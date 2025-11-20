Tragedie în Nisporeni. O mamă și o fiică au decedat urmare a unui conflict între ele

23:50

SFS a înregistrat 27 080 contracte de locațiune în primele 10 luni ale 2025. Încasările la impozitul pe venit – în creștere cu 27.2%The post SFS a înregistrat 27 080 contracte de locațiune în primele 10 luni ale 2025. Încasările la impozitul pe venit – în creștere cu 27.2% first appeared on Știri din regiunea Ungheni.