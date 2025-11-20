Acord: Tinerii cetățeni francezi și ai Spațiului Economic European vor putea desfășura stagii profesionale în întreprinderile din Moldova
Ziarul de Garda, 20 noiembrie 2025 16:40
Astăzi, 20 noiembrie, a fost semnat acordul privind programul Voluntariatul Internațional în Întreprindere. Odată cu semnarea acordului, tinerii cetățeni francezi și ai Spațiului Economic European vor avea posibilitatea să desfășoare stagii profesionale în întreprinderi din R. Moldova, având oportunitatea de a acumula experiență practică, de a se familiariza cu mediul economic local și de a...
Acum 5 minute
17:00
Panouri fotovoltaice, instalate la trei spitale din țară din banii investiți de Italia # Ziarul de Garda
Guvernul Italiei a investit peste 500 mii de dolari pentru instalarea panourilor fotovoltaice, precum și a sistemelor de stocare a energiei la trei spitale din raioanele Strășeni, Cimișlia și Anenii Noi. Bateriile de stocare vor permite spitalelor să asigure funcționarea aparatelor medicale în caz de întreruperi a energiei electrice. Instalarea acestor sisteme solare integrate are...
Acum 30 minute
16:40
LIVE TEXT/ Încă 20 de persoane sunt în căutare după atacul din Ternopil. Război în Ucraina, ziua 1366 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 În Ternopil, pentru a doua zi consecutiv, continuă operațiunile de căutare și salvare la locul loviturii rusești. Salvatorii lucrează fără întrerupere, curăță construcțiile distruse, evacuează resturile și caută oamenii care ar fi putut rămâne în zona afectată, scrie Serviciul pentru Situații de Urgență. În acest timp, au fost demontate 880 m² de construcții...
16:40
Acum o oră
16:10
Bun venit la cea de-a 27-a ediție a Târgului Internațional de Caritate din Chișinău! # Ziarul de Garda
Clubul Internațional al Femeilor din Moldova (IWCM) anunță unul dintre cele mai inspiraționale și semnificative evenimente ale anului — cea de-a 27-a ediție a Târgului Internațional de Caritate, care va avea loc pe 6 decembrie 2025, la Palatul Republicii. Acest eveniment special unește inimi, culturi și valori din întreaga lume. Ambasadele, misiunile diplomatice și organizațiile...
Acum 2 ore
16:00
NBC: Donald Trump a aprobat planul de pace pentru Ucraina din 28 de puncte. Kaja Kallas declară că 93% dintre țintele rusești în Ucraina au fost infrastructuri civile – școli, spitale, blocuri de locuit # Ziarul de Garda
Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, a precizat astăzi, cu privire la draftul de pace elaborat de Rusia și SUA , că în acest război sunt implicate „un agresor și o victimă” și că nu a existat nicio concesie din partea Rusiei. „Dacă Rusia și-ar fi dorit cu adevărat pacea, ar fi putut accepta încetarea focului necondiționată încă de acum ceva timp....
15:40
FOTO/ Numele firmei care ar fi gestionat transportul de muniții, inclusiv de origine rusească, depistate în Vama Leușeni-Albița # Ziarul de Garda
Lansatoare de grenade, un sistem rusesc portabil de rachete IGLA, transportoare rusești de rachete antitanc Kornet, precum și componente pentru drone de atac – acestea sunt munițiile depistate în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița, potrivit unor imagini analizate de Ziarul de Gardă. Șoferul, un cetățean al R. Moldova, ar fi declarat că marfa...
15:20
Oficialii de la Chișinău și-au rămas bun de la Ilie Ilașcu: „Suntem datori să învățăm din lecția pe care ne-a transmis-o curajul lui” # Ziarul de Garda
Șefa statului Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului Igor Grosu și-au rămas bun de la Ilie Ilașcu, figură reprezentativă ă în lupta pentru eliberare națională. Oficialii au venit și cu postări în care l-au omagiat pe ex-deputatul din Parlamentul R. Moldova. „Ne-am luat rămas bun de la Ilie Ilașcu, care va rămâne în memoria colectivă...
15:10
Începe evaluarea a încă patru candidați la funcția de judecător la Curtea Supremă, anunță Comisia Vetting # Ziarul de Garda
Patru candidați înscriși recent în concursul pentru funcțiile vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) au fost transmiși de Consiliul Superior al Magistraturii către Comisia de Evaluare a Judecătorilor, pentru verificarea integrității lor, anunță joi, 20 noiembrie, Comisia Vetting a Judecătorilor. Astfel, joi, 20 noiembrie, Comisia a demarat procesul de evaluare pentru următorii candidați...
Acum 4 ore
14:40
Premierul Munteanu a discutat cu secretarul general al Consiliului Europei despre reforme, combaterea corupției și sprijinul pentru Ucraina # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, anunță într-un comunicat joi, 20 noiembrie, Guvernul. În cadrul întrevederii, au fost discutate subiecte precum consolidarea cooperării între R. Moldova și Consiliul Europei, dar și și măsurile pentru realizarea priorităților președinției moldovenești a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. „Vrem...
13:50
VIDEO/ Cum (NU) răspunde ambasadorul rus convocat la MAE, la întrebarea cât timp țările vecine o să mai fie în pericol din cauza războiului pe care Rusia îl duce în Ucraina # Ziarul de Garda
„Всё, мы уже закончили” („Gata, am terminat”n.r.) – așa a răspuns ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, când a fost întrebat de jurnaliști cât timp trebuie să mai fie în pericol țările vecine din cauza războiului pe care Rusia l-a început în Ucraina, potrivit unui video postat pe rețelele de socializare. Discuția...
13:40
Un bărbat suspectat de dublu omor a fost reținut. Din răzbunare, acesta ar fi omorât o femeie de 42 de ani și pe fiica acesteia de 19 ani # Ziarul de Garda
Oamenii legii din Nisporeni au fost sesizați ieri de o persoană care a anunțat că, într-o gospodărie, a descoperit cadavrul unei tinere strangulate, anunță joi, 20 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Astfel, ajunși la fața locului, oamenii legii au găsit, în locuință, cadavrul unei femei de 42 de ani, cu o plagă la nivelul...
Acum 6 ore
13:00
Presa din România: La volanul unui camion plin cu muniție de război, un cetățean din R. Moldova ținea calea spre Israel. Serviciul Vamal: „Nu pot fi oferite detalii suplimentare la această etapă” # Ziarul de Garda
A fost alertă la frontiera moldo-română, după ce un camion care ar fi avut muniție de război a fost oprit când încerca să intre în România pe la vama Albiţa. Transportul ar fi urmat să ajungă în Israel, iar la volan s-ar fi aflat un cetățean din R. Moldova a relatat Antena 3 CNN. Ulterior,...
12:50
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat peste noapte centrale energetice din mai multe regiuni, provocând pene de curent. Război în Ucraina, ziua 1366 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:40 În dimineața zilei de 20 noiembrie, atacurile cu drone asupra instalațiilor energetice din mai multe regiuni au dus la pene de curent, inclusiv în regiunea Dnipropetrovsk. Toate regiunile Ucrainei funcționează în prezent cu pene de curent programate la fiecare oră, a relatat NPC Ukrenergo, transmite Ukrinform. „În timpul nopții, armata rusă a efectuat...
12:40
12:40
Maib – lider în experiența clienților: trei premii internaționale care reflectă excelența în servicii # Ziarul de Garda
Maib își consolidează poziția de lider în inovație și experiență pentru clienți, obținând trei distincții importante în cadrul International Customer Experience Awards 2025, eveniment desfășurat la Londra și la care a participat pentru prima dată. Cea mai înaltă recunoaștere a competiției a fost câștigarea Medaliei de Aur la categoria „Best Digital Customer Experience”, care confirmă...
12:30
Raport: 12 mii de copii au murit sau au fost răniți, anul trecut, în zone de conflict, majoritatea din cauza armelor explozive # Ziarul de Garda
Armele explozive au fost responsabile pentru 70% din cei 12.000 de copii ucişi sau răniţi în zonele de conflict, în cursul anului 2024, o cifră record dezvăluită joi într-un raport al ONG-ului Salvați Copiii. Raportul „Copilăria şi rănile provocate de explozii: impactul devastator al armelor explozive asupra copiilor”, publicat joi pentru a marca Ziua Mondială...
12:10
12:00
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău a fost convocat la MAE după ce o dronă rusească a survolat spațiul aerian: „Apel către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea R. Moldova” # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat joi, 20 noiembrie, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în legătură cu incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. „Ambasadorului i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității...
11:40
15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt au fost depistate cu pesticide de ANSA la frontieră, iar ulterior nimicite # Ziarul de Garda
Un lot de 15 tone de mărar și pătrunjel proaspăt, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale R. Moldova a fost nimicit, anunță joi, 20 noiembrie, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru Propiconazol (pesticid), ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană....
11:40
„Securitatea Europei este, desigur, în joc. Ne așteptăm să fim consultați”. Politicienii europeni, despre planul secret de pace al SUA # Ziarul de Garda
Orice plan de încheiere a războiului din Ucraina va necesita sprijinul ucrainienilor și al europenilor, a declarat joi șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, relatează BBC. „Noi, europenii, am susținut întotdeauna o pace durabilă și justă și salutăm orice eforturi în acest sens. Desigur, pentru ca orice plan să funcționeze, este nevoie de ucraineni...
11:20
Un accident grav s-a produs noaptea trecută pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Șoferul, care nu deținea permis de conducere, a părăsit locul faptei. O pasageră a murit # Ziarul de Garda
Noaptea trecută, în jurul orei 01:00, oamenii legii din Rîșcani a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe traseul Rîșcani – Mihăileni, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). IGP informează că, șoferul a părăsit locul accidentului, iar o pasageră a decedat din cauza traumatismelor în dimineața zilei joi, la spitalul din Bălți. Potrivit...
11:20
Anchetă RISE Moldova/ Medic cercetat penal pentru violul a două fetițe continuă să activeze la Spitalul de Psihiatrie și la maternitatea Extramed: „Un semnal de alarmă privind modul în care societatea și justiția răspund la abuzurile sexuale împotriva copiilor” # Ziarul de Garda
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani. S-a întâmplat în 2010 și 2011. Procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis. După...
11:10
Acum 8 ore
11:00
11:00
10:50
Doi bărbați moldoveni au fost arestați, pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria # Ziarul de Garda
Doi bărbați învinuiți de facilitarea migrației ilegale a persoanelor din India și Siria spre Uniunea Europeană, au fost reținuți de Poliția de Frontieră. Cei doi membri ai grupului infracțional au fost reținuți în flagrant, în noaptea de 11 noiembrie, în zona de frontieră, în timp ce încercau să asigure traversarea clandestină peste râul Prut a...
10:20
Apartament transformat în punct de consum de droguri: un bărbat, reținut pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Activitatea ilegală a unui bărbat de 52 de ani, bănuit de organizarea unei spelunci destinate consumului de droguri a fost destructurată de oamenii legii, anunță joi, 20 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit probelor acumulate, acesta își transformase apartamentul într-un adevărat punct de consum și distribuție a substanțelor narcotice, permițând accesul mai multor persoane...
10:20
Zi de doliu național: Ilie Ilașcu, petrecut pe ultimul drum. „A mers până la moarte pentru independența R. Moldova” # Ziarul de Garda
E zi de doliu național în țară. Cetățenii R. Moldova își iau rămas bun de la Ilie Ilașcu, figură emblematică în lupta pentru eliberare națională. În această zi, drapelele de stat sunt coborâte în bernă, iar la ora 12:00, se va ține un moment de reculegere în memoria acestuia. Fostul deținut politic al regimului de...
10:10
Sentința fostului executor judecătoresc, condamnat în august 2024 la 9 ani și 6 luni de închisoare, a devenit executorie # Ziarul de Garda
Sentința unui fost executor judecătoresc, condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare, fiind acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari, soldată cu cauzarea unui prejudiciu material de aproape 1,7 milioane lei, a devenit executorie, anunță joi, 20 noiembrie, Procuratura Anticorupție (PA). Potrivit portalului de instanțe, un ex-executor judecătoresc este Oleg Casian și a fost...
10:00
09:40
ANTA informează transportatorii moldoveni că Lituania redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus # Ziarul de Garda
Operatorii de transport rutier internațional sunt informați de Agenția Națională Transport Auto (ANTA) că traficului rutier în punctele de trecere a frontierei dintre Lituania și Belarus a fost reluat. Potrivit deciziei adoptate de Guvernul lituanian, punctele de trecere a frontierei Šalčininkai și Medininkai au fost redeschise începând cu 20 noiembrie 2025, ora 00:00. „Decizia de...
Acum 12 ore
09:00
LIVE TEXT/ Ternopil: numărul persoanelor decedate a crescut la 26. Salvatorii continuă să caute printre dărâmături alți 26 de locatari, inclusiv trei copii. Război în Ucraina, ziua 1365 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:10 Numărul persoanelor decedate în urma atacului rusesc asupra orașului Ternopil, în vestul Ucrainei, a crescut la 26. Echipele de salvare și poliția vor continua să lucreze la fața locului în Ternopil pe parcursul nopții, a anunțat ministrul de Interne, Ihor Klimenko, care a menționat că au fost raportate 26 de persoane dispărute în...
09:00
LIVE TEXT/ La Ternopil continuă operațiunile de căutare a persoanelor în urma atacului rusesc. Război în Ucraina, ziua 1366 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:45 La Ternopil continuă operațiunile de căutare și salvare la atacului rusesc, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. Potrivit datelor de dimineață din 20 noiembrie, informațiile privind persoanele decedate și rănite nu s-au schimbat. Lovitura a luat viața a 26 de persoane, dintre care 3 copii. 93 de persoane au fost rănite, inclusiv 18...
08:40
Ucraina ar trebui să cedeze teritoriu și unele arme în cadrul planului de pace al SUA, spun surse # Ziarul de Garda
Statele Unite i-au semnalat președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care propune Kievului să renunțe la teritorii și la unele arme, potrivit unor surse, scrie Reuters. Sursele, care au cerut să rămână anonime, au declarat că propunerile includ, printre altele, reducerea...
Acum 24 ore
22:20
22:00
21:50
21:20
Autoritățile pregătesc o cerere de finanțare a construcției terminalului multimodal de la Ungheni, pentru a o depune la Comisia Europeană # Ziarul de Garda
Autoritățile pregătesc o cerere de finanțare pentru construcția terminalului multimodal de la Ungheni, la stația Berești, care urmează să fie depusă la Comisia Europeană. Conform unui comunicat de presă, miercuri, 19 noiembrie, secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, împreună cu omologul său din România, Irinel Ionel Scriosteanu, au prezidat o ședință de lucru...
20:30
Citiți joi în ZdG: Ilie Ilașcu. Omagiu și „Durleștiul va fi o joacă de copii față de ceea ce se poate întâmpla aici, în Bubuieci”: blocuri de locuit cu nereguli care „creează pericol real pentru viața și sănătatea oamenilor” # Ziarul de Garda
Fostul deținut politic al regimului de la Tiraspol, Ilie Ilașcu, s-a stins din viață luni, 17 noiembrie. Astfel, în această ediție a Ziarului de Gardă, la rubrica Omagiu, veți găsi crâmpeie din scrisorile trimise de acesta jurnalistei Alina Radu din închisorile transnistrene, unde a fost deținut ilegal timp de 9 ani. „Mi-e trist doar de...
19:00
Bulgaria nu va mai elibera vize Schengen cu intrări multiple pentru cetățenii ruși. Măsuri similare ar putea fi luate împotriva cetățenilor din Belarus # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe din Bulgaria a anunțat că Sofia va înceta să mai elibereze vize Schengen cu intrări multiple pentru cetățenii ruși, în conformitate cu noile cerințe ale UE, scrie presa rusă. „Au fost trimise instrucțiuni consulatelor bulgare din Moscova și Sankt Petersburg pentru a respecta cu strictețe decizia Comisiei Europene, care este obligatorie din...
18:40
Duma de Stat a Rusiei urmează să adopte o lege privind confiscarea locuințelor ucrainenilor din regiunile ocupate de armata rusă # Ziarul de Garda
Duma de Stat a Rusiei a aprobat în primă lectură un proiect de lege care permite transferul în proprietatea statului a locuințelor considerate „fără proprietar” de către autoritățile ruse din zonele ocupate ale regiunilor Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia. Documentul prezintă un mecanism de transfer al locuințelor confiscate ucrainenilor care fug de război către alte...
18:30
Mai multe familii, care au beneficiat de ajutorul de 1000 de lei pentru începutul anului școlar, au primit ajutor social mai mic. Ministerul Muncii: „Situația va fi remediată” # Ziarul de Garda
Din cauza unui „aspect tehnic”, unele familii au beneficiat de un ajutor social mai mic pentru luna octombrie, a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care a spus că „situația a fost identificată și va fi remediată în cel mai scurt timp”. Într-un comunicat de presă, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a informat că, în...
18:10
RFI/ Fratele comisarei Kos reacționează la speculația despre un conflict de interese ce l-ar viza: Campanie împotriva președintei și integrării europene # Ziarul de Garda
Expertul anticorupție Drago Kos, care a făcut parte din comisia internațională de evaluare a procurorului general și din Comitetul Consultativ Independent Anticorupție de pe lângă Președinție, respinge acuzațiile opoziției despre un posibil conflict de interese în activitatea sa de la Chișinău, numindu-le ridicule și subliniind că adevărata miză este atacarea Maiei Sandu și subminarea parcursului...
18:10
Cum arată educația într-o țară în care fiecare copil contează: „Nu există premianți și restanțieri, există doar copii care cresc diferit” # Ziarul de Garda
Să intri la pedagogie în Finlanda este mai greu decât la medicină, să fii profesor este mai mult despre încredere și sprijin decât despre note și performanțe, iar să vezi copiii venind fericiți la lecții este criteriul principal al succesului școlar. Sunt câteva repere ale sistemului de educație din Finlanda, despre care vorbește profesoara Marianna...
18:00
LIVE TEXT/ În atacul asupra orașului Ternopil, care a omorât 25 de persoane, ar fi fost folosite rachete fabricate recent, cu piese din SUA, China, Taiwan și state europene. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:52 Blocurile din orașul Ternopil, unde au decedat 25 de persoane, printre care 3 copii, au fost lovite de rachete rusești X-101, lansate de avioane strategice: 6 Tu-95MS și 4 Tu-160MS, conform Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainei. Zonele de lansare au fost regiunile Vologda și Astrahan – Federația Rusă. Conform datelor deținute de autoritățile...
17:30
17:20
A fost semnată o declarație a comisiilor pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și Senatul României, care solicită deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE până la finele anului 2025 # Ziarul de Garda
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul R. Moldova și din Senatul României au aprobat o declarație comună prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare a țării noastre la UE până la finele anului 2025. Documentul a fost semnat de către președinții celor două comisii, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru integrare europeană din Parlamentul R. Moldova,...
17:10
Un cetățean ucrainean a traversat râul Prut prin înot, cu intenția de a pătrunde ilegal pe teritoriul R. Moldova. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Un cetățean ucrainean în vârstă de 38 de ani a traversat râul Prut prin înot, cu intenția de a pătrunde ilegal pe teritoriul R. Moldova. În timpul executării misiunilor de supraveghere, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Lipcani” l-au identificat pe bărbat, se arată în comunicatul de presă emis de Poliția de...
Ieri
17:00
Elevii din școlile alolingve ar putea primi nota „10”, din oficiu, la BAC la Limba română pe baza unui certificat. MEC a organizat consultări cu profesorii # Ziarul de Garda
Elevii alolingvi ar putea primi nota „10” din oficiu la proba la Limba și literatura română de la bacalaureat dacă au promovat examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română în clasele X–XII și dețin un certificat cu nivelul B2 sau superior. Schimbarea ar urma să intre în vigoare după aprobarea acesteia de...
16:40
Politico: Planul de pace pentru Ucraina ar putea fi întocmit „până la sfârșitul săptămânii. SUA sunt în pragul unui progres major” # Ziarul de Garda
Un plan de pace pregătit de SUA pentru Ucraina ar putea fi convenit de toate părțile interesate până la sfârșitul lunii noiembrie sau chiar „în această săptămână”, a declarat un oficial de rang înalt de la Casa Albă pentru Politico, menționând că administrația SUA este în „pragul unui progres major”. Inițial, despre planul de pace...
