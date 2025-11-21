Reuniunea Parlamentară a Consiliului Europei | Igor Grosu: Vom folosi președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru a sprijini Ucraina
Radio Chisinau, 21 noiembrie 2025 14:05
La Chișinău are loc astăzi reuniunea Parlamentară a Consiliului Europei. Evenimentul reunește 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale organizației și se desfășoară în contextul preluării de către Republica Moldova a președinției Comitetul de Miniștri, mandat prin care autoritățile de la Chișinău își propun să contribuie la o Europă mai unită, mai sigură și mai rezilientă, transmite Radio Chișinău.
