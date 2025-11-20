Ce să faci la sfârșit de noiembrie? Vezi ce spectacole propune teatrul „Eugène Ionesco”

09:40

Tartina cu avocado și cea cu unt de arahide sunt două preparate emblematice pentru micul dejun, dar care dintre ele este mai benefică pentru sănătate? Ambele variante au fani dedicați, iar motivele sunt clare: oferă beneficii nutriționale solide, fiind potrivite pentru micul dejun sau o gustare sățioasă, conform Eating Well. Nutriționiștii explică că alegerea între [...]