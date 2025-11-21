Comunicatul DIICOT referitor la munițiile identificate în PTF Albița – Leușeni
NewsUngheni, 21 noiembrie 2025 12:40
Comunicatul DIICOT referitor la munițiile identificate în PTF Albița – LeușeniThe post Comunicatul DIICOT referitor la munițiile identificate în PTF Albița – Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 30 minute
12:40
Comunicatul DIICOT referitor la munițiile identificate în PTF Albița – LeușeniThe post Comunicatul DIICOT referitor la munițiile identificate în PTF Albița – Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum o oră
12:20
Peste 9.6 mii țigarete de contrabandă depistate sub capota unui Citroën în PTF Sculeni # NewsUngheni
Peste 9.6 mii țigarete de contrabandă depistate sub capota unui Citroën în PTF SculeniThe post Peste 9.6 mii țigarete de contrabandă depistate sub capota unui Citroën în PTF Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:10
Carburanții se scumpesc cu un ban per litru în perioada 22 - 24 noiembrie 2025The post Carburanții se scumpesc cu un ban per litru în perioada 22 – 24 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 4 ore
10:50
ANSA a identificat la frontieră 5 tone de bomboane cu dioxid de titaniumThe post ANSA a identificat la frontieră 5 tone de bomboane cu dioxid de titanium first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:20
Situația la Frontieră: peste 51.5 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 51.5 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:50
Mai multe drumuri naționale sunt învăluite în ceață densăThe post [Atenție șoferi] Mai multe drumuri naționale sunt învăluite în ceață densă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 24 ore
23:10
România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria lansează Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială # NewsUngheni
România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria lansează Gruparea Europeană de Cooperare TeritorialăThe post România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria lansează Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:10
Droguri în valoare de 300 mii MDL au fost scoase din circuit de polițiștii de la IP Buiucani # NewsUngheni
Droguri în valoare de 300 mii MDL au fost scoase din circuit de polițiștii de la IP BuiucaniThe post Droguri în valoare de 300 mii MDL au fost scoase din circuit de polițiștii de la IP Buiucani first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:50
Noi detalii referitor la munițiile identificate într-un camion în PTF Albița – Leușeni # NewsUngheni
Autoritățile oferă noi detalii despre munițiile identificate în PTF AlbițaThe post Noi detalii referitor la munițiile identificate într-un camion în PTF Albița – Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
Eroul Ilie ILAȘCU a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București # NewsUngheni
Eroul Ilie ILAȘCU a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din BucureștiThe post Eroul Ilie ILAȘCU a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:40
Doi bărbați – arestați în Lopatnic pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria # NewsUngheni
Doi bărbați – arestați în Lopatnic pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și SiriaThe post Doi bărbați – arestați în Lopatnic pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
Trei spitale din Moldova utilizează și stochează energie solară datorită sprijinului Guvernului Italiei și PNUD # NewsUngheni
Trei spitale din Moldova utilizează și stochează energie solară datorită sprijinului Guvernului Italiei și PNUDThe post Trei spitale din Moldova utilizează și stochează energie solară datorită sprijinului Guvernului Italiei și PNUD first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:40
Prețul carburanților la 21 noiembrie 2025The post Prețul carburanților la 21 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:00
Asociația „Moldova vrea Autostradă” a lansat platforma digitale „Radarul Civic pentru A8” # NewsUngheni
Asociația „Moldova vrea Autostradă” a lansat platforma digitale „Radarul Civic pentru A8”The post Asociația „Moldova vrea Autostradă” a lansat platforma digitale „Radarul Civic pentru A8” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
12:40
Poziția Serviciului Vamal referitor la identificarea în PTF Albița – Leușeni a unor componenete care se presupun a fi pentru armament # NewsUngheni
Poziția Serviciului Vamal referitor la identificarea în PTF Albița – Leușeni a unor componenete care se presupun a fi pentru armamentThe post Poziția Serviciului Vamal referitor la identificarea în PTF Albița – Leușeni a unor componenete care se presupun a fi pentru armament first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:00
Noi discuții la UNGHENI pe marginea construcției Complexului Logistic Multimodal Berești # NewsUngheni
Noi discuții la UNGHENI pe marginea construcției Complexului Logistic Multimodal BereștiThe post Noi discuții la UNGHENI pe marginea construcției Complexului Logistic Multimodal Berești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:40
Un camion încărcat cu componenete care se presupun a fi pentru armament a fost identifcat în PTF Albița – Leușeni # NewsUngheni
Un camion încărcat cu componenete care se presupun a fi pentru armament a fost identifcat în PTF Albița - LeușeniThe post Un camion încărcat cu componenete care se presupun a fi pentru armament a fost identifcat în PTF Albița – Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:20
Accident rutier tragic la Râșcani. O tănără a decedat, alta a ajuns la spital iar șoferul – a fugit de la fața locului # NewsUngheni
Accident rutier tragic la Râșcani. O tănără a decedat, alta a ajuns la spital iar șoferul - a fugit de la fața loculuiThe post Accident rutier tragic la Râșcani. O tănără a decedat, alta a ajuns la spital iar șoferul – a fugit de la fața locului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:00
Tragedie în Nisporeni. O mamă și o fiică au decedat urmare a unui conflict între eleThe post Tragedie în Nisporeni. O mamă și o fiică au decedat urmare a unui conflict între ele first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:40
Doi bărbați – arestați în Lopatnic pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria # NewsUngheni
Doi bărbați – arestați în Lopatnic pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și SiriaThe post Doi bărbați – arestați în Lopatnic pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
Situația la Frontieră: peste 48 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 48 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19 noiembrie 2025
19:50
Substanță interzisă descoperită în PTF LeușeniThe post Substanță interzisă descoperită în PTF Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
[ISTORIE] A fost instalat ultimul pilon al LEA 400 kV Vulcănești - ChișinăuThe post [ISTORIE] A fost instalat ultimul pilon al LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
20 noiembrie 2025 – Zi de doliu național în memoria eroului Ilie ILAȘCU, simbol al rezistenței românismului în regiunea transnistreană # NewsUngheni
20 noiembrie 2025 – Zi de doliu național în memoria lui Ilie ILAȘCU, simbol al rezistenței românismului în regiunea transnistreanăThe post 20 noiembrie 2025 – Zi de doliu național în memoria eroului Ilie ILAȘCU, simbol al rezistenței românismului în regiunea transnistreană first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:30
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești în judecată pentru delapidări de peste 1.5 mln MDL # NewsUngheni
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești în judecată pentru delapidări de peste 1.5 mln MDLThe post Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești în judecată pentru delapidări de peste 1.5 mln MDL first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Un inspector vamal a denunțat la CNA o tentativă de mituire pe Aeroportul Internațional Chișinău # NewsUngheni
Un inspector vamal a denunțat la CNA o tentativă de mituire pe Aeroportul Internațional ChișinăuThe post Un inspector vamal a denunțat la CNA o tentativă de mituire pe Aeroportul Internațional Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Cetățean străin reținut în flagrant pentru mită propusă unui inspector al postului vamal Aeroportul internațional Chișinău # NewsUngheni
Cetățean străin reținut în flagrant pentru mită propusă unui inspector al postului vamal Aeroportul internațional ChișinăuThe post Cetățean străin reținut în flagrant pentru mită propusă unui inspector al postului vamal Aeroportul internațional Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:30
Un ucrainean a fost depistat în timp ce traversa ilegal frontiera MD – UA în zona SPF Lipcani # NewsUngheni
Un ucrainean a fost depistat în timp ce traversa ilegal frontiera MD - UA în zona SPF LipcaniThe post Un ucrainean a fost depistat în timp ce traversa ilegal frontiera MD – UA în zona SPF Lipcani first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
Prețul carburanților la 20 noiembrie 2025The post Prețul carburanților la 20 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:10
Polițiștii de frontieră din Sculeni au descoperit un act fals ascuns într-un pantofThe post Polițiștii de frontieră din Sculeni au descoperit un act fals ascuns într-un pantof first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:40
Precizările Ministerului Apărării cu referire la survolarea spațiului aerian de către o dronă militară # NewsUngheni
Precizările Ministerului Apărării cu referire la survolarea spațiului aerian de către o dronă militarăThe post Precizările Ministerului Apărării cu referire la survolarea spațiului aerian de către o dronă militară first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:50
IGPF raportează detectarea unui aparat de zbor neidentificat pe direcția Săiți (MD) – Lesnoe (UA) # NewsUngheni
IGPF raportează detectarea unui aparat de zbor neidentificat pe direcția Săiți (MD) – Lesnoe (UA)The post IGPF raportează detectarea unui aparat de zbor neidentificat pe direcția Săiți (MD) – Lesnoe (UA) first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:40
Intervenția drumarilor pe traseele naționale după primii fulgi din toamna 2025The post Intervenția drumarilor pe traseele naționale după primii fulgi din toamna 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:10
Forțele Aeriene Române au detectat din nou o dronă în spațiul aerian al RomânieiThe post Forțele Aeriene Române au detectat din nou o dronă în spațiul aerian al României first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18 noiembrie 2025
23:10
PISA a organizat la Departamentul formare competențe speciale al Academiei „Ștefan cel Mare” (ex-CESF Ungheni) o sesiune de informare la subiectul Rezoluția 1325 a CS ONU # NewsUngheni
PISA a organizat la Departamentul formare competențe speciale al Academiei „Ștefan cel Mare” (ex-CESF Ungheni) o sesiune de informare la subiectul Rezoluția 1325 a CS ONUThe post PISA a organizat la Departamentul formare competențe speciale al Academiei „Ștefan cel Mare” (ex-CESF Ungheni) o sesiune de informare la subiectul Rezoluția 1325 a CS ONU first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Meteorologii anunță lapoviță și ninsoare. A fost emisă Cod GALBEN de condiții complicate ale vremii # NewsUngheni
Meteorologii anunță lapoviță și ninsoare. A fost emisă Cod GALBEN de condiții complicate ale vremiiThe post Meteorologii anunță lapoviță și ninsoare. A fost emisă Cod GALBEN de condiții complicate ale vremii first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:00
Călărășeanul Pavel Stratan își va prezenta noul album „Strătănele” la UngheniThe post Călărășeanul Pavel Stratan își va prezenta noul album „Strătănele” la Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:30
Prețul carburanților la 19 noiembrie 2025The post Prețul carburanților la 19 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:50
Secția chirurgie generală din cadrul Spitalului raional Fălești a fost reparată cu suportul CNAM # NewsUngheni
Secția chirurgie generală din cadrul Spitalului raional Fălești a fost reparată cu suportul CNAMThe post Secția chirurgie generală din cadrul Spitalului raional Fălești a fost reparată cu suportul CNAM first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
Țigări și rezerve de tutun de contrabandă depistate în bagajele pasagerilor la Aeroport # NewsUngheni
Țigări și rezerve de tutun de contrabandă depistate în bagajele pasagerilor la AeroportThe post Țigări și rezerve de tutun de contrabandă depistate în bagajele pasagerilor la Aeroport first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:10
Situația la Frontieră: peste 47.2 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 47.2 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
01:10
Liceul „Mihai Eminescu” din Ungheni s-a clasat pe locul I la concursul național „EcoStart – Debarasăm cu Gândul la Viitor” # NewsUngheni
Liceul „Mihai Eminescu” din Ungheni s-a clasat pe locul I la concursul național „EcoStart – Debarasăm cu Gândul la Viitor”The post Liceul „Mihai Eminescu” din Ungheni s-a clasat pe locul I la concursul național „EcoStart – Debarasăm cu Gândul la Viitor” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17 noiembrie 2025
20:50
Recomandări pentru protejarea contoarelor de apă împotriva înghețuluiThe post Recomandări pentru protejarea robinetelor și contoarelor de apă împotriva înghețului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:00
CNAM a transferat în avans peste 910 mln MDL pentru serviciile medicale oferite populației în noiembrie # NewsUngheni
CNAM a transferat în avans peste 910 mln MDL pentru serviciile medicale oferite populației în noiembrieThe post CNAM a transferat în avans peste 910 mln MDL pentru serviciile medicale oferite populației în noiembrie first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:50
Președintele filialei Briceni a ex-Partidului „Șor” în judecată pentru finanțare ilegală a partidului # NewsUngheni
Președintele filialei Briceni a ex-Partidului „Șor” în judecată pentru finanțare ilegală a partiduluiThe post Președintele filialei Briceni a ex-Partidului „Șor” în judecată pentru finanțare ilegală a partidului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:40
Lot comercial de mărfuri de contrabandă depistat de Echipele Mobile ale Vămii pe traseul R30 # NewsUngheni
Lot comercial de mărfuri de contrabandă depistat de Echipele Mobile ale Vămii pe traseul R30The post Lot comercial de mărfuri de contrabandă depistat de Echipele Mobile ale Vămii pe traseul R30 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
Casino ilegal descoperit într-o saună din BălțiThe post Casino ilegal descoperit într-o saună din Bălți first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:00
Liceul „Mihai Eminescu” din Ungheni s-a clasat pe locul I la concursul național „EcoStart – Debarasăm cu Gândul la Viitor” # NewsUngheni
Liceul „Mihai Eminescu” din Ungheni s-a clasat pe locul I la concursul național „EcoStart – Debarasăm cu Gândul la Viitor”The post Liceul „Mihai Eminescu” din Ungheni s-a clasat pe locul I la concursul național „EcoStart – Debarasăm cu Gândul la Viitor” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:40
Germania oferă R. Moldova asistență gratuită de 24.4 mln EURO pentru parcursul european # NewsUngheni
Germania oferă R. Moldova asistență gratuită de 24.4 mln EURO pentru parcursul europeanThe post Germania oferă R. Moldova asistență gratuită de 24.4 mln EURO pentru parcursul european first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:40
Victor Agrici - noul Secretar general al ParlamentuluiThe post Victor Agrici – noul Secretar general al Parlamentului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.