(VIDEO) S-au duelat la Vocea României, iar Tudor Chirilă a făcut alegerea. Irina Rimes și Theo Rose & Horia Brenciu s-au „bătut” pe celălalt concurent

Cel mai lung drum drept din lume este în Arabia Saudită. Pe o porțiune de 240 de kilometri nu există nicio curbă, astfel încât șoferii nu sunt nevoiți să învârtă volanul, potrivit Express. Fosta deținătoare a recordului este Autostrada Eyre din Australia, care are aproximativ 146 de kilometri lungime fără viraje. Un drum din Arabia Saudită [...]