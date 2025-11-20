Câți bani câștigă anual Mariah Carey cu „All I Want for Christmas Is You”, lansată în 1994
ZdGust, 20 noiembrie 2025 10:00
Hitul de Crăciun lansat în 1994 de către Mariah Carey, „All I Want for Christmas Is You”, continuă să-i aducă artistei milioane de dolari anual, potrivit cnbc.com. Firma de avocatură Manatt, Phelps & Phillips estimează că piesa a generat, de la lansare și până acum, aproximativ 103 milioane de dolari la nivel global, proveniți din [...]
Acum 30 minute
10:00
Acum 24 ore
18:10
Astăzi, 19 noiembrie, este marcată Ziua Internațională a Bărbaților, dedicată promovării sănătății masculine și evidențierii rolului bărbaților în familie și în societate. Cu această ocazie, Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat un infografic care conturează profilul bărbaților din Republica Moldova în anul 2024. Conform datelor BNS, în Republica Moldova locuiesc aproximativ 1,105 milioane de [...]
17:40
Joi, 20 noiembrie, Librăria din Centru găzduiește lansarea romanului Colțul liniștit al pernei, semnat de Ada Lupu. Volumul a apărut la Editura Cartier, în colecția „Rotonda”, coordonată de Emilian Galaicu-Păun. Evenimentul începe la ora 17:20. Printre invitați se numără Nina Corcinschi, Alex Cosmescu, Alina Purcaru și Igor Cobileanski. Autoarea Ada Lupu va fi, de asemenea, [...]
17:30
15:20
Lumea viselor ne atrage dintotdeauna, pentru că în ele se poate întâmpla aproape orice, iar noi nu avem control voluntar asupra a ceea ce vedem. Totuși, există câteva lucruri cu care este aproape imposibil să visăm, transmite MediaFAx. Dr. Kelly Bulkeley, cercetătoare în domeniul viselor și directoare a Bazei de Date a Viselor, a explicat într-un reportaj publicat [...]
15:10
Wizz Air, sancționată cu 500.000 de euro pentru informații incomplete privind promoția cu zboruri nelimitate # ZdGust
Autoritatea italiană pentru concurență a aplicat o amendă de 500.000 de euro companiei Wizz Air, acuzând-o de practici comerciale incorecte în promovarea abonamentului „All You Can Fly”. Potrivit autorității, produsul a fost prezentat ca oferind zboruri nelimitate, însă mai multe restricții importante nu au fost comunicate clar sau la timp pasagerilor, notează dailynewshungary, citând MarketScreener. [...]
14:30
(VIDEO) Pe urmele talentului mătușii sale, Maria Bieșu: Maria Procopenco lansează prima sa melodie # ZdGust
Tânăra soprană Maria Procopenco, nepoata legendarei Maria Bieșu, a lansat primul său cântec original, intitulat „Aștept să iert”. Melodia poartă semnătura compozitorului și textierului Aurel Ciucur. Maria Procopenco este o soprană lirică din Republica Moldova. A studiat vioara și pianul și și-a făcut studiile la Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga”, specializarea Dirijat Coral, ca mai [...]
14:00
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) publică lunar topul celor mai bine plătite locuri de muncă vacante, în baza declarațiilor angajatorilor. Lista este destinată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și reflectă cele mai atractive oferte salariale din Republica Moldova. Pe primul loc în clasamentul lunii noiembrie se situează compania SADE [...]
13:10
Mandarinele, citricele mici, dar delicioase, tipice sezonului rece, sunt un adevărat concentrat de aromă și gust. Feliile lor sunt foarte gustoase, versatile în bucătărie și extrem de benefice. La fel ca toate citricele, sunt cunoscute pentru conținutul ridicat de vitamina C, dar sunt bogate și în vitaminele A și P, în acid folic, precum și [...]
11:10
Ce beneficii pentru sănătate are fructul mango. Trei rețete simple pentru deserturi delicioase # ZdGust
Dacă există un fruct care se bucură de succes în orice desert datorită aromei sale exotice și a versatilității, acela este mango, scrie G4Food. Mango este un fruct cu un conținut ridicat de apă și zaharuri naturale, ceea ce îl face un răsfăț ideal pentru acele momente în care poftim un dulce, fiind în același [...]
10:30
O alimentație fără carne poate fi extrem de echilibrată, dacă este planificată corect. Proteinele sunt esențiale pentru regenerarea celulelor, menținerea masei musculare, producerea de enzime și hormoni, dar și pentru un metabolism sănătos, transmite G4Food. Tania Fântână explică care sunt cele mai bune 5 surse vegetale de proteine și ce spun studiile despre ele: 1. [...]
Ieri
19:20
Ziua de 17 noiembrie a fost declarată oficial Ziua internaţională a studenţilor în anul 1941, de către Consiliul Internaţional al Studenţilor, pentru a comemora evenimentele din 1939 desfăşurate la Praga. În acest context, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova a făcut publice ultimele statistici cu referire la studenții din țara noastră. Vezi și: 17 [...]
18:10
Vremea se schimbă brusc. Meteorologii anunță pentru miercuri precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare # ZdGust
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis marți, 18 noiembrie, cod galben de „condiții complicate ale vremii”. Astfel, potrivit meteorologilor, pe 19 noiembrie, în intervalul orelor 03:00 – 12:00, în localitățile din nordul și centrul R. Moldova vor cădea precipitații sub formă de ninsoare, iar în sudul țării se așteaptă ploi și lapoviță. „Izolat se [...]
15:20
Crește numărul infecțiilor respiratorii. Câte cazuri de gripă și COVID-19 au fost raportate # ZdGust
Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță o creștere de aproape 10% a infecțiilor respiratorii acute în perioada 10–16 noiembrie, fiind raportate 1693 de cazuri, majoritatea la copii. În aceeași perioadă au fost înregistrate 4 cazuri de gripă sezonieră în municipiul Chișinău și 5 cazuri de COVID-19, cele din urmă în scădere cu 44% față de [...]
15:10
„6-7”, pronunțat „six-seveeeeen”, bântuie holurile școlilor, inclusiv din Republica Moldova, devenind expresia fără sens preferată a Generației Alpha (copiii născuți după anul 2010). Deși provine dintr-o melodie a rapperului Skrilla din Philadelphia, SUA, și nu are un sens precis, expresia este folosită pe scară largă de tinerii din întreaga lume. Popularitatea ei este atât de [...]
14:30
Despre pâine: îngrașă sau nu? În ce cantități trebuie consumată și de care? De vorbă cu medicul # ZdGust
Pâinea este un produs de bază în alimentația multora dintre noi, consumată aproape la fiecare masă. Totuși, nu o dată ne-am întrebat cât de sănătoasă este pâinea și dacă este, de fapt, necesar spre a fi consumată zilnic. Într-un interviu cu medicul nutriționist Sergiu Munteanu, am aflat care sunt caracteristicile unei pâini cu adevărat sănătoase, [...]
13:20
12:30
Bolile autoimune apar atunci când sistemul imunitar atacă propriile țesuturi ale organismului, ducând la afecțiuni precum tiroidita Hashimoto, diabetul de tip I, bolile inflamatorii intestinale, tulburările hematologice și psoriazisul, care necesită diagnostic atent și tratament pe termen lung pentru a fi ținute sub control. HotNews detaliază cum se manifestă unele tipuri de boli autoimune, potețialele [...]
11:20
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
„Antibioticele: Folosește-le cu grijă!” – Flashmob organizat de medicii și studenții USMF, de Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice # ZdGust
Catedra de boli infecțioase a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” organizează un flashmob cu genericul „Antibioticele: Folosește-le cu grijă, salvează viitorul!”. Evenimentul se va desfășura astăzi, 18 noiembrie 2025, începând cu ora 12:00, pe teritoriul Spitalului de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 163). La acțiune vor [...]
09:10
Fructele uscate sunt considerate adesea gustări sănătoase. Sunt ușor de transportat, se păstrează bine și par o opțiune sigură pentru momentele în care avem nevoie de energie rapidă. Totuși, persoanele cu diabet trebuie să le privească cu mai multă atenție. Unele tipuri de fructe uscate pot conține cantități mari de zahăr. Aceste valori pot provoca [...]
08:20
Copilărie umbrită de violență: peste 100 de minori, victime ale violenței domestice, ale omorului sau ale agresiunii sexuale în primele luni ale anului 2025 # ZdGust
18 noiembrie: Ziua pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale În Republica Moldova, tot mai mulți copii ajung în situații care le pun în pericol viața, siguranța și viitorul. În primele nouă luni ale anului 2025, autoritățile au identificat 113 copii afectați de infracțiuni grave – de la violență domestică, până la omor sau agresiune sexuală. [...]
17 noiembrie 2025
16:10
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară, soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână, propune G4Food. Mai jos aveți meniul propus pentru săptămâna 17-22 noiembrie. E un meniu orientat mai mult pe vegetale pentru a oferi variante de preparate de [...]
15:20
Depunerea online a declarației privind beneficiarul efectiv este gratuită. Termen limită: 31 decembrie 2025 # ZdGust
Depunerea online a Cererii de înregistrare a beneficiarului efectiv, împreună cu Declarația privind beneficiarii efectivi ai unei persoane juridice sau ai unui întreprinzător individual, este gratuită, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Documentele trebuie semnate electronic, iar termenul limită pentru transmiterea lor este 31 decembrie 2025. Cine este beneficiarul efectiv? Beneficiarul efectiv este persoana fizică ce [...]
14:50
17 noiembrie — Ziua Internațională a Studenților. Tragedia din Praga care a stat la originea acestei sărbători # ZdGust
Ziua Internațională a Studenților, marcată astăzi, 17 noiembrie, aduce în prim-plan rolul esențial al tinerilor în apărarea libertății și a valorilor democratice — o zi născută dintr-o tragedie care a schimbat istoria Europei. Originea acestei zile se află în Praga anului 1939, când o demonstrație pașnică organizată de studenți împotriva ocupației naziste a fost reprimată [...]
14:40
Cel mai lung drum drept din lume este în Arabia Saudită. Pe o porțiune de 240 de kilometri nu există nicio curbă, astfel încât șoferii nu sunt nevoiți să învârtă volanul, potrivit Express. Fosta deținătoare a recordului este Autostrada Eyre din Australia, care are aproximativ 146 de kilometri lungime fără viraje. Un drum din Arabia Saudită [...]
13:40
Bolile autoimune, care afectează între 3% și 5% din populație, sunt tot mai frecvent diagnosticate și pot fi declanșate de combinația dintre factori genetici, expuneri de mediu, infecții și stil de viață. Studiile recente arată că obezitatea, poluarea și unele infecții virale cresc riscul de apariție, însă vaccinurile nu sunt considerate un factor cauzal major. [...]
12:40
Astăzi, 17 noiembrie, este sărbătorită Ziua Internațională a Baklavalei, ocazie bună pentru iubitorii de deserturi din întreaga lume să se bucure de celebra prăjitură turcească, devenită simbol global al ospitalității și rafinamentului culinar. Baklavaua turcească, renumită în întreaga lume pentru crusta sa aurie și siropul ușor, oferă un gust care persistă mult timp după prima [...]
11:40
Creatina, suplimentul care devine la fel de popular precum proteina: care sunt beneficiile acesteia # ZdGust
Creatina, compus organic care oferă energie mușchilor, intră tot mai puternic în atenția industriei alimentare funcționale. Produsă natural de organism și prezentă în carne, lactate și fructe de mare, creatina susține efortul de scurtă durată și intens. Aceeași moleculă furnizează energie inimii și creierului, rol care îi extinde atractivitatea dincolo de zona sportivă, notează foodbev.com. Suplimentele [...]
10:40
Concursul național de fotografie „Porțile Moldovei”, desfășurat în perioada 4 septembrie – 11 noiembrie, și-a premiat câștigătorii în cadrul Forumului Alianței Asociațiilor de Băștinași, care s-a desfășurat la Chișinău. În cadrul evenimentului, au fost oferite premii la trei categorii. Concursul s-a desfășurat în două etape și a adunat peste 100 de participanți din întreaga țară [...]
16 noiembrie 2025
14:40
Deși este tânără și are o experiență de muncă de doar câțiva ani, Valeria Crasov a reușit să înțeleagă că R. Moldova este locul în care ea se simte utilă, iar munca sa are rost. Pentru dialogul cu ea, am identificat trei subiecte mai importante din realitățile de la noi: divorțurile, numărul cărora este în [...]
09:50
O idee simplă și rapidă pentru micul dejun este să pregătești felii de pâine prăjită unse cu pesto de busuioc, peste care să adaugi câte un ou — prăjit în tigaie, poșat sau fiert, propune G4Food. Opțional, se poate rade deasupra oului și puțină brânză, cu felii subțiri de roșii așezate peste pesto, înaintea oului, [...]
15 noiembrie 2025
16:20
Un număr tot mai mare de cercetări arată că politicile prietenoase cu animalele de companie la locul de muncă aduc beneficii atât angajaților, cât și organizațiilor, se arată într-un material publicat de Harvard Business Review. Stare de bine la locul de muncă Anumite studii realizate în spitale au arătat că prezența câinilor de terapie este asociată [...]
13:50
67 de ani de la nașterea Doinei Aldea-Teodorovici: ultima fotografie a unei legende nemuritoare # ZdGust
Astăzi, 15 noiembrie, o comemorăm pe Doina Aldea-Teodorovici la 67 de ani de la naștere — o figură emblematică a renașterii naționale, un model de eleganță și distincție, al cărei timbru unic continuă să emoționeze generații întregi. Doina Marin s-a născut la Chișinău, în familia intelectualilor Eugenia și Gheorghe Marin. Tatăl său, scriitor și jurnalist, [...]
13:00
Ce faci când vinul nu este consumat în întregime? Păstrarea corectă a vinului deschis este esențială pentru a-i menține aromele, gustul și structura. Publicația italiană cookist.it dezvăluie trucuri și sfaturi pentru a evita risipa și pentru a te bucura de fiecare pahar la potențialul său maxim. Vin deschis: cum să-i prelungești viața (fără să-l strici) [...]
11:20
Te-ai gândit vreodată cât de mult contează o brățară, un inel sau un colier atunci când vrei să îți schimbi dispoziția? Un simplu detaliu poate fi cel care îți transformă starea de la banal la încrezător, de la obosit la inspirat. Accesoriile nu sunt doar ornamente, ci mesaje pe care le porți cu tine și [...]
09:50
În afară de numeroasele rețete cu ciuperci pentru prânz sau cină, ciupercile pot fi și baza a multe preparate din categoria cremelor tartinabile. Poate fi ideal dimineața într-un sandviș de luat la pachet sau în orice alte combinații ne inspiră. Combinații pentru un paté de ciuperci de post Dacă vrem o combinație clasică, alegerea naturală este să [...]
14 noiembrie 2025
17:50
Luna noiembrie continuă cu o serie de evenimente captivante în Chișinău, care aduc în prim-plan muzica simfonică, dansul contemporan, spectacolele pentru copii, dar și lansări speciale. Iată o selecție de recomandări care îmbină arta, emoția și inovația – perfecte pentru o ieșire reușită în oraș: Deschiderea Festivalului J.S. Bach – Ediția a XIV-a Un concert [...]
16:30
Există din ce în ce mai multe dovezi care arată că animalele de companie, în special câinii, sunt foarte buni prieteni pentru copii. Acestea, cu siguranță, ajută un copil care încearcă să-și convingă părinții să adopte un animal. Totuși, o legătură între noul membru al familiei și copil nu se face întotdeauna instantaneu, notează thesprucepets.com. Beneficiile de [...]
14:40
Diabetul zaharat afectează un număr tot mai mare de persoane, indiferent de vârstă, devenind o problemă majoră de sănătate publică și o povară pentru societate. Ziua Mondială a Diabetului, celebrată pe 14 noiembrie, atrage atenția asupra necesității prevenirii, depistării precoce și sprijinirii continue a celor care trăiesc cu această afecțiune. Tema din 2025 – „Diabetul [...]
11:40
Atunci când organismul este slăbit de o viroză, gripă sau altă infecție, modul în care alegem să ne îngrijim poate face diferența între o recuperare rapidă și una lentă. Tatiana Mironov, doctoriță infecționistă, recomandă câteva reguli simple, dar esențiale, care ajută corpul să lupte mai eficient cu boala și să revină la normal într-un timp [...]
10:40
Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2014, care stabilește lucrările interzise pentru persoanele sub 18 ani și normele privind efortul fizic admis. Scopul proiectului este armonizarea legislației naționale cu cea europeană, prin transpunerea Directivei 94/33/CE a Consiliului Uniunii Europene privind protecția tinerilor la locul de muncă. Ce aduce nou proiectul: Introducerea [...]
09:40
Tartina cu avocado și cea cu unt de arahide sunt două preparate emblematice pentru micul dejun, dar care dintre ele este mai benefică pentru sănătate? Ambele variante au fani dedicați, iar motivele sunt clare: oferă beneficii nutriționale solide, fiind potrivite pentru micul dejun sau o gustare sățioasă, conform Eating Well. Nutriționiștii explică că alegerea între [...]
13 noiembrie 2025
15:30
(VIDEO) Renato Usatîi, profesor de engleză și franceză, provocat de jurnaliști să-și demonstreze talentul lingvistic # ZdGust
Renato Usatîi, liderul partidului politic „Partidul Nostru”, are studii de profesor de limbă engleză și franceză. După ședința parlamentului de astăzi, 13 noiembrie, jurnaliștii l-au provocat să răspundă în engleză și franceză la întrebarea despre cum a decurs întâlnirea cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere. Usatîi a răspuns la întrebare în engleză, iar în [...]
15:10
O femeie și-a donat o parte din ficat pentru a-și salva sora. Transplantul a fost efectuat la un spital din R. Moldova # ZdGust
O femeie de 40 de ani a primit o nouă șansă la viață după ce sora ei, în vârstă de 35 de ani, i-a donat o parte din ficat. Transplantul hepatic a fost efectuat cu succes la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Chișinău de o echipă de aproximativ 40 de specialiști. Pacienta, diagnosticată cu [...]
13:50
Deși par similare, contractul de muncă și contractul de prestări servicii se bazează pe reguli juridice diferite. Primul este reglementat de Codul muncii și presupune o relație de subordonare, drepturi sociale și garanții pentru angajat. Al doilea, guvernat de Codul civil, oferă mai multă libertate, dar și responsabilitatea personală pentru plata contribuțiilor și lipsa beneficiilor [...]
12:30
Cum afectează ecranele senzația de foame și sațietate la copii. Cinci reguli simple pentru a-i învăța să mănânce conștient # ZdGust
Unii copii sunt lăsați să mănânce în fața televizorului sau cu tableta în mână. Poate părea o soluție practică după o zi aglomerată, dar, pe termen lung, acest obicei poate afecta modul în care copiii își percep foamea și sațietatea, scrie cookist.it. Specialiștii explică faptul că atunci când un copil este distras de ecran, creierul [...]
10:30
Italia, una dintre cele mai titrate echipe naționale de fotbal din lume, este la Chișinău. Toate detaliile importante despre duelul cu naționala R. Moldova # ZdGust
Joi, 13 noiembrie, de la ora 21:45, naționala de fotbal a R. Moldova va întâlni selecționata Italiei, una dintre cele mai titrate echipe naționale de fotbal din lume, cu patru titluri mondiale la activ, în al șaptelea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Meciul este programat pe stadionul Zimbru din Chișinău. Meciul se va [...]
08:40
La începutul lunii noiembrie prețul macroului s-a dublat în unele magazine din Republica Moldova, ajungând la peste 300 de lei pe kilogram și stârnind discuții aprinse pe rețelele de socializare, inclusiv printre politicieni. Importatorii locali invocă creșterea costurilor pentru noile loturi de materie primă, iar autoritățile precizează că nu pot inerveni în reglementarea prețurilor din [...]
12 noiembrie 2025
22:40
(VIDEO) „Mergem!” – Premierul cheamă cetățenii să se alăture campaniei naționale de împădurire #GenerațiaPădurii # ZdGust
„Eu mă duc și sâmbăta, mie-mi place a lucra” — pe fundalul versurilor din piesa interpretei de peste Prut, Theo Rose, premierul Alexandru Munteanu îi îndeamnă pe cetățeni să se alăture campaniei naționale de împădurire #GenerațiaPădurii, care va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie, în toată țara. Intră pe https://mediu.gov.md/ro, accesează butonul „Participă la plantări – [...]
