Top 5 surse de proteine pentru vegetarieni
ZdGust, 19 noiembrie 2025 10:30
O alimentație fără carne poate fi extrem de echilibrată, dacă este planificată corect. Proteinele sunt esențiale pentru regenerarea celulelor, menținerea masei musculare, producerea de enzime și hormoni, dar și pentru un metabolism sănătos, transmite G4Food. Tania Fântână explică care sunt cele mai bune 5 surse vegetale de proteine și ce spun studiile despre ele: 1. [...]
Acum 30 minute
10:30
Acum 24 ore
19:20
Ziua de 17 noiembrie a fost declarată oficial Ziua internaţională a studenţilor în anul 1941, de către Consiliul Internaţional al Studenţilor, pentru a comemora evenimentele din 1939 desfăşurate la Praga. În acest context, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova a făcut publice ultimele statistici cu referire la studenții din țara noastră. Vezi și: 17 [...]
18:10
Vremea se schimbă brusc. Meteorologii anunță pentru miercuri precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare # ZdGust
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis marți, 18 noiembrie, cod galben de „condiții complicate ale vremii”. Astfel, potrivit meteorologilor, pe 19 noiembrie, în intervalul orelor 03:00 – 12:00, în localitățile din nordul și centrul R. Moldova vor cădea precipitații sub formă de ninsoare, iar în sudul țării se așteaptă ploi și lapoviță. „Izolat se [...]
15:20
Crește numărul infecțiilor respiratorii. Câte cazuri de gripă și COVID-19 au fost raportate # ZdGust
Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță o creștere de aproape 10% a infecțiilor respiratorii acute în perioada 10–16 noiembrie, fiind raportate 1693 de cazuri, majoritatea la copii. În aceeași perioadă au fost înregistrate 4 cazuri de gripă sezonieră în municipiul Chișinău și 5 cazuri de COVID-19, cele din urmă în scădere cu 44% față de [...]
15:10
„6-7”, pronunțat „six-seveeeeen”, bântuie holurile școlilor, inclusiv din Republica Moldova, devenind expresia fără sens preferată a Generației Alpha (copiii născuți după anul 2010). Deși provine dintr-o melodie a rapperului Skrilla din Philadelphia, SUA, și nu are un sens precis, expresia este folosită pe scară largă de tinerii din întreaga lume. Popularitatea ei este atât de [...]
14:30
Despre pâine: îngrașă sau nu? În ce cantități trebuie consumată și de care? De vorbă cu medicul # ZdGust
Pâinea este un produs de bază în alimentația multora dintre noi, consumată aproape la fiecare masă. Totuși, nu o dată ne-am întrebat cât de sănătoasă este pâinea și dacă este, de fapt, necesar spre a fi consumată zilnic. Într-un interviu cu medicul nutriționist Sergiu Munteanu, am aflat care sunt caracteristicile unei pâini cu adevărat sănătoase, [...]
13:20
12:30
Bolile autoimune apar atunci când sistemul imunitar atacă propriile țesuturi ale organismului, ducând la afecțiuni precum tiroidita Hashimoto, diabetul de tip I, bolile inflamatorii intestinale, tulburările hematologice și psoriazisul, care necesită diagnostic atent și tratament pe termen lung pentru a fi ținute sub control. HotNews detaliază cum se manifestă unele tipuri de boli autoimune, potețialele [...]
11:20
Ieri
10:10
„Antibioticele: Folosește-le cu grijă!” – Flashmob organizat de medicii și studenții USMF, de Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice # ZdGust
Catedra de boli infecțioase a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” organizează un flashmob cu genericul „Antibioticele: Folosește-le cu grijă, salvează viitorul!”. Evenimentul se va desfășura astăzi, 18 noiembrie 2025, începând cu ora 12:00, pe teritoriul Spitalului de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 163). La acțiune vor [...]
09:10
Fructele uscate sunt considerate adesea gustări sănătoase. Sunt ușor de transportat, se păstrează bine și par o opțiune sigură pentru momentele în care avem nevoie de energie rapidă. Totuși, persoanele cu diabet trebuie să le privească cu mai multă atenție. Unele tipuri de fructe uscate pot conține cantități mari de zahăr. Aceste valori pot provoca [...]
08:20
Copilărie umbrită de violență: peste 100 de minori, victime ale violenței domestice, ale omorului sau ale agresiunii sexuale în primele luni ale anului 2025 # ZdGust
18 noiembrie: Ziua pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale În Republica Moldova, tot mai mulți copii ajung în situații care le pun în pericol viața, siguranța și viitorul. În primele nouă luni ale anului 2025, autoritățile au identificat 113 copii afectați de infracțiuni grave – de la violență domestică, până la omor sau agresiune sexuală. [...]
17 noiembrie 2025
16:10
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară, soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână, propune G4Food. Mai jos aveți meniul propus pentru săptămâna 17-22 noiembrie. E un meniu orientat mai mult pe vegetale pentru a oferi variante de preparate de [...]
15:20
Depunerea online a declarației privind beneficiarul efectiv este gratuită. Termen limită: 31 decembrie 2025 # ZdGust
Depunerea online a Cererii de înregistrare a beneficiarului efectiv, împreună cu Declarația privind beneficiarii efectivi ai unei persoane juridice sau ai unui întreprinzător individual, este gratuită, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Documentele trebuie semnate electronic, iar termenul limită pentru transmiterea lor este 31 decembrie 2025. Cine este beneficiarul efectiv? Beneficiarul efectiv este persoana fizică ce [...]
14:50
17 noiembrie — Ziua Internațională a Studenților. Tragedia din Praga care a stat la originea acestei sărbători # ZdGust
Ziua Internațională a Studenților, marcată astăzi, 17 noiembrie, aduce în prim-plan rolul esențial al tinerilor în apărarea libertății și a valorilor democratice — o zi născută dintr-o tragedie care a schimbat istoria Europei. Originea acestei zile se află în Praga anului 1939, când o demonstrație pașnică organizată de studenți împotriva ocupației naziste a fost reprimată [...]
14:40
Cel mai lung drum drept din lume este în Arabia Saudită. Pe o porțiune de 240 de kilometri nu există nicio curbă, astfel încât șoferii nu sunt nevoiți să învârtă volanul, potrivit Express. Fosta deținătoare a recordului este Autostrada Eyre din Australia, care are aproximativ 146 de kilometri lungime fără viraje. Un drum din Arabia Saudită [...]
13:40
Bolile autoimune, care afectează între 3% și 5% din populație, sunt tot mai frecvent diagnosticate și pot fi declanșate de combinația dintre factori genetici, expuneri de mediu, infecții și stil de viață. Studiile recente arată că obezitatea, poluarea și unele infecții virale cresc riscul de apariție, însă vaccinurile nu sunt considerate un factor cauzal major. [...]
12:40
Astăzi, 17 noiembrie, este sărbătorită Ziua Internațională a Baklavalei, ocazie bună pentru iubitorii de deserturi din întreaga lume să se bucure de celebra prăjitură turcească, devenită simbol global al ospitalității și rafinamentului culinar. Baklavaua turcească, renumită în întreaga lume pentru crusta sa aurie și siropul ușor, oferă un gust care persistă mult timp după prima [...]
11:40
Creatina, suplimentul care devine la fel de popular precum proteina: care sunt beneficiile acesteia # ZdGust
Creatina, compus organic care oferă energie mușchilor, intră tot mai puternic în atenția industriei alimentare funcționale. Produsă natural de organism și prezentă în carne, lactate și fructe de mare, creatina susține efortul de scurtă durată și intens. Aceeași moleculă furnizează energie inimii și creierului, rol care îi extinde atractivitatea dincolo de zona sportivă, notează foodbev.com. Suplimentele [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Concursul național de fotografie „Porțile Moldovei”, desfășurat în perioada 4 septembrie – 11 noiembrie, și-a premiat câștigătorii în cadrul Forumului Alianței Asociațiilor de Băștinași, care s-a desfășurat la Chișinău. În cadrul evenimentului, au fost oferite premii la trei categorii. Concursul s-a desfășurat în două etape și a adunat peste 100 de participanți din întreaga țară [...]
16 noiembrie 2025
14:40
Deși este tânără și are o experiență de muncă de doar câțiva ani, Valeria Crasov a reușit să înțeleagă că R. Moldova este locul în care ea se simte utilă, iar munca sa are rost. Pentru dialogul cu ea, am identificat trei subiecte mai importante din realitățile de la noi: divorțurile, numărul cărora este în [...]
09:50
O idee simplă și rapidă pentru micul dejun este să pregătești felii de pâine prăjită unse cu pesto de busuioc, peste care să adaugi câte un ou — prăjit în tigaie, poșat sau fiert, propune G4Food. Opțional, se poate rade deasupra oului și puțină brânză, cu felii subțiri de roșii așezate peste pesto, înaintea oului, [...]
15 noiembrie 2025
16:20
Un număr tot mai mare de cercetări arată că politicile prietenoase cu animalele de companie la locul de muncă aduc beneficii atât angajaților, cât și organizațiilor, se arată într-un material publicat de Harvard Business Review. Stare de bine la locul de muncă Anumite studii realizate în spitale au arătat că prezența câinilor de terapie este asociată [...]
13:50
67 de ani de la nașterea Doinei Aldea-Teodorovici: ultima fotografie a unei legende nemuritoare # ZdGust
Astăzi, 15 noiembrie, o comemorăm pe Doina Aldea-Teodorovici la 67 de ani de la naștere — o figură emblematică a renașterii naționale, un model de eleganță și distincție, al cărei timbru unic continuă să emoționeze generații întregi. Doina Marin s-a născut la Chișinău, în familia intelectualilor Eugenia și Gheorghe Marin. Tatăl său, scriitor și jurnalist, [...]
13:00
Ce faci când vinul nu este consumat în întregime? Păstrarea corectă a vinului deschis este esențială pentru a-i menține aromele, gustul și structura. Publicația italiană cookist.it dezvăluie trucuri și sfaturi pentru a evita risipa și pentru a te bucura de fiecare pahar la potențialul său maxim. Vin deschis: cum să-i prelungești viața (fără să-l strici) [...]
11:20
Te-ai gândit vreodată cât de mult contează o brățară, un inel sau un colier atunci când vrei să îți schimbi dispoziția? Un simplu detaliu poate fi cel care îți transformă starea de la banal la încrezător, de la obosit la inspirat. Accesoriile nu sunt doar ornamente, ci mesaje pe care le porți cu tine și [...]
09:50
În afară de numeroasele rețete cu ciuperci pentru prânz sau cină, ciupercile pot fi și baza a multe preparate din categoria cremelor tartinabile. Poate fi ideal dimineața într-un sandviș de luat la pachet sau în orice alte combinații ne inspiră. Combinații pentru un paté de ciuperci de post Dacă vrem o combinație clasică, alegerea naturală este să [...]
14 noiembrie 2025
17:50
Luna noiembrie continuă cu o serie de evenimente captivante în Chișinău, care aduc în prim-plan muzica simfonică, dansul contemporan, spectacolele pentru copii, dar și lansări speciale. Iată o selecție de recomandări care îmbină arta, emoția și inovația – perfecte pentru o ieșire reușită în oraș: Deschiderea Festivalului J.S. Bach – Ediția a XIV-a Un concert [...]
16:30
Există din ce în ce mai multe dovezi care arată că animalele de companie, în special câinii, sunt foarte buni prieteni pentru copii. Acestea, cu siguranță, ajută un copil care încearcă să-și convingă părinții să adopte un animal. Totuși, o legătură între noul membru al familiei și copil nu se face întotdeauna instantaneu, notează thesprucepets.com. Beneficiile de [...]
14:40
Diabetul zaharat afectează un număr tot mai mare de persoane, indiferent de vârstă, devenind o problemă majoră de sănătate publică și o povară pentru societate. Ziua Mondială a Diabetului, celebrată pe 14 noiembrie, atrage atenția asupra necesității prevenirii, depistării precoce și sprijinirii continue a celor care trăiesc cu această afecțiune. Tema din 2025 – „Diabetul [...]
11:40
Atunci când organismul este slăbit de o viroză, gripă sau altă infecție, modul în care alegem să ne îngrijim poate face diferența între o recuperare rapidă și una lentă. Tatiana Mironov, doctoriță infecționistă, recomandă câteva reguli simple, dar esențiale, care ajută corpul să lupte mai eficient cu boala și să revină la normal într-un timp [...]
10:40
Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2014, care stabilește lucrările interzise pentru persoanele sub 18 ani și normele privind efortul fizic admis. Scopul proiectului este armonizarea legislației naționale cu cea europeană, prin transpunerea Directivei 94/33/CE a Consiliului Uniunii Europene privind protecția tinerilor la locul de muncă. Ce aduce nou proiectul: Introducerea [...]
09:40
Tartina cu avocado și cea cu unt de arahide sunt două preparate emblematice pentru micul dejun, dar care dintre ele este mai benefică pentru sănătate? Ambele variante au fani dedicați, iar motivele sunt clare: oferă beneficii nutriționale solide, fiind potrivite pentru micul dejun sau o gustare sățioasă, conform Eating Well. Nutriționiștii explică că alegerea între [...]
13 noiembrie 2025
15:30
(VIDEO) Renato Usatîi, profesor de engleză și franceză, provocat de jurnaliști să-și demonstreze talentul lingvistic # ZdGust
Renato Usatîi, liderul partidului politic „Partidul Nostru”, are studii de profesor de limbă engleză și franceză. După ședința parlamentului de astăzi, 13 noiembrie, jurnaliștii l-au provocat să răspundă în engleză și franceză la întrebarea despre cum a decurs întâlnirea cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere. Usatîi a răspuns la întrebare în engleză, iar în [...]
15:10
O femeie și-a donat o parte din ficat pentru a-și salva sora. Transplantul a fost efectuat la un spital din R. Moldova # ZdGust
O femeie de 40 de ani a primit o nouă șansă la viață după ce sora ei, în vârstă de 35 de ani, i-a donat o parte din ficat. Transplantul hepatic a fost efectuat cu succes la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Chișinău de o echipă de aproximativ 40 de specialiști. Pacienta, diagnosticată cu [...]
13:50
Deși par similare, contractul de muncă și contractul de prestări servicii se bazează pe reguli juridice diferite. Primul este reglementat de Codul muncii și presupune o relație de subordonare, drepturi sociale și garanții pentru angajat. Al doilea, guvernat de Codul civil, oferă mai multă libertate, dar și responsabilitatea personală pentru plata contribuțiilor și lipsa beneficiilor [...]
12:30
Cum afectează ecranele senzația de foame și sațietate la copii. Cinci reguli simple pentru a-i învăța să mănânce conștient # ZdGust
Unii copii sunt lăsați să mănânce în fața televizorului sau cu tableta în mână. Poate părea o soluție practică după o zi aglomerată, dar, pe termen lung, acest obicei poate afecta modul în care copiii își percep foamea și sațietatea, scrie cookist.it. Specialiștii explică faptul că atunci când un copil este distras de ecran, creierul [...]
10:30
Italia, una dintre cele mai titrate echipe naționale de fotbal din lume, este la Chișinău. Toate detaliile importante despre duelul cu naționala R. Moldova # ZdGust
Joi, 13 noiembrie, de la ora 21:45, naționala de fotbal a R. Moldova va întâlni selecționata Italiei, una dintre cele mai titrate echipe naționale de fotbal din lume, cu patru titluri mondiale la activ, în al șaptelea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Meciul este programat pe stadionul Zimbru din Chișinău. Meciul se va [...]
08:40
La începutul lunii noiembrie prețul macroului s-a dublat în unele magazine din Republica Moldova, ajungând la peste 300 de lei pe kilogram și stârnind discuții aprinse pe rețelele de socializare, inclusiv printre politicieni. Importatorii locali invocă creșterea costurilor pentru noile loturi de materie primă, iar autoritățile precizează că nu pot inerveni în reglementarea prețurilor din [...]
12 noiembrie 2025
22:40
(VIDEO) „Mergem!” – Premierul cheamă cetățenii să se alăture campaniei naționale de împădurire #GenerațiaPădurii # ZdGust
„Eu mă duc și sâmbăta, mie-mi place a lucra” — pe fundalul versurilor din piesa interpretei de peste Prut, Theo Rose, premierul Alexandru Munteanu îi îndeamnă pe cetățeni să se alăture campaniei naționale de împădurire #GenerațiaPădurii, care va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie, în toată țara. Intră pe https://mediu.gov.md/ro, accesează butonul „Participă la plantări – [...]
17:20
Vitamina B12, cunoscută și sub numele de cobalamină, este una dintre cele mai complexe și importante vitamine din organism. Are un rol vital în formarea globulelor roșii, în funcționarea corectă a sistemului nervos și în menținerea echilibrului psihic. Tot mai mulți specialiști avertizează însă că deficiența de B12 este frecvent subdiagnosticată, în special la persoanele [...]
15:50
ANSP: Cazurile de infecții respiratorii au crescut cu peste 23% față de săptămâna precedentă # ZdGust
În perioada 3–9 noiembrie, Republica Moldova a înregistrat o creștere a numărului de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Au fost raportate 1.547 de cazuri, cu peste 23% mai mult decât în săptămâna precedentă. Totodată, în municipiul Chișinău au fost confirmate 3 cazuri de gripă sezonieră, [...]
14:50
Marinarea macroului în propria bucătărie nu doar că este mai economică, dar ne permite să alegem ingredientele preferate – de la condimente și ierburi aromatice până la tipul de oțet sau ulei. Vedeți mai jos o rețetă de marinare a macroului în condiții de casă, oferită de Valerie’s Food. Ingrediente: 2 pești Macrou (circa 400 [...]
14:30
Ziua mondială de luptă împotriva pneumoniei: autoritățile avertizează asupra riscului de îmbolnăvire # ZdGust
Anual, la 12 noiembrie este marcată Ziua mondială de luptă împotriva pneumoniei. Aceasta rămâne una dintre cele mai grave infecții respiratorii, afectând anual milioane de persoane din întreaga lume, transmite Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). În acest an, evenimentul se desfășoară cu genericul „Fiecare respirație contează: opriți pneumonia acum!”. Potrivit comunicatului, pneumonia este o [...]
12:30
Mulți stăpâni de animale se întreabă dacă are sau nu nevoie câinele de o haină pentru a-l proteja de frig. Fiind destul de răcoare afară, plimbările cu patrupedul în parc pot deveni o provocare. Un medic veterinar oferă câteva sfaturi pentru a ține cont și de nevoile patrupezilor, scrie The Mirror. O veterinară a explicat [...]
10:30
Sportul este benefic pentru inimă, însă atunci când vine vorba de copii, exercițiile fizice trebuie făcute cu prudență. Natalia Gavriliuc, cardiologă pediatră, avertizează că, înainte de a începe un program sportiv intens, este esențial ca micuții să treacă printr-un control de specialitate. Potrivit doctoriței, este important ca sportul să fie practicat corect, astfel încât să [...]
10:00
Publicul din Chișinău a umplut până la refuz sălile cinematografului Cineplex „Loteanu” la proiecțiile din cadrul celei de-a unsprezecea ediții a Zilelor Filmului Românesc (ZFR), desfășurate în perioada 16–19 octombrie 2025. Evenimentul a adus în fața spectatorilor cele mai noi și apreciate filme românești, într-o atmosferă de sărbătoare dedicată cinematografiei. În paralel cu proiecțiile din [...]
06:40
Macrou scumpit peste noapte: explicațiile Norvegiei, al doilea cel mai mare exportator de pește din lume # ZdGust
În ultimele zile, prețul macroului a sărit în unele magazine din Moldova peste 300 de lei pe kilogram, stârnind discuții aprinse pe rețelele de socializare. Importatorii locali invocă creșterea costurilor pentru noile loturi, iar autoritățile norvegiene atrag atenția că majorarea este alimentată de reducerea drastică a capturilor și de dublarea prețului mediu plătit pescarilor față [...]
11 noiembrie 2025
17:50
Expoziția „Porțile Moldovei” la Muzeul Național de Istorie. Vor fi anunțați câștigătorii la trei categorii # ZdGust
Muzeul Național de Istorie a Moldovei găzduiește expoziția de fotografie „Porțile Moldovei”, unde vizitatorii pot admira 50 dintre cele mai reușite imagini participante la concursul național cu același nume. Expoziția este amplasată în spațiul exterior al muzeului și poate fi vizitată până pe 16 noiembrie. De asemenea, câștigătorii concursului „Porțile Moldovei” vor fi anunțați în [...]
17:00
(VIDEO) Au venit din Madagascar, Camerun, Germania sau Italia și povestesc cum a decurs integrarea în R. Moldova: „Oamenii erau foarte bravo cu mine” vs „Nu există pădure fără uscături” # ZdGust
Au venit din Italia, Germania, Camerun sau Madagascar însă, pentru că au învățat limba română rapid, au reușit să se integreze ușor în R. Moldova. Faptul că au putut vorbi cu localnicii în limba română i-a ajutat să câștige simpatia și respectul acestora. „Eu nu am întâlnit probleme în integrarea mea. Totul a fost foarte [...]
