Bloomberg: Noul plan de pace al SUA în Ucraina prevede scoaterea sancțiunilor împotriva Rusiei și încheierea anchetei privind crimele de război

Să intri la pedagogie în Finlanda este mai greu decât la medicină, să fii profesor este mai mult despre încredere și sprijin decât despre note și performanțe, iar să vezi copiii venind fericiți la lecții este criteriul principal al succesului școlar. Sunt câteva repere ale sistemului de educație din Finlanda, despre care vorbește profesoara Marianna...