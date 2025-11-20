Școlile din țară se pot înscrie la programul pilot de predare în mai multe limbi

12:30

Unele reforme, chestiunile financiare și consensul politic ar putea fi provocările pe ar putea încetini parcursul european al Moldovei, consideră șefa misiunii țării noastre pe lângă UE, Daniela Morari. Diplomata a precizat pentru Realitatea că statele care au aderat anterior la Uniunea Europeană au întâmpinat diferite obstacole, însă oficiala se declară încrezătoare că Republica Moldova