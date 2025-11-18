Copilărie umbrită de violență: peste 100 de minori, victime ale violenței domestice, ale omorului sau ale agresiunii sexuale în primele luni ale anului 2025

15:00

Peste 23 de mii de persoane au atins vârsta de 100 de ani în Italia, iar această „performanță” este pusă pe seama alimentației, dar și a ritmului vieții, scrie The Guardian. Numărul persoanelor din Italia care trăiesc până la 100 de ani a ajuns la peste 23.500, iar 2.000 din ele au împlinit această vârstă doar [...]