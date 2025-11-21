Toate salariile vor fi tăiate în România cu până la 10%, în 2026. Bolojan: „Unii pot să concedieze, alţii să lucreze la sporuri”

14:20

Părinții elevilor din raionul Florești care frecventează școlile ce urmează să fie închise se arată indignați și nedumeriți de decizia votată de consilierii raionali. „Nu s-au gândit că un copil de 6-7 ani va trebui trezit la ora 6:00, apoi va așteapta în drum, 15-20 de minute pe frig, pe ploaie, pe nevoie, până vine microbuzul. Dar iarna?! Ei nu s-au gândit la copii, la banii lor s-au gândit”, „Va trebui să plec, să-mi caut alt loc de trai, deși am casa mea”, s-au plâns oamenii, în reportajul realizat de Canal 5.