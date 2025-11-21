VIDEO/ Expert, despre camionul cu armament depistat în vamă: „R. Moldova este ținta unei posibile operațiuni sub steag fals și a unei operațiuni informaționale deja confirmate”
Ziarul de Garda, 21 noiembrie 2025 15:50
Expertul WatchDog.MD, Andrei Curăraru, consideră că R. Moldova este ținta unei posibile „operațiuni sub steag fals și a unei operațiuni informaționale deja confirmate, care a început în secunda în care camionul de la Albița–Leușeni a fost scanat”. „Nu avem de-a face cu o reacție firească, ci cu o orchestrare în toată regula: politicieni, canale de...
• • •
LIVE TEXT/ Un medic militar a fost ucis lângă Pokrovsk. „Marina a fost voluntară. Drumul ei eroic în acest război este greu de descris într-o postare, cu siguranță se vor scrie cărți despre asta”. Război în Ucraina, ziua 1367 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:38 În timpul unei misiuni, a fost ucisă medicul militar, Marina Vorontsova, lângă Pokrovsk, a raportat detașamentul de forțe speciale Omega al Gărzii Naționale a Ucrainei. „Marina a fost voluntară pentru grupul nostru și a îndeplinit misiuni de luptă mult timp. A fost perla și talismanul grupului nostru. Acum a devenit un înger păzitor...
UPDATE/ PCCOCS: Încă o persoană a fost reținută în cadrul urmăriri penale privind contrabanda cu muniții de la Leușeni # Ziarul de Garda
UPDATE 15:10 În cazul contrabandei cu arme, muniții şi dispozitive militare care ar fi urmat sǎ traverseze hotarul Moldovei spre România, a fost reținutǎ şi a treia persoană, anunță vineri, 21 noiembrie, Procuratorii pentru Combaterea Criminalității Speciale și Cauze Speciale (PCCOCS). Cei trei reținuți pânǎ acum sunt din Chişinǎu, cu exercitarea urmǎtoarelor roluri în schema...
Elevii din școlile minorităților naționale pot obține nota „10”, din oficiu, la proba de limba română. „Am decis să venim cu această facilitate, deoarece cunoașterea limbii române la un nivel avansat este foarte importantă” # Ziarul de Garda
Elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor putea obține nota „10”, din oficiu la proba de Limba și literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat. De această facilitate vor beneficia tinerii care vor promova un examen de certificare a competențelor de comunicare în limba română la nivelul B2 sau superior. Măsura...
ANRE anunță că a aprobat măsuri noi pentru „securitatea energetică și consolidarea cadrului de reglementare în domeniul gazelor naturale” # Ziarul de Garda
Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că a aprobat în cadrul ședinței din 21 noiembrie modificarea Hotărârii ANRE nr. 272/2025, prin introducerea a două produse speciale de capacitate noi – „Ruta 2” și „Ruta 3”, disponibile pentru perioada decembrie 2025 – aprilie 2026. „Aceste produse sunt destinate facilitării fluxurilor...
VIDEO/ De la ac și ață, la propriul showroom în centrul capitalei. Ludmila Secher, tânăra care și-a croit visul cu perseverență și curaj # Ziarul de Garda
Pentru Ludmila Secher, drumul spre antreprenoriat a fost ca o rochie creată fără tipare: a tăiat, a măsurat, a greșit și a cusut din nou. Totul a început în anii de studenție, când o profesoară a încurajat-o să aplice la un curs dedicat tinerilor creativi. Din zece participanți, doar doi au fost selectați pentru finanțare....
Reuters: SUA au amenințat Ucraina că ar putea întrerupe furnizarea de arme și schimbul de informații dacă nu semnează planul de pace prous de administrația Trump până pe 27 noiembrie # Ziarul de Garda
Ucraina se confruntă cu presiuni mai mari din partea Washingtonului pentru a accepta cadrul unui acord de pace cu Rusia, mediat de SUA, decât în negocierile anterioare, inclusiv amenințări de a înceta furnizarea de informații și arme, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu situația. Una dintre surse, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat...
Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi au fost propuși de Ion Ceban pentru funcția de viceprimari ai municipiului Chișinău # Ziarul de Garda
Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi au fost propuși de primarul Ion Ceban pentru funcția de viceprimari ai municipiului Chișinău. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal de astăzi, 21 noiembrie, scrie TV8. Cei doi funcționari ar urma să îi înlocuiască pe viceprimarii Olga Ursu și Angela Cutasevici, care renunțat la...
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset: promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru o pace justă în Ucraina # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu a avut astăzi, 21 noiembrie, o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Conform Președinței, instituția va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea mecanismelor pentru o pace justă în Ucraina și consolidarea rezilienței...
Poliția Română anunță că a reținut un cetățean moldovean în cazul camionului cu contrabandă cu muniții # Ziarul de Garda
Un cetățean moldovean de 37 de ani a fost reținut de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală, în urma investigațiilor declanșate joi, 20 noiembrie, pe cazul de contrabandă cu muniții la punctul de trecere a frontierei Leuşeni,...
Analiză Deutsche Welle/ Noul plan american: Ucraina să cedeze teritorii și arme. Acordul conține multe dintre revendicările maximale ale Kremlinului # Ziarul de Garda
Statele Unite ar fi transmis Ucrainei, potrivit relatărilor din presă, un proiect-cadru, în 28 de puncte, privind modul în care ar putea fi încheiat războiul de agresiune al Rusiei. Un înalt reprezentant ucrainean a declarat în fața jurnaliștilor că autoritățile de la Kiev au primit propuneri americane pe care Washingtonul le-a discutat anterior cu Moscova. Guvernul...
WSJ: Liderii europeni elaborează o alternativă la planul de pace al SUA pentru Ucraina. „Statele Unite au oferit Kievului o ofertă proastă” # Ziarul de Garda
Liderii europeni elaborează propriul plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează The Wall Street Journal (WSJ). Statele Unite au oferit Kievului o „ofertă proastă”, potrivit oficialilor europeni. Planul european este o alternativă la cel american elaborat recent de Washington, care satisface efectiv cerințele formulate în mod repetat de Vladimir Putin. Europenii...
Acord semnat de MEC la Beijing: Oportunități noi de cooperare în domeniul educației dintre Moldova și China # Ziarul de Garda
Un acord între Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova (MEC) și Ministerul Educației din Chinea a fost semnat la Beijing, anunță vineri, 21 noiembrie, MEC. Potrivit unui comunicat, prin acest acord a fost reafirmat angajamentul pentru extinderea relațiilor educaționale bilaterale și deschiderea de noi oportunități pentru elevii, studenții, cadrele didactice și instituțiile de învățământ...
Igor Grosu, la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE: „Moldova este cea mai interesată de păstrarea și întărirea valorilor europene și a Uniunii Europene” # Ziarul de Garda
Astăzi, 21 noiembrie, 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au participat la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE, găzduită de Parlamentul R. Moldova. Evenimentul s-a desfășurat în contextul în care Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026. În...
Tematici noi din Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova explică cum funcționează drepturile omului în contextul situațiilor cotidiene # Ziarul de Garda
Echipa Ambasadei Drepturilor Omului finalizează a doua fază de lucru la elaborarea Ghidului privind Drepturile Omului pentru Moldova. Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova a fost lansat oficial pe Platforma europeană pentru educația în domeniul drepturilor omului în noiembrie 2023, și a devenit disponibil publicului larg pe platforma online – humanrightsguide.md – în limba română,...
Zelenski este pregătit pentru „o colaborare onestă” la planul susținut de SUA, în timp ce europenii se opun # Ziarul de Garda
Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi, 20 noiembrie, după discuțiile cu un înalt oficial al armatei americane, că este pregătit pentru o colaborare „onestă” cu Washingtonul la un plan de încheiere a războiului din Ucraina, în timp ce aliații europeni s-au opus concesiilor penale acordate Rusiei, scrie Reuters. Conform planului susținut de SUA, consultat de Reuters,...
Tehnologia 5G a devenit standardul conectivității moderne, oferind viteze de internet de până la zece ori mai mari decât 4G, latență redusă și stabilitate crescută. În Moldova, rețeaua 5G Moldcell se extinde rapid, iar telefoanele compatibile sunt tot mai accesibile. Dacă vrei un telefon pregătit pentru viitor, iată cele mai populare modele 5G disponibile pe...
LIVE TEXT/ După atacul Rusiei la Ternopil, 16 persoane sunt încă dispărute, iar 28 au fost ucise. Război în Ucraina, ziua 1367 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:57 Operațiunile de căutare și salvare din orașul Ternopil, din vestul Ucrainei, au intrat în a treia zi, 16 persoane fiind încă dispărute după un atac rusesc, au raportat oficialii locali, scrie Kyiv Independent. „Peste 230 de oameni din nouă regiuni ale Ucrainei sunt implicați în operațiune. În unele zone, lucrările se pot face...
Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore după ce i-au fost găsite substanțe interzise de peste 100 de mii de lei # Ziarul de Garda
Un bărbat de 38 de ani din capitală este documentat de oamenii legii după ce în locuința acestuia au fost descoperite substanțe narcotice, anunță vineri, 21 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). „În urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, unde au fost găsite 14 tuburi din plastic cu...
Cele 28 de puncte ale „planului de pace” în Ucraina: Cu ce ofertă a venit administrația Trump # Ziarul de Garda
Textul integral al planului negociat de președintele american Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu în Ucraina a fost publicat joi, 20 noiembrie, de deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko și confirmat de publicațiile americane The Wall Street Journal și Axios. Planul în 28 de puncte prevede concesii teritoriale majore ale Kievului în fața Rusiei și alte...
5 tone de bomboane cu conținut de dioxid de titan (E 171) – aditiv alimentar interzis în R. Moldova a fost reținut la frontiera de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), anunță vineri, 21 noiembrie, într-un comunicat instituția. Potrivit informațiilor, importatorul intenționa să comercializeze lotul în mai multe unități de comerț din țară, însă...
Șase automobile au fost grav avariate, în urma unui accident violent care s-a produs pe strada Vasile Lupu din Chișinău. Șoferul care ar fi provocat incidentul a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă a refuzat spitalizarea, scrie Moldova 1. Potrivit Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, accidentul s-a produs pe 21 noiembrie, în jurul orei...
În trimestrul III 2025, volumul lucrărilor de construcție executate a înregistrat o creștere de 40,2% față de aceeași perioadă din 2024 # Ziarul de Garda
În trimestrul III 2025, volumul lucrărilor de construcție executate a înregistrat o creștere de 40,2% față de aceeași perioadă din 2024, în prețuri comparabile. Tendința ascendentă se menține și pentru perioada ianuarie-septembrie 2025, când indicatorul a fost cu 37,3% mai mare comparativ cu aceleași luni ale anului precedent, se arată într-un comunicat de presă emis...
VIDEO/ Un om de afaceri a murit după o altercație cu un executor judecătoresc: amenințări, scheme, litigii de milioane și dosare fără finalitate # Ziarul de Garda
Iurie Gundiuc, fondatorul companiilor „Neocasa” și „Hollman Construct” SRL, care au construit mai multe blocuri locative în Chișinău, s-a stins din viață pe patul de spital la 27 noiembrie 2023, la câteva zile după ce a căzut pe asfalt după o altercație cu George Boțan, un controversat executor judecătoresc, rămas între timp fără licență. Un video...
LIVE TEXT/ „Pământul nostru nu este de vânzare”. Ucraina și-a trasat la ONU „liniile roșii” privind negocierile de pace. Război în Ucraina, ziua 1367 # Ziarul de Garda
8:42 Reprezentantul permanent adjunct al Ucrainei la Națiunile Unite, Hrystyna Gayovishin, a declarat la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU că Ucraina este pregătită să se implice constructiv în elaborarea unui plan de pace, dar teritoriul ucrainean „nu este de vânzare”, iar Kievul nu recunoaște teritoriile ocupate ca teritoriu rusesc. Ea a făcut...
FT: Trump i-a dat lui Zelenski o săptămână pentru a semna acordul de pace care se aliniază la cerințele Rusiei. Care sunt cele 28 de puncte din acord # Ziarul de Garda
Administrația americană se așteaptă ca președintele ucrainean, Volodimir Zelenski să accepte planul de pace elaborat de Washington înainte de Ziua Recunoștinței, care va fi sărbătorită pe 27 noiembrie, au declarat oficiali ucraineni familiarizați cu negocierile pentru Financial Times (FT). Sursele FT au spus că oficialii americani intenționează apoi să prezinte acordul de pace la Moscova...
Volodimir Zelenski a primit draftul de pace propus de oficialii americani, dar nu face nicio referire la conținut. Președinția anunță că va urma o discuție, la telefon, cu Donald Trump # Ziarul de Garda
Biroul președintelui ucrainean a transmis că Volodimir Zelenski a primit proiectul unui nou plan de pace susținut de SUA și că va avea discuții cu președintele Donald Trump, în zilele următoare. Instituția evidențiază că una dintre temele de discuție va fi reprezentată de „punctele-cheie necesare pentru a ajunge la pace”. Redeschiderea negocierilor vine într-un moment în care...
LIVE TEXT/ Numărul celor uciși la Ternipil după atacul Rusiei ajunge la 27, iar 14 persoane sunt încă dispărute. Război în Ucraina, ziua 1366 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:35 Operațiunile de căutare și salvare din orașul Ternopil, din vestul Ucrainei, au intrat în a doua zi, 14 persoane fiind încă dispărute după un atac rusesc, au raportat oficialii locali, scrie Kyiv Independent. „Peste 230 de salvatori din nouă regiuni ale Ucrainei sunt implicați în operațiune. În unele zone, munca se poate face...
Preşedintele iranian cere mutarea capitalei Iranului de la Teheran. „N-avem de ales” # Ziarul de Garda
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian cere mutarea capitalei Iranului în afara Teheranului, din cauza suprapopulării şi unei crize a apei care se agravează, după ce a evocat această idee în urma scăderii în acest an a precipitaţiilor la cel mai mic nivel de 100 de ani, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. „Realitatea este...
Mercenarul român, Horațiu Potra a fost adus în cătușe cu un zbor din Dubai la București. El este inculpat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat # Ziarul de Garda
Mercenarul român, Horațiu Potra a fost adus în cătușe de polițiști, cu un zbor din Dubai la București. El este inculpat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat și va fi plasat în arest preventiv. Președintele României, Nicușor Dan a afirmat că operațiunea de aducere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra,...
Curtea Supremă de Justiție a respins toate contestațiile împotriva deciziilor Comisiei de evaluare a procurorilor # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins contestația depusă de ex-procurorul Ion Tețcu împotriva deciziei Comisiei de evaluare a procurorilor, constatând că evaluarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, scrie Comisia de Evaluare a Procurorilor. Aceasta este...
PCCOCS: Două persoane au fost reținute în cadrul urmăriri penale privind contrabanda cu muniții de la Leușeni. Oamenii legii au creat un grup mixt de urmărire penală # Ziarul de Garda
Pe cazul de contrabandă cu muniții la punctul de trecere a frontierei Leuşeni, organul de urmărire penală a Serviciului Vamal, sub conducerea Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a fost pornită urmărirea penală. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar conform informațiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu...
MEC lansează procesul de aplicare pentru pilotarea programelor de educație multilingvă, pentru perioada 2025–2028 # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță inițierea procesului de aplicare pentru pilotarea programelor de educație multilingvă în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și ciclul II, pentru perioada 2025–2028. Inițiativa urmărește diversificarea ofertelor educaționale prin extinderea predării-învățării în mai multe limbi de instruire. Aplicarea la pilotarea programelor de educație multilingvă este benevolă, în funcție de...
FOTO/ Ilie Ilașcu, înmormântat cu onoruri militare la București. Membrii cabinetului Bolojan au ținut un moment de reculegere # Ziarul de Garda
Ilie Ilașcu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București. Foști camarazi, rude, simpli cetățeni și oficiali au mers să-i aducă un ultim omagiu lui Ilie Ilaşcu, la biserica Sfânta Sofia din București. Membrii cabinetului Bolojan au ținut un moment de reculegere la începutul ședinței de guvern, relatează TVR INFO. Reprezentanții Episcopiei...
Bloomberg: Noul plan de pace al SUA în Ucraina prevede scoaterea sancțiunilor împotriva Rusiei și încheierea anchetei privind crimele de război # Ziarul de Garda
Pe lângă reducerea Forțelor Armate Ucrainene și acordarea de concesii teritoriale, Ucraina va trebui să fie de acord cu ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Acest lucru este menționat în noul plan de pace al SUA, potrivit unei surse familiarizate cu situația, scrie Bloomberg. Acordul de pace, potrivit sursei, prevede și încheierea anchetei privind crimele de război...
Potrivit declarației purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, Maciej Wewur, pe 16 noiembrie, un grup de activiști a atacat ambasadorul Poloniei în Rusia, Krzysztof Kraevski, pe bulevardul Nevskii. Atacatorii au scandat lozinci anti-poloneze și anti-ucrainene, scrie Novaia Gazeta Europe. Incidentul are loc la o zi după ce Polonia a decis să închidă...
Instanța a admis demersurile procurorului, Vladimir Plahotniuc rămâne pentru încă 30 de zile în arest preventiv, pe cauzele aflate la faza de urmărire penală # Ziarul de Garda
Astăzi, 20 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral cele trei demersuri ale procurorului privind prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii preventive – arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, pe cauzele aflate la faza de urmărire penală, informează Procuratura Anticorupție (PA). Plahotniuc este cercetat într-un dosar numit generic „Frauda Bancară”,...
UE a sancționat încă zece persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, printre aceștia, și funcționari implicați în maltratarea lui Aleksei Navalnîi și a Victoriei Roșcina # Ziarul de Garda
Consiliul Uniunii Europene a impus măsuri restrictive împotriva a zece persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Rusia. Potrivit unui comunicat al instituției, noile liste vizează funcționari de rang înalt din cadrul direcției principale a Serviciului Penitenciar Federal al Federației Ruse pentru regiunea Rostov, inclusiv Centrul...
LIVE TEXT/ Germania promite arme cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1366 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să furnizeze Ucrainei sisteme de arme cu rază lungă de acțiune, a relatat presa ucraineană. În timpul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, pe 19 noiembrie, Merz a declarat că Germania „face tot posibilul” pentru a dota armata ucraineană cu sisteme de armament cu rază lungă de...
Panouri fotovoltaice, instalate la trei spitale din țară din banii investiți de Italia # Ziarul de Garda
Guvernul Italiei a investit peste 500 mii de dolari pentru instalarea panourilor fotovoltaice, precum și a sistemelor de stocare a energiei la trei spitale din raioanele Strășeni, Cimișlia și Anenii Noi. Bateriile de stocare vor permite spitalelor să asigure funcționarea aparatelor medicale în caz de întreruperi a energiei electrice. Instalarea acestor sisteme solare integrate are...
LIVE TEXT/ Încă 20 de persoane sunt în căutare după atacul din Ternopil. Război în Ucraina, ziua 1366 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 În Ternopil, pentru a doua zi consecutiv, continuă operațiunile de căutare și salvare la locul loviturii rusești. Salvatorii lucrează fără întrerupere, curăță construcțiile distruse, evacuează resturile și caută oamenii care ar fi putut rămâne în zona afectată, scrie Serviciul pentru Situații de Urgență. În acest timp, au fost demontate 880 m² de construcții...
Acord: Tinerii cetățeni francezi și ai Spațiului Economic European vor putea desfășura stagii profesionale în întreprinderile din Moldova # Ziarul de Garda
Astăzi, 20 noiembrie, a fost semnat acordul privind programul Voluntariatul Internațional în Întreprindere. Odată cu semnarea acordului, tinerii cetățeni francezi și ai Spațiului Economic European vor avea posibilitatea să desfășoare stagii profesionale în întreprinderi din R. Moldova, având oportunitatea de a acumula experiență practică, de a se familiariza cu mediul economic local și de a...
Bun venit la cea de-a 27-a ediție a Târgului Internațional de Caritate din Chișinău! # Ziarul de Garda
Clubul Internațional al Femeilor din Moldova (IWCM) anunță unul dintre cele mai inspiraționale și semnificative evenimente ale anului — cea de-a 27-a ediție a Târgului Internațional de Caritate, care va avea loc pe 6 decembrie 2025, la Palatul Republicii. Acest eveniment special unește inimi, culturi și valori din întreaga lume. Ambasadele, misiunile diplomatice și organizațiile...
NBC: Donald Trump a aprobat planul de pace pentru Ucraina din 28 de puncte. Kaja Kallas declară că 93% dintre țintele rusești în Ucraina au fost infrastructuri civile – școli, spitale, blocuri de locuit # Ziarul de Garda
Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, a precizat astăzi, cu privire la draftul de pace elaborat de Rusia și SUA , că în acest război sunt implicate „un agresor și o victimă” și că nu a existat nicio concesie din partea Rusiei. „Dacă Rusia și-ar fi dorit cu adevărat pacea, ar fi putut accepta încetarea focului necondiționată încă de acum ceva timp....
FOTO/ Numele firmei care ar fi gestionat transportul de muniții, inclusiv de origine rusească, depistate în Vama Leușeni-Albița # Ziarul de Garda
Lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac – acestea sunt munițiile depistate în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița, potrivit unor imagini analizate de Ziarul de Gardă. Șoferul, un cetățean al R. Moldova, ar fi declarat că marfa...
Oficialii de la Chișinău și-au rămas bun de la Ilie Ilașcu: „Suntem datori să învățăm din lecția pe care ne-a transmis-o curajul lui” # Ziarul de Garda
Șefa statului Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului Igor Grosu și-au rămas bun de la Ilie Ilașcu, figură reprezentativă ă în lupta pentru eliberare națională. Oficialii au venit și cu postări în care l-au omagiat pe ex-deputatul din Parlamentul R. Moldova. „Ne-am luat rămas bun de la Ilie Ilașcu, care va rămâne în memoria colectivă...
Începe evaluarea a încă patru candidați la funcția de judecător la Curtea Supremă, anunță Comisia Vetting # Ziarul de Garda
Patru candidați înscriși recent în concursul pentru funcțiile vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) au fost transmiși de Consiliul Superior al Magistraturii către Comisia de Evaluare a Judecătorilor, pentru verificarea integrității lor, anunță joi, 20 noiembrie, Comisia Vetting a Judecătorilor. Astfel, joi, 20 noiembrie, Comisia a demarat procesul de evaluare pentru următorii candidați...
Premierul Munteanu a discutat cu secretarul general al Consiliului Europei despre reforme, combaterea corupției și sprijinul pentru Ucraina # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, anunță într-un comunicat joi, 20 noiembrie, Guvernul. În cadrul întrevederii, au fost discutate subiecte precum consolidarea cooperării între R. Moldova și Consiliul Europei, dar și și măsurile pentru realizarea priorităților președinției moldovenești a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. „Vrem...
VIDEO/ Cum (NU) răspunde ambasadorul rus convocat la MAE, la întrebarea cât timp țările vecine o să mai fie în pericol din cauza războiului pe care Rusia îl duce în Ucraina # Ziarul de Garda
„Всё, мы уже закончили” („Gata, am terminat”n.r.) – așa a răspuns ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, când a fost întrebat de jurnaliști cât timp trebuie să mai fie în pericol țările vecine din cauza războiului pe care Rusia l-a început în Ucraina, potrivit unui video postat pe rețelele de socializare. Discuția...
