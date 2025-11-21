LIVE TEXT/ După atacul Rusiei la Ternopil, 16 persoane sunt încă dispărute, iar 28 au fost ucise. Război în Ucraina, ziua 1367
Ziarul de Garda, 21 noiembrie 2025 11:00
UPDATE 10:57 Operațiunile de căutare și salvare din orașul Ternopil, din vestul Ucrainei, au intrat în a treia zi, 16 persoane fiind încă dispărute după un atac rusesc, au raportat oficialii locali, scrie Kyiv Independent. „Peste 230 de oameni din nouă regiuni ale Ucrainei sunt implicați în operațiune. În unele zone, lucrările se pot face...
• • •
Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore după ce i-au fost găsite substanțe interzise de peste 100 de mii de lei # Ziarul de Garda
Un bărbat de 38 de ani din capitală este documentat de oamenii legii după ce în locuința acestuia au fost descoperite substanțe narcotice, anunță vineri, 21 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). „În urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, unde au fost găsite 14 tuburi din plastic cu...
Cele 28 de puncte ale „planului de pace” în Ucraina: Cu ce ofertă a venit administrația Trump # Ziarul de Garda
Textul integral al planului negociat de președintele american Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu în Ucraina a fost publicat joi, 20 noiembrie, de deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko și confirmat de publicațiile americane The Wall Street Journal și Axios. Planul în 28 de puncte prevede concesii teritoriale majore ale Kievului în fața Rusiei și alte...
5 tone de bomboane cu conținut de dioxid de titan (E 171) – aditiv alimentar interzis în R. Moldova a fost reținut la frontiera de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), anunță vineri, 21 noiembrie, într-un comunicat instituția. Potrivit informațiilor, importatorul intenționa să comercializeze lotul în mai multe unități de comerț din țară, însă...
Șase automobile au fost grav avariate, în urma unui accident violent care s-a produs pe strada Vasile Lupu din Chișinău. Șoferul care ar fi provocat incidentul a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă a refuzat spitalizarea, scrie Moldova 1. Potrivit Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, accidentul s-a produs pe 21 noiembrie, în jurul orei...
În trimestrul III 2025, volumul lucrărilor de construcție executate a înregistrat o creștere de 40,2% față de aceeași perioadă din 2024 # Ziarul de Garda
În trimestrul III 2025, volumul lucrărilor de construcție executate a înregistrat o creștere de 40,2% față de aceeași perioadă din 2024, în prețuri comparabile. Tendința ascendentă se menține și pentru perioada ianuarie-septembrie 2025, când indicatorul a fost cu 37,3% mai mare comparativ cu aceleași luni ale anului precedent, se arată într-un comunicat de presă emis...
VIDEO/ Un om de afaceri a murit după o altercație cu un executor judecătoresc: amenințări, scheme, litigii de milioane și dosare fără finalitate # Ziarul de Garda
Iurie Gundiuc, fondatorul companiilor „Neocasa” și „Hollman Construct” SRL, care au construit mai multe blocuri locative în Chișinău, s-a stins din viață pe patul de spital la 27 noiembrie 2023, la câteva zile după ce a căzut pe asfalt după o altercație cu George Boțan, un controversat executor judecătoresc, rămas între timp fără licență. Un video...
LIVE TEXT/ „Pământul nostru nu este de vânzare”. Ucraina și-a trasat la ONU „liniile roșii” privind negocierile de pace. Război în Ucraina, ziua 1367 # Ziarul de Garda
8:42 Reprezentantul permanent adjunct al Ucrainei la Națiunile Unite, Hrystyna Gayovishin, a declarat la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU că Ucraina este pregătită să se implice constructiv în elaborarea unui plan de pace, dar teritoriul ucrainean „nu este de vânzare”, iar Kievul nu recunoaște teritoriile ocupate ca teritoriu rusesc. Ea a făcut...
FT: Trump i-a dat lui Zelenski o săptămână pentru a semna acordul de pace care se aliniază la cerințele Rusiei. Care sunt cele 28 de puncte din acord # Ziarul de Garda
Administrația americană se așteaptă ca președintele ucrainean, Volodimir Zelenski să accepte planul de pace elaborat de Washington înainte de Ziua Recunoștinței, care va fi sărbătorită pe 27 noiembrie, au declarat oficiali ucraineni familiarizați cu negocierile pentru Financial Times (FT). Sursele FT au spus că oficialii americani intenționează apoi să prezinte acordul de pace la Moscova...
Volodimir Zelenski a primit draftul de pace propus de oficialii americani, dar nu face nicio referire la conținut. Președinția anunță că va urma o discuție, la telefon, cu Donald Trump # Ziarul de Garda
Biroul președintelui ucrainean a transmis că Volodimir Zelenski a primit proiectul unui nou plan de pace susținut de SUA și că va avea discuții cu președintele Donald Trump, în zilele următoare. Instituția evidențiază că una dintre temele de discuție va fi reprezentată de „punctele-cheie necesare pentru a ajunge la pace”. Redeschiderea negocierilor vine într-un moment în care...
LIVE TEXT/ Numărul celor uciși la Ternipil după atacul Rusiei ajunge la 27, iar 14 persoane sunt încă dispărute. Război în Ucraina, ziua 1366 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:35 Operațiunile de căutare și salvare din orașul Ternopil, din vestul Ucrainei, au intrat în a doua zi, 14 persoane fiind încă dispărute după un atac rusesc, au raportat oficialii locali, scrie Kyiv Independent. „Peste 230 de salvatori din nouă regiuni ale Ucrainei sunt implicați în operațiune. În unele zone, munca se poate face...
Preşedintele iranian cere mutarea capitalei Iranului de la Teheran. „N-avem de ales” # Ziarul de Garda
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian cere mutarea capitalei Iranului în afara Teheranului, din cauza suprapopulării şi unei crize a apei care se agravează, după ce a evocat această idee în urma scăderii în acest an a precipitaţiilor la cel mai mic nivel de 100 de ani, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. „Realitatea este...
Mercenarul român, Horațiu Potra a fost adus în cătușe cu un zbor din Dubai la București. El este inculpat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat # Ziarul de Garda
Mercenarul român, Horațiu Potra a fost adus în cătușe de polițiști, cu un zbor din Dubai la București. El este inculpat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat și va fi plasat în arest preventiv. Președintele României, Nicușor Dan a afirmat că operațiunea de aducere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra,...
Curtea Supremă de Justiție a respins toate contestațiile împotriva deciziilor Comisiei de evaluare a procurorilor # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins contestația depusă de ex-procurorul Ion Tețcu împotriva deciziei Comisiei de evaluare a procurorilor, constatând că evaluarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, scrie Comisia de Evaluare a Procurorilor. Aceasta este...
PCCOCS: Două persoane au fost reținute în cadrul urmăriri penale privind contrabanda cu muniții de la Leușeni. Oamenii legii au creat un grup mixt de urmărire penală # Ziarul de Garda
Pe cazul de contrabandă cu muniții la punctul de trecere a frontierei Leuşeni, organul de urmărire penală a Serviciului Vamal, sub conducerea Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a fost pornită urmărirea penală. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar conform informațiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu...
MEC lansează procesul de aplicare pentru pilotarea programelor de educație multilingvă, pentru perioada 2025–2028 # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță inițierea procesului de aplicare pentru pilotarea programelor de educație multilingvă în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și ciclul II, pentru perioada 2025–2028. Inițiativa urmărește diversificarea ofertelor educaționale prin extinderea predării-învățării în mai multe limbi de instruire. Aplicarea la pilotarea programelor de educație multilingvă este benevolă, în funcție de...
FOTO/ Ilie Ilașcu, înmormântat cu onoruri militare la București. Membrii cabinetului Bolojan au ținut un moment de reculegere # Ziarul de Garda
Ilie Ilașcu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București. Foști camarazi, rude, simpli cetățeni și oficiali au mers să-i aducă un ultim omagiu lui Ilie Ilaşcu, la biserica Sfânta Sofia din București. Membrii cabinetului Bolojan au ținut un moment de reculegere la începutul ședinței de guvern, relatează TVR INFO. Reprezentanții Episcopiei...
Bloomberg: Noul plan de pace al SUA în Ucraina prevede scoaterea sancțiunilor împotriva Rusiei și încheierea anchetei privind crimele de război # Ziarul de Garda
Pe lângă reducerea Forțelor Armate Ucrainene și acordarea de concesii teritoriale, Ucraina va trebui să fie de acord cu ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Acest lucru este menționat în noul plan de pace al SUA, potrivit unei surse familiarizate cu situația, scrie Bloomberg. Acordul de pace, potrivit sursei, prevede și încheierea anchetei privind crimele de război...
Potrivit declarației purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, Maciej Wewur, pe 16 noiembrie, un grup de activiști a atacat ambasadorul Poloniei în Rusia, Krzysztof Kraevski, pe bulevardul Nevskii. Atacatorii au scandat lozinci anti-poloneze și anti-ucrainene, scrie Novaia Gazeta Europe. Incidentul are loc la o zi după ce Polonia a decis să închidă...
Instanța a admis demersurile procurorului, Vladimir Plahotniuc rămâne pentru încă 30 de zile în arest preventiv, pe cauzele aflate la faza de urmărire penală # Ziarul de Garda
Astăzi, 20 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive – arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, pe cauzele aflate la faza de urmărire penală, informează Procuratura Anticorupție (PA). Plahotniuc este cercetat într-un dosar numit generic „Frauda Bancară”,...
UE a sancționat încă zece persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, printre aceștia, și funcționari implicați în maltratarea lui Aleksei Navalnîi și a Victoriei Roșcina # Ziarul de Garda
Consiliul Uniunii Europene a impus măsuri restrictive împotriva a zece persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Rusia. Potrivit unui comunicat al instituției, noile liste vizează funcționari de rang înalt din cadrul direcției principale a Serviciului Penitenciar Federal al Federației Ruse pentru regiunea Rostov, inclusiv Centrul...
LIVE TEXT/ Germania promite arme cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1366 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să furnizeze Ucrainei sisteme de arme cu rază lungă de acțiune, a relatat presa ucraineană. În timpul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, pe 19 noiembrie, Merz a declarat că Germania „face tot posibilul” pentru a dota armata ucraineană cu sisteme de armament cu rază lungă de...
Panouri fotovoltaice, instalate la trei spitale din țară din banii investiți de Italia # Ziarul de Garda
Guvernul Italiei a investit peste 500 mii de dolari pentru instalarea panourilor fotovoltaice, precum și a sistemelor de stocare a energiei la trei spitale din raioanele Strășeni, Cimișlia și Anenii Noi. Bateriile de stocare vor permite spitalelor să asigure funcționarea aparatelor medicale în caz de întreruperi a energiei electrice. Instalarea acestor sisteme solare integrate are...
LIVE TEXT/ Încă 20 de persoane sunt în căutare după atacul din Ternopil. Război în Ucraina, ziua 1366 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 În Ternopil, pentru a doua zi consecutiv, continuă operațiunile de căutare și salvare la locul loviturii rusești. Salvatorii lucrează fără întrerupere, curăță construcțiile distruse, evacuează resturile și caută oamenii care ar fi putut rămâne în zona afectată, scrie Serviciul pentru Situații de Urgență. În acest timp, au fost demontate 880 m² de construcții...
Acord: Tinerii cetățeni francezi și ai Spațiului Economic European vor putea desfășura stagii profesionale în întreprinderile din Moldova # Ziarul de Garda
Astăzi, 20 noiembrie, a fost semnat acordul privind programul Voluntariatul Internațional în Întreprindere. Odată cu semnarea acordului, tinerii cetățeni francezi și ai Spațiului Economic European vor avea posibilitatea să desfășoare stagii profesionale în întreprinderi din R. Moldova, având oportunitatea de a acumula experiență practică, de a se familiariza cu mediul economic local și de a...
NBC: Donald Trump a aprobat planul de pace pentru Ucraina din 28 de puncte. Kaja Kallas declară că 93% dintre țintele rusești în Ucraina au fost infrastructuri civile – școli, spitale, blocuri de locuit # Ziarul de Garda
Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, a precizat astăzi, cu privire la draftul de pace elaborat de Rusia și SUA , că în acest război sunt implicate „un agresor și o victimă” și că nu a existat nicio concesie din partea Rusiei. „Dacă Rusia și-ar fi dorit cu adevărat pacea, ar fi putut accepta încetarea focului necondiționată încă de acum ceva timp....
FOTO/ Numele firmei care ar fi gestionat transportul de muniții, inclusiv de origine rusească, depistate în Vama Leușeni-Albița # Ziarul de Garda
Lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac – acestea sunt munițiile depistate în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița, potrivit unor imagini analizate de Ziarul de Gardă. Șoferul, un cetățean al R. Moldova, ar fi declarat că marfa...
Oficialii de la Chișinău și-au rămas bun de la Ilie Ilașcu: „Suntem datori să învățăm din lecția pe care ne-a transmis-o curajul lui” # Ziarul de Garda
Șefa statului Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului Igor Grosu și-au rămas bun de la Ilie Ilașcu, figură reprezentativă ă în lupta pentru eliberare națională. Oficialii au venit și cu postări în care l-au omagiat pe ex-deputatul din Parlamentul R. Moldova. „Ne-am luat rămas bun de la Ilie Ilașcu, care va rămâne în memoria colectivă...
Începe evaluarea a încă patru candidați la funcția de judecător la Curtea Supremă, anunță Comisia Vetting # Ziarul de Garda
Patru candidați înscriși recent în concursul pentru funcțiile vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) au fost transmiși de Consiliul Superior al Magistraturii către Comisia de Evaluare a Judecătorilor, pentru verificarea integrității lor, anunță joi, 20 noiembrie, Comisia Vetting a Judecătorilor. Astfel, joi, 20 noiembrie, Comisia a demarat procesul de evaluare pentru următorii candidați...
Premierul Munteanu a discutat cu secretarul general al Consiliului Europei despre reforme, combaterea corupției și sprijinul pentru Ucraina # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, anunță într-un comunicat joi, 20 noiembrie, Guvernul. În cadrul întrevederii, au fost discutate subiecte precum consolidarea cooperării între R. Moldova și Consiliul Europei, dar și și măsurile pentru realizarea priorităților președinției moldovenești a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. „Vrem...
VIDEO/ Cum (NU) răspunde ambasadorul rus convocat la MAE, la întrebarea cât timp țările vecine o să mai fie în pericol din cauza războiului pe care Rusia îl duce în Ucraina # Ziarul de Garda
„Всё, мы уже закончили” („Gata, am terminat”n.r.) – așa a răspuns ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, când a fost întrebat de jurnaliști cât timp trebuie să mai fie în pericol țările vecine din cauza războiului pe care Rusia l-a început în Ucraina, potrivit unui video postat pe rețelele de socializare. Discuția...
Un bărbat suspectat de dublu omor a fost reținut. Din răzbunare, acesta ar fi omorât o femeie de 42 de ani și pe fiica acesteia de 19 ani # Ziarul de Garda
Oamenii legii din Nisporeni au fost sesizați ieri de o persoană care a anunțat că, într-o gospodărie, a descoperit cadavrul unei tinere strangulate, anunță joi, 20 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Astfel, ajunși la fața locului, oamenii legii au găsit, în locuință, cadavrul unei femei de 42 de ani, cu o plagă la nivelul...
Presa din România: La volanul unui camion plin cu muniție de război, un cetățean din R. Moldova ținea calea spre Israel. Serviciul Vamal: „Nu pot fi oferite detalii suplimentare la această etapă” # Ziarul de Garda
A fost alertă la frontiera moldo-română, după ce un camion care ar fi avut muniție de război a fost oprit când încerca să intre în România pe la vama Albiţa. Transportul ar fi urmat să ajungă în Israel, iar la volan s-ar fi aflat un cetățean din R. Moldova a relatat Antena 3 CNN. Ulterior,...
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat peste noapte centrale energetice din mai multe regiuni, provocând pene de curent. Război în Ucraina, ziua 1366 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:40 În dimineața zilei de 20 noiembrie, atacurile cu drone asupra instalațiilor energetice din mai multe regiuni au dus la pene de curent, inclusiv în regiunea Dnipropetrovsk. Toate regiunile Ucrainei funcționează în prezent cu pene de curent programate la fiecare oră, a relatat NPC Ukrenergo, transmite Ukrinform. „În timpul nopții, armata rusă a efectuat...
Din momentul lansării Ziarului de Gardă, în 2004, redacția a ținut o rubrică permanentă dedicată Grupului Ilașcu. Deși însuși Ilie Ilașcu fusese eliberat din închisoarea transnistreană în mai 2001, ceilalți 3 membri rămâneau încarcerați acolo. Rubrica a fost menținută până la eliberarea tutror celor 4 membri ai Grupului Ilașcu. ZdG a publicat săptămânal materiale despre...
Raport: 12 mii de copii au murit sau au fost răniți, anul trecut, în zone de conflict, majoritatea din cauza armelor explozive # Ziarul de Garda
Armele explozive au fost responsabile pentru 70% din cei 12.000 de copii ucişi sau răniţi în zonele de conflict, în cursul anului 2024, o cifră record dezvăluită joi într-un raport al ONG-ului Salvați Copiii. Raportul „Copilăria şi rănile provocate de explozii: impactul devastator al armelor explozive asupra copiilor”, publicat joi pentru a marca Ziua Mondială...
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău a fost convocat la MAE după ce o dronă rusească a survolat spațiul aerian: „Apel către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea R. Moldova” # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat joi, 20 noiembrie, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în legătură cu incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. „Ambasadorului i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității...
15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt au fost depistate cu pesticide de ANSA la frontieră, iar ulterior nimicite # Ziarul de Garda
Un lot de 15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale R. Moldova a fost nimicit, anunță joi, 20 noiembrie, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru Propiconazol (pesticid), ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană....
„Securitatea Europei este, desigur, în joc. Ne așteptăm să fim consultați”. Politicienii europeni, despre planul secret de pace al SUA # Ziarul de Garda
Orice plan de încheiere a războiului din Ucraina va necesita sprijinul ucrainienilor și al europenilor, a declarat joi șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, relatează BBC. „Noi, europenii, am susținut întotdeauna o pace durabilă și justă și salutăm orice eforturi în acest sens. Desigur, pentru ca orice plan să funcționeze, este nevoie de ucraineni...
Un accident grav s-a produs noaptea trecută pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Șoferul, care nu deținea permis de conducere, a părăsit locul faptei. O pasageră a murit # Ziarul de Garda
Noaptea trecută, în jurul orei 01:00, oamenii legii din Rîșcani a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe traseul Rîșcani – Mihăileni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). IGP informează că, șoferul a părăsit locul accidentului, iar o pasageră a decedat din cauza traumatismelor în dimineața zilei joi, la spitalul din Bălți. Potrivit...
Anchetă RISE Moldova/ Medic cercetat penal pentru violul a două fetițe continuă să activeze la Spitalul de Psihiatrie și la maternitatea Extramed: „Un semnal de alarmă privind modul în care societatea și justiția răspund la abuzurile sexuale împotriva copiilor” # Ziarul de Garda
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani. S-a întâmplat în 2010 și 2011. Procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis. După...
„Mi-e trist doar de una, eu din celulă mă zbat, restul de la libertate stau în amorțire ori se plâng pe la colțuri de stradă.” Tiraspol, celula nr. 13, 26 septembrie 2000 Ilie Ilașcu a fost arestat la 2 iunie 1992. Avea 39 de ani și era acasă, cu familia, pe strada Păcii nr. 1...
În 2025, echipa Ambasadei Drepturilor Omului a organizat mai multe întâlniri cu grupuri profesionale care activează în domeniul protecției și promovării drepturilor omului. Întâlnirile cu reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului (Ombudsmanului) al Republicii Moldova, juriștii Consiliului pentru Egalitate al Republicii Moldova, precum și membrii Grupului de Inițiativă al Mediatorilor Comunitari Ucraineni din Moldova, au fost dedicate...
Doi bărbați moldoveni au fost arestați, pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria # Ziarul de Garda
Doi bărbați învinuiți de facilitarea migrației ilegale a persoanelor din India și Siria spre Uniunea Europeană, au fost reținuți de Poliția de Frontieră. Cei doi membri ai grupului infracțional au fost reținuți în flagrant, în noaptea de 11 noiembrie, în zona de frontieră, în timp ce încercau să asigure traversarea clandestină peste râul Prut a...
Apartament transformat în punct de consum de droguri: un bărbat, reținut pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Activitatea ilegală a unui bărbat de 52 de ani, bănuit de organizarea unei spelunci destinate consumului de droguri a fost destructurată de oamenii legii, anunță joi, 20 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit probelor acumulate, acesta își transformase apartamentul într-un adevărat punct de consum și distribuție a substanțelor narcotice, permițând accesul mai multor persoane...
