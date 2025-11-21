Zelenski este pregătit pentru „o colaborare onestă” la planul susținut de SUA, în timp ce europenii se opun

11:10

„Mi-e trist doar de una, eu din celulă mă zbat, restul de la libertate stau în amorțire ori se plâng pe la colțuri de stradă.” Tiraspol, celula nr. 13, 26 septembrie 2000 Ilie Ilașcu a fost arestat la 2 iunie 1992. Avea 39 de ani și era acasă, cu familia, pe strada Păcii nr. 1...