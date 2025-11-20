Un camion încărcat cu componenete care se presupun a fi pentru armament a fost identifcat în PTF Albița – Leușeni
NewsUngheni, 20 noiembrie 2025 11:40
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 15 minute
11:40
Un camion încărcat cu componenete care se presupun a fi pentru armament a fost identifcat în PTF Albița – Leușeni # NewsUngheni
Acum 2 ore
10:20
Accident rutier tragic la Râșcani. O tănără a decedat, alta a ajuns la spital iar șoferul – a fugit de la fața locului # NewsUngheni
10:00
Acum 4 ore
09:40
Doi bărbați – arestați în Lopatnic pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria # NewsUngheni
09:30
Acum 24 ore
19:50
19:30
18:50
20 noiembrie 2025 – Zi de doliu național în memoria eroului Ilie ILAȘCU, simbol al rezistenței românismului în regiunea transnistreană # NewsUngheni
13:30
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești în judecată pentru delapidări de peste 1.5 mln MDL # NewsUngheni
13:20
Un inspector vamal a denunțat la CNA o tentativă de mituire pe Aeroportul Internațional Chișinău # NewsUngheni
12:40
Cetățean străin reținut în flagrant pentru mită propusă unui inspector al postului vamal Aeroportul internațional Chișinău # NewsUngheni
12:30
Un ucrainean a fost depistat în timp ce traversa ilegal frontiera MD – UA în zona SPF Lipcani # NewsUngheni
12:20
12:10
Ieri
11:40
Precizările Ministerului Apărării cu referire la survolarea spațiului aerian de către o dronă militară # NewsUngheni
10:50
IGPF raportează detectarea unui aparat de zbor neidentificat pe direcția Săiți (MD) – Lesnoe (UA) # NewsUngheni
10:40
09:10
18 noiembrie 2025
23:10
PISA a organizat la Departamentul formare competențe speciale al Academiei „Ștefan cel Mare” (ex-CESF Ungheni) o sesiune de informare la subiectul Rezoluția 1325 a CS ONU # NewsUngheni
15:50
Meteorologii anunță lapoviță și ninsoare. A fost emisă Cod GALBEN de condiții complicate ale vremii # NewsUngheni
14:00
13:30
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Secția chirurgie generală din cadrul Spitalului raional Fălești a fost reparată cu suportul CNAM # NewsUngheni
09:30
Țigări și rezerve de tutun de contrabandă depistate în bagajele pasagerilor la Aeroport # NewsUngheni
09:10
01:10
Liceul „Mihai Eminescu” din Ungheni s-a clasat pe locul I la concursul național „EcoStart – Debarasăm cu Gândul la Viitor” # NewsUngheni
17 noiembrie 2025
20:50
20:00
CNAM a transferat în avans peste 910 mln MDL pentru serviciile medicale oferite populației în noiembrie # NewsUngheni
19:50
Președintele filialei Briceni a ex-Partidului „Șor” în judecată pentru finanțare ilegală a partidului # NewsUngheni
19:40
Lot comercial de mărfuri de contrabandă depistat de Echipele Mobile ale Vămii pe traseul R30 # NewsUngheni
19:30
19:00
Liceul „Mihai Eminescu” din Ungheni s-a clasat pe locul I la concursul național „EcoStart – Debarasăm cu Gândul la Viitor” # NewsUngheni
18:40
Germania oferă R. Moldova asistență gratuită de 24.4 mln EURO pentru parcursul european # NewsUngheni
17:40
17:20
11:50
Urmările atacului cu drone Shahed în regiunea Odesa. ISU Tulcea anunță evacuări în Plauru după apariția unui incendiu pe o navă încărcată cu GPL în portul Ismail # NewsUngheni
11:10
Ministerul Apărării de la București confirmă atacul cu drone de luptă Shahed asupra orașului Ismail din sudul Basarabiei # NewsUngheni
10:50
Serviciul Vamal raportează încasări de cca 789.3 mln MDL în perioada 10 – 16 noiembrie 2025 # NewsUngheni
10:40
10:30
16 noiembrie 2025
23:40
23:20
23:00
21:50
19:00
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 17 – 21 noiembrie 2025 # NewsUngheni
18:40
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 17 – 21 noiembrie 2025 # NewsUngheni
14 noiembrie 2025
01:20
14 noiembrie 2025
23:50
SFS a înregistrat 27 080 contracte de locațiune în primele 10 luni ale 2025. Încasările la impozitul pe venit – în creștere cu 27.2% # NewsUngheni
23:30
20:40
