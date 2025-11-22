De ce articulațiile dor mai tare când vine frigul: explicații și sfaturi de la reumatologa Liliana Groppa

21:40

UPDATE 21:35 Operațiunile de căutare și salvare din orașul Ternopil, din vestul Ucrainei, au intrat în a doua zi, 14 persoane fiind încă dispărute după un atac rusesc, au raportat oficialii locali, scrie Kyiv Independent. „Peste 230 de salvatori din nouă regiuni ale Ucrainei sunt implicați în operațiune. În unele zone, munca se poate face...