CNAM a transferat în avans peste 910 mln MDL pentru serviciile medicale oferite populației în noiembrie

10:10

Președintele Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, a demisionat astăzi din funcție. Informația este comunicată de către Constantinov prin intermediul unui comunicat video publicat pe canalul postului regional de televiziune GRT. Ulterior, un comunicat similar a fost publicat și pe pagina Adunării Populare (halktoplushu.md): „La 14 noiembrie 2025 a avut loc ședința Prezidiului Adunării Populare a UTA Găgăuzia, în cadrul căreia au fost discutate două puncte principale de pe ordine...