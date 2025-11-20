Preşedintele iranian cere mutarea capitalei Iranului de la Teheran. „N-avem de ales”

22:00

Statele Unite i-ar fi transmis președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care propune ca Kievul să renunțe la teritoriu și la unele arme, au declarat miercuri două persoane familiarizate cu această chestiune pentru Reuters. Sursele Reuters au spus că propunerile includ,...