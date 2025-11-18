Liceul „Mihai Eminescu” din Ungheni s-a clasat pe locul I la concursul național „EcoStart – Debarasăm cu Gândul la Viitor”
NewsUngheni, 18 noiembrie 2025 01:10
Liceul „Mihai Eminescu" din Ungheni s-a clasat pe locul I la concursul național „EcoStart – Debarasăm cu Gândul la Viitor"
Recomandări pentru protejarea contoarelor de apă împotriva înghețului
CNAM a transferat în avans peste 910 mln MDL pentru serviciile medicale oferite populației în noiembrie
CNAM a transferat în avans peste 910 mln MDL pentru serviciile medicale oferite populației în noiembrie
Președintele filialei Briceni a ex-Partidului „Șor" în judecată pentru finanțare ilegală a partidului
Președintele filialei Briceni a ex-Partidului „Șor" în judecată pentru finanțare ilegală a partidului
Lot comercial de mărfuri de contrabandă depistat de Echipele Mobile ale Vămii pe traseul R30
Lot comercial de mărfuri de contrabandă depistat de Echipele Mobile ale Vămii pe traseul R30
Casino ilegal descoperit într-o saună din Bălți
Germania oferă R. Moldova asistență gratuită de 24.4 mln EURO pentru parcursul european
Germania oferă R. Moldova asistență gratuită de 24.4 mln EURO pentru parcursul european
Victor Agrici - noul Secretar general al Parlamentului
Prețul carburanților la 18 noiembrie 2025
Urmările atacului cu drone Shahed în regiunea Odesa. ISU Tulcea anunță evacuări în Plauru după apariția unui incendiu pe o navă încărcată cu GPL în portul Ismail
Urmările atacului cu drone Shahed în regiunea Odesa. ISU Tulcea anunță evacuări în Plauru după apariția unui incendiu pe o navă încărcată cu GPL în portul Ismail
Ministerul Apărării de la București confirmă atacul cu drone de luptă Shahed asupra orașului Ismail din sudul Basarabiei
Ministerul Apărării de la București confirmă atacul cu drone de luptă Shahed asupra orașului Ismail din sudul Basarabiei
Serviciul Vamal raportează încasări de cca 789.3 mln MDL în perioada 10 – 16 noiembrie 2025
Serviciul Vamal raportează încasări de cca 789.3 mln MDL în perioada 10 - 16 noiembrie 2025
Situația la Frontieră: peste 70.9 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Peste 7.1 mii de țigarete de contrabandă depistate în PTF Sculeni
A fost lansată oficial Ruta Gastronomică Transfrontalieră România – R. Moldova
Ala Procopciuc și-a reconfirmat mandatul de primar al comunei Călinești
Victor Sandu - noul primar al comunei Natalievca
Prognoza meteo la 17 noiembrie 2025
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 17 – 21 noiembrie 2025
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 17 - 21 noiembrie 2025
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 17 – 21 noiembrie 2025
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 17 - 21 noiembrie 2025
Cimitirul uitat din sectorul Fundătură al orașului Nisporeni
SFS a înregistrat 27 080 contracte de locațiune în primele 10 luni ale 2025. Încasările la impozitul pe venit – în creștere cu 27.2%
SFS a înregistrat 27 080 contracte de locațiune în primele 10 luni ale 2025. Încasările la impozitul pe venit – în creștere cu 27.2%
Poliția Națională a primit un nou lot de echipamente moderne din partea Germaniei
Povestea unui monument tăcut din inima pădurii Vila Nisporeni
[FOTO] Săptămâna Salubrizării la Palatul de Cultură din municipiul Ungheni
Alunecarea de teren din '37 - o tragedie uitată din istoria Vărzăreștiului
Spuma de ras „Gladkoff Aqua" - un nou produs cosmetic neconform identificat pe piață
Statul a preluat (cu titlu gratuit) în administrare activele Lukoil de la Aeroport
Poarta de Vest a Republicii Moldova – municipiul Ungheni, se pregătește să devină mai verde și mai atractiv pentru locuitorii și oaspeții urbei din stânga [...]
Grădina Urbană Ungheni: un nou spațiu verde în Poarta de Vest a Republicii Moldova
Laboratoare de droguri destructurate în Moldova și UE: 42 mln MDL confiscate și 16 persoane reținute
Laboratoare de droguri destructurate în Moldova și UE: 42 mln MDL confiscate și 16 persoane reținute
Un nou drum expres în sudul Moldovei. La 2 decembrie 2025 va fi dat START-un proiectării și execuției drumului expres Focșani – Brăila
Un nou drum expres în sudul Moldovei. La 2 decembrie 2025 va fi dat START-un proiectării și execuției drumului expres Focșani - Brăila
Echipa ADR Centru a vizitat șantierul apeductului magistral Zagarancea – Cornești
Captură de droguri de cca 2.5 mln MDL. Ofițerii INI au destructurat o filieră de trafic de droguri
Captură de droguri de cca 2.5 mln MDL. Ofițerii INI au destructurat o filieră de trafic de droguri
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest în pas cu tehnologia modernă
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest în pas cu tehnologia modernă
Situația la Frontieră: peste 51.2 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Președintele Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, a demisionat astăzi din funcție. Informația este comunicată de către Constantinov prin intermediul unui comunicat video publicat pe canalul postului regional de televiziune GRT. Ulterior, un comunicat similar a fost publicat și pe pagina Adunării Populare (halktoplushu.md): „La 14 noiembrie 2025 a avut loc ședința Prezidiului Adunării Populare a UTA Găgăuzia, în cadrul căreia au fost discutate două puncte principale de pe ordine...
Exercițiul „Scutul Păcii 2025" – un pas important pentru Certificarea Operațională a Carabinierilor
Exercițiul „Scutul Păcii 2025" – un pas important pentru Certificarea Operațională a Carabinierilor
[ISTORIE] Parlamentul a susținut în prima lectură denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale
[ISTORIE] Parlamentul a susținut în prima lectură denunțarea Acordului cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale
Militarii și-au testat interoperabilitatea la exercițiul „Scutul Păcii - 2025"
Centrul Raional de Tineret Ungheni – o experiență vie de mentorat, colaborare și învățare prin practică
Centrul Raional de Tineret Ungheni – o experiență vie de mentorat, colaborare și învățare prin practică
Carburanții se scumpesc cu 4 bani per litru la 14 noiembrie 2025
Președintele filialei Florești a ex-Partidului „Șor" a fost condamnat la 3 ani de închisoare
Președintele filialei Florești a ex-Partidului „Șor" a fost condamnat la 3 ani de închisoare
Carabinierii moldoveni au adus la Iași omagiu pentru domnul Alexandru Ghica – Întemeietorul Jandarmeriei Române
Carabinierii moldoveni au adus la Iași omagiu pentru domnul Alexandru Ghica - Întemeietorul Jandarmeriei Române
Un grup criminal organizat a fost documentat pentru contrabandă cu țigari cu trenul Prietenia
Un grup criminal organizat a fost documentat pentru contrabandă cu țigari cu trenul Prietenia
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe străzi din sectorul Dănuțeni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe străzi din sectorul Dănuțeni
Doi bărbați din Ungheni au fost condamnați pentru circulația ilegală a drogurilor
Orașul Arciz din regiunea Odesa atacat cu drone în această dimineață
