuters: SUA au amenințat Ucraina că ar putea întrerupe furnizarea de arme și schimbul de informații dacă nu semnează planul de pace prous de administrația Trump până pe 27 noiembrie # Ziarul de Garda
Ucraina se confruntă cu presiuni mai mari din partea Washingtonului pentru a accepta cadrul unui acord de pace cu Rusia, mediat de SUA, decât în negocierile anterioare, inclusiv amenințări de a înceta furnizarea de informații și arme, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu situația. Una dintre surse, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat...
14:40
Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi au fost propuși de Ion Ceban pentru funcția de viceprimari ai municipiului Chișinău # Ziarul de Garda
Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi au fost propuși de primarul Ion Ceban pentru funcția de viceprimari ai municipiului Chișinău. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal de astăzi, 21 noiembrie, scrie TV8. Cei doi funcționari ar urma să îi înlocuiască pe viceprimarii Olga Ursu și Angela Cutasevici, care renunțat la...
14:20
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset: promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru o pace justă în Ucraina # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu a avut astăzi, 21 noiembrie, o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Conform Președinței, instituția va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru o pace justă în Ucraina și consolidarea rezilienței...
13:50
Poliția Română anunță că a reținut un cetățean moldovean în cazul camionului cu contrabandă cu muniții # Ziarul de Garda
Un cetățean moldovean de 37 de ani a fost reținut de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală, în urma investigațiilor declanșate joi, 20 noiembrie, pe cazul de contrabandă cu muniții la punctul de trecere a frontierei Leuşeni,...
13:50
Analiză Deutsche Welle/ Noul plan american: Ucraina să cedeze teritorii și arme. Acordul conține multe dintre revendicările maximale ale Kremlinului # Ziarul de Garda
Statele Unite ar fi transmis Ucrainei, potrivit relatărilor din presă, un proiect-cadru, în 28 de puncte, privind modul în care ar putea fi încheiat războiul de agresiune al Rusiei. Un înalt reprezentant ucrainean a declarat în fața jurnaliștilor că autoritățile de la Kiev au primit propuneri americane pe care Washingtonul le-a discutat anterior cu Moscova. Guvernul...
Acum 8 ore
13:30
WSJ: Liderii europeni elaborează o alternativă la planul de pace al SUA pentru Ucraina. „Statele Unite au oferit Kievului o ofertă proastă” # Ziarul de Garda
Liderii europeni elaborează propriul plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează The Wall Street Journal (WSJ). Statele Unite au oferit Kievului o „ofertă proastă”, potrivit oficialilor europeni. Planul european este o alternativă la cel american elaborat recent de Washington, care satisface efectiv cerințele formulate în mod repetat de Vladimir Putin. Europenii...
12:40
Acord semnat de MEC la Beijing: Oportunități noi de cooperare în domeniul educației dintre Moldova și China # Ziarul de Garda
Un acord între Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova (MEC) și Ministerul Educației din Chinea a fost semnat la Beijing, anunță vineri, 21 noiembrie, MEC. Potrivit unui comunicat, prin acest acord a fost reafirmat angajamentul pentru extinderea relațiilor educaționale bilaterale și deschiderea de noi oportunități pentru elevii, studenții, cadrele didactice și instituțiile de învățământ...
12:00
Igor Grosu, la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE: „Moldova este cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene și a Uniunii Europene” # Ziarul de Garda
Astăzi, 21 noiembrie, 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au participat la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE, găzduită de Parlamentul R. Moldova. Evenimentul s-a desfășurat în contextul în care Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026. În...
12:00
Tematici noi din Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova explică cum funcționează drepturile omului în contextul situațiilor cotidiene # Ziarul de Garda
Echipa Ambasadei Drepturilor Omului finalizează a doua fază de lucru la elaborarea Ghidului privind Drepturile Omului pentru Moldova. Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova a fost lansat oficial pe Platforma europeană pentru educația în domeniul drepturilor omului în noiembrie 2023, și a devenit disponibil publicului larg pe platforma online – humanrightsguide.md – în limba română,...
Acum 12 ore
11:30
Zelenski este pregătit pentru „o colaborare onestă” la planul susținut de SUA, în timp ce europenii se opun # Ziarul de Garda
Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi, 20 noiembrie, după discuțiile cu un înalt oficial al armatei americane, că este pregătit pentru o colaborare „onestă” cu Washingtonul la un plan de încheiere a războiului din Ucraina, în timp ce aliații europeni s-au opus concesiilor penale acordate Rusiei, scrie Reuters. Conform planului susținut de SUA, consultat de Reuters,...
11:20
Tehnologia 5G a devenit standardul conectivității moderne, oferind viteze de internet de până la zece ori mai mari decât 4G, latență redusă și stabilitate crescută. În Moldova, rețeaua 5G Moldcell se extinde rapid, iar telefoanele compatibile sunt tot mai accesibile. Dacă vrei un telefon pregătit pentru viitor, iată cele mai populare modele 5G disponibile pe...
11:00
LIVE TEXT/ După atacul Rusiei la Ternopil, 16 persoane sunt încă dispărute, iar 28 au fost ucise. Război în Ucraina, ziua 1367 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:57 Operațiunile de căutare și salvare din orașul Ternopil, din vestul Ucrainei, au intrat în a treia zi, 16 persoane fiind încă dispărute după un atac rusesc, au raportat oficialii locali, scrie Kyiv Independent. „Peste 230 de oameni din nouă regiuni ale Ucrainei sunt implicați în operațiune. În unele zone, lucrările se pot face...
10:50
Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore după ce i-au fost găsite substanțe interzise de peste 100 de mii de lei # Ziarul de Garda
Un bărbat de 38 de ani din capitală este documentat de oamenii legii după ce în locuința acestuia au fost descoperite substanțe narcotice, anunță vineri, 21 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). „În urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, unde au fost găsite 14 tuburi din plastic cu...
10:40
Cele 28 de puncte ale „planului de pace” în Ucraina: Cu ce ofertă a venit administrația Trump # Ziarul de Garda
Textul integral al planului negociat de președintele american Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu în Ucraina a fost publicat joi, 20 noiembrie, de deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko și confirmat de publicațiile americane The Wall Street Journal și Axios. Planul în 28 de puncte prevede concesii teritoriale majore ale Kievului în fața Rusiei și alte...
10:30
5 tone de bomboane cu conținut de dioxid de titan (E 171) – aditiv alimentar interzis în R. Moldova a fost reținut la frontiera de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), anunță vineri, 21 noiembrie, într-un comunicat instituția. Potrivit informațiilor, importatorul intenționa să comercializeze lotul în mai multe unități de comerț din țară, însă...
10:00
Șase automobile au fost grav avariate, în urma unui accident violent care s-a produs pe strada Vasile Lupu din Chișinău. Șoferul care ar fi provocat incidentul a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă a refuzat spitalizarea, scrie Moldova 1. Potrivit Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, accidentul s-a produs pe 21 noiembrie, în jurul orei...
09:50
În trimestrul III 2025, volumul lucrărilor de construcție executate a înregistrat o creștere de 40,2% față de aceeași perioadă din 2024 # Ziarul de Garda
În trimestrul III 2025, volumul lucrărilor de construcție executate a înregistrat o creștere de 40,2% față de aceeași perioadă din 2024, în prețuri comparabile. Tendința ascendentă se menține și pentru perioada ianuarie-septembrie 2025, când indicatorul a fost cu 37,3% mai mare comparativ cu aceleași luni ale anului precedent, se arată într-un comunicat de presă emis...
09:00
VIDEO/ Un om de afaceri a murit după o altercație cu un executor judecătoresc: amenințări, scheme, litigii de milioane și dosare fără finalitate # Ziarul de Garda
Iurie Gundiuc, fondatorul companiilor „Neocasa” și „Hollman Construct” SRL, care au construit mai multe blocuri locative în Chișinău, s-a stins din viață pe patul de spital la 27 noiembrie 2023, la câteva zile după ce a căzut pe asfalt după o altercație cu George Boțan, un controversat executor judecătoresc, rămas între timp fără licență. Un video...
08:50
LIVE TEXT/ „Pământul nostru nu este de vânzare”. Ucraina și-a trasat la ONU „liniile roșii” privind negocierile de pace. Război în Ucraina, ziua 1367 # Ziarul de Garda
8:42 Reprezentantul permanent adjunct al Ucrainei la Națiunile Unite, Hrystyna Gayovishin, a declarat la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU că Ucraina este pregătită să se implice constructiv în elaborarea unui plan de pace, dar teritoriul ucrainean „nu este de vânzare”, iar Kievul nu recunoaște teritoriile ocupate ca teritoriu rusesc. Ea a făcut...
08:20
FT: Trump i-a dat lui Zelenski o săptămână pentru a semna acordul de pace care se aliniază la cerințele Rusiei. Care sunt cele 28 de puncte din acord # Ziarul de Garda
Administrația americană se așteaptă ca președintele ucrainean, Volodimir Zelenski să accepte planul de pace elaborat de Washington înainte de Ziua Recunoștinței, care va fi sărbătorită pe 27 noiembrie, au declarat oficiali ucraineni familiarizați cu negocierile pentru Financial Times (FT). Sursele FT au spus că oficialii americani intenționează apoi să prezinte acordul de pace la Moscova...
Acum 24 ore
22:10
Volodimir Zelenski a primit draftul de pace propus de oficialii americani, dar nu face nicio referire la conținut. Președinția anunță că va urma o discuție, la telefon, cu Donald Trump # Ziarul de Garda
Biroul președintelui ucrainean a transmis că Volodimir Zelenski a primit proiectul unui nou plan de pace susținut de SUA și că va avea discuții cu președintele Donald Trump, în zilele următoare. Instituția evidențiază că una dintre temele de discuție va fi reprezentată de „punctele-cheie necesare pentru a ajunge la pace”. Redeschiderea negocierilor vine într-un moment în care...
21:40
LIVE TEXT/ Numărul celor uciși la Ternipil după atacul Rusiei ajunge la 27, iar 14 persoane sunt încă dispărute. Război în Ucraina, ziua 1366 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:35 Operațiunile de căutare și salvare din orașul Ternopil, din vestul Ucrainei, au intrat în a doua zi, 14 persoane fiind încă dispărute după un atac rusesc, au raportat oficialii locali, scrie Kyiv Independent. „Peste 230 de salvatori din nouă regiuni ale Ucrainei sunt implicați în operațiune. În unele zone, munca se poate face...
21:10
Preşedintele iranian cere mutarea capitalei Iranului de la Teheran. „N-avem de ales” # Ziarul de Garda
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian cere mutarea capitalei Iranului în afara Teheranului, din cauza suprapopulării şi unei crize a apei care se agravează, după ce a evocat această idee în urma scăderii în acest an a precipitaţiilor la cel mai mic nivel de 100 de ani, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. „Realitatea este...
20:50
Mercenarul român, Horațiu Potra a fost adus în cătușe cu un zbor din Dubai la București. El este inculpat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat # Ziarul de Garda
Mercenarul român, Horațiu Potra a fost adus în cătușe de polițiști, cu un zbor din Dubai la București. El este inculpat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat și va fi plasat în arest preventiv. Președintele României, Nicușor Dan a afirmat că operațiunea de aducere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra,...
20:00
Curtea Supremă de Justiție a respins toate contestațiile împotriva deciziilor Comisiei de evaluare a procurorilor # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins contestația depusă de ex-procurorul Ion Tețcu împotriva deciziei Comisiei de evaluare a procurorilor, constatând că evaluarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, scrie Comisia de Evaluare a Procurorilor. Aceasta este...
Ieri
19:30
PCCOCS: Două persoane au fost reținute în cadrul urmăriri penale privind contrabanda cu muniții de la Leușeni. Oamenii legii au creat un grup mixt de urmărire penală # Ziarul de Garda
Pe cazul de contrabandă cu muniții la punctul de trecere a frontierei Leuşeni, organul de urmărire penală a Serviciului Vamal, sub conducerea Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a fost pornită urmărirea penală. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar conform informațiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu...
19:20
MEC lansează procesul de aplicare pentru pilotarea programelor de educație multilingvă, pentru perioada 2025–2028 # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță inițierea procesului de aplicare pentru pilotarea programelor de educație multilingvă în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și ciclul II, pentru perioada 2025–2028. Inițiativa urmărește diversificarea ofertelor educaționale prin extinderea predării-învățării în mai multe limbi de instruire. Aplicarea la pilotarea programelor de educație multilingvă este benevolă, în funcție de...
18:50
FOTO/ Ilie Ilașcu, înmormântat cu onoruri militare la București. Membrii cabinetului Bolojan au ținut un moment de reculegere # Ziarul de Garda
Ilie Ilașcu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București. Foști camarazi, rude, simpli cetățeni și oficiali au mers să-i aducă un ultim omagiu lui Ilie Ilaşcu, la biserica Sfânta Sofia din București. Membrii cabinetului Bolojan au ținut un moment de reculegere la începutul ședinței de guvern, relatează TVR INFO. Reprezentanții Episcopiei...
18:20
Bloomberg: Noul plan de pace al SUA în Ucraina prevede scoaterea sancțiunilor împotriva Rusiei și încheierea anchetei privind crimele de război # Ziarul de Garda
Pe lângă reducerea Forțelor Armate Ucrainene și acordarea de concesii teritoriale, Ucraina va trebui să fie de acord cu ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Acest lucru este menționat în noul plan de pace al SUA, potrivit unei surse familiarizate cu situația, scrie Bloomberg. Acordul de pace, potrivit sursei, prevede și încheierea anchetei privind crimele de război...
18:00
Potrivit declarației purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, Maciej Wewur, pe 16 noiembrie, un grup de activiști a atacat ambasadorul Poloniei în Rusia, Krzysztof Kraevski, pe bulevardul Nevskii. Atacatorii au scandat lozinci anti-poloneze și anti-ucrainene, scrie Novaia Gazeta Europe. Incidentul are loc la o zi după ce Polonia a decis să închidă...
17:30
Instanța a admis demersurile procurorului, Vladimir Plahotniuc rămâne pentru încă 30 de zile în arest preventiv, pe cauzele aflate la faza de urmărire penală # Ziarul de Garda
Astăzi, 20 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive – arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, pe cauzele aflate la faza de urmărire penală, informează Procuratura Anticorupție (PA). Plahotniuc este cercetat într-un dosar numit generic „Frauda Bancară”,...
17:30
UE a sancționat încă zece persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, printre aceștia, și funcționari implicați în maltratarea lui Aleksei Navalnîi și a Victoriei Roșcina # Ziarul de Garda
Consiliul Uniunii Europene a impus măsuri restrictive împotriva a zece persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Rusia. Potrivit unui comunicat al instituției, noile liste vizează funcționari de rang înalt din cadrul direcției principale a Serviciului Penitenciar Federal al Federației Ruse pentru regiunea Rostov, inclusiv Centrul...
17:10
LIVE TEXT/ Germania promite arme cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1366 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să furnizeze Ucrainei sisteme de arme cu rază lungă de acțiune, a relatat presa ucraineană. În timpul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, pe 19 noiembrie, Merz a declarat că Germania „face tot posibilul” pentru a dota armata ucraineană cu sisteme de armament cu rază lungă de...
